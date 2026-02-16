sports betsson
Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
16.02.2026 | 15:48
Έμφραγμα σε Κηφισό και Αθηνών από Χαϊδάρι ως Ασπρόπυργο – Καθυστερήσεις λόγω έργων στην Αττική Οδό
Με 32 αθλητές η Ελλάδα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου – Συμμετέχει για πρώτη φορά ο Τεντόγλου
Άλλα Αθλήματα 16 Φεβρουαρίου 2026, 17:42

Με 32 αθλητές η Ελλάδα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου – Συμμετέχει για πρώτη φορά ο Τεντόγλου

Στην ελληνική αποστολή για το Βαλκανικό πρωτάθλημα κλειστού στίβου του Βελιγραδίου μετέχουν 16 άνδρες και 16 γυναίκες.

Σύνταξη
A
A
Με ομόφωνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ, εγκρίθηκε η σύνθεση της ελληνικής ομάδας που θα ταξιδέψει στο Βελιγράδι για το Βαλκανικό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, το οποίο θα διεξαχθεί το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου.

Για τη συγκρότηση της εθνικής ομάδας ελήφθησαν υπόψιν τα αποτελέσματα των αθλητών και αθλητριών μας στις έως τώρα εγχώριες και διεθνείς διοργανώσεις σε σάλα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά μετέχει σε αποστολή για Βαλκανικό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου ο Μίλτος Τεντόγλου. Συνολικά μετέχουν 16 αθλητές και 16 αθλήτριες.

Άνδρες
60 μ.: Βασίλης Μυριανθόπουλος (ΠΑΟ), Νίκος Παναγιωτόπουλος (ΓΣ Άθλος Κερατσινίου-Δραπετσώνας)

400 μ.: Γιάννης Σιμόνι (ΑΣ Άρης), Πέτρος Κεχιόπουλος (ΑΟ Παλαιού Φαλήρου)

800 μ.: Χριστόφορος Κουτλής (ΓΣ Ηλιούπολης)

1.500 μ.: Γιώργος Ματζαριδης (ΑΣ Πολυνίκης Ορεστιάδας)

60 μ εμπ.: Χρήστος-Παναγιώτης Ρούμτσιος (ΠΑΟ), Αναστάσης Ηλιόπουλος (ΓΣ Κηφισιάς)

Ύψος: Αντώνης Μέρλος (ΠΑΟΚ), Χάρης Αλιβιζάτος (ΓΕ Κεφαλληνίας)

Επί κοντώ: Αντώνης Σάντας (ΑΕΚ)

Μήκος: Μίλτος Τεντόγλου (ΓΣ Κηφισιάς), Νίκος Σταματονικολός (ΓΣ Ηλιούπολης)

Τριπλούν: Ανδρέας Πανταζής (ΑΟ Μεγάρων), Νικόλας Ανδρικόπουλος (ΠΑΟ)

Σφαιροβολία: Ιάσων Μαχαίρας (Πανναξιακός)

Γυναίκες
60 μ.: Ραφαέλα Σπανουδάκη (ΓΣ Ηλιούπολης), Δήμητρα Τσουκαλά (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας)

400 μ.: Αναστασία Ράπτη (ΠΑΟ)

800 μ.: Γεωργία Δεσπολλάρη (ΠΑΟ)

1.500 μ.: Ιουλιάννα Ρούσσου (ΓΣ Ηλιούπολης), Ανθή Κυριακοπούλου (ΠΑΟ)

60 μ. εμπ.: Σοφία Ιωσηφίδου (ΟΚΑ Καβάλας), Σοφία Καμπερίδου (ΑΠΣ Πυγμή)

Ύψος: Ολυμπία Τζούβελη (ΓΣ Νίκη Βόλου)

Επί κοντώ: Αριάδνη Αδαμοπούλου (ΓΣ Κηφισιάς)

Μήκος: Ναταλία Μπέση (ΓΣ Πρωτέας Ηγουμενίτσας), Έβελυν Μητροπούλου (ΓΣ Κηφισιάς)

Τριπλούν: Οξάνα Κορένεβα (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας), Δέσποινα Πάσιου (ΑΟ Κάλλιστος)

Σφαιροβολία: Μαρία Ραφαηλιδου (ΑΠΣ Πυγμή), Μαρία Μαγκούλια (Ένωση Καζώνης-Κάλυμνος 2000)

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Το «έριξαν» ΟΠΑΠ, ΔΕΗ και τράπεζες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το «έριξαν» ΟΠΑΠ, ΔΕΗ και τράπεζες

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Επενδύσεις 790 εκατ. ευρώ ανοίγουν στην Ελλάδα Chevron και ExxonMobil

Υδρογονάνθρακες: Επενδύσεις 790 εκατ. ευρώ ανοίγουν στην Ελλάδα Chevron και ExxonMobil

On Field 16.02.26

Η γάτα, το ποντίκι και η ΚΕΔ

Προκαλεί ερωτηματικά ότι ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά έχει ανάγκη να κάνει διαρροές για να εκφράσει απόψεις για αποφάσεις διαιτητών. Τι φοβούνται και δεν τις διαψεύδουν, αν δεν ισχύουν;

Βάιος Μπαλάφας
Πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις ο Χέιζ-Ντέιβις: Η πρώτη φορά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού (pic)
Euroleague 16.02.26

Πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις ο Χέιζ-Ντέιβις: Η πρώτη φορά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού (pic)

Ο Χέιζ- Ντέιβις πέρασε τα ιατρικά τεστ και το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις των Πράσινων, ενόψει και του Final 8 του Κυπέλλου.

Σύνταξη
Τρομερές στιγμές του Αντετοκούνμπο με τα παιδιά του στο All Star Game: «Σε 15 χρόνια θα καρφώσεις πάνω από τον Γουεμπανιάμα»
Μπάσκετ 16.02.26

Τρομερές στιγμές του Αντετοκούνμπο με τα παιδιά του στο All Star Game: «Σε 15 χρόνια θα καρφώσεις πάνω από τον Γουεμπανιάμα»

Οι δυο μικροί γιοί του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Λίαμ και Μάβερικ χοροπηδούσαν από ενθουσιασμό την ώρα που γνώριζαν τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα.

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Αμφισβήτησαν το πόρισμα της ΑΠΔΠΧ και μαρτυρίες οι συνήγοροι του Φέλιξ Μπίτζιου
Παράνομες παρακολουθήσεις 16.02.26

Δίκη υποκλοπών: Αμφισβήτησαν το πόρισμα της ΑΠΔΠΧ και μαρτυρίες οι συνήγοροι του Φέλιξ Μπίτζιου

Οι Ηλίας Κυριακίδης και Νίκη Ορφανίδου εστίασαν στο γεγονός ότι ο Φέλίξ Μπίτζιος στην Intellexa και στις υπόλοιπες συνδεόμενες εταιρείες, όπως περιγράφηκαν κατά την αποδεικτική διαδικασία, έφερε την ιδιότητα του αναπληρωτή διαχειριστή

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Η γάτα, το ποντίκι και η ΚΕΔ
On Field 16.02.26

Η γάτα, το ποντίκι και η ΚΕΔ

Προκαλεί ερωτηματικά ότι ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά έχει ανάγκη να κάνει διαρροές για να εκφράσει απόψεις για αποφάσεις διαιτητών. Τι φοβούνται και δεν τις διαψεύδουν, αν δεν ισχύουν;

Βάιος Μπαλάφας
Ο σεναριογράφος του «Pulp Fiction» αποφάσισε να εκμεταλλευτεί την τεχνητή νοημοσύνη, όσο το Χόλιγουντ αγωνιά
Φόβος 16.02.26

Ο σεναριογράφος του «Pulp Fiction» αποφάσισε να εκμεταλλευτεί την τεχνητή νοημοσύνη, όσο το Χόλιγουντ αγωνιά

Ο Ρότζερ Άβαρι σεναριογράφος του «Pulp Fiction» δήλωσε ότι δεν έβρισκε τον τρόπο να δημιουργήσει ταινίες με τα παραδοσιακά μέσα, μέχρι που άνοιξε τη δική του εταιρεία παραγωγής βασισμένης σε ΑΙ εργαλεία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δίκη Βαλυράκη: Η κατάθεση ηλικιωμένου στον ανακριτή ανατρέπει τον ισχυρισμό των κατηγορουμένων
Ελλάδα 16.02.26

«Τα παιδιά είχαν πάει για ψάρεμα» - Η κατάθεση ηλικιωμένου στη δίκη Βαλυράκη ανατρέπει τον ισχυρισμό των κατηγορουμένων

Οι δικηγόροι της οικογένειας Βαλυράκη, τόνισαν πως η κατάθεση του μάρτυρα στον Ανακριτή ήταν ακριβής και για τον λόγο αυτό η άλλη πλευρά, σε συνεννόηση με μέλη της οικογένειας του ηλικιωμένου επιχειρεί να την αμφισβητήσει αναφερόμενη σε άνοια.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
ΑΠΘ: Κατατέθηκε το πόρισμα της ΕΔΕ για τα επεισόδια – «Οποιαδήποτε εκδήλωση θα πραγματοποιείται κατόπιν άδειας»
Ελλάδα 16.02.26

ΑΠΘ: Κατατέθηκε το πόρισμα της ΕΔΕ για τα επεισόδια – «Οποιαδήποτε εκδήλωση θα πραγματοποιείται κατόπιν άδειας»

Οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εκδήλωση - πέραν των ακαδημαϊκών και ερευνητικών - θα πραγματοποιείται κατόπιν αδείας, τα Σαββατοκύριακα, οι Σχολές θα παραμένουν κλειστές.

Σύνταξη
Ιράν: Η Τεχεράνη πιστεύει ότι η θέση των ΗΠΑ στο ζήτημα των πυρηνικών έχει γίνει πιο «ρεαλιστική»
Δηλώσεις Μπαγαΐ 16.02.26

Η Τεχεράνη πιστεύει ότι η θέση των ΗΠΑ στο ζήτημα των πυρηνικών έχει γίνει πιο «ρεαλιστική»

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν διεξάγουν γυμνάσια στα Στενά του Ορμούζ - Ο υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί βρίσκεται στη Γενεύη για τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Σύνταξη
Στη Βουλή η ΚΕΔΕ: Στρατηγικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας
Σχέδιο νόμου 16.02.26

Στη Βουλή η ΚΕΔΕ: Στρατηγικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας

Διαβούλευση στη Βουλή με ουσιαστική συμβολή από την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση για την πολιτική προστασία, την πρόληψη των φυσικών καταστροφών και την καλύτερη αντιμετώπιση τους.

Σύνταξη
Σκόπελος: Αυτό το ελληνικό νησί είναι μεταξύ των κορυφαίων προορισμών του κόσμου για «slow travel»
Planet Travel 16.02.26

Αυτό το ελληνικό νησί είναι μεταξύ των κορυφαίων προορισμών του κόσμου για «slow travel»

Στον κατάλογο του Just One For The Road για το 2026 περιλαμβάνονται συνολικά 13 προορισμοί από όλο τον κόσμο, που ξεχωρίζουν για τη φυσική ομορφιά, τον πολιτισμό και την αυθεντικότητα τους.

Σύνταξη
Τραμπ: Η Κομισιόν θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» ως παρατηρητής
Η ανακοίνωση 16.02.26

Η Κομισιόν θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ ως παρατηρητής

Η ανακοίνωση της Κομισιόν για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ - Η Ντουμπράβκα Σουίτσα, Επίτροπος για τη Μεσόγειο, θα πάει στην Ουάσινγκτον για τη συνεδρίαση

Σύνταξη
Καισαριανή: Πιθανή ταυτοποίηση δύο από τους εκτελεσθέντες που απεικονίζονται στις φωτογραφίες από το ΚΚΕ
Ποιοι είναι 16.02.26

Πιθανή ταυτοποίηση δύο εκτελεσθέντων που απεικονίζονται στις φωτογραφίες της Καισαριανής από το ΚΚΕ

Το ΚΚΕ προσπαθεί να συμβάλει στη διαδικασία ταυτοποίησης των κομμουνιστών που απεικονίζονται στις φωτογραφίες που αποτυπώνουν τις στιγμές πριν από την εκτέλεσή τους στην Καισαριανή

Σύνταξη
Από το παιδικό δωμάτιο στα 30 εκατομμύρια streams: Γιατί όλοι πλαντάζουν στο κλάμα με τα τραγούδια μιας τρίχρονης;
Χρονοκάψουλα 16.02.26

Από το παιδικό δωμάτιο στα 30 εκατομμύρια streams: Γιατί όλοι πλαντάζουν στο κλάμα με τα τραγούδια μιας τρίχρονης;

Όταν ο Στίβεν Σπένσερ αποφάσισε να μελοποιήσει τις αυθόρμητες ιστορίες της τρίχρονης κόρης του, δεν φανταζόταν ότι θα δημιουργούσε έναν παγκόσμιο συναισθηματικό σεισμό, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια ακροάσεις και αγγίζοντας τις πιο ευαίσθητες χορδές γονέων σε κάθε γωνιά του πλανήτη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ιταλία: Κατέρρευσε μέσα στη θάλασσα περίφημη «Αψίδα των Ερωτευμένων» την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου
«Είναι σαν κηδεία» 16.02.26

Κατέρρευσε μέσα στη θάλασσα η περίφημη «Αψίδα των Ερωτευμένων» της Ιταλίας την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Η βραχώδης δομή που χρησίμευε ως φόντο για αμέτρητες προτάσεις γάμου εξαφανίστηκε στην Αδριατική μετά από καταιγίδα που ξέσπασε στην Ιταλία

Σύνταξη
Καισαριανή: Επικοινωνία Κακλαμάνη με Μενδώνη για τα φωτογραφικά ντοκουμέντα – Τι αποφασίστηκε
Αίτημα δήμου Καισαριανής 16.02.26

Επικοινωνία Κακλαμάνη με Μενδώνη για τις φωτογραφίες με τους εκτελεσθέντες στην Καισαριανή - Τι αποφασίστηκε

Η δημοπρασία των φωτογραφιών των εκτελεσθέντων κομμουνιστών στην Καισαριανή διακόπηκε στο eBay με τον κάτοχό τους να δηλώνει ότι είναι διατεθειμένος να συζητήσει με τις ελληνικές αρχές για την απόκτησή τους

Σύνταξη
