Ο Μίλιτσιτς που δεν εμπνέει και ο Άρης που έχει την «τσέπη» να αλλάξει την κατάσταση τη νέα χρονιά

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
18.02.2026 | 14:54
Κρατούμενος απέδρασε από την Ευελπίδων
Μπάσκετ 18 Φεβρουαρίου 2026, 18:26

Η αποκαρδιωτική εικόνα (και) με το Μαρούσι δείχνει πως ο Άρης θα πρέπει να πάει σε νέο προπονητή την καινούργια σεζόν ώστε ο Άρης να παίξει βάσει του μπάτζετ που διαθέτει. Από τη στιγμή που υπάρχει διοίκηση με διάθεση να επενδύσει δεν χρειάζεται πανικός, αλλά ψυχραιμία και σωστές επιλογές.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Αν και η χρονιά ως τώρα έχει εξελιχθεί ως μια ζέστη και δύο κρύο, λίγοι περίμεναν πως ο Άρης θα έχει μια τόσο κακή εικόνα κόντρα στο Μαρούσι, μια ομάδα που ναι μεν έχει ένα αρκετά υψηλό μπάτζετ, αλλά η οποία έχει το μυαλό της περισσότερο στη Basket League και τη «μάχη» της παραμονής που δίνει.

Αντιθέτως η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς έχοντας βγει σφόδρα «πληγωμένη» από την αναμέτρηση με την Κλουζ , περίμενε κανείς ότι στις εγχώριες υποχρεώσεις που έχει θα κάνει την καλύτερη δυνατή προσπάθεια (χωρίς άγχος πλέον) προκειμένου να διασκεδάσει τις εντυπώσεις και να κλείσει τη σεζόν όσο καλύτερα μπορεί. Γιατί για την ψυχολογία του

Και τι είδαμε στο παρκέ του κλειστού της Αλικαρνασσού; Μια ομάδα που πήγε να κάνει αγγαρεία, που είχε αποδεχθεί την ήττα της από το 1ο λεπτό και η οποία δεν έκανε σχεδόν τίποτα για να τα αλλάξει στα υπόλοιπα 39′. Είναι αρνητικά εντυπωσιακό να μην μπορείς να προσπεράσεις το Μαρούσι ούτε για μια φορά σε 40 ολόκληρα λεπτά.

Και να πει κανείς ότι ο Ηλίας Παπαθεοδώρου έκανε μια κάποιο «μαγικό» και μπέρδεψε τον Μίλιτσιτς; Μπα όχι, ένα απλό pick and roll ή όποτε δεν του έβγαινε αυτό είχε ζητήσει από τους παίκτες του να περνούν τη μπάλα κοντά στο καλάθι.

Έτσι ο Άρης που δέχθηκε 48 πόντους στο ημίχρονο όσο κι αν προσπαθούσε απλά δεν μπορούσε να φτάσει ποτέ. Όταν επιτρέπεις στους Αμαρουσιώτες να έχουν έξι διψήφιους σκόρερ, όταν επιτρέπεις σε δύο παίκτες του να μοιράσουν 19(!) ασίστ (11 ο Κινγκ, 8 ο Περάντες) και όταν δέχεσαι 17 πόντους από τον Καλαϊτζάκη (και μπράβο στο παιδί, αλλά τόσους δεν βάζει…όλη τη σεζόν συνήθως) τι να πεις;

Επιπλέον ο Ντε Σόουζα παρότι είχε 4 φάουλ ο Παπαθεοδώρου τον χρησιμοποίησε έτσι που κατάφερε να τελειώσει το παιχνίδι μαζί του, ενώ ο Μίλιτσιτς ξέχασε τον Αντετοκούνμπο στον πάγκο λες και είχε αποβληθεί. Οκ ο Κώστας είχε κάνει επίσης 4 φάουλ και λογικό να τον αποσύρεις για ένα διάστημα, αλλά με σκοπό να παίξει στα τελευταία 3-4. Ο Κροάτης τεχνικός ου Άρη για μία ακόμη φορά προτίμησε να τελειώσει ένα ματς με κοντό σχήμα και για μία ακόμη φορά το πλήρωσε ακριβά. Και δεν ήταν ότι ο Άρης έτρωγε καλάθια από τους ψηλούς μόνο, αλλά έτρωγε μπασίματα και από τους κοντούς του Αμαρουσίου αφού δεν υπήρχε φόβητρο να τους εμποδίσει (στην προκειμένη περίπτωση ο Αντετοκούνμπο).

Η ήττα από το Μαρούσι ήταν ίσως η τελευταία ευκαιρία του Μίλιτσιτς για να διατηρήσει ελπίδες παραμονής και του χρόνου στον κιτρινόμαυρο πάγκο. Και δεν είναι ότι ο Άρης αν πέρναγε το Μαρούσι θα είχε βάσιμες ελπίδες για το Κύπελλο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν παίζει σύμφωνα με τις δυνατότητες που μπορούν να παίξουν οι παίκτες. Σαν να μην μπορεί να τους εμπνεύσει και να τους επιβληθεί ο Μίλιτσιτς.

Φυσικά και οι παίκτες έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Όταν επιτρέπεις στον Ντε Σόουζα, τον Γιαννόπουλο και τον Καλαϊτζάκη να κάνουν… πάρτι φταις κι εσύ. Κάποιοι είναι εμφανές οτι δεν μπορούν ή και να μπορούν δεν ταιριάζουν μεταξύ τους ώστε να κάνουν μια συμπαγή ομάδα με χαρακτήρα που θα διεκδικεί.

Σε αυτό το κομμάτι ο Μίλιτσιτς έχει ελαφρυντικό καθώς είναι μια ομάδα που δεν έστησε ο ίδιος. Από την άλλη ένας καλός προπονητής θα έπρεπε να μπορεί να συμμαζέψει μια κατάσταση, ειδικά σε μια ομάδα με ένα αξιόλογο μπάτζετ όπως ο Άρης. Ο Μίλιτσιτς όμως δεν έχει καταφέρει να συμμαζέψει τον Άρη όσο θα έπρεπε, δείχνοντας πως έχει ταβάνι.

Στο EuroCup  η χρόνια κρίνεται αποτυχημένη αφού δεν πέρασε έστω από τον όμιλο. Όπως αποτυχημένη κρίνεται και στο Κύπελλο αφού δεν πέρασε το Μαρούσι. Μένει λοιπόν το πρωτάθλημα όπου θα πρέπει να τα δώσει όλα για την είσοδο στην 4άδα. ΑΕΚ και ΠΑΟΚ έχουν δείξει φέτος ένα πολύ καλύτερο και πιο σταθερό πρόσωπο, αλλά οκ δεν είναι και φόβητρα ώστε ο Άρης να μην μπορεί να τους σπάσει την έδρα.

Οσο για τον Μίλιτσιτς ας τελειώσει τη σεζόν και ενόψει της νέας ο Νίκος Ζήσης και η διοίκηση ας πάνε σε ένα προπονητή από ψηλότερο ράφι.

ΥΓ: Ψυχραιμία χρειάζεται. Από τη στιγμή που ο Άρης έχει διοίκηση με διάθεση να επενδύσει και υπάρχει όραμα δεν χρειάζεται πανικός. Απλά λίγη υπομονή και καλές επιλογές φυσικά.

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Αθλητική Ροή
Μπάσκετ 18.02.26

Η αποκαρδιωτική εικόνα (και) με το Μαρούσι δείχνει πως ο Άρης θα πρέπει να πάει σε νέο προπονητή την καινούργια σεζόν ώστε ο Άρης να παίξει βάσει του μπάτζετ που διαθέτει. Από τη στιγμή που υπάρχει διοίκηση με διάθεση να επενδύσει δεν χρειάζεται πανικός, αλλά ψυχραιμία και σωστές επιλογές.

On Field 18.02.26

Πίεση στους διαιτητές με θεατές Λανουά και ΕΠΟ

Η νέα μέθοδος είναι οι διαρροές για τιμωρίες, εκθέσεις παρατηρητών μέχρι και απόψεις της ΚΕΔ που κατά… σύμπτωση επιβεβαιώνονται για να διαμορφώσουν κλίμα στη διαιτησία

Βάιος Μπαλάφας
Ποδόσφαιρο 18.02.26

Χωρίς κόσμο το ΟΦΗ – Παναθηναϊκός

Η αίτηση του ΟΦΗ για αναστολή εκτέλεσης της ποινής από τη ΔΕΑΒ απορρίφθηκε κι έτσι θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό οριστικά χωρίς τον κόσμο του.

Σύνταξη
On Field 18.02.26

Η νέα μέθοδος είναι οι διαρροές για τιμωρίες, εκθέσεις παρατηρητών μέχρι και απόψεις της ΚΕΔ που κατά… σύμπτωση επιβεβαιώνονται για να διαμορφώσουν κλίμα στη διαιτησία

Γι αυτό διαφέρει από όλους ο Ολυμπιακός
On Field 17.02.26

Γι αυτό διαφέρει από όλους ο Ολυμπιακός

Η ηγετική παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ρέντη, τα λόγια του αρχηγού σε όλα Παναγιώτη Ρέτσου και ένας οργανισμός που δεν συμβιβάζεται ποτέ.

Χαμός στο Μεξικό με το ιστορικό γήπεδο Αζτέκα – Μεγάλη ανησυχία για το εναρκτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ
On Field 16.02.26

Χαμός στο Μεξικό με το ιστορικό γήπεδο Αζτέκα – Μεγάλη ανησυχία για το εναρκτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ

Τα έργα ανακατασκευής του εμβληματικού γηπέδου έχουν καθυστερήσει πολύ και ίσως το Αζτέκα δεν είναι έτοιμο για το εναρκτήριο ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 11 Ιουνίου

Ο Χάρι Κέιν τα έχει… 500
On Field 16.02.26

Ο Χάρι Κέιν τα έχει… 500

Ο Άγγλος στράικερ σκόραρε δύο φορές στη νίκη της Μπάγερν επί της Βέρντερ, έφτασε τα 500 γκολ στην καριέρα του και τώρα «κυνηγάει» τον Λεβαντόφσκι

Η γάτα, το ποντίκι και η ΚΕΔ
On Field 16.02.26

Η γάτα, το ποντίκι και η ΚΕΔ

Προκαλεί ερωτηματικά ότι ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά έχει ανάγκη να κάνει διαρροές για να εκφράσει απόψεις για αποφάσεις διαιτητών. Τι φοβούνται και δεν τις διαψεύδουν, αν δεν ισχύουν;

Βάιος Μπαλάφας
Ο Φαν Ντάικ πήρε θέση για Σαλάχ
On Field 15.02.26

Ο Φαν Ντάικ πήρε θέση για Σαλάχ

Ο Ολλανδός αμυντικός της Λίβερπουλ αναφέρθηκε στο μέλλον του Αιγύπτιου στράικερ στο Άνφιλντ και δεν… μάσησε τα λόγια του

Τι αναφέρει το πόρισμα της Πυροσβεστικής για τη Βιολάντα – Η διαρροή αερίου και τα κενά στα συστήματα ασφαλείας
Ελλάδα 18.02.26

Τι αναφέρει το πόρισμα της Πυροσβεστικής για τη Βιολάντα – Η διαρροή αερίου και τα κενά στα συστήματα ασφαλείας

Στο πόρισμα της Πυροσβεστικής γίνεται γνωστό πως ακόμα και αν υπήρχαν ανιχνευτές διαρροής δεν θα είχαν αποτέλεσμα γιατί ήταν αποσυνδεδεμένη η ηλεκτροβάνα.

Κόντρα Λαζαρίδη-Μάντζου για τον ΟΠΕΚΑ: «Τι γνωρίζατε και δεν μας λέγατε;»- «Κάνετε σόου, την ευθύνη των ελέγχων την έχει η κυβέρνηση»
Βουλή 18.02.26

Κόντρα Λαζαρίδη-Μάντζου για τον ΟΠΕΚΑ: «Τι γνωρίζατε και δεν μας λέγατε;»- «Κάνετε σόου, την ευθύνη των ελέγχων την έχει η κυβέρνηση»

Στο επίκεντρο της κόντρας των δύο κοινοβουλευτικών εκπροσώπων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ βρέθηκε η ελεγχόμενη προϊσταμένη του ΟΠΕΚΑ Αναστασία Χατζηδάκη

Κιβωτός του Κόσμου: Την Πέμπτη η απόφαση για τον πατέρα Αντώνιο
Κιβωτός του Κόσμου 18.02.26

Την Πέμπτη η απόφαση για τον πατέρα Αντώνιο

Το δικαστήριο ήταν έτοιμο να εκδώσει σήμερα την απόφαση του αλλά η γραμματέας της έδρας δήλωσε ότι τηρεί το ωράριο λειτουργίας και ως εκ τούτου η αυλαία της διαδικασίας έκλεισε με επεισοδιακό τρόπο.

«The Simpsons» – 800 επεισόδια μετά το Σπρίνγκφιλντ λύνει τον γρίφο με τις κοινωνικοπολιτικές προβλέψεις
Ορόσημο 18.02.26

«The Simpsons» - 800 επεισόδια μετά το Σπρίνγκφιλντ λύνει τον γρίφο με τις κοινωνικοπολιτικές προβλέψεις

Για την επίτευξη των 800 επεισοδίων και τις «παράξενες» προβλέψεις των Simpson για το μέλλον μίλησε ο παραγωγός της θρυλικής σειράς –αναφορά της ποπ κουλτούρας.

ΚΚΕ για ΟΠΕΚΑ: Είχαμε εδώ και καιρό προειδοποιήσει για τον νέο «ΟΠΕΚΕΠΕ» στα ΑμΕΑ
Επικαιρότητα 18.02.26

ΚΚΕ για ΟΠΕΚΑ: Είχαμε εδώ και καιρό προειδοποιήσει για τον νέο «ΟΠΕΚΕΠΕ» στα ΑμΕΑ

Το ΚΚΕ προειδοποιεί «να μην τολμήσει η κυβέρνηση να το αξιοποιήσει ως άλλοθι για νέες περικοπές σε επιδόματα και άλλες υπηρεσίες στήριξης των ανθρώπων με αναπηρία, των οικογενειών τους, των συνταξιούχων»


Πολιτική Γραμματεία 18.02.26

Κουτσούμπας: Οι 200 ήταν κομμουνιστές μαθημένοι να υπηρετούν τον λαό και εκτελέστηκαν γιατί δεν αποκήρυξαν το ΚΚΕ

«Τα συγκλονιστικά ντοκουμέντα, όπως αυτά με τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών της Καισαριανής, θα πρέπει όχι μόνο να συντηρούν την ιστορική μνήμη του λαού αλλά να διδάσκονται στα σχολεία», ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας 

Πίεση στους διαιτητές με θεατές Λανουά και ΕΠΟ
On Field 18.02.26

Πίεση στους διαιτητές με θεατές Λανουά και ΕΠΟ

Η νέα μέθοδος είναι οι διαρροές για τιμωρίες, εκθέσεις παρατηρητών μέχρι και απόψεις της ΚΕΔ που κατά… σύμπτωση επιβεβαιώνονται για να διαμορφώσουν κλίμα στη διαιτησία

Χειμερινές εκπτώσεις για λίγες μέρες ακόμη – Το τελευταίο 10ήμερο ξεκίνησε
Τα Νέα της Αγοράς 18.02.26

Χειμερινές εκπτώσεις για λίγες μέρες ακόμη – Το τελευταίο 10ήμερο ξεκίνησε

Οι χειμερινές εκπτώσεις δεν θα κρατήσουν για πάντα... Το τελευταίο 10ήμερο έχει φτάσει και είναι η ιδανική στιγμή για να αποκτήσετε όσα είχατε βάλει στο μάτι, πριν εξαντληθούν!

Τραμπ: Κινείται όλο και πιο κοντά προς έναν μεγάλο πόλεμο με το Ιράν – Τι αποκαλύπτει το Axios
Έντονη ανησυχία 18.02.26

Ο Τραμπ κινείται όλο και πιο κοντά προς έναν μεγάλο πόλεμο με το Ιράν - Τι αποκαλύπτει το Axios

Τι θα σήμαινε ένας πόλεμος ΗΠΑ και Ιράν - Ιδιαίτερα ενισχυμένη η αμερικάνικη παρουσία στον Περσικό Κόλπο - Η στάση του Ισραήλ - Τι δηλώνει σύμβουλος του Τραμπ

Το Υπουργείο Πολιτισμού κήρυξε μνημείο το σύνολο της συλλογής φωτογραφιών των 200 αγωνιστών της Καισαριανής
Ελλάδα 18.02.26

Το Υπουργείο Πολιτισμού κήρυξε μνημείο το σύνολο της συλλογής φωτογραφιών των 200 αγωνιστών της Καισαριανής

Με την σημερινή κήρυξη της συλλογής ως μνημείο, το Υπουργείο Πολιτισμού αποκτά το έρεισμα για να την διεκδικήσει και να την αποκτήσει εκ μέρους του ελληνικού κράτους

Χωρίς κόσμο το ΟΦΗ – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 18.02.26

Χωρίς κόσμο το ΟΦΗ – Παναθηναϊκός

Η αίτηση του ΟΦΗ για αναστολή εκτέλεσης της ποινής από τη ΔΕΑΒ απορρίφθηκε κι έτσι θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό οριστικά χωρίς τον κόσμο του.

Ράμμος: Συνταγματικό σκάνδαλο τεράστιων διαστάσεων οι υποκλοπές, η μεγάλη εικόνα παραμένει κρυφή
Πολιτική Γραμματεία 18.02.26

Ράμμος: Συνταγματικό σκάνδαλο τεράστιων διαστάσεων οι υποκλοπές, η μεγάλη εικόνα παραμένει κρυφή

Πρωταγωνιστής ως πρόεδρος της ΑΔΑΕ σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της μεταπολίτευσης, τις υποκλοπές, ο Χρήστος Ράμμος μιλά ευθαρσώς για την ανεπούλωτη πληγή στο Κράτος Δικαίου, τη στάση που κράτησαν κυβέρνηση και δικαστικοί στη διερεύνησή του και εξηγεί γιατί το σκάνδαλο αυτό αφορά και απειλεί τα δικαιώματα κάθε πολίτη της χώρας.

Ιωάννινα: Χειροπέδες σε 47χρονο – Παρίστανε τον ιερέα ενώ είχε καθαιρεθεί
Ελλάδα 18.02.26

Ιωάννινα: Χειροπέδες σε 47χρονο – Παρίστανε τον ιερέα ενώ είχε καθαιρεθεί

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, συνελήφθησαν στα Ιωάννινα άλλα τέσσερα άτομα, δύο γυναίκες και δύο άνδρες, που κατηγορούνται για συνέργεια στις παράνομες πράξεις του ψευτοϊερέα και για υπόθαλψη

Η Σιωπή των Αμνών: Ο Τεντ Λεβίν παραδέχεται ότι η ρητορική της ταινίας ήταν τρανσφοβική 35 χρόνια μετά
«Είναι λάθος» 18.02.26

Η Σιωπή των Αμνών: Ο Τεντ Λεβίν παραδέχεται ότι η ρητορική της ταινίας ήταν τρανσφοβική 35 χρόνια μετά

Τρεις δεκαετίες μετά την πρεμιέρα του εμβληματικού θρίλερ, ο Τεντ Λεβίν επανεξετάζει τον ρόλο του Μπάφαλο Μπιλ και αναγνωρίζει ότι ορισμένες πτυχές της ταινίας δεν στάθηκαν καλά στον χρόνο, ειδικά σε ό,τι αφορά ζητήματα φύλου και στερεοτύπων

LIVE: Ηρακλής – Μύκονος Betsson
Μπάσκετ 18.02.26

LIVE: Ηρακλής – Μύκονος Betsson

LIVE: Ηρακλής – Μύκονος Betsson. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ηρακλής – Μύκονος Betsson για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Τεττέη: «Με την Πλζεν θα δείξουμε κάτι διαφορετικό – Έχουμε βασιστεί στο πλάνο του προπονητή»
Europa League 18.02.26

Τεττέη: «Με την Πλζεν θα δείξουμε κάτι διαφορετικό – Έχουμε βασιστεί στο πλάνο του προπονητή»

Ο Ανδρέας Τεττέη εκπροσώπησε τους παίκτες του Παναθηναϊκού στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα με την Πλζεν και εμφανίστηκε σίγουρος πως οι πράσινοι θα δείξουν κάτι διαφορετικό στην αναμέτρηση.

Έφυγε από τη ζωή ο Αντώνης Μανιτάκης – Διήμερο πένθος στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ
Ελλάδα 18.02.26

Έφυγε από τη ζωή ο Αντώνης Μανιτάκης – Διήμερο πένθος στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αντώνης Μανιτάκης, τις τελευταίες ημέρες, νοσηλευόταν σε ΜΕΘ. Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησαν οι πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ και η Κοσμητεία της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου

Είμαστε απογοητευμένοι: Περισσότεροι από 80 δημιουργοί τα βάζουν με τη «σιωπή» της Berlinale για τη σφαγή στη Γάζα
«Λογοκρισία καλλιτεχνών» 18.02.26

Είμαστε απογοητευμένοι: Περισσότεροι από 80 δημιουργοί τα βάζουν με τη «σιωπή» της Berlinale για τη σφαγή στη Γάζα

Από την Τίλντα Σουίντον έως τον Χαβιέ Μπαρδέμ, περισσότεροι από 80 ηθοποιοί και σκηνοθέτες υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή με την οποία καταδικάζουν τη σιωπή της Berlinale για τη σφαγή στη Γάζα.

