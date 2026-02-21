Συρία: Το Ισλαμικό Κράτος καλεί τους υποστηρικτές του να πολεμήσουν το νέο καθεστώς

Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) κάλεσε το Σάββατο τους μαχητές της στην Συρία να αντιταχθούν στις νέες συριακές αρχές, στο πρώτο ηχογραφημένο μήνυμά της εδώ και δύο χρόνια.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΙΚ, τον Άμπου Χουντάιφα Αλ Ανσάρι, τα μέλη της οργάνωσης στην Συρία θα πρέπει «κατά προτεραιότητα» να πολεμήσουν «το νέο συριακό καθεστώς, με την κοσμική εξουσία και τον εθνικό στρατό του».

Το προηγούμενο μήνυμα της οργάνωσης ανάγεται στον Ιανουάριο του 2024 όταν, με αφορμή τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, καλούσε τους υποστηρικτές της να εξαπολύσουν επιθέσεις στην εβραϊκή κοινότητα παντού στον κόσμο. «Σκοτώστε τους όπου τους βρείτε», τιτλοφορούσε εκείνο το ηχητικό μήνυμα.

Το διέλυσαν οι Κούρδοι της Συρίας, αλλά διαθέτει ακόμη πυρήνες

Το 2014, το ΙΚ κατέλαβε μεγάλες εκτάσεις στην Συρία και το Ιράκ, διαπράττοντας σφαγές και υποδουλώνοντας γυναίκες και κορίτσια, μετατρέποντάς τις σε «σκλάβες του σεξ».

Με τη στήριξη του διεθνούς συνασπιμού υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, το Ιράκ νίκησε την οργάνωση το 2017. Στη Συρία, οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), των οποίων ηγούνταν οι Κούρδοι, διέλυσαν το «χαλιφάτο» δύο χρόνια αργότερα.

Ωστόσο, η οργάνωση διαθέτει ακόμη πυρήνες «εν υπνώσει» στη συριακή έρημο και, σποραδικά, διαπράττει επιθέσεις.

Ο νέος, ισλαμιστής πρόεδρος της Συρίας Άχμαντ αλ Σάρα, που υπήρξε διοικητής της οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ, πρώην παρακλαδιού της Αλ Κάιντα στην Συρία, προσπαθεί να πάρει αποστάσεις από το τζιχαντιστικό παρελθόν του. Πέρυσι, εντάχθηκε στον διεθνή συνασπισμό κατά του Ισλαμικού Κράτους.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο αμερικανικός στρατός μετέφερε περισσότερους από 5.700 κρατούμενους, μέλη του ΙΚ, από την Συρία στο Ιράκ, μετά την απόσυρση των κουρδικών δυνάμεων από τις φυλακές, υπό την πίεση του συριακού στρατού. Η Δαμασκός εκκένωσε επίσης τον καταυλισμό Αλ Χολ, αφού διέφυγαν από εκεί χιλιάδες συγγενείς αλλοδαπών τζιχαντιστών.