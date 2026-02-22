Κωνσταντίνος Παντελίδης: «Ο κόσμος έχασε πριν 10 χρόνια τον Παντελίδη, η οικογένεια έχασε τον Παντελή»

Ο Παντελής Παντελίδης έφυγε από τη ζωή πριν από δέκα χρόνια, όμως για την οικογένειά του η απουσία του παραμένει ζωντανή. Ο αδελφός του, Κωνσταντίνος Παντελίδης, μίλησε για τη δύσκολη αυτή επέτειο, τονίζοντας πως καθημερινά προσπαθούν να τιμούν τη μνήμη του και να πορεύονται με τρόπο που θα τον έκανε περήφανο.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή Καλύτερα Δε Γίνεται το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, ανέφερε ότι η ημέρα του τροχαίου στη λεωφόρο Βουλιαγμένης μοιάζει ακόμη πολύ κοντινή, σαν να μην έχει περάσει ο χρόνος. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη δική του απόφαση να ακολουθήσει το τραγούδι και στον τρόπο που αντέδρασε η οικογένειά τους όταν επέλεξε να βαδίσει σε έναν δρόμο τόσο συνδεδεμένο με τον Παντελή.

«Ο κόσμος έχασε πριν 10 χρόνια τον Παντελίδη, η οικογένεια έχασε τον Παντελή. Το έχω ξαναπεί, για εμάς είναι σαν χθες. Αλλά χάρη στην αγάπη του κόσμου, καταφέραμε και σταθήκαμε στα πόδια μας και προσπαθούμε καθημερινά να τον κάνουμε περήφανο. Όταν έχεις δίπλα σου έναν τόσο απλό και ταπεινό άνθρωπο, όπως ήταν ο Παντελής, δεν καταλαβαίνεις το πόσο μεγάλος σταρ ήταν στην πραγματικότητα, γιατί ήταν τόσο ταπεινός», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Παντελίδης.

Αναφερόμενος στην απόφασή του να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι, εξομολογήθηκε ότι όταν το ανακοίνωσε στους γονείς και στα αδέλφια του, η πρώτη τους αντίδραση δεν ήταν θετική. Όπως είπε, ύστερα από ένα τόσο τραγικό γεγονός μέσα στην οικογένεια, δεν είναι εύκολο να δεις και το άλλο σου παιδί να επιλέγει τον ίδιο χώρο, ούτε είναι μια απλή απόφαση.

Ωστόσο, πρόσθεσε πως όταν οι δικοί του άνθρωποι κατάλαβαν πόσο πολύ το επιθυμούσε και πόση αγάπη είχε για τη μουσική, στάθηκαν στο πλευρό του. Του προσέφεραν όλα τα απαραίτητα εφόδια και, όπως τόνισε, όσα έχει μάθει μέχρι σήμερα τα οφείλει αποκλειστικά στην οικογένειά του.