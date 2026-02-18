Εθνική Ελλάδας: Οι κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη για το Μαυροβούνιο – Μέσα ο Ρογκαβόπουλος

Μετά τα Κύπελλα που είναι προγραμματισμένα σε ολόκληρη την Ευρώπη την τρέχουσα εβδομάδα, μιας και έχει μπει «στοπ» σε Euroleague, FIBA Champions League και Eurocup μπαίνει και πάλι σε αγωνιστικό ρυθμό η Εθνική μας ομάδα.

Η Ελλάδα στις 27 Φεβρουαρίου υποδέχεται στη Sunel Arena το Μαυροβούνιο, ενώ το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα φιλοξενηθεί στην έδρα της ίδιας αντιπάλου στις 2 Μαρτίου.

Ο Βασίλης Σπανούλης αποφάσισε να καλέσει και πάλι τον Νίκο Ρογκαβόπουλο στην Εθνική μας ομάδα και έτσι ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού επιστρέφει στις τάξεις της ομάδας

Αναλυτικά οι κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη για το ματς της ΕΘνικής με το Μαυροβούνιο:

Παπανικολάου, Λαρεντζάκης, Καλαϊτζάκης, Αντετοκούνμπο Κ., Τολιόπουλος, Μωραΐτης, Χαραλαμπόπουλος, Ρογκαβόπουλος, Χουγκάζ, Σαμοντούροβ, Κακλαμανάκης, Μπαζίνας, Καραγιαννίδης, Νετζήπογλου, Μήτρου-Λονγκ, Νικολαΐδης, Πλώτας.