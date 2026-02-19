Η Νορβηγία σχεδιάζει να φιλοξενήσει την άνοιξη μια συνάντηση της Επιτροπής Συνδέσμου Ad Hoc για την αναπτυξιακή βοήθεια στην Παλαιστίνη (AHCL), όμως δεν πρόκειται να ενταχθεί στο Συμβούλιο Ειρήνης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, διευκρίνισε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

«Η θέση της Νορβηγίας παραμένει αταλάντευτη»

Νωρίτερα σήμερα, κατά την πρώτη συνεδρίαση της ειρηνευτικής πρωτοβουλίας του, ο Τραμπ είπε ότι έχουν συγκεντρωθεί 7 δισεκατομμύρια δολάρια για το ταμείο ανοικοδόμησης της Γάζας και ότι η Νορβηγία συμφώνησε «να φιλοξενήσει μια εκδήλωση μαζί με το Συμβούλιο Ειρήνης».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Trump: I’m excited to announce that Norway has agreed to host an event bringing together the Board of Peace. Oh, I thought when I saw this note — “I’m excited to announce that Norway” — I thought they were going to say that they’re giving me the Nobel Prize. Oh, this is less… pic.twitter.com/Ue0FOyTlGC — Clash Report (@clashreport) February 19, 2026

«Η Νορβηγία έχει δηλώσει με σαφήνεια ότι δεν θα γίνει μέλος του Συμβουλίου Ειρήνης»

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Νορβηγία προεδρεύει εδώ και δεκαετίες την AHCL, που ιδρύθηκε μετά τις Συμφωνίες του Όσλο μεταξύ του Ισραήλ και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (1993-95) με στόχο την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αντιπρόεδροι σε αυτήν την ομάδα (…) Είμαστε σε επαφή με τις ΗΠΑ για το πώς θα μπορούσαμε επίσης να μιλήσουμε εκεί για το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα», είπε ένας εκπρόσωπος του υπουργείου.

«Η Νορβηγία έχει δηλώσει με σαφήνεια ότι δεν θα γίνει μέλος του Συμβουλίου Ειρήνης και αυτή η θέση της παραμένει αταλάντευτη», πρόσθεσε.