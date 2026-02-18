Καβάλα: Εκταφή 150 σορών – Δεν ολοκληρώθηκε η αποσύνθεσή τους λόγω Covid 19
Διαπιστώθηκε ότι, παρά την πάροδο πέντε ετών, δεν έχει επέλθει η αναμενόμενη αποσύνθεση
- Βιολάντα: Στον ανακριτή ο ιδιοκτήτης – Συνεχείς οι αποκαλύψεις για την παραβίαση των κανόνων ασφαλείας
- «Δεν έχει λάβει καμία απόφαση» - Εκπρόσωπος της Λαγκάρντ απαντά στα δημοσιεύματα για παραίτησή της από την ΕΚΤ
- Καρχαρίας καταγράφηκε για πρώτη φορά στα παγωμένα νερά της Ανταρκτικής – Σε βάθος 490 μέτρων
- Ζαρκάδια εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στο Σέιχ Σου – Ελπίδες για γεννητούρια
Το δημοτικό συμβούλιο Καβάλας θα εξετάσει το ζήτημα της δωρεάν εκταφής περίπου 150 τάφων στα δημοτικά κοιμητήρια, σε περιπτώσεις ανθρώπων που πέθαναν από Covid-19.
Σύμφωνα με το proininews.gr, προβλέπεται διπλή διαδικασία που αφορά τόσο τις σορούς όσο και τις κάσες, καθώς διαπιστώθηκε ότι, παρά την πάροδο πέντε ετών, δεν έχει επέλθει η αναμενόμενη αποσύνθεση. Το θέμα συζητήθηκε αρχικά στη δημοτική επιτροπή, όπου έλαβε την πρώτη έγκριση.
Στην εισήγηση που έχουν στα χέρια τους οι δημοτικοί σύμβουλοι αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Κατά την διάρκεια της εκταφής των περιστατικών με αιτία θανάτου τον ιό COVID-19 μετά την παρέλευση πέντε ετών, διαπιστώθηκε πως τα περιστατικά αυτά βρέθηκαν εντελώς αδιάλυτα διότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την μη διάδοση του ιού ήταν τοποθετημένα μέσα σε πλαστικούς σάκους. Τα περιστατικά αυτά που αφορούν τα κοιμητήρια του Δήμου Καβάλας ανέρχονται σε περίπου εκατόν πενήντα και σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση τους απαιτείται η εκταφή, η αφαίρεση των πλαστικών καλυμμάτων και ο ενταφιασμός τους ξανά για να παραμείνουν τουλάχιστον ένα χρόνο ενταφιασμένα ώστε να επιτευχθεί η αποσύνθεση τους».
Βάσει της πρότασης, μετά την εκταφή θα αφαιρεθούν οι ειδικοί πλαστικοί σάκοι στους οποίους είχαν τοποθετηθεί οι σοροί για λόγους υγειονομικής προστασίας και θα ακολουθήσει εκ νέου ταφή για τουλάχιστον έναν ακόμη χρόνο, προκειμένου να ολοκληρωθεί φυσιολογικά η διαδικασία αποσύνθεσης.
- Κικίλιας: Το λιμενικό σώζει ζωές – Περιμένουμε τα αποτελέσματα της ΕΔΕ και της Δικαιοσύνης για το ναυάγιο στη Χίο
- «Στην πόρτα της εξόδου από τον Παναθηναϊκό ο Μπενίτεθ – Ποιος είναι φαβορί να τον αντικαταστήσει»
- Καβάλα: Εκταφή 150 σορών – Δεν ολοκληρώθηκε η αποσύνθεσή τους λόγω Covid 19
- Δημιουργούνται οκτώ νέες φυλακές – Η φυλακή Κορυδαλλού θα μεταφερθεί στον Ασπρόπυργο
- Θεσμική δέσμευση του Δήμου Χαλανδρίου για την Ισότητα των Φύλων
- Επίθεση Γεωργιάδη σε δημοσιογράφο της ΕΡΤ για την κόντρα με Κωνσταντοπούλου – Οι αντιδράσεις
- Εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις: «Κούρεμα» προστίμων έως 75%
- Τεράστιες ζημιές στη Λέρο από τα έντονα καιρικά φαινόμενα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις