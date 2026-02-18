newspaper
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
18.02.2026 | 19:21
Αναζητούν το δρομολόγιο διαφυγής του Αιγύπτιου από τα δικαστήρια της Ευελπίδων
Λέιλα Σαχίντ: Πέθανε η Παλαιστίνια πρώην διπλωμάτης – «Εμβληματική πρέσβειρα»
Κόσμος 18 Φεβρουαρίου 2026, 19:49

Λέιλα Σαχίντ: Πέθανε η Παλαιστίνια πρώην διπλωμάτης – «Εμβληματική πρέσβειρα»

Η νυν Παλαιστίνια πρέσβειρα στη Γαλλία, Χάλα Αμπού-Χασίρα, απέτισε φόρο τιμής στη Λέιλα Σαχίντ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
Spotlight

Πέθανε σήμερα η διπλωμάτης Λέιλα Σαχίντ, πρώην εκπρόσωπος της Παλαιστίνης στη Γαλλία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.

«Μια τεράστια απώλεια για την Παλαιστίνη»

«Ναι, πέθανε σήμερα» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η αδερφή της, Ζέινα, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας Le Monde. Δεν διευκρίνισε τα αίτια θανάτου της.

Σύμφωνα με την Le Monde, η 76χρονη Λέιλα Σαχίντ, η οποία ήταν σοβαρά άρρωστη εδώ και χρόνια, αυτοκτόνησε στο σπίτι της στο Λεκ, στη νότια Γαλλία.

Η Λέιλα Σαχίντ διετέλεσε γενική αντιπρόσωπος της Παλαιστινιακής Αρχής στη Γαλλία από το 1994 έως το 2005, πριν αναλάβει το ίδιο στις Βρυξέλλες για την επόμενη δεκαετία.

Η νυν Παλαιστίνια πρέσβειρα στη Γαλλία, Χάλα Αμπού-Χασίρα, απέτισε φόρο τιμής στο Χ σε «μια εμβληματική πρέσβειρα», θρηνώντας «μια τεράστια απώλεια για την Παλαιστίνη και για τον κόσμο που πιστεύει στη δικαιοσύνη».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Η Σαχίντ ήταν η πρώτη γυναίκα που εκπροσώπησε στο εξωτερικό την ΟΑΠ

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, γεννημένη στον Λίβανο το 1949, η Λέιλα Σαχίντ ήταν η πρώτη γυναίκα που εκπροσώπησε στο εξωτερικό την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ), με επικεφαλής τον Γιάσερ Αραφάτ.

Ξεκίνησε την καριέρα της στην Ιρλανδία το 1989, προτού συνδυάσει αυτόν τον ρόλο με εκείνον της εκπροσώπου στην Ολλανδία τον επόμενο χρόνο, όπου και εγκαταστάθηκε.

Ήταν από τους πρώτους Παλαιστίνιους που ανέπτυξαν επαφές με Ισραηλινούς που υποστήριζαν την ειρήνη.

Η Σαχίντ ολοκλήρωσε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευσή της στον Λίβανο και στη συνέχεια απέκτησε πτυχίο Ανθρωπολογίας από το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού. Ήταν παντρεμένη με Μαροκινό συγγραφέα.

Business
ΕΧΑΕ: Κέρδη 31,6 εκατ. ευρώ το 2025 – Πρόταση για μέρισμα 0,11 ευρώ

ΕΧΑΕ: Κέρδη 31,6 εκατ. ευρώ το 2025 – Πρόταση για μέρισμα 0,11 ευρώ

Ποντοπόρος
Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

inWellness
inTown
inTickets 17.02.26

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τραμπ: Κινείται όλο και πιο κοντά προς έναν μεγάλο πόλεμο με το Ιράν – Τι αποκαλύπτει το Axios
Έντονη ανησυχία 18.02.26

Ο Τραμπ κινείται όλο και πιο κοντά προς έναν μεγάλο πόλεμο με το Ιράν - Τι αποκαλύπτει το Axios

Τι θα σήμαινε ένας πόλεμος ΗΠΑ και Ιράν - Ιδιαίτερα ενισχυμένη η αμερικάνικη παρουσία στον Περσικό Κόλπο - Η στάση του Ισραήλ - Τι δηλώνει σύμβουλος του Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο Φίτσο προειδοποιεί τον Ζελένσκι με αντίποινα αν δεν επαναλειτουργήσει ο πετρελαιαγωγός Ντρούζμπα
Σλοβακία - Ουκρανία 18.02.26

Ο Φίτσο προειδοποιεί τον Ζελένσκι με αντίποινα αν δεν επαναλειτουργήσει ο πετρελαιαγωγός Ντρούζμπα

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός απείλησε να τερματίσει τη συνεργασία για προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία - που αντιμετωπίζει διακοπές ηλεκτροδότησης που προκλήθηκαν από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές

Σύνταξη
Ουκρανία: Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες – Κίεβο και Μόσχα συμφώνησαν… ότι διαφωνούν
Δύσκολες και τεταμένες 18.02.26

Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες για την Ουκρανία - Κίεβο και Μόσχα συμφώνησαν... ότι διαφωνούν

Χωρίς ουσιαστική πρόοδο ολοκληρώθηκε ο νέος γύρος συνομιλιών για την Ουκρανία στη Γενεύη - Το μόνο στο οποίο φαίνεται να κατέληξαν Κίεβο και Μόσχα είναι να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις

Σύνταξη
Ιράν: Οι ΗΠΑ περικυκλώνουν την περιοχή, το Ισραήλ ετοιμάζεται για πόλεμο – Μικρό καλάθι από τις διαπραγματεύσεις
Σε τεντωμένο σχοινί 18.02.26

Οι ΗΠΑ περικυκλώνουν το Ιράν, το Ισραήλ ετοιμάζεται για πόλεμο, η Τεχεράνη παίζει καθυστερήσεις με τις συνομιλίες

Οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στη Γενεύη δεν παρουσίασαν κάποια ιδιαίτερη πρόοδο - Την ίδια στιγμή η ένταση αυξάνεται ενώ το Ισραήλ έχει ξεκινήσει πολεμικές προετοιμασίες

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Λαγκάρντ: «Δεν έχει λάβει καμία απόφαση» – Η απάντηση στα δημοσιεύματα για παραίτηση από την ΕΚΤ
Κόσμος 18.02.26

«Δεν έχει λάβει καμία απόφαση» - Εκπρόσωπος της Λαγκάρντ απαντά στα δημοσιεύματα για παραίτησή της από την ΕΚΤ

Οι Financial Times ανέφεραν ότι η Κριστίν Λαγκάρντ αποφάσισε να αποχωρήσει από την προεδρία της ΕΚΤ πριν τις γαλλικές εκλογές για να δώσει τη δυνατότητα στον Μακρόν να έχει λόγο για τον επόμενο επικεφαλής

Σύνταξη
Διεθνής Αμνηστία: Νέα επίθεση με Predator που αποδίδεται στην Intellexa – Τα μηνύματα που έλαβε δημοσιογράφος από την Ανγκόλα
Διεθνής Αμνηστία 18.02.26

Νέα επίθεση με Predator που αποδίδεται στην Intellexa - Τα μηνύματα που έλαβε δημοσιογράφος από την Ανγκόλα

Πώς έγινε η στόχευση με Predator μέσω WhatsApp στο iPhone γνωστού δημοσιογράφου από την Ανγκόλα - Η έρευνα της Διεθνούς Αμνηστίας και η μη απάντηση της Intellexa στα ερωτήματα που απέστειλε

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Καλιφόρνια: Αγνοούνται δέκα σκιέρ που παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα – Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης
Στην Καλιφόρνια 18.02.26

Θρίλερ με 10 αγνοούμενους σκιέρ - Παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα, μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Η χιονιοστιβάδα καταγράφηκε στο Κασλ Πικ, στην Καλιφόρνια - 10 σκιέρ να αγνοούνται, σύμφωνα με τις αρχές, ενώ έξι ακόμη άτομα έχουν αποκλειστεί και περιμένουν να διασωθούν

Σύνταξη
Από την «ομπρέλα» ασφαλείας των ΗΠΑ, στη στρατηγική αυτονομία – Είναι τα πυρηνικά λύση για την Ευρώπη;
Προς πυρηνικοποίηση; 18.02.26

Από την «ομπρέλα» ασφαλείας των ΗΠΑ, στη στρατηγική αυτονομία – Είναι τα πυρηνικά λύση για την Ευρώπη;

Με τις ΗΠΑ επί Τραμπ ως αναξιόπιστο σύμμαχο και τη Ρωσία να ασκεί πυρηνικό εκβιασμό, η συζήτηση στην Ευρώπη για μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας με πυρηνική αποτροπή παύει να είναι θεωρητική

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Βανς διαβεβαιώνει πως δεν έχει «καμιά σύγκρουση» με τον Ρούμπιο
ΗΠΑ 18.02.26

Ο Βανς απαντά για τη... σύγκρουσή του με τον Ρούμπιο

«Είναι τόσο ενδιαφέρον το ότι τα μέσα ενημέρωσης προσπαθούν να δημιουργήσουν σύγκρουση εκεί που δεν υπάρχει καμιά», απάντησε ο Τζέι Ντι Βανς όταν ρωτήθηκε για τη σχέση του με τον Μάρκο Ρούμπιο.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Μπάσκετ 18.02.26

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: Καραμπάγκ – Νιουκάστλ
Champions League 18.02.26

LIVE: Καραμπάγκ – Νιουκάστλ

LIVE: Καραμπάγκ – Νιουκάστλ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Καραμπάγκ – Νιουκάστλ για τα playoffs του Champions League.

Σύνταξη
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για τη δίκη των Τεμπών: Πολιτική τυμβωρυχία και άκρατος καιροσκοπισμός
Ελλάδα 18.02.26

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για τη δίκη των Τεμπών: Πολιτική τυμβωρυχία και άκρατος καιροσκοπισμός

Όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζει η Ενωση Δικαστών και  Εισαγγελέων, οι δικαστικοί λειτουργοί που κληρώθηκαν στην σύνθεση του Δικαστηρίου, με διαφανείς διαδικασίες, μετακινήθηκαν στο Εφετείο της Λάρισας με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, όπως ορίζει το Σύνταγμα.

Σύνταξη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Καταγγελίες απαγωγής με πρόσχημα το μόντελινγκ – Για πιθανά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κάνει λόγο ο ΟΗΕ
«Παγκόσμια εγκληματική επιχείρηση» 18.02.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Καταγγελίες απαγωγής με πρόσχημα το μόντελινγκ – Για πιθανά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κάνει λόγο ο ΟΗΕ

Η υπόθεση Έπσταϊν επιβεβαιώνει τις διεθνείς διαστάσεις της, καθώς μαρτυρίες θυμάτων, νέες έρευνες σε ΗΠΑ και Βρετανία και παρέμβαση ειδικών του ΟΗΕ συγκλίνουν σε καταγγελίες για «παγκόσμια εγκληματική επιχείρηση» με πιθανές ευθύνες πέρα από τα σύνορα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ζαχαριάδης: Δεν γίνεται ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου χωρίς τον Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 18.02.26

Ζαχαριάδης: Δεν γίνεται ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου χωρίς τον Τσίπρα

«Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν η πιο έντιμη κυβέρνηση. Με λάθη ναι, με αδυναμίες ναι, αλλά δεν έβαλε το χέρι στο μέλι και αυτό είναι πολύ σημαντικό», τονίζει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Ξεκίνησε η έρευνα της UEFA για την καταγγελία Βινίσιους – Αντιμέτωπος με βαριά «καμπάνα» ο Πρεστιάνι
On Field 18.02.26

Ξεκίνησε η έρευνα της UEFA για την καταγγελία Βινίσιους – Αντιμέτωπος με βαριά «καμπάνα» ο Πρεστιάνι

Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία αναμένεται να καλέσει τον Βραζιλιάνο της Ρεάλ και τον Αργεντίνο της Μπενφίκα, αλλά και άλλους παίκτες των δύο ομάδων. Κινδυνεύει με βαριά «καμπάνα ο μέσος των Λουζιτανών

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Μην με κρίνετε, παλεύω μόνη» – Η κόρη του Μπρους Γουίλις και της Ντέμι Μουρ, Ρούμερ, στη βιοπάλη
«Συμπόνια, όχι ανταγωνισμός» 18.02.26

«Μην με κρίνετε, παλεύω μόνη» – Η κόρη του Μπρους Γουίλις και της Ντέμι Μουρ, Ρούμερ, στη βιοπάλη

Η κόρη του Μπρους Γουίλις και της Ντεμί Μουρ, Ρούμερ, απάντησε με ειλικρίνεια στις επικρίσεις που δέχεται για τον τρόπο ζωής της, ξεκαθαρίζοντας πως η ανατροφή της δίχρονης κόρης της βασίζεται αποκλειστικά στις δικές της δυνάμεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Διαπιστευτήρια Αλεξανδρίδη στον Τραμπ: Οι διμερείς σχέσεις, η επιθυμία επίσκεψης στην Ελλάδα και ένα δώρο
Αναφορά στην Γκίλφοϊλ 18.02.26

Διαπιστευτήρια Αλεξανδρίδη στον Τραμπ: Οι διμερείς σχέσεις, η επιθυμία επίσκεψης στην Ελλάδα και ένα δώρο

Ο νέος πρεσβευτής της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον επέδωσε τα διαπιστευτήρια του στον Τραμπ ο οποίος εξέφρασε επιθυμία να επισκεφθεί την Ελλάδα - Τι είπε ο Ρούμπιο για το στρατηγικό διάλογο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τι αναφέρει το πόρισμα της Πυροσβεστικής για τη Βιολάντα – Η διαρροή αερίου και τα κενά στα συστήματα ασφαλείας
Ελλάδα 18.02.26

Καταπέλτης το πόρισμα της Πυροσβεστικής για τη Βιολάντα - Η διαρροή αερίου και τα κενά στα συστήματα ασφαλείας

Στο πόρισμα της Πυροσβεστικής γίνεται γνωστό πως ακόμα και αν υπήρχαν ανιχνευτές διαρροής δεν θα είχαν αποτέλεσμα γιατί ήταν αποσυνδεδεμένη η ηλεκτροβάνα.

Νίκος Κλόκας, Δημήτρης Πέρρος
Κόντρα Λαζαρίδη-Μάντζου για τον ΟΠΕΚΑ: «Τι γνωρίζατε και δεν μας λέγατε;»- «Κάνετε σόου, την ευθύνη των ελέγχων την έχει η κυβέρνηση»
Βουλή 18.02.26

Κόντρα Λαζαρίδη-Μάντζου για τον ΟΠΕΚΑ: «Τι γνωρίζατε και δεν μας λέγατε;»- «Κάνετε σόου, την ευθύνη των ελέγχων την έχει η κυβέρνηση»

Στο επίκεντρο της κόντρας των δύο κοινοβουλευτικών εκπροσώπων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ βρέθηκε η ελεγχόμενη προϊσταμένη του ΟΠΕΚΑ Αναστασία Χατζηδάκη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ο Μίλιτσιτς που δεν εμπνέει και ο Άρης που έχει την «τσέπη» να αλλάξει την κατάσταση τη νέα χρονιά
Μπάσκετ 18.02.26

Ο Μίλιτσιτς που δεν εμπνέει και ο Άρης που έχει την «τσέπη» να αλλάξει την κατάσταση τη νέα χρονιά

Η αποκαρδιωτική εικόνα (και) με το Μαρούσι δείχνει πως ο Άρης θα πρέπει να πάει σε νέο προπονητή την καινούργια σεζόν ώστε ο Άρης να παίξει βάσει του μπάτζετ που διαθέτει. Από τη στιγμή που υπάρχει διοίκηση με διάθεση να επενδύσει δεν χρειάζεται πανικός, αλλά ψυχραιμία και σωστές επιλογές.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Κιβωτός του Κόσμου: Την Πέμπτη η απόφαση για τον πατέρα Αντώνιο
Κιβωτός του Κόσμου 18.02.26

Την Πέμπτη η απόφαση για τον πατέρα Αντώνιο

Το δικαστήριο ήταν έτοιμο να εκδώσει σήμερα την απόφαση του αλλά η γραμματέας της έδρας δήλωσε ότι τηρεί το ωράριο λειτουργίας και ως εκ τούτου η αυλαία της διαδικασίας έκλεισε με επεισοδιακό τρόπο.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«The Simpsons» – 800 επεισόδια μετά το Σπρίνγκφιλντ λύνει τον γρίφο με τις κοινωνικοπολιτικές προβλέψεις
Ορόσημο 18.02.26

«The Simpsons» - 800 επεισόδια μετά το Σπρίνγκφιλντ λύνει τον γρίφο με τις κοινωνικοπολιτικές προβλέψεις

Για την επίτευξη του στόχου των 800 επεισοδίων και τις «παράξενες» προβλέψεις των Simpson για το μέλλον μίλησε ο παραγωγός της θρυλικής σειράς –αναφορά της ποπ κουλτούρας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΚΚΕ για ΟΠΕΚΑ: Είχαμε εδώ και καιρό προειδοποιήσει για τον νέο «ΟΠΕΚΕΠΕ» στα ΑμΕΑ
Επικαιρότητα 18.02.26

ΚΚΕ για ΟΠΕΚΑ: Είχαμε εδώ και καιρό προειδοποιήσει για τον νέο «ΟΠΕΚΕΠΕ» στα ΑμΕΑ

Το ΚΚΕ προειδοποιεί «να μην τολμήσει η κυβέρνηση να το αξιοποιήσει ως άλλοθι για νέες περικοπές σε επιδόματα και άλλες υπηρεσίες στήριξης των ανθρώπων με αναπηρία, των οικογενειών τους, των συνταξιούχων»

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Οι 200 ήταν κομμουνιστές μαθημένοι να υπηρετούν τον λαό και εκτελέστηκαν γιατί δεν αποκήρυξαν το ΚΚΕ
Πολιτική Γραμματεία 18.02.26

Κουτσούμπας: Οι 200 ήταν κομμουνιστές μαθημένοι να υπηρετούν τον λαό και εκτελέστηκαν γιατί δεν αποκήρυξαν το ΚΚΕ

«Τα συγκλονιστικά ντοκουμέντα, όπως αυτά με τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών της Καισαριανής, θα πρέπει όχι μόνο να συντηρούν την ιστορική μνήμη του λαού αλλά να διδάσκονται στα σχολεία», ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας 

Σύνταξη
