Την απελευθέρωση δημοσιογράφου της Deutsche Welle, ο οποίος έχει συλληφθεί στην Τουρκία ζήτησε η γερμανική κυβέρνηση, εκφράζοντας την ανησυχία της.

«Η δημοσιογραφική εργασία δεν είναι έγκλημα»

«Καλώ την τουρκική κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι ο Αλιτζάν Ουλουντάγκ θα απελευθερωθεί αμέσως. Η δημοσιογραφική εργασία δεν είναι έγκλημα», δήλωσε ο υφυπουργός Πολιτισμού Βόλφραμ Βάιμερ και χαρακτήρισε τις κατηγορίες που διατύπωσαν οι τουρκικές αρχές ως «αβάσιμες».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Journalist with Germany’s Deutsche Welle detained in Turkey https://t.co/znOADJQM5m https://t.co/znOADJQM5m — Reuters World (@ReutersWorld) February 20, 2026

«Η γερμανική κυβέρνηση ανησυχεί βαθιά για αυτήν την κατάσταση»

Η Deutsche Welle και οι υπάλληλοί της «πρέπει να μπορούν να εργάζονται ελεύθερα και να κάνουν ανεξάρτητα ρεπορτάζ στην Τουρκία», τόνισε, ενώ ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Σεμπάστιαν Χίλε μετέφερε την ανησυχία της κυβέρνησης και αναφέρθηκε στη σημασία του σεβασμού της ελευθερίας των ΜΜΕ.

«Η γερμανική κυβέρνηση ανησυχεί βαθιά για αυτήν την κατάσταση. Η ελευθερία του τύπου και η ελευθερία της έκφρασης είναι απαραίτητοι ακρογωνιαίοι λίθοι των δημοκρατικών κοινωνιών. Οι δημοσιογράφοι πρέπει να μπορούν να εκτελούν το έργο τους ελεύθερα και χωρίς φόβο αντιποίνων. Αυτό ισχύει φυσικά και στην Τουρκία», δήλωσε ο κ. Χίλε και πρόσθεσε ότι η κατάσταση σχετικά με την ελευθερία του Τύπου στην Τουρκία αποτελεί «θέμα διεθνούς ανησυχίας» εδώ και χρόνια.

Σε αυτό το πλαίσιο, είπε, «έχουν ιδιαίτερη σημασία η προστασία των επαγγελματιών των ΜΜΕ και η νόμιμη διαδικασία» και η γερμανική κυβέρνηση «θα το υποστηρίξει αυτό σθεναρά».

Γιατί συνελήφθη ο δημοσιογράφος της Deutsche Welle

Ο Αλιτζάν Ουλουντάγκ συνελήφθη στην Τουρκία με την κατηγορία της «προσβολής του προέδρου» και της «διάδοσης παραπλανητικών πληροφοριών» και χθες το βράδυ οδηγήθηκε στο αρχηγείο της αστυνομίας της Κωνσταντινούπολης.

Την άμεση απελευθέρωση του δημοσιογράφου ζήτησε και η Deutsche Welle, υποστηρίζοντας ότι οι κατηγορίες εναντίον του προέρχονται από άρθρο που δημοσίευσε ο δημοσιογράφος στην πλατφόρμα «X» πριν από ενάμιση χρόνο, στο οποίο επέκρινε τα μέτρα που έλαβε η τουρκική κυβέρνηση για την απελευθέρωση υπόπτων μαχητών της τζιχαντιστικής πολιτοφυλακής Ισλαμικό Κράτος (IS) και κατηγορούσε επίσης την τουρκική κυβέρνηση για διαφθορά.