Η Ισπανία ανακοίνωσε χθες Δευτέρα την παροχή προσεχώς, μέσω του ΟΗΕ, ανθρωπιστικής βοήθειας στην Κούβα, η οποία έχει βυθιστεί σε βαθιά οικονομική κρίση που επιδεινώνεται λόγω των πιέσεων της Ουάσιγκτον (φωτογραφία στο Χ, @gazareportes_ve, επάνω, από τη συνάντηση των ΥΠΕΞ Κούβας, αριστερά, και Ισπανίας).

Η ανθρωπιστική βοήθεια της Ισπανίας στην Κούβα θα αποτελείται «από βασικά είδη διατροφής και προϊόντα υγιεινής»

«Η Ισπανία θα παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα μέσω του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, η οποία θα αποτελείται από βασικά είδη διατροφής και προϊόντα υγιεινής», δήλωσε ο ισπανός υπουργός Εξωτερικών χωρίς να διευκρινίσει το χρονοδιάγραμμα και το ύψος της βοήθειας.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε μετά τη συνάντηση στη Μαδρίτη μεταξύ του επικεφαλής της ισπανικής διπλωματίας Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες και του κουβανού ομολόγου του Μπρούνο Ροντρίγκες, στη διάρκεια της οποίας συζητήθηκε «η σημερινή κατάσταση στην Κούβα μετά την αυστηροποίηση του αμερικανικού εμπάργκο».

España enviará ayuda humanitaria a Cuba a través de la ONU. Lo ha confirmado esta tarde el ministro de Exteriores español, tras recibir a su homólogo cubano en Madrid. ▶️https://t.co/ZgJQU9hIkG pic.twitter.com/JQqetVXZGF — Telediarios de TVE (@telediario_tve) February 16, 2026

Η Κούβα είναι αντιμέτωπη με σοβαρή ενεργειακή κρίση από τότε που σταμάτησαν οι παραδόσεις πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, μετά την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο, αλλά και λόγω των απειλών της Ουάσιγκτον για επιβολή τελωνειακών δασμών στις χώρες που πωλούν πετρέλαιο στο νησιωτικό κράτος.

Δέσμη μέτρων

Η κομμουνιστική κυβέρνηση της Κούβας εφαρμόζει από χθες μια δέσμη έκτακτων μέτρων που περιορίζουν την πώληση καυσίμων και μειώνουν τις δημόσιες μεταφορές, στη χώρα αυτήν που πλήττεται από διακοπές στην ηλεκτροδότηση και ελλείψεις σε τρόφιμα και φάρμακα.

Πηγή: ΑΠΕ