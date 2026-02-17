newspaper
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κούβα: Ανθρωπιστική βοήθεια θα παράσχει η Ισπανία μέσω του ΟΗΕ
Κόσμος 17 Φεβρουαρίου 2026

Κούβα: Ανθρωπιστική βοήθεια θα παράσχει η Ισπανία μέσω του ΟΗΕ

«Η Ισπανία θα παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα μέσω του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών», δήλωσε ο ισπανός υπουργός Εξωτερικών, έπειτα από συνάντηση με τον κουβανό ομόλογό του.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Νέα έρευνα: Το 66% διατηρούν επαφή με τους πρώην τους

Νέα έρευνα: Το 66% διατηρούν επαφή με τους πρώην τους

Spotlight

Η Ισπανία ανακοίνωσε χθες Δευτέρα την παροχή προσεχώς, μέσω του ΟΗΕ, ανθρωπιστικής βοήθειας στην Κούβα, η οποία έχει βυθιστεί σε βαθιά οικονομική κρίση που επιδεινώνεται λόγω των πιέσεων της Ουάσιγκτον (φωτογραφία στο Χ, @gazareportes_ve, επάνω, από τη συνάντηση των ΥΠΕΞ Κούβας, αριστερά, και Ισπανίας).

Η ανθρωπιστική βοήθεια της Ισπανίας στην Κούβα θα αποτελείται «από βασικά είδη διατροφής και προϊόντα υγιεινής»

«Η Ισπανία θα παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα μέσω του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, η οποία θα αποτελείται από βασικά είδη διατροφής και προϊόντα υγιεινής», δήλωσε ο ισπανός υπουργός Εξωτερικών χωρίς να διευκρινίσει το χρονοδιάγραμμα και το ύψος της βοήθειας.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε μετά τη συνάντηση στη Μαδρίτη μεταξύ του επικεφαλής της ισπανικής διπλωματίας Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες και του κουβανού ομολόγου του Μπρούνο Ροντρίγκες, στη διάρκεια της οποίας συζητήθηκε «η σημερινή κατάσταση στην Κούβα μετά την αυστηροποίηση του αμερικανικού εμπάργκο».

Η Κούβα είναι αντιμέτωπη με σοβαρή ενεργειακή κρίση από τότε που σταμάτησαν οι παραδόσεις πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, μετά την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο, αλλά και λόγω των απειλών της Ουάσιγκτον για επιβολή τελωνειακών δασμών στις χώρες που πωλούν πετρέλαιο στο νησιωτικό κράτος.

Δέσμη μέτρων

Η κομμουνιστική κυβέρνηση της Κούβας εφαρμόζει από χθες μια δέσμη έκτακτων μέτρων που περιορίζουν την πώληση καυσίμων και μειώνουν τις δημόσιες μεταφορές, στη χώρα αυτήν που πλήττεται από διακοπές στην ηλεκτροδότηση και ελλείψεις σε τρόφιμα και φάρμακα.

Πηγή: ΑΠΕ

World
Fed: Ο Τραμπ θέλει μείωση επιτοκίων, αλλά ο Γουόρς έχει μεγαλύτερα σχέδια

Fed: Ο Τραμπ θέλει μείωση επιτοκίων, αλλά ο Γουόρς έχει μεγαλύτερα σχέδια

Vita.gr
Νέα έρευνα: Το 66% διατηρούν επαφή με τους πρώην τους

Νέα έρευνα: Το 66% διατηρούν επαφή με τους πρώην τους

