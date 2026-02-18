Πέθανε σήμερα η διπλωμάτης Λέιλα Σαχίντ, πρώην εκπρόσωπος της Παλαιστίνης στη Γαλλία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.

«Μια τεράστια απώλεια για την Παλαιστίνη»

«Ναι, πέθανε σήμερα» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η αδερφή της, Ζέινα, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας Le Monde. Δεν διευκρίνισε τα αίτια θανάτου της.

Σύμφωνα με την Le Monde, η 76χρονη Λέιλα Σαχίντ, η οποία ήταν σοβαρά άρρωστη εδώ και χρόνια, αυτοκτόνησε στο σπίτι της στο Λεκ, στη νότια Γαλλία.

Η Λέιλα Σαχίντ διετέλεσε γενική αντιπρόσωπος της Παλαιστινιακής Αρχής στη Γαλλία από το 1994 έως το 2005, πριν αναλάβει το ίδιο στις Βρυξέλλες για την επόμενη δεκαετία.

Η νυν Παλαιστίνια πρέσβειρα στη Γαλλία, Χάλα Αμπού-Χασίρα, απέτισε φόρο τιμής στο Χ σε «μια εμβληματική πρέσβειρα», θρηνώντας «μια τεράστια απώλεια για την Παλαιστίνη και για τον κόσμο που πιστεύει στη δικαιοσύνη».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Leila shahid, l’ambassadrice iconique de la Palestine nous a quitté. Une immense perte pour la Palestine , et pour le monde qui croit en la justice . Paix à son âme. pic.twitter.com/0QFnejS390 — Hala Abou-Hassira (@HalaAbouHassira) February 18, 2026

Η Σαχίντ ήταν η πρώτη γυναίκα που εκπροσώπησε στο εξωτερικό την ΟΑΠ

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, γεννημένη στον Λίβανο το 1949, η Λέιλα Σαχίντ ήταν η πρώτη γυναίκα που εκπροσώπησε στο εξωτερικό την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ), με επικεφαλής τον Γιάσερ Αραφάτ.

Ξεκίνησε την καριέρα της στην Ιρλανδία το 1989, προτού συνδυάσει αυτόν τον ρόλο με εκείνον της εκπροσώπου στην Ολλανδία τον επόμενο χρόνο, όπου και εγκαταστάθηκε.

Ήταν από τους πρώτους Παλαιστίνιους που ανέπτυξαν επαφές με Ισραηλινούς που υποστήριζαν την ειρήνη.

Η Σαχίντ ολοκλήρωσε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευσή της στον Λίβανο και στη συνέχεια απέκτησε πτυχίο Ανθρωπολογίας από το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού. Ήταν παντρεμένη με Μαροκινό συγγραφέα.