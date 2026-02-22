newspaper
Τέσσερις στους δέκα γυρίζουν την πλάτη στα επώνυμα
Οικονομικές Ειδήσεις 22 Φεβρουαρίου 2026, 08:00

Τέσσερις στους δέκα γυρίζουν την πλάτη στα επώνυμα

Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας αγγίζουν το 1/3 του τζίρου στο καλάθι των Ελλήνων καταναλωτών στα σουπερμάρκετ

Δήμητρα Σκούφου
A
A
Vita.gr
Ποιο είναι το σωστό πρωινό για αδυνάτισμα, σύμφωνα με νέα έρευνα

Ποιο είναι το σωστό πρωινό για αδυνάτισμα, σύμφωνα με νέα έρευνα

Spotlight

Το δικό τους πιστό κοινό έχουν καταφέρει να κερδίσουν τα τελευταία χρόνια τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, αυξάνοντας τον χώρο που καταλαμβάνουν στο καλάθι των Ελλήνων καταναλωτών. Η ακρίβεια αλλά και το σκεπτικό πιο αποτελεσματικής διαχείρισης των οικονομικών κάνουν τους καταναλωτές που για χρόνια γύριζαν την πλάτη τους στα «PL» να τα έχουν καθιερώσει στις επιλογές τους.

Σύμφωνα με στοιχεία της Circana η άνοδος που σημείωσαν τα συγκεκριμένα προϊόντα ήταν της τάξεως του 7,5% στο 11μηνο του 2025, έναντι αύξησης 4,8% των επωνύμων, με το μερίδιο της ιδιωτικής ετικέτας στον συνολικό τζίρο να φτάνει σχεδόν το 1/3 (27,3%).

Η διαφορά της τιμής του καλαθιού ανάμεσα σε ιδιωτικής ετικέτας και επώνυμα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα αύξησης του μεριδίου των «PL» πάρα το γεγονός ότι σημειώθηκαν αυξήσεις και στα δύο καλάθια. Σύγκριση τιμών της Circana στο μέσο καλάθι δείχνει ότι το μέσο καλάθι σουπερμάρκετ των επωνύμων από 211,69 ευρώ το 2025 διαμορφώθηκε στα 212,79 ευρώ το 2026, ενώ στα ιδιωτικής ετικέτας από 145,85 ευρώ σε 146,11 ευρώ αντίστοιχα, με τη διαφορά ωστόσο ανάμεσα στις δύο κατηγορίες να παραμένει μεγάλη, κάτι που δικαιολογεί και τη στροφή των καταναλωτών που αναζητούν πιο οικονομικά προϊόντα.

Έρευνα που πραγματοποίησε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών τον Ιανουάριο του 2026 καταδεικνύει ότι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας καταγράφουν αύξηση με το 1/4 των προϊόντων που αγοράζονται είναι αυτής της κατηγορίας. Η ανάπτυξη της ιδιωτικής ετικέτας τροφοδοτείται κυρίως από τη δυσκολία των νοικοκυριών να αντεπεξέλθουν στις καθημερινές τους ανάγκες, αλλά και τη σημαντική βελτίωση των προϊόντων αυτών αναφορικά με την ποιότητά τους, την γκάμα των ειδών που εμφανίζονται στα ράφια αλλά και τη συνεχιζόμενη αύξηση των κωδικών ανά προϊόν.

Στο 24% το μερίδιο

Ανάλογη εικόνα εμφανίζουν και τα στοιχεία άλλων ερευνών. Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΥ Future Cosumer Index Ελλάδα 2025 οι τέσσερις στους δέκα καταναλωτές έχουν στραφεί σε αγορές «PL» σε μια προσπάθεια να αποκομίσουν μεγαλύτερη αξία από τις αγορές τους, με τις αυξήσεις των τιμών να στρέφουν αναγκαστικά το καταναλωτικό κοινό σε οικονομικότερες επιλογές όπως και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Σύμφωνα με τη μελέτη η διείσδυση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στην ελληνική αγορά διαμορφώθηκε παραδοσιακά σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα από τον υπόλοιπο κόσμο. Σύμφωνα με στοιχεία του Private Label Manufacturers Association, το 2024 το μερίδιό τους διαμορφώθηκε στην Ελλάδα στο 23,7%, έναντι 38,1% στην Ευρώπη.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, αργά αλλά σταθερά, οι Έλληνες καταναλωτές ευθυγραμμίζονται με την παγκόσμια τάση, μία αλλαγή που επιταχύνθηκε από την πίεση της οικονομικής στενότητας και του υψηλού πληθωρισμού, ιδιαίτερα στην αγορά τροφίμων. Η κατάσταση αυτή κάνει την πιστότητα προς τις επώνυμες μάρκες να παραμένει ευάλωτη με επτά στους δέκα καταναλωτές να δηλώνουν ότι αγοράζουν επώνυμα μόνο σε προσφορά, ενώ σχεδόν τέσσερις στους δέκα δεν σκοπεύουν να επιστρέψουν σε επώνυμες επιλογές σε κατηγορίες όπου πλέον αγοράζουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Οι καταναλωτές αναγνωρίζουν ότι τα «PL» προϊόντα προσφέρουν εξοικονόμηση χρημάτων (67%), ικανοποίηση αντίστοιχη με τα επώνυμα (63%) ενώ έχουν όλο και καλύτερη ποιότητα (53%). Ωστόσο, παρότι τέσσερις στους δέκα θεωρούν ότι οι τιμές της ιδιωτικής ετικέτας έχουν αυξηθεί (42%), με την Gen Ζ να το δηλώνει πιο έντονα (55%), η τάση προς Premium επιλογές ιδιωτικής ετικέτας ενισχύεται, με πάνω από έναν στους δύο καταναλωτές (51%) να τις επιλέγουν σε κατηγορίες όπου παλαιότερα αγόραζαν επώνυμα προϊόντα. Σύμφωνα με την έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας είναι δεδομένη η καταναλωτική συμπεριφορά, με έμφαση στον κλάδο των σουπερμάρκετ, όπου περισσότεροι από τους μισούς καταναλωτές μειώνουν τις αγορές τους και στρέφονται σε φθηνότερα προϊόντα.

Προαποφασισμένοι

Μάλιστα ως προς το θέμα της επιλογής της μάρκας του κάθε προϊόντος που αγοράζουν, το 39% των καταναλωτών δηλώνει προαποφασισμένο, με το 61% των καταναλωτών να επιλέγει μάρκα μέσα στο κατάστημα την ώρα που ψωνίζει και λαμβάνοντας υπόψη και την τιμή.

Επίσης η πλειονότητα των καταναλωτών, σχεδόν έξι στους δέκα (58%), δηλώνουν πολύ ικανοποιημένοι και μόνο το 6% εκφράζει δυσαρέσκεια αναφορικά με τις προσδοκίες από την αγορά των «PL». Τέλος, συγκρίνοντάς τα με τα επώνυμα, το 74% θεωρεί ότι έχουν καλύτερη τιμή, ενώ στο θέμα της ποιότητας το 55% πιστεύει ότι είναι ίδιας ποιότητας, και σχεδόν ένας στους δύο τα θεωρεί ακόμα και ανώτερης ποιότητας από τα επώνυμα. Ωστόσο, οι τέσσερις στους δέκα καταναλωτές λένε ότι οι συσκευασίες των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας χρήζουν βελτίωσης. Το γενικότερο συμπέρασμα πάντως που προκύπτει είναι ότι τα «PL» έχουν ωριμάσει στην αγορά και αποτελούν ισοδύναμες επιλογές για περισσότερους από επτά στους δέκα καταναλωτές.

Δημόσιο Χρέος: Τι θα φέρει η επόμενη δεκαετία για την Ελλάδα

Δημόσιο Χρέος: Τι θα φέρει η επόμενη δεκαετία για την Ελλάδα

