Λάρισα: Ένοχοι δυο γονείς που δεν έστελναν τα παιδιά τους στο σχολείο την περίοδο της πανδημίας

Ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας βρέθηκαν συνολικά 15 γονείς παιδιών ηλικίας από 5 έως 12 ετών, οι οποίοι κατηγορήθηκαν για πλημμελή φοίτηση των παιδιών τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας του covid, το σχολικό έτος 2020–2021. Από το σύνολο των κατηγορουμένων, ένοχοι κρίθηκαν τελικά μόνο δύο.

Ειδικότερα, Σύμφωνα με το onlarissa.gr, επρόκειτο για γονείς μαθητών που φοιτούσαν εκείνη την περίοδο σε νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια σε Λάρισα, Αγιά και Ελασσόνα και δεν έστελναν τα παιδιά τους στο σχολείο με αποτέλεσμα να υπάρξει εισαγγελική παρέμβαση.

Υπενθυμίζεται πως η φοίτηση είναι υποχρεωτική στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, αν ο μαθητής δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας του.

Όπως προέκυψε εξάλλου στη χθεσινή δίκη για την εν λόγω υπόθεση από τις απολογίες των κατηγορουμένων, η πλειοψηφία των γονέων αυτών δεν έστελναν τα παιδιά τους στο σχολείο προληπτικά λόγω του ότι κάποιος συγγενής τους αντιμετώπιζε θέμα υγείας.

Τελικά, δεκατρείς από τους δεκαπέντε γονείς αθωώθηκαν, ενώ οι δύο καταδικάστηκαν για κατ’ εξακολούθηση παραβίαση της υποχρεωτικής φοίτησης των παιδιών τους. Σε βάρος τους επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης 8 και 10 μηνών αντίστοιχα, καθώς και χρηματικά πρόστιμα ύψους 700 και 900 ευρώ.