Λάρισα: Ένοχοι δυο γονείς που δεν έστελναν τα παιδιά τους στο σχολείο την περίοδο της πανδημίας
Στο δικαστήριο βρέθηκαν συνολικά 15 γονείς παιδιών ηλικίας από 5 έως 12 ετών
- Δένδιας για ενδεχόμενη κούρσα διαδοχής στη ΝΔ: Δεν θα αρνηθώ να υπηρετήσω την πατρίδα μου αν αυτό απαιτηθεί
- «Ελαφρώς καλύτερα τα πράγματα» στις ευρωατλαντικές σχέσεις, δηλώνει ο Μητσοτάκης
- Η Ρωσία έστειλε στρατηγικά βομβαρδιστικά πάνω από τη Βαλτική
- Το Ιράκ αναλαμβάνει την «βρώμικη δουλειά» να δικάσει τα μέλη του Ισλαμικού Κράτους
Ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας βρέθηκαν συνολικά 15 γονείς παιδιών ηλικίας από 5 έως 12 ετών, οι οποίοι κατηγορήθηκαν για πλημμελή φοίτηση των παιδιών τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας του covid, το σχολικό έτος 2020–2021. Από το σύνολο των κατηγορουμένων, ένοχοι κρίθηκαν τελικά μόνο δύο.
Ειδικότερα, Σύμφωνα με το onlarissa.gr, επρόκειτο για γονείς μαθητών που φοιτούσαν εκείνη την περίοδο σε νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια σε Λάρισα, Αγιά και Ελασσόνα και δεν έστελναν τα παιδιά τους στο σχολείο με αποτέλεσμα να υπάρξει εισαγγελική παρέμβαση.
Υπενθυμίζεται πως η φοίτηση είναι υποχρεωτική στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, αν ο μαθητής δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας του.
Όπως προέκυψε εξάλλου στη χθεσινή δίκη για την εν λόγω υπόθεση από τις απολογίες των κατηγορουμένων, η πλειοψηφία των γονέων αυτών δεν έστελναν τα παιδιά τους στο σχολείο προληπτικά λόγω του ότι κάποιος συγγενής τους αντιμετώπιζε θέμα υγείας.
Τελικά, δεκατρείς από τους δεκαπέντε γονείς αθωώθηκαν, ενώ οι δύο καταδικάστηκαν για κατ’ εξακολούθηση παραβίαση της υποχρεωτικής φοίτησης των παιδιών τους. Σε βάρος τους επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης 8 και 10 μηνών αντίστοιχα, καθώς και χρηματικά πρόστιμα ύψους 700 και 900 ευρώ.
- Λάρισα: Ένοχοι δυο γονείς που δεν έστελναν τα παιδιά τους στο σχολείο την περίοδο της πανδημίας
- Τραμ: Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Πότε θα επαναλειτουργήσουν οι σταθμοί που κλείνουν
- Ο Λεσόρ περνάει όλα τα τεστ και μπαίνει στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού
- Αυτό είναι το αμερικανικό The Crown – Η σειρά Kennedy μας βάζει στα άδυτα της πιο διάσημης οικογένειας των ΗΠΑ
- Bank of Greece Governor Calls for Shift in Growth Model
- Κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσουμε να πνιγόμαστε
- Οι αθλητικές μεταδόσεις (23/1): Πού θα δείτε το Ελλάδα-Ουγγαρία στο πόλο και δράση στα ευρωπαϊκά γήπεδα
- Γλυφάδα: «Της είπαν ότι πλημμύριζε το σπίτι της» – Μαρτυρία γειτόνισσας για τον τραγικό θάνατο της 56χρονης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις