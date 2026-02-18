Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή απάντησε στην ΕΟΧΑ για τον Γκιννή

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έστειλε την ακόλουθη επιστολή, την οποία υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Στέφανος Χανδακάς, στην Ελληνική Ομοσπονδία Χειμερινών Αθλημάτων με αφορμή τη δημόσια τοποθέτηση του Προέδρου της Γιώργου Νικητίδη για αθλητή της ελληνικής αποστολής στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026:

Προς

την Ελληνική Ομοσπονδία Χειμερινών Αθλημάτων

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

Αξιότιμα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

Με αφορμή πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις που αφορούν αθλητή ενταγμένο στην Ολυμπιακή Ομάδα, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή κρίνει απαραίτητο να προβεί στην παρούσα θεσμική διευκρίνιση.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη συγκρότηση και λειτουργία της Ολυμπιακής Ομάδας, από τη στιγμή που ένας αθλητής εντάσσεται επισήμως στην Ολυμπιακή Ομάδα της χώρας, υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία, εποπτεία και ευθύνη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η ένταξη αυτή δεν αποτελεί απλή τυπική διαδικασία, αλλά μεταφέρει συγκεκριμένες αρμοδιότητες, ευθύνες και δικαιώματα στην ΕΟΕ, η οποία είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος θεσμικός φορέας για τη διοικητική, αγωνιστική και εκπροσωπευτική διαχείριση των μελών της Ολυμπιακής Αποστολής.

Ως εκ τούτου:

• Δημόσιες δηλώσεις που αφορούν αθλητές της Ολυμπιακής Ομάδας, χωρίς προηγούμενη θεσμική επικοινωνία ή ενημέρωση της ΕΟΕ, δημιουργούν σύγχυση ως προς τις αρμοδιότητες.

• Παράλληλα, ενδέχεται να πλήττουν την ενιαία θεσμική έκφραση της χώρας στο Ολυμπιακό Κίνημα.

• Τέτοιου είδους τοποθετήσεις δεν εξυπηρετούν ούτε το άθλημα, ούτε τους αθλητές, ούτε το κύρος του ελληνικού Ολυμπιακού Κινήματος, ιδίως σε περιόδους που απαιτείται θεσμική σοβαρότητα, ενότητα και ψυχραιμία.

Η ΕΟΕ σέβεται απόλυτα τον ρόλο και την αυτοτέλεια των Ομοσπονδιών στο αγωνιστικό και αναπτυξιακό τους έργο. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά ζητήματα που άπτονται της Ολυμπιακής Ομάδας και της επίσημης Ολυμπιακής συμμετοχής, η αρμοδιότητα είναι σαφής και θεσμικά κατοχυρωμένη.

Εφεξής, θα παρακαλούσαμε, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ενδέχεται να μην υπάρχει πλήρης γνώση των διαδικασιών ή του πλαισίου αρμοδιοτήτων, να ζητείται προηγουμένως η συνδρομή και η επίσημη ενημέρωση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, προκειμένου να αποφεύγονται δημόσιες παρερμηνείες και περιττές εντάσεις.

Η κοινή μας ευθύνη είναι η προστασία του αθλητή, η διαφύλαξη της θεσμικής τάξης και η ενίσχυση της ενότητας του ελληνικού αθλητισμού.

Με θεσμικό σεβασμό,

Ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Στέφανος Χανδακάς