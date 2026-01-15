Επίσημο: Ο Ράσταβατς επέστρεψε στον Αστέρα

Ο Μίλαν Ράσταβατς επιστρέφει στο τιμόνι του Αστέρα Τρίπολης με τον Σέρβο τεχνικό, να αναλαμβάνει κι επίσημα την ομάδα.

Οι Αρκάδες ανακοίνωσαν την πρόσληψη του 52χρονου προπονητή, ο οποίος θα καθίσει για τρίτη φορά στον πάγκο του συλλόγου (2019-2022, 2023-2024).

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Αστέρα Τρίπολης για τον Ράσταβατς

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον προπονητή, κ. Milan Rastavac. Ο κ. Rastavac γεννήθηκε στη 1 Νοεμβρίου 1973 και κατάγεται από την Σερβία.

Ήταν προπονητής της ομάδας μας σε άλλες δύο περιόδους, από τον Δεκέμβριο του 2019 έως το καλοκαίρι του 2022 και από το καλοκαίρι του 2023 έως τον Σεπτέμβριο του 2024.

Καλωσορίζουμε τον κ. Rastavac και πάλι στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του».