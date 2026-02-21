Ράσταβατς: «Πρέπει να δώσουμε μάχη»
Ο Μίλαν Ράσταβατς μίλησε για την πολύ δύσκολη θέση που βρίσκεται ο Αστέρας Τρίπολης μετά και την ήττα από τον Ατρόμητο.
Ο Αστέρας Τρίπολης δεν σηκώνει κεφάλι με τίποτα και ο Μίλαν Ράσταβατς έκανε λόγο για μία δύσκολη και σκληρή στιγμή μιλώντας στη NOVA μετά την ήττα από τον Ατρόμητο.
Όσα είπε ο Ράσταβατς:
«Το πρώτο ημίχρονο το ξοδέψαμε χωρίς να κάνουμε τίποτα. Είναι μία δύσκολη και σκληρή στιγμή για την ομάδα, η πίεση είναι τόσο μεγάλη που δεν βρήκαμε τον τρόπο να τη διαχειριστούμε.
Στο δεύτερο μέρος όμως δείξαμε ότι μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί να κάνουμε κάτι για εμάς. Θα προσπαθήσουμε μέχρι το τελευταίο παιχνίδι.
Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε, να πιστέψουμε στον εαυτό μας και στη δουλειά μας. Έχουμε ακόμη πολλά παιχνίδια μπροστά μας και πρέπει να δώσουμε τη μάχη».
