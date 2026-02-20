sports betsson
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
Με ομάδα έμπειρων, αλλά και νέους στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα η Ελλάδα – Στην αποστολή ο Τεντόγλου
Με μία από τις πιο δυνατές ομάδες των τελευταίων ετών ετοιμάζεται να αγωνιστεί το Σάββατο (21/2) η ελληνική ομάδα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

Σύνταξη
Με έναν συνδυασμό καταξιωμένων έμπειρων και ταλαντούχων νέων αθλητών θα συμμετάσχει η Ελλάδα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου του Βελιγραδίου το Σάββατο (21/2). Στην ομάδα ενσωματώθηκαν και οι Μίλτος Τεντόγλου και Αντώνης Σάντας οι οποίοι έφτασαν στο Βελιγράδι με σημερινή (20/2) πτήση από την Αθήνα.

Να σημειώσουμε ότι στην πίστα Ατλέτσκα Ντβοράνα στην περιοχή Μπάνιστα του Βελιγραδίου που θα γίνουν συγκεκριμένα οι αγώνες,  η ελληνική ομάδα θα συμμετέχει τελικά με 16 αθλητές και 15 αθλήτριες, καθώς η Κοράινη Κυριακοπούλου δεν ακολούθησε την αποστολή λόγω ενός μικρού τραυματισμού.

Οι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν την πίστα το πρωί, στην ανεπίσημη και το απόγευμα, στην επίσημη προπόνηση.

Στην ομάδα υπάρχει πολύ καλό κλίμα και αισιοδοξία για πλασαρίσματα σε υψηλές θέσεις, όπως έδειξαν και τα πρόσφατα αποτελέσματα σε εγχώριους και διεθνείς αγώνες. Για αρκετούς και αρκετές, το Βαλκανικό Πρωτάθλημα είναι ακόμα μία ευκαιρία για να βρεθούν σε θέση πρόκρισης για το Παγκόσμιο του Τόρουν.

Ο Μίλτος Τεντόγλου θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον πρωταθλητή Ευρώπης κλειστού στίβου του 2025, Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοφ, ο οποίος έχει πετύχει την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο με 8.45. Ο Βούλγαρος ήταν νικητής πέρυσι στην ίδια αρένα με ρεκόρ αγώνων, 8.12. Ο Τεντόγλου λαμβάνει μέρος για πρώτη φορά στη διοργάνωση και έχει φέτος στα πόδια του 8.27 από το μίτινγκ του Βελιγραδίου.

Οι ελληνικές συμμετοχές και οι ώρες που αγωνίζονται.

Οι αγώνες ξεκινούν στις 12 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδας) και θα ολοκληρωθούν μετά τις 18:30. Την τηλεοπτική μετάδοση έχει αναλάβει το σερβικό κανάλι Arena Sport, που θα καλύψει τη διοργάνωση από τις 12 το μεσημέρι έως τις 16:00. Από τη σελία του ΣΕΓΑΣ και τα social media της ομοσπονδίας θα υπάρχει συνεχής “ζωντανή” ενημέρωση του Πρωταθλήματος.

Τα στατιστικά της ελληνικής ομάδας

Με αρκετούς έμπειρους, αλλά πολλά νέα παιδιά θα αγωνιστεί στο Βελιγράδι η ελληνική ομάδα. Μάλιστα, τρία κορίτσια και ένα αγόρι γεννημένα το 2008, κάνουν το ντεμπούτο τους με τη φανέλα της εθνικής ομάδας σε επίπεδο ανδρών-γυναικών. Πρόκειται για τις Ολυμπία ΤζούβεληΈβελυν ΜητροπούλουΔέσποινα Πάσιου και Χάρη Αλιβιζάτο. Η Πάσιου είναι η μικρότερη όλων, καθώς είναι γεννημένη στις 8 Δεκεμβρίου.

Στην κατηγορία Κ20 ανήκουν και 19χρονες Μαρία Ραφαηλίδου και Ιουλιάννα Ρούσσου. Για πρώτη φορά θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε ατομικό αγώνισμα ο Πέτρος Κεχιόπουλος. Πέρυσι μετείχε με την 4Χ400 μ. στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Ντεμπούτο με τα γαλανόλευκα σε επίπεδο ανδρών θα κάνει ο Αντώνης Σάντας. Στο παρελθόν είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε διεθνή πρωταθλήματα μικρότερων κατηγοριών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κανείς και καμία από όσους συμμετέχουν στο Βελιγράδι δεν έχουν κατακτήσει χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση. Παρελθόν στο βάθρο έχουν τέσσερις αθλήτριες και δύο αθλητές.

Στις γυναίκες, στα 60 μ. η Ραφαέλα Σπανουδάκη ήταν 2η το 2017 και η Δήμητρα Τσουκαλά 3η πέρυσι. Στην 3η θέση τερμάτισε το 2025 και η Γεωργία Δεσπολλάρη στα 800 μέτρα. Η Αριάδνη Αδαμοπούλου και η Μαρία Μαγκούλια ήταν 3ες το 2024 και το 2025.

Στους άνδρες, ο Αντώνης Μέρλος ήταν 2ος το 2022 και 3ος πέρυσι και ο Νικόλας Ανδρικόπουλος 2ος το 2021 και το 2022 και

Αθλητική Ροή
Ο Εμπαπέ βγάζει δίπλωμα οδήγησης
Ποδόσφαιρο 20.02.26

Ο Εμπαπέ βγάζει δίπλωμα οδήγησης

Ο Γάλλος σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης Κιλιάν Εμπαπέ κάνει μαθήματα οδήγησης για να αποκτήσει δίπλωμα, κίνηση που εκλαμβάνεται ως ένα ακόμη σημάδι προσαρμογής

Βάιος Μπαλάφας
Η «σπάνια κατάσταση» του Τούντορ στην Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 20.02.26

Η «σπάνια κατάσταση» του Τούντορ στην Τότεναμ

Ο Ιγκόρ Τούντορ δηλώνει πως δεν απολαμβάνει τον ρόλο του στην Τότεναμ πριν από το ντεμπούτο του στην Premier League στο ντέρμπι με την ‘Αρσεναλ και υπάρχει σοβαρός λόγος για αυτό!

Βάιος Μπαλάφας
Μεντιλιμπάρ: «Πρέπει να βρούμε περισσότερους τρόπους για να σκοράρουμε»
Ποδόσφαιρο 20.02.26

Μεντιλιμπάρ: «Πρέπει να βρούμε περισσότερους τρόπους για να σκοράρουμε»

Μετά τη Λεβερκούζεν στο Champions League, o Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό και παράλληλα αναφέρθηκε στο πρόβλημα δυστοκίας του Ολυμπιακού στα τελευταία παιχνίδια.

Σύνταξη
Οι λόγοι που Τσέφεριν-Γκαγκάτσης έβαλαν στο… ψυγείο το θέμα της παραμονής του Λανουά
Ποδόσφαιρο 20.02.26

Οι λόγοι που Τσέφεριν-Γκαγκάτσης έβαλαν στο… ψυγείο το θέμα της παραμονής του Λανουά

Ο Λανουά πιέζει για την πρόωρη επέκταση της συνεργασίας του στο πόστο του αρχιδιαιτητή, όμως ο ίδιος και συνεργάτες του πρέπει να περιμένουν μέχρι τον Μάιο. Μέχρι τότε δίνουν εξετάσεις

Σύνταξη
Γκολάρες και ρεκόρ: To τρομερό ντεμπούτο του Ανδρέα Τεττέη στον Παναθηναϊκό (vids, pics)
Europa League 20.02.26

Γκολάρες και ρεκόρ: To τρομερό ντεμπούτο του Ανδρέα Τεττέη στον Παναθηναϊκό (vids, pics)

MVP με διαφορά, δύο γκολάρες και ισοφάριση ενός στοιχειωμένου ρεκόρ είναι το ρεζουμέ του εντυπωσιακού ευρωπαϊκού ντεμπούτου του Ανδρέα Τεττέη με τον Παναθηναϊκό.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
«Μπαμ» στο ισπανικό πρωτάθλημα: «Ο Άλβαρες έχει αποφασίσει να υπογράψει στη Μπαρτσελόνα» (pic)
Ποδόσφαιρο 20.02.26

«Μπαμ» στο ισπανικό πρωτάθλημα: «Ο Άλβαρες έχει αποφασίσει να υπογράψει στη Μπαρτσελόνα» (pic)

Βόμβα μεγατόνων στο ισπανικό πρωτάθλημα, με ρεπορτάζ του Radio La Red να αναφέρει πως ο Χούλιαν Άλβαρες έχει αποφασίσει να αφήσει την Ατλέτικο Μαδρίτης για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα μετά το Μουντιάλ!

Σύνταξη
Φουρνιέ: «Να είμαστε η πιο σκληρή ομάδα, αυτή που το θέλει περισσότερο»
Μπάσκετ 20.02.26

Φουρνιέ: «Να είμαστε η πιο σκληρή ομάδα, αυτή που το θέλει περισσότερο»

Ο Εβάν Φουρνιέ είναι έτοιμος για τον τελικό με τον Παναθηναϊκό και ο Γάλλος σούπερσταρ δήλωσε ότι παιχνίδια ειδικών συνθηκών σαν ένα ντέρμπι «αιωνίων» που κρίνει τρόπαιο, δεν κρίνεται στα καθαρά... μπασκετικά στοιχεία.

Σύνταξη
