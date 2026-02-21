Στους πέντε αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών εξαιτίας των χιονοστιβάδων που προκλήθηκαν χθες Παρασκευή στην Αυστρία, καθώς ένας τραυματίας άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).

Από τους τρεις τραυματίες που διασώθηκαν στο χιονοδρομικό κέντρο Ζανκτ Αντον αμ Αρλμπεργκ, ένας κατέληξε το βράδυ σε νοσοκομείο

Großeinsatz nach Lawinenabgang derzeit in St. Anton. Mehrere Hubschrauber unterstützen bei der Suche nach verschütteten Wintersportlern pic.twitter.com/KmoInd30f5 — Unwetter-Freaks (@unwetterfreaks) February 20, 2026

Δύο άνθρωποι παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα και βρέθηκαν αργότερα νεκροί στο χιονοδρομικό κέντρο Ζανκτ Αντον αμ Αρλμπεργκ, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Τιρόλου.

Από τους τρεις τραυματίες που διασώθηκαν, ένας κατέληξε το βράδυ σε νοσοκομείο. Οι αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα τις υπηκοότητες ή τις ηλικίες των θυμάτων.

Στο Κλούστερλε του κρατιδίου Φόραρλμπεργκ, ένας 39χρονος Ελβετός βρήκε τον θάνατο ενώ έκανε σνόουμπορντ μαζί με έναν 47χρονο Γερμανό.

Officials said at least three people were killed and two were rescued after a large avalanche struck the St Anton am Arlberg ski resort area in Tyrol, Austria, on Friday, February 20, local media reported. Credit: Bertil Sundin via Storyful#Austria #Tyrol #StAntonAmArlberg… pic.twitter.com/iX0wVd4oyw — News18 (@CNNnews18) February 21, 2026



Παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα σε απόσταση 250 μέτρων και θάφτηκε στο χιόνι. Ο 47χρονος δεν τραυματίστηκε.

Εχασε τον πατέρα του

Νωρίτερα, ένας 42χρονος Γερμανός είχε χάσει τη ζωή του εξαιτίας χιονοστιβάδας στο Νάουντερς του Τιρόλου.

Ο 42χρονος έκανε σκι εκτός πίστας μαζί με τον 16χρονο γιο του, ο οποίος απεγκλωβίστηκε σοβαρά τραυματισμένος, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Πηγή: ΑΠΕ