Με ομάδα έμπειρων, αλλά και νέους στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα η Ελλάδα – Στην αποστολή ο Τεντόγλου

Με έναν συνδυασμό καταξιωμένων έμπειρων και ταλαντούχων νέων αθλητών θα συμμετάσχει η Ελλάδα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου του Βελιγραδίου το Σάββατο (21/2). Στην ομάδα ενσωματώθηκαν και οι Μίλτος Τεντόγλου και Αντώνης Σάντας οι οποίοι έφτασαν στο Βελιγράδι με σημερινή (20/2) πτήση από την Αθήνα.

Να σημειώσουμε ότι στην πίστα Ατλέτσκα Ντβοράνα στην περιοχή Μπάνιστα του Βελιγραδίου που θα γίνουν συγκεκριμένα οι αγώνες, η ελληνική ομάδα θα συμμετέχει τελικά με 16 αθλητές και 15 αθλήτριες, καθώς η Κοράινη Κυριακοπούλου δεν ακολούθησε την αποστολή λόγω ενός μικρού τραυματισμού.

Οι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν την πίστα το πρωί, στην ανεπίσημη και το απόγευμα, στην επίσημη προπόνηση.

Στην ομάδα υπάρχει πολύ καλό κλίμα και αισιοδοξία για πλασαρίσματα σε υψηλές θέσεις, όπως έδειξαν και τα πρόσφατα αποτελέσματα σε εγχώριους και διεθνείς αγώνες. Για αρκετούς και αρκετές, το Βαλκανικό Πρωτάθλημα είναι ακόμα μία ευκαιρία για να βρεθούν σε θέση πρόκρισης για το Παγκόσμιο του Τόρουν.

Ο Μίλτος Τεντόγλου θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον πρωταθλητή Ευρώπης κλειστού στίβου του 2025, Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοφ, ο οποίος έχει πετύχει την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο με 8.45. Ο Βούλγαρος ήταν νικητής πέρυσι στην ίδια αρένα με ρεκόρ αγώνων, 8.12. Ο Τεντόγλου λαμβάνει μέρος για πρώτη φορά στη διοργάνωση και έχει φέτος στα πόδια του 8.27 από το μίτινγκ του Βελιγραδίου.

Οι ελληνικές συμμετοχές και οι ώρες που αγωνίζονται.

Οι αγώνες ξεκινούν στις 12 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδας) και θα ολοκληρωθούν μετά τις 18:30. Την τηλεοπτική μετάδοση έχει αναλάβει το σερβικό κανάλι Arena Sport, που θα καλύψει τη διοργάνωση από τις 12 το μεσημέρι έως τις 16:00. Από τη σελία του ΣΕΓΑΣ και τα social media της ομοσπονδίας θα υπάρχει συνεχής “ζωντανή” ενημέρωση του Πρωταθλήματος.

Τα στατιστικά της ελληνικής ομάδας

Με αρκετούς έμπειρους, αλλά πολλά νέα παιδιά θα αγωνιστεί στο Βελιγράδι η ελληνική ομάδα. Μάλιστα, τρία κορίτσια και ένα αγόρι γεννημένα το 2008, κάνουν το ντεμπούτο τους με τη φανέλα της εθνικής ομάδας σε επίπεδο ανδρών-γυναικών. Πρόκειται για τις Ολυμπία Τζούβελη, Έβελυν Μητροπούλου, Δέσποινα Πάσιου και Χάρη Αλιβιζάτο. Η Πάσιου είναι η μικρότερη όλων, καθώς είναι γεννημένη στις 8 Δεκεμβρίου.

Στην κατηγορία Κ20 ανήκουν και 19χρονες Μαρία Ραφαηλίδου και Ιουλιάννα Ρούσσου. Για πρώτη φορά θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε ατομικό αγώνισμα ο Πέτρος Κεχιόπουλος. Πέρυσι μετείχε με την 4Χ400 μ. στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Ντεμπούτο με τα γαλανόλευκα σε επίπεδο ανδρών θα κάνει ο Αντώνης Σάντας. Στο παρελθόν είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε διεθνή πρωταθλήματα μικρότερων κατηγοριών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κανείς και καμία από όσους συμμετέχουν στο Βελιγράδι δεν έχουν κατακτήσει χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση. Παρελθόν στο βάθρο έχουν τέσσερις αθλήτριες και δύο αθλητές.

Στις γυναίκες, στα 60 μ. η Ραφαέλα Σπανουδάκη ήταν 2η το 2017 και η Δήμητρα Τσουκαλά 3η πέρυσι. Στην 3η θέση τερμάτισε το 2025 και η Γεωργία Δεσπολλάρη στα 800 μέτρα. Η Αριάδνη Αδαμοπούλου και η Μαρία Μαγκούλια ήταν 3ες το 2024 και το 2025.

Στους άνδρες, ο Αντώνης Μέρλος ήταν 2ος το 2022 και 3ος πέρυσι και ο Νικόλας Ανδρικόπουλος 2ος το 2021 και το 2022 και