Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Όμιλος Antenna: Ο Τόνι Μπλερ αναλαμβάνει Senior Advisor
Media 17 Φεβρουαρίου 2026, 13:11

Όμιλος Antenna: Ο Τόνι Μπλερ αναλαμβάνει Senior Advisor

Τι δήλωσαν ο πρώην Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ και ο πρόεδρος του Ομίλου Antenna Θοδωρής Κυριακού.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φάε σαν Ολυμπιονίκης: Το μυστικό καύσιμο των αθλητών που κυνηγούν το χρυσό

Φάε σαν Ολυμπιονίκης: Το μυστικό καύσιμο των αθλητών που κυνηγούν το χρυσό

Spotlight

Kαθήκοντα Senior Advisor στον Όμιλο Antenna αναλαμβάνει ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλίου Τόνι Μπλερ, ενόψει της προετοιμασίας του Europe–Gulf Forum, το οποίο θα διεξαχθεί τον Μάιο του 2026 στην Ελλάδα.

Το Europe – Gulf Forum διοργανώνεται από τον Όμιλο Antenna, σε συνεργασία με το think tank των ΗΠΑ, Atlantic Council και, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ομίλου, η πρωτοβουλία έχει λάβει θερμή υποστήριξη από πολιτικούς και επιχειρηματικούς ηγέτες της Ευρώπης και του Κόλπου. Πρόκειται για μία ακόμη σημαντική πλατφόρμα διαλόγου που προωθεί ο Antenna, η οποία θα συγκεντρώσει πολιτικούς, επιχειρηματικούς και θεσμικούς αρχηγούς, με στόχο τη διαρκή και ουσιαστική συνεργασία μεταξύ της Ευρώπης και του Κόλπου — δύο κομβικών περιοχών που διαμορφώνουν από κοινού ένα πλαίσιο γεωπολιτικών και επενδυτικών ευκαιριών, αναφέρεται, μεταξύ άλλων.

Δηλώσεις

Ο Θοδωρής Κυριακού, Πρόεδρος του Ομίλου Antenna, δήλωσε: «Καλωσορίζουμε με ιδιαίτερη χαρά τον Tony Blair στη θέση του Senior Advisor του Ομίλου Antenna. Η μεγάλη εμπειρία του στη διαχείριση καίριων διεθνών ζητημάτων, η βαθιά διπλωματική του γνώση, καθώς και οι κοινές μας αξίες —η ακεραιότητα και η σύνδεση των ανθρώπων με στόχο την πρόοδο— αποτελούν ένα πολύτιμο κεφάλαιο για εμάς. Η ένταξή του ενισχύει τη στρατηγική εμβέλεια του Europe–Gulf Forum, μια πρωτοβουλία που διοργανώνουμε σε συνεργασία με το Atlantic Council και η οποία αντανακλά τη σταθερή μας πεποίθηση ότι ο διάλογος καλλιεργεί εμπιστοσύνη, δημιουργεί ευκαιρίες και φέρνει πιο κοντά ανθρώπους και χώρες. Κοινός μας στόχος είναι να διαμορφώσουμε μια πλατφόρμα με σαφή προοπτική και ουσιαστικό αποτύπωμα, για την Ευρώπη, τον Κόλπο και ολόκληρο τον κόσμο».

Ο Τόνι Μπλερ, πρώην Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, δήλωσε: «Το Europe-Gulf Forum είναι μία ιδιαίτερα σημαντική και επίκαιρη πρωτοβουλία και ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά με τον Θοδωρή Κυριακού και τον Όμιλο Antenna για την υλοποίησή του, με στόχο να φέρουμε πιο κοντά την Ευρώπη και τον Κόλπο. Σε μια περίοδο αυξανόμενης παγκόσμιας πόλωσης, ο Antenna πρωτοστατεί στην προσπάθεια να συνδέσουμε τις κοινωνίες και να μειώσουμε τις αντιπαλότητες. Το Forum αποτελεί μια ουσιαστική πρωτοβουλία για το μέλλον. Η Ευρώπη και ο Κόλπος μοιράζονται βαθιά στρατηγικά συμφέροντα και έχουν σημαντικά περιθώρια συνεργασίας».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Αγορές: Γιατί αλλάζει το κλίμα απέναντι στην ΑΙ – Ποιοι κλάδοι θα ωφεληθούν 

Αγορές: Γιατί αλλάζει το κλίμα απέναντι στην ΑΙ – Ποιοι κλάδοι θα ωφεληθούν 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φάε σαν Ολυμπιονίκης: Το μυστικό καύσιμο των αθλητών που κυνηγούν το χρυσό

Φάε σαν Ολυμπιονίκης: Το μυστικό καύσιμο των αθλητών που κυνηγούν το χρυσό

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Πότε πέφτουν τα γεωτρύπανα στα 9 blocks

Υδρογονάνθρακες: Πότε πέφτουν τα γεωτρύπανα στα 9 blocks

inWellness
inTown
Media
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ρωσία: Κατέρρευσε κτίριο της στρατιωτικής αστυνομίας στην Αγία Πετρούπολη
Κόσμος 17.02.26

Κατέρρευσε κτίριο της στρατιωτικής αστυνομίας στην Αγία Πετρούπολη στη Ρωσία

Ένα κτίριο της στρατιωτικής αστυνομίας έξω από την Αγία Πετρούπολη στη Ρωσία κατέρρευσε, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη ο οποίος ανέφερε ότι οι αρχές ερευνούν τα αίτια του συμβάντος. «Έδωσα εντολή στις δυνάμεις ασφαλείας να βοηθήσουν τον στρατό στην απομάκρυνση των ερειπίων και στη διάσωση των θυμάτων μετά την κατάρρευση ενός κτιρίου της στρατιωτικής αστυνομίας στο […]

Σύνταξη
Γι αυτό διαφέρει από όλους ο Ολυμπιακός
On Field 17.02.26

Γι αυτό διαφέρει από όλους ο Ολυμπιακός

Η ηγετική παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ρέντη, τα λόγια του αρχηγού σε όλα Παναγιώτη Ρέτσου και ένας οργανισμός που δεν συμβιβάζεται ποτέ.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum
Τα Νέα της Αγοράς 17.02.26

16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum

Με μοναδική επιτυχία και συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το 16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum στην Αθήνα την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, 2026. Το Συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με την DNV, το Nasdaq και το NYSE

Σύνταξη
Καισαριανή: Η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ ζητά να έχει «την τιμή της αποκατάστασης» του Μνημείου των εκτελεσθέντων
Πολιτική 17.02.26

Καισαριανή: Η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ ζητά να έχει «την τιμή της αποκατάστασης» του Μνημείου των εκτελεσθέντων

Η Κομματική Οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ ζητά να αποκαταστήσει την πλάκα που βανδάλισαν «θρασύδειλα νεοναζιστικά υποκείμενα» στο Σκοπευτήριο Καισαριανής

Σύνταξη
«Με έδιωξαν» – Η Ολυμπιονίκης του πατινάζ Γκαμπριέλα Παπαδάκη και ο χειριστικός παρτενέρ που έβαλε τέλος στην καριέρα της
«Για να μη χαθώ» 17.02.26

«Με έδιωξαν» - Η Ολυμπιονίκης του πατινάζ Γκαμπριέλα Παπαδάκη και ο χειριστικός παρτενέρ που έβαλε τέλος στην καριέρα της

Αφού κέρδισε το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στο Πεκίνο, η ελληνικής καταγωγής Γαλλίδα χορεύτρια επί πάγου Γκαμπριέλα Παπαδάκη συνόδευσε τον πατέρα της στην Τήνο γιατί είχε υποσχεθεί να ανάψει ένα κερί στην εκκλησία της Ευαγγελίστριας εάν η κόρη του κέρδιζε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιράν: Κλείνει προσωρινά τα Στενά του Ορμούζ
Ραγδαίες εξελίξεις 17.02.26

Το Ιράν κλείνει προσωρινά και μερικώς τα Στενά του Ορμούζ - Μπορούμε να βυθίσουμε το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ, λέει ο Χαμενεΐ

Το Ιράν διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις στα Στενά του Ορμούζ, σημείο στρατηγικής σημασίας για τις εξαγωγές πετρελαίου παγκόσμια - Οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ συνεχίζονται στη Γενεύη

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: Η μπάλα στην εξέδρα από την ΑΔΑΕ για τους λόγους παρακολούθησης Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ
Τα αιτήματα του ΕΔΔΑ 17.02.26

Αποκάλυψη in: Η μπάλα στην εξέδρα από την ΑΔΑΕ για τους λόγους παρακολούθησης Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ

Η παραδοξότητα της απάντησης της ΑΔΑΕ στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους σχετικά με την προσφυγή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη για τη μη συμμόρφωση της ΕΥΠ με την απόφαση του ΣτΕ σε σχέση με την παρακολούθησή του

Τζίνα Μοσχολιού, Πάνος Τσίκαλας
Νορβηγός σκιέρ έκανε λάθος που του κόστισε το χρυσό, τα… βρόντηξε κι έφυγε για το δάσος (vid)
Άλλα Αθλήματα 17.02.26

Νορβηγός σκιέρ έκανε λάθος που του κόστισε το χρυσό, τα… βρόντηξε κι έφυγε για το δάσος (vid)

Απίθανη αντίδραση είχε ο Νορβηγός σκιέρ Άτλε ΜακΓκράθ όταν κατά τη διάρκεια του τελικού του σλάλομ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες, υπέπεσε σε παράβαση που του κόστισε το χρυσό μετάλλιο...

Σύνταξη
Βιολάντα: «Δακρύζαμε από την οσμή» λένε εργαζόμενοι – Ελέγχεται και το τρίτο εργοστάσιο του ιδιοκτήτη
Δικογραφία 1500 σελίδων 17.02.26

«Δακρύζαμε από την οσμή» λένε εργαζόμενοι της Βιολάντα - Διαρροή στο δεύτερο εργοστάσιο και έλεγχος στο τρίτο

Ο δικηγόρος συγγενών θυμάτων της «Βιολάντα» ανέφερε ότι όλα τα στοιχεία στηρίζουν το κατηγορητήριο ότι ο ιδιοκτήτης γνώριζε τα πάντα και φέρει ευθύνη - Τι θα υποστηρίξει ο ίδιος

Σύνταξη
Χατζηδάκης: Εκβιαστικά διλήμματα, επίθεση στην αντιπολίτευση και νέες εξαγγελίες τον κατώτατο μισθό
Πολιτική Γραμματεία 17.02.26

Χατζηδάκης: Εκβιαστικά διλήμματα, επίθεση στην αντιπολίτευση και νέες εξαγγελίες τον κατώτατο μισθό

Με φόντο την παρατεταμένη ακρίβεια, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκης, προανήγγειλε νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού πριν το Πάσχα, προσθέτοντας ότι οι όποιες αυξήσεις θα είναι «στο όριο του εφικτού». Επανέφερε δε το αφήγημα «ΝΔ ή χάος»

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Οι οκτώ διαθέσιμοι ξένοι του και ο «γρίφος» για τον Μπαρτζώκα στο Final 8
Μπάσκετ 17.02.26

Ολυμπιακός: Οι οκτώ διαθέσιμοι ξένοι του και ο «γρίφος» για τον Μπαρτζώκα στο Final 8

Ο Ολυμπιακός ξεκινά τις υποχρεώσεις του στο Κύπελλο Ελλάδας και ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να λύσει τον «γρίφο» με τους ξένους – Ποιοι είναι οι διαθέσιμοι και ποια ήταν η τελευταία αλλαγή.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Δύο δολοφονίες στις φυλακές μέσα σε ένα μήνα – Αυτός είναι ο «νόμος και τάξη» του κ. Μητσοτάκη
Σωφρονιστικά... επιτεύγματα 17.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Δύο δολοφονίες στις φυλακές μέσα σε ένα μήνα – Αυτός είναι ο «νόμος και τάξη» του κ. Μητσοτάκη

Στα πρόσφατα γεγονότα στις φυλακές Δομοκού και Κορυδαλλού αναφέρεται με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ και κατηγορεί την κυβέρνηση για την «απαράδεκτη αντεγκληματι9κή πολιτική της»

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο