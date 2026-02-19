Νορβηγία: Διαψεύδει τον Τραμπ – Δεν οργανώνει εκδήλωση για την Παλαιστίνη «μαζί με το Συμβούλιο Ειρήνης»
«Η Νορβηγία έχει δηλώσει με σαφήνεια ότι δεν θα γίνει μέλος του Συμβουλίου Ειρήνης και αυτή η θέση της παραμένει αταλάντευτη»
- Αθώος ο 57χρονος που κατηγορήθηκε ότι βίαζε συστηματικά τη σύζυγό του – Τι λέει ο ίδιος στο in
- Νεκρός 26χρονος που αγνοούταν - Βρέθηκε η σορός του στον Ισθμό της Κορίνθου
- «Στα τάρταρα» η εμπιστοσύνη των Ελλήνων στους θεσμούς – Τι γίνεται στην υπόλοιπη ΕΕ
- Μπραντ Πιτ: Έφτασε στην Ύδρα μια μέρα νωρίτερα με το πλοίο της γραμμής
Η Νορβηγία σχεδιάζει να φιλοξενήσει την άνοιξη μια συνάντηση της Επιτροπής Συνδέσμου Ad Hoc για την αναπτυξιακή βοήθεια στην Παλαιστίνη (AHCL), όμως δεν πρόκειται να ενταχθεί στο Συμβούλιο Ειρήνης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, διευκρίνισε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.
«Η θέση της Νορβηγίας παραμένει αταλάντευτη»
Νωρίτερα σήμερα, κατά την πρώτη συνεδρίαση της ειρηνευτικής πρωτοβουλίας του, ο Τραμπ είπε ότι έχουν συγκεντρωθεί 7 δισεκατομμύρια δολάρια για το ταμείο ανοικοδόμησης της Γάζας και ότι η Νορβηγία συμφώνησε «να φιλοξενήσει μια εκδήλωση μαζί με το Συμβούλιο Ειρήνης».
Δείτε σχετική ανάρτηση:
Trump:
I’m excited to announce that Norway has agreed to host an event bringing together the Board of Peace.
Oh, I thought when I saw this note — “I’m excited to announce that Norway” — I thought they were going to say that they’re giving me the Nobel Prize.
Oh, this is less… pic.twitter.com/Ue0FOyTlGC
— Clash Report (@clashreport) February 19, 2026
«Η Νορβηγία έχει δηλώσει με σαφήνεια ότι δεν θα γίνει μέλος του Συμβουλίου Ειρήνης»
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Νορβηγία προεδρεύει εδώ και δεκαετίες την AHCL, που ιδρύθηκε μετά τις Συμφωνίες του Όσλο μεταξύ του Ισραήλ και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (1993-95) με στόχο την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή.
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αντιπρόεδροι σε αυτήν την ομάδα (…) Είμαστε σε επαφή με τις ΗΠΑ για το πώς θα μπορούσαμε επίσης να μιλήσουμε εκεί για το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα», είπε ένας εκπρόσωπος του υπουργείου.
«Η Νορβηγία έχει δηλώσει με σαφήνεια ότι δεν θα γίνει μέλος του Συμβουλίου Ειρήνης και αυτή η θέση της παραμένει αταλάντευτη», πρόσθεσε.
- Νορβηγία: Διαψεύδει τον Τραμπ – Δεν οργανώνει εκδήλωση για την Παλαιστίνη «μαζί με το Συμβούλιο Ειρήνης»
- Τον Δημήτρη Παπαστεργίου δίνει ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα – Τι απαντά ο υπουργός
- Ρόδος: Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης – Από τις έρευνες αποκαλύφθηκε υπόθεση απάτης με δύο αστυνομικούς
- Γκλαβάς στο in: «Προπονητικό κέντρο για τις εθνικές ομάδες στο ΟΑΚΑ, προσπαθούμε να φέρουμε τουρνουά WTA στην Αθήνα»
- Αξιωματικός Στόκτον: Ποιος ήταν ο «καουμπόι» του Βιετνάμ που ενσάρκωσε ο Ρόμπερτ Ντιβάλ στο Αποκάλυψη Τώρα
- «Συμβούλιο Ειρήνης»: Ξεκίνησε η διαδικασία πρόσληψης αστυνομικών στη Γάζα – Τι δήλωσε ο Νικολάι Μλαντένοφ
- Ουκρανία: «Βόμβες» από τις ευρωπαϊκές μυστικές υπηρεσίες – «Δεν τελειώνει ο πόλεμος, η οικονομία της Ρωσίας κρατάει»
- Πρόβλημα με Μιλουτίνοφ στον Ολυμπιακό ενόψει τελικού
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις