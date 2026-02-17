Χιλή: Ο ακροδεξιός πρόεδρος θέτει υπό αμφισβήτηση τη βοήθεια στην Κούβα που υποσχέθηκε η απερχόμενη κυβέρνηση
«Δεν είμαι σύμφωνος να χορηγηθεί άμεση οικονομική βοήθεια» στην Κούβα, δηλώνει ο νέος ακροδεξιός πρόεδρος της Χιλής, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την υπόσχεση της απερχόμενης κυβέρνησης.
Ο ακροδεξιός εκλεγμένος πρόεδρος της Χιλής Χοσέ Αντόνιο Καστ έθεσε υπό αμφισβήτηση χθες Δευτέρα τη βοήθεια που η απερχόμενη κυβέρνηση δεσμεύτηκε να στείλει στην Κούβα, χώρα βυθισμένη σε σοβαρή οικονομική κρίση που επιδεινώνουν οι πιέσεις των ΗΠΑ (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Remo Casilli, επάνω, ο Χοσέ Αντόνιο Καστ).
Η Αβάνα είναι αντιμέτωπη με ενεργειακή κρίση μετά τον τερματισμό των παραδόσεων πετρελαίου από τη Βενεζουέλα έπειτα από την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο και τις απειλές της Ουάσιγκτον πως θα προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών σε βάρος οποιασδήποτε χώρας διανοηθεί να πουλήσει πετρέλαιο στη νήσο.
«Κάθε ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από την απαίτηση για δημοκρατία»
«Δεν είμαι σύμφωνος να χορηγηθεί άμεση οικονομική βοήθεια σε μια κυβέρνηση που έχει επιβάλει δικτατορία εδώ και πάνω από 60 χρόνια κι έχει βυθίσει τον κουβανικό λαό σε κατάσταση πολύ επισφαλή, απάνθρωπη», είπε ο Χοσέ Αντόνιο Καστ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη νότια Χιλή, όπου κάνει διακοπές.
Την περασμένη εβδομάδα, η απερχόμενη κυβέρνηση του σοσιαλδημοκράτη προέδρου Γκαμπριέλ Μπόριτς ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει ένα εκατομμύριο δολάρια για να βοηθήσει την Κούβα, σε συντονισμό με τη UNICEF.
Ο Χοσέ Αντόνιο Καστ, ο οποίος θα αναλάβει την εξουσία την 11η Μαρτίου, σχολίασε ότι «κάθε ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από την απαίτηση για δημοκρατία, και αυτό δεν το είδα».
🔴 El Presidente Electo José Antonio Kast criticó la ayuda humanitaria comprometida por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric a Cuba ante el bloqueo sufrido por parte de Estados Unidos. pic.twitter.com/7YeWhgjK95
— Meganoticias (@meganoticiascl) February 16, 2026
«Ασφυξία»
Υφιστάμενη εμπάργκο από τις ΗΠΑ από το 1962, η Αβάνα κατηγορεί τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι επιδιώκει να προκαλέσει «ασφυξία» στη νήσο.
Η χώρα εφαρμόζει από τη Δευτέρα σειρά μέτρων, μεταξύ άλλων τον περιορισμό των πωλήσεων καυσίμων και τη μείωση των δρομολογίων των δημόσιων συγκοινωνιών.
Η Κούβα αντιμετωπίζει καθημερινές διακοπές της ηλεκτροδότησης και καταγράφονται ελλείψεις τροφίμων και φαρμάκων.
Πηγή: ΑΠΕ
