Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
«Το Τελευταίο Σημείωμα» του Παντελή Βούλγαρη ξανά στους κινηματογράφους
Culture Live 20 Φεβρουαρίου 2026, 14:10

«Το Τελευταίο Σημείωμα» του Παντελή Βούλγαρη ξανά στους κινηματογράφους

Η ταινία θα προβληθεί ξανά στις αίθουσες προς τιμήν των 200 αγωνιστών που εκτελέστηκαν την 1η Μαΐου 1944 στην Καισαριανή.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
ΕπιμέλειαΜαρία Κωνσταντοπούλου
Spotlight

Σειρά ειδικών προβολών της ταινίας «Το Τελευταίο Σημείωμα» (2017) διοργανώνουν ο Παντελής Βούλγαρης, η Black Orange και η Tanweer, τιμώντας τη μνήμη των 200 αγωνιστών που εκτελέστηκαν την 1η Μαΐου 1944 στην Καισαριανή.

Το έργο βασίζεται στα πραγματικά γεγονότα της εποχής και χρησιμοποιεί τα σημειώματα που έριχναν οι μελλοθάνατοι από τα φορτηγά καθώς οδηγούνταν στην εκτέλεση ως σύμβολο της τελευταίας τους σύνδεσης με τη ζωή και τους αγαπημένους τους. 

Πότε και πού θα πραγματοποιηθούν οι προβολές

Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν από τις 26 Φεβρουαρίου 2026 και για μία εβδομάδα, στον κινηματογράφο Τριανόν.

Η γενική είσοδος είναι 5 ευρώ και τα έσοδα από τις προβολές θα διατεθούν για την αγορά και τη διάσωση των φωτογραφιών των 200 αγωνιστών της Πρωτομαγιάς του 1944, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης.

Πού είχαν γίνει τα γυρίσματα της ταινίας

Τα γυρίσματα της ταινίας πραγματοποιήθηκαν κυρίως στην Κρήτη, με κεντρικό σημείο τις ιστορικές φυλακές Ιτζεδίν στο Ρέθυμνο. Επιπλέον, λήψεις έγιναν σε τοποθεσίες των Χανίων, ενώ σημαντικές σκηνές αναπαράστασης της εκτέλεσης γυρίστηκαν στην Καισαριανή.

Ο Παντελής Βούλγατης και η Ιωάννα Καρυστιάνη είχαν κάνει ενδελεχή έρευνα για το πού θα γίνουν τα γυρίσματα. Βασικός σκόπος τους η ταινία να αποτελέσει συνάμα ιστορία και μυθοπλασία, ένα κινηματογραφικό «σημείωμα» μνήμης, σεμνότητας και αναστοχασμού.

Λίγα λόγια για την ταινία

Ο Παντελής Βούλγαρης, με την Ιωάννα Καρυστιάνη («Μικρά Αγγλία», «Νύφες») να υπογράφει το σενάριο, μας μεταφέρουν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Χαϊδαρίου το διάστημα πριν την Πρωτομαγιά του ’44 και μας γνωρίζουν τους ανθρώπους πίσω από τα τραγικά γεγονότα.

Κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας ο 34χρονος Ναπολέων Σουκατζίδης, Κρητικός μικρασιατικής καταγωγής, αγωνιστής του λαϊκού κινήματος και κρατούμενος σε εξορίες και φυλακές από το 1936.

Την περίοδο της φυλακής του στο Χαϊδάρι, εκτελούσε χρέη διερμηνέα του Γερμανού Διοικητή του στρατοπέδου, Καρλ Φίσερ.

Μπροστά από τα μάτια του περνούσε όλο το δράμα της γερμανικής αγριότητας στα Κατοχικά χρόνια, με τον ίδιο συνεχώς μάρτυρα βασανιστηρίων, τραγικών περιστατικών και βαριάς ατμόσφαιρας στους θαλάμους με το πλήθος των συγκρατούμενων του.

YouTube thumbnail

Πολλές ζωές, πολλές μικρές ιστορίες φόβου, φιλίας, συντροφικότητας, ελπίδας, ονειροπόλησης

Έξω από το στρατόπεδο, η μνηστή του Ναπολέοντα, Χαρά Λιουδάκη, με σθένος, καρτερία και βαθιά αγάπη στεκόταν δίπλα στον αρραβωνιαστικό της, έστω κι αν οι συναντήσεις τους ήταν για ελάχιστες στιγμές στα επισκεπτήρια, και πάντα υπό την επιτήρηση ενόπλων φρουρών.

Η τύχη του Ναπολέοντα και άλλων 199 συγκρατούμενων του αποφασίζεται μετά την ενέδρα της ελληνικής αντίστασης στον Στρατιωτικό Διοικητή Λακωνίας, σε χαράδρα της περιοχής των Μολάων. Ο θάνατος του Διοικητή Κρες και τριών Γερμανών της συνοδείας του επιφέρει ως αντίποινα την εκτέλεση 50 Ελλήνων για κάθε ένα Γερμανό.

Ο Σουκατζίδης είναι στη λίστα των 200 μελλοθάνατων. Την ημέρα της εκτέλεσης βρίσκεται μπροστά σε ένα δίλλημα ζωής, όταν ο Φίσερ, που μέσα στο διάστημα της φυλάκισης του Σουκατζίδη στο Χαϊδάρι ανέπτυξε σεβασμό για τον Έλληνα διερμηνέα, του δίνει τη δυνατότητα να εξαιρεθεί βάζοντας στη θέση του ως διακοσιοστό άλλον.

Σκηνοθεσία: Παντελής Βούλγαρης

Σενάριο: Ιωάννα Καρυστιάνη, Παντελής Βούλγαρης

Πρωταγωνιστούν

Ανδρέας Κωνσταντίνου, Αντρέ Χένικε, Μελία Κράιλινγκ, Τάσος Δήμας, Αινείας Τσαμάτης, Βασίλης Κουκαλάνι, Λουκάς Κυριαζής, Λευτέρης Λαμπράκης, Κωνσταντίνα Χατζηαθανασίου, Βασίλης Σύρρος, Μανώλης Μαυράκης, Μανώλης Ψαρουδάκης, Μιχάλης Αεράκης, Δημήτρης Καλογεράκης,

Γιώργος Καραμαλέγκος, Ιώ Ασηθιανάκη, Χάρης Αργυρόπουλος, Μηνάς Μησόρης, Νεκτάριος Ξανθουδάκης, Μάρκος Ρενιέρης, Τάσος Καϊσαρλής, Θεώνη Κουτσουνάκη, Γιάννης Σίνης, Κυριάκος Κώτσογλου, Χρήστος Κωνσταντακόπουλος, Αντρέας Χατζημαρκάκης, Αντώνης Παλιεράκης, Γκάρι Τζέιμς Μπόρλαντ, Στέλλα Ψαρουδάκη.

Το τελευταίο γράμμα του Σουκατζίδη στον πατέρα το

Συντελεστές

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Σίμος Σαρκετζής

Μοντάζ: Τάκης Γιαννόπουλος

Σκηνικά: Σπύρος Λάσκαρης

Κοστούμια: Γιούλα Ζωϊοπούλου

Ήχος: Στέφανος Ευθυμίου

Sound Design: Αλέξανδρος Σιδηρόπουλος, Άρης Λουζιώτης

Τελική Μίξη: Κώστας Βαρυμποπιώτης

Μουσική: The Boy

Μακιγιάζ: Εύη Ζαφειροπούλου

Casting: Κωνσταντίνα Βούλγαρη

Casting Χανιά: Αρχόντισα Κοκοτσάκη

Παραγωγή: Γιάννης Ιακωβίδης (Black Orange)

Συμπαραγωγή: COSMOTE TV, Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε., Μικρά Αγγλία Α.Ε.

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Μόνο τα μισά ορόσημα έχουν επιτευχθεί

Ταμείο Ανάκαμψης: Μόνο τα μισά ορόσημα έχουν επιτευχθεί

inWellness
inTown
