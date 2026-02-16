Με 32 αθλητές η Ελλάδα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου – Συμμετέχει για πρώτη φορά ο Τεντόγλου
Στην ελληνική αποστολή για το Βαλκανικό πρωτάθλημα κλειστού στίβου του Βελιγραδίου μετέχουν 16 άνδρες και 16 γυναίκες.
Με ομόφωνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ, εγκρίθηκε η σύνθεση της ελληνικής ομάδας που θα ταξιδέψει στο Βελιγράδι για το Βαλκανικό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, το οποίο θα διεξαχθεί το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου.
Για τη συγκρότηση της εθνικής ομάδας ελήφθησαν υπόψιν τα αποτελέσματα των αθλητών και αθλητριών μας στις έως τώρα εγχώριες και διεθνείς διοργανώσεις σε σάλα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά μετέχει σε αποστολή για Βαλκανικό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου ο Μίλτος Τεντόγλου. Συνολικά μετέχουν 16 αθλητές και 16 αθλήτριες.
Άνδρες
60 μ.: Βασίλης Μυριανθόπουλος (ΠΑΟ), Νίκος Παναγιωτόπουλος (ΓΣ Άθλος Κερατσινίου-Δραπετσώνας)
400 μ.: Γιάννης Σιμόνι (ΑΣ Άρης), Πέτρος Κεχιόπουλος (ΑΟ Παλαιού Φαλήρου)
800 μ.: Χριστόφορος Κουτλής (ΓΣ Ηλιούπολης)
1.500 μ.: Γιώργος Ματζαριδης (ΑΣ Πολυνίκης Ορεστιάδας)
60 μ εμπ.: Χρήστος-Παναγιώτης Ρούμτσιος (ΠΑΟ), Αναστάσης Ηλιόπουλος (ΓΣ Κηφισιάς)
Ύψος: Αντώνης Μέρλος (ΠΑΟΚ), Χάρης Αλιβιζάτος (ΓΕ Κεφαλληνίας)
Επί κοντώ: Αντώνης Σάντας (ΑΕΚ)
Μήκος: Μίλτος Τεντόγλου (ΓΣ Κηφισιάς), Νίκος Σταματονικολός (ΓΣ Ηλιούπολης)
Τριπλούν: Ανδρέας Πανταζής (ΑΟ Μεγάρων), Νικόλας Ανδρικόπουλος (ΠΑΟ)
Σφαιροβολία: Ιάσων Μαχαίρας (Πανναξιακός)
Γυναίκες
60 μ.: Ραφαέλα Σπανουδάκη (ΓΣ Ηλιούπολης), Δήμητρα Τσουκαλά (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας)
400 μ.: Αναστασία Ράπτη (ΠΑΟ)
800 μ.: Γεωργία Δεσπολλάρη (ΠΑΟ)
1.500 μ.: Ιουλιάννα Ρούσσου (ΓΣ Ηλιούπολης), Ανθή Κυριακοπούλου (ΠΑΟ)
60 μ. εμπ.: Σοφία Ιωσηφίδου (ΟΚΑ Καβάλας), Σοφία Καμπερίδου (ΑΠΣ Πυγμή)
Ύψος: Ολυμπία Τζούβελη (ΓΣ Νίκη Βόλου)
Επί κοντώ: Αριάδνη Αδαμοπούλου (ΓΣ Κηφισιάς)
Μήκος: Ναταλία Μπέση (ΓΣ Πρωτέας Ηγουμενίτσας), Έβελυν Μητροπούλου (ΓΣ Κηφισιάς)
Τριπλούν: Οξάνα Κορένεβα (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας), Δέσποινα Πάσιου (ΑΟ Κάλλιστος)
Σφαιροβολία: Μαρία Ραφαηλιδου (ΑΠΣ Πυγμή), Μαρία Μαγκούλια (Ένωση Καζώνης-Κάλυμνος 2000)
