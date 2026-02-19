Ρέτσος: «Είμαστε μεγάλη ομάδα και θα πάμε στη Γερμανία για την πρόκριση»

Ο Παναγιώτης Ρέτσος μίλησε μετά την ήττα του Ολυμπιακού με 2-0 από τη Λεβερκούζεν για τα νοκ-άουτ play offs του UEFA Champions League και αναφέρθηκε και στη ρεβάνς με τις «ασπιρίνιες»

Ο αρχηγός των Πειραιωτών μίλησε στο Mega και αφού ανέφερε πως ο τραυματισμός του δεν είναι σημαντικός, τόνισε πως η ομάδα του θα πάει στη Γερμανία για την ανατροπή και την πρόκριση, αφού έτσι έχει μάθει και έχει συνηθίσει τον κόσμο της.

Δείτε όσα είπε ο Παναγιώτης Ρέτσος:

«Είμαι μια χαρά, δεν έχω τίποτα. Έκαναν δυο φάσεις και έβαλαν δύο γκολ. Δεν τελείωσε τίποτα ακόμα. Είμαστε μεγάλη ομάδα και θα πάμε στη Γερμανία για την πρόκριση. Θα δουλέψουμε στις αδυναμίες και τα λάθη μας και θα πάμε για την πρόκριση».