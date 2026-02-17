magazin
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ρόμπερτ Ντιβάλ: Φράνσις Φορντ Κόπολα και Αλ Πατσίνο αποχαιρετούν τον «σπουδαίο ηθοποιό»
Art 17 Φεβρουαρίου 2026, 05:40

Ρόμπερτ Ντιβάλ: Φράνσις Φορντ Κόπολα και Αλ Πατσίνο αποχαιρετούν τον «σπουδαίο ηθοποιό»

«Τι πλήγμα να μαθαίνεις την απώλεια του Ρόμπερτ Ντιβάλ», τονίζει ο Φράνσις Φορντ Κόπολα, αναφερόμενος στον «γεννημένο ηθοποιό», κατά τον Αλ Πατσίνο, συμπρωταγωνιστή του στην ταινία «Ο νονός».

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Νέα έρευνα: Το 66% διατηρούν επαφή με τους πρώην τους

Νέα έρευνα: Το 66% διατηρούν επαφή με τους πρώην τους

Spotlight

Ο αμερικανός σκηνοθέτης Φράνσις Φορντ Κόπολα απέτισε φόρο τιμής στον ηθοποιό Ρόμπερτ Ντιβάλ, που πέθανε προχθές Κυριακή στα 95 του χρόνια, κάνοντας λόγο για «σπουδαίο ηθοποιό» και «στοιχείο εκ των ων ουκ άνευ», με τον οποίο συνεργάστηκε σε πέντε από τις ταινίες του (στη φωτογραφία του Reuters/Lucy Nicholson, επάνω, ο Ρόμπερτ Ντιβάλ).

«Τι πλήγμα να μαθαίνεις την απώλεια του Ρόμπερτ Ντιβάλ. Τόσο σπουδαίος ηθοποιός…»

Ο Ρόμπερτ Ντιβάλ είχε ιδίως ενσαρκώσει τον δικηγόρο και σύμβουλο («κονσιλιέρε») της οικογένειας Κορλεόνε στην ταινία «Ο Νονός», καθώς και τον αντισυνταγματάρχη που «λάτρευε τη μυρωδιά του ναπάλμ το πρωί» στην «Αποκάλυψη τώρα».

«Τι πλήγμα να μαθαίνεις την απώλεια του Ρόμπερτ Ντιβάλ. Τόσο σπουδαίος ηθοποιός και τόσο στοιχείο εκ των ων ουκ άνευ στην American Zoetrope (σ.σ. εταιρεία κινηματογραφικών παραγωγών συνιδρυτής της οποίας υπήρξε ο κ. Κόπολα) από την αρχή», ανέφερε ο διάσημος σκηνοθέτης μέσω Instagram.

«Γεννημένος ηθοποιός»

Ο Ρόμπερτ Ντιβάλ ήταν «γεννημένος ηθοποιός» και «θα λείψει» στον Αλ Πατσίνο, συμπρωταγωνιστή του στην ταινία «Ο νονός», ανέφερε αυτός ο τελευταίος σε ανακοίνωσή του που διανεμήθηκε σε μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του Γαλλικού Πρακτορείου, χθες Δευτέρα.

«Ηταν τιμή το ότι συνεργάστηκα με τον Ρόμπερτ Ντιβάλ. Ηταν γεννημένος ηθοποιός, όπως λένε (…) θα θυμόμαστε πάντα το πρωτοφανές χάρισμα που είχε», σημείωσε ο Αλ Πατσίνο.

Πηγή: ΑΠΕ

World
Fed: Ο Τραμπ θέλει μείωση επιτοκίων, αλλά ο Γουόρς έχει μεγαλύτερα σχέδια

Fed: Ο Τραμπ θέλει μείωση επιτοκίων, αλλά ο Γουόρς έχει μεγαλύτερα σχέδια

Vita.gr
Νέα έρευνα: Το 66% διατηρούν επαφή με τους πρώην τους

Νέα έρευνα: Το 66% διατηρούν επαφή με τους πρώην τους

Stream magazin
Fake! Εαν μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις, πόσα ψέματα μετράει κανείς; Μια έκθεση αποκαλύπτει
Διαφωτιστικό 16.02.26
Διαφωτιστικό 16.02.26

Fake! Εαν μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις, πόσα ψέματα μετράει κανείς; Μια έκθεση αποκαλύπτει

Πολύ πριν η Τεχνητή Νοημοσύνη «ντύσει» τον Πάπα με λευκό puffer μπουφάν, η φωτογραφία αμφισβήτησε την πραγματικότητα με εκκεντρικά fake πορτρέτα που κουβαλούσαν πάντα ατζέντα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Λέον Μπλακ: Από τη «μυστική» συλλογή Βίνσεντ βαν Γκογκ στις βαριές καταγγελίες των αρχείων Έπσταϊν
Le Suicidé de la Société 16.02.26
Le Suicidé de la Société 16.02.26

Λέον Μπλακ: Από τη «μυστική» συλλογή Βίνσεντ βαν Γκογκ στις βαριές καταγγελίες των αρχείων Έπσταϊν

Τα νέα αρχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ φέρνουν στο φως τη σημαντική συλλογή έργων του Βίνσεντ βαν Γκογκ που είχε συγκεντρώσει ο Λέον Μπλακ, αλλά και σοβαρές καταγγελίες κακοποίησης που περιλαμβάνονται στα αρχεία Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από τα βιομηχανικά απόβλητα σε παγκόσμιο φαινόμενο: Είναι το γκλίτερ πολιτικό statement;
Art 12.02.26
Art 12.02.26

Από τα βιομηχανικά απόβλητα σε παγκόσμιο φαινόμενο: Είναι το γκλίτερ πολιτικό statement;

Υποτιμημένο ως κιτς και επιφανειακό, το γκλίτερ είναι υλικό σύγκρουσης. Από τη βιομηχανική του προέλευση έως την queer κουλτούρα και τη σύγχρονη τέχνη, μετατρέπει τη λάμψη σε πολιτικό εργαλείο ορατότητας και αντίστασης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ «προστατεύει» τη Μόνα Λίζα και όχι τα θύματα του Έπσταϊν
«Simply» absurd 09.02.26
«Simply» absurd 09.02.26

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ «προστατεύει» τη Μόνα Λίζα και όχι τα θύματα του Έπσταϊν

Ενώ στα αρχεία για τον Τζέφρι Έπσταϊν διέρρευσαν ονόματα, αριθμοί κοινωνικής ασφάλισης και γυμνές φωτογραφίες επιζώντων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ επέλεξε να λογοκρίνει ένα παγκόσμιο σύμβολο: το πρόσωπο της Μόνα Λίζα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μια κρυφή λεπτομέρεια σε πορτρέτο της Άννα Μπολέυν ήταν «διάψευση κατηγοριών για μαγεία», λένε ιστορικοί
Έξι δάχτυλα 08.02.26
Έξι δάχτυλα 08.02.26

Μια κρυφή λεπτομέρεια σε πορτρέτο της Άννα Μπολέυν ήταν «διάψευση κατηγοριών για μαγεία», λένε ιστορικοί

Νέα επιστημονική ανάλυση της περίφημης «Ροζ» προσωπογραφίας της Άννα Μπολέυν αποκαλύπτει ότι το έργο δημιουργήθηκε ως σκόπιμη οπτική απάντηση σε φήμες περί μαγείας και «έκτου δαχτύλου», σε μια προσπάθεια αποκατάστασης της εικόνας της κατά την ελισαβετιανή εποχή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δεν είναι ένας πίνακας, αλλά μια πολιτισμική γέφυρα: Γιατί η τέχνη είναι η ήρεμη δύναμη στους τοίχους των πρεσβειών;
Συνειδητά «απολιτικά» 05.02.26
Συνειδητά «απολιτικά» 05.02.26

Δεν είναι ένας πίνακας, αλλά μια πολιτισμική γέφυρα: Γιατί η τέχνη είναι η ήρεμη δύναμη στους τοίχους των πρεσβειών;

Από κιτς πορτρέτα μονάρχων κρυμμένα σε σκάλες μέχρι έργα σύγχρονων καλλιτεχνών πρώτης γραμμής, η τέχνη στις πρεσβείες λειτουργεί ως αθόρυβο εργαλείο διπλωματίας — πάντα αποκαλύπτοντας πώς η αισθητική γίνεται μορφή εξουσίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
The Intermission x Eins Gallery: O Σωκράτης Φατούρος και τα «Endangered Games» με τη φύση, τη βιομηχανία και τη μνήμη
inTown 04.02.26
inTown 04.02.26

The Intermission x Eins Gallery: O Σωκράτης Φατούρος και τα «Endangered Games» με τη φύση, τη βιομηχανία και τη μνήμη

Η The Intermission παρουσιάζει την έκθεση Endangered Games του Σωκράτη Φατούρου, σε συνεργασία με την Eins Gallery. Ένα εικαστικό τοπίο όπου η φύση, η βιομηχανία και το σώμα συνυπάρχουν σε διαρκή ένταση, στο όριο της εξαφάνισης

Σύνταξη
«Γνώρισα την 14χρονη Άρτι μια μέρα πριν τον γάμο της. Η αυτοκτονία της έξι χρόνια αργότερα με συγκλόνισε»
Φρίκη επί γης 04.02.26
Φρίκη επί γης 04.02.26

«Γνώρισα την 14χρονη Άρτι μια μέρα πριν τον γάμο της. Η αυτοκτονία της έξι χρόνια αργότερα με συγκλόνισε»

Παρά το γεγονός ότι είναι παράνομος, ο γάμος ανηλίκων εξακολουθεί να είναι συνηθισμένος σε μεγάλο μέρος της Ινδίας. Η φωτορεπόρτερ Saumya Khandelwal παρακολούθησε την τραγική ιστορία ενός κοριτσιού.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κι όμως, η τέχνη του Αδόλφου Χίτλερ εξακολουθεί να έχει πέραση
Industry 31.01.26
Industry 31.01.26

Κι όμως, η τέχνη του Αδόλφου Χίτλερ εξακολουθεί να έχει πέραση

Μια σκηνή από το Industry του HBO φωτίζει μια υπερβολικά άβολη αλήθεια: οι ακουαρέλες του Αδόλφου Χίτλερ δεν ανήκουν μόνο στην Ιστορία, αλλά συνεχίζουν να κυκλοφορούν — και να αποτιμώνται — στην αγορά τέχνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έργο στο διάστημα; O Anish Kapoor ετοιμάζεται να παρουσιάσει τα πιο μεγαλεπήβολα σχέδιά του στη Βενετία
Art 30.01.26
Art 30.01.26

Έργο στο διάστημα; O Anish Kapoor ετοιμάζεται να παρουσιάσει τα πιο μεγαλεπήβολα σχέδιά του στη Βενετία

Περίπου 100 μοντέλα του Anish Kapoor θα παρουσιαστούν στο Palazzo Manfrin, τον χώρο όπου ο ίδιος ίδρυσε το ίδρυμά του το 2022 και ο οποίος ανοίγει για δεύτερη μόλις φορά στο κοινό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
'Εγκλημα, τέχνη και Sopranos: Το MoMI τιμάει τη σειρά που εγκαινίασε τη νέα «χρυσή εποχή» της τηλεόρασης
Golden age 29.01.26
Golden age 29.01.26

‘Εγκλημα, τέχνη και Sopranos: Το MoMI τιμάει τη σειρά που εγκαινίασε τη νέα «χρυσή εποχή» της τηλεόρασης

Περίπου 19 χρόνια μετά το τέλος της εμβληματικής σειράς του Ντέιβιντ Τσέιζ, το MoMi στη Νέα Υόρκη παρουσιάζει την μεγάλη έκθεση Stories and Sets for The Sopranos.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Παραιτήσεις στην Πινακοθήκη του Οντάριο μετά την απόρριψη έργου της Ναν Γκόλντιν λόγω κατηγοριών περί «αντισημιτισμού»
Aντισιωνισμός & αντισημιτισμός 27.01.26
Aντισιωνισμός & αντισημιτισμός 27.01.26

Παραιτήσεις στην Πινακοθήκη του Οντάριο μετά την απόρριψη έργου της Ναν Γκόλντιν λόγω κατηγοριών περί «αντισημιτισμού»

Η Ναν Γκόλτιν δήλωσε μεταξύ άλλων για το γεγονός πως είναι «τρελό» το ότι συνεχίζει να συγχέεται ο αντισιωνισμός με τον αντισημιτισμό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τουρκία: Υποθαλάσσιο και επίγειο καλώδιο δεδομένων σχεδιάζει κοινοπραξία από Ιράκ και ΗΑΕ
Συνδεσιμότητα 17.02.26

Υποθαλάσσιο και επίγειο καλώδιο προς Τουρκία από Ιράκ και ΗΑΕ

Υποθαλάσσιο και επίγειο καλώδιο μεταφοράς δεδομένων αξίας 700 εκατομμυρίων δολαρίων που θα συνδέει τα ΗΑΕ με την Τουρκία, μέσω Ιράκ, σχεδιάζει κοινοπραξία από τις δύο αραβικές χώρες του Κόλπου.

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Ο αρχηγός της πυροσβεστικής καταθέτει στην αστυνομία για την πολύνεκρη τραγωδία
Ελβετία 17.02.26

Ο αρχηγός της πυροσβεστικής καταθέτει για την πολύνεκρη τραγωδία στο Κραν Μοντανά

Ο αρχηγός της πυροσβεστικής στην κοινότητα Κραν Μοντανά μπήκε από την πίσω πόρτα στο αστυνομικό τμήμα, όπου μετέβη προκειμένου να καταθέσει ως μάρτυρας για την πολύνεκρη τραγωδία.

Σύνταξη
Χιλή: Ο ακροδεξιός πρόεδρος θέτει υπό αμφισβήτηση τη βοήθεια στην Κούβα που υποσχέθηκε η απερχόμενη κυβέρνηση
Χοσέ Αντόνιο Καστ 17.02.26

Ο νέος ακροδεξιός πρόεδρος της Χιλής θέτει υπό αμφισβήτηση τη βοήθεια στην Κούβα

«Δεν είμαι σύμφωνος να χορηγηθεί άμεση οικονομική βοήθεια» στην Κούβα, δηλώνει ο νέος ακροδεξιός πρόεδρος της Χιλής, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την υπόσχεση της απερχόμενης κυβέρνησης.

Σύνταξη
Κολομβία: Επίσημη αναγνώριση για τον «παπά αντάρτη» Τόρες, 60 χρόνια μετά τον θάνατό του
Κολομβία 17.02.26

Αναγνωρίστηκε επίσημα ο «παπάς αντάρτης» Τόρες

Εξήντα χρόνια μετά τον θάνατό του αναγνωρίστηκε επίσημα ο Καμίλο Τόρες, ο «παπάς αντάρτης», που εγκατέλειψε την εκκλησία για να ενταχθεί, εν έτει 1965, στις τάξεις του Στρατού Εθνικής Απελευθέρωσης.

Σύνταξη
Κούβα: Κατακλύζεται από σωρούς σκουπιδιών η πρωτεύουσα Αβάνα
Κούβα 17.02.26

Πνίγεται στα σκουπίδια η Αβάνα

Περισσότερα από τα μισά απορριμματοφόρα έχουν ακινητοποιηθεί εξαιτίας της έλλειψης καυσίμων, με αποτέλεσμα η Αβάνα, πρωτεύουσα της Κούβας, να έχει κατακλυστεί από σωρούς σκουπιδιών.

Σύνταξη
Συνελήφθη ο Χρήστος Μαυρίκης μετά το επεισόδιο με πυροβολισμούς – Εντοπίστηκε σε θάμνους κοντά στο σπίτι του
Ελλάδα 17.02.26

Συνελήφθη ο Χρήστος Μαυρίκης μετά το επεισόδιο με πυροβολισμούς – Εντοπίστηκε σε θάμνους κοντά στο σπίτι του

Ο Χρήστος Μαυρίκης αρχικά ταμπουρώθηκε στο σπίτι και στη συνέχεια φαίνεται να διέφυγε και να κρύφτηκε σε οικόπεδο δίπλα στο σπίτι του στα Σπάτα

Σύνταξη
Χιρόνα – Μπαρτσελόνα 2-1: Ήττα που «γκρέμισε» τους «Μπλαουγκράνα» από την κορυφή – Πρώτη η Ρεάλ
Ποδόσφαιρο 17.02.26

Χιρόνα – Μπαρτσελόνα 2-1: Ήττα που «γκρέμισε» τους «Μπλαουγκράνα» από την κορυφή – Πρώτη η Ρεάλ

Λίγα 24ωρα μετά τη βαριά ήττα της από την Ατλέτικο για το Κύπελλο, η Μπαρτσελόνα υπέστη νέα οδυνηρή ήττα, αυτή τη φορά με 2-1 στην έδρα της Τζιρόνα. Πλέον στην κορυφή της La Liga βρίσκεται η Ρεάλ....

Σύνταξη
Αυστρία: Δίωξη για τρομοκρατία στον 21χρονο Αυστριακό που σχεδίαζε επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ
Νέα εξέλιξη 16.02.26

Δίωξη για τρομοκρατία στον 21χρονο Αυστριακό που σχεδίαζε επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ

Οι εισαγγελείς κατηγορούν τον ύποπτο ότι παρασκεύασε μικρή ποσότητα τριυπεροξειδίου της ακετόνης (TATP) και επιχείρησε να αγοράσει παράνομα όπλα για την επίθεση στη συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ

Σύνταξη
H τελευταία κούρσα του Γκιννή και τα συγκινητικά λόγια για τον Ελληνα σκιερ
Συγκινητικό φινάλε 16.02.26

H τελευταία κούρσα του Γκιννή και τα συγκινητικά λόγια για τον Ελληνα σκιερ

Ο Αλέξανδρος Γκιννής αγωνίστηκε για τελευταία φορά στην καριέρα του, κατεβαίνοντας τιμητικά την πίστα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στην Κορτίνα.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Fake! Εαν μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις, πόσα ψέματα μετράει κανείς; Μια έκθεση αποκαλύπτει
Διαφωτιστικό 16.02.26

Fake! Εαν μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις, πόσα ψέματα μετράει κανείς; Μια έκθεση αποκαλύπτει

Πολύ πριν η Τεχνητή Νοημοσύνη «ντύσει» τον Πάπα με λευκό puffer μπουφάν, η φωτογραφία αμφισβήτησε την πραγματικότητα με εκκεντρικά fake πορτρέτα που κουβαλούσαν πάντα ατζέντα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βουλή: Τρίτο «κόμμα» οι ανεξάρτητοι – Οι βουλευτές που άλλαξαν έδρανα
Ανακατατάξεις 16.02.26

Τρίτο «κόμμα» οι ανεξάρτητοι στη Βουλή - Οι βουλευτές που άλλαξαν έδρανα

Οι βουλευτές που εγκατέλειψαν τα κόμματα με τα οποία εξελέγησαν ή έχουν διαγραφεί, φθάνουν στους 27 μετά την «καρατόμηση» του Παναγιώτη Παρασκευαΐδη απο την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Καρέτσας ψηλά στη λίστα της Μίλαν! – Το μεγάλο ποσό που είναι διατεθειμένη να ξοδέψει για τον Έλληνα μέσο
Ποδόσφαιρο 16.02.26

Ο Καρέτσας ψηλά στη λίστα της Μίλαν! – Το μεγάλο ποσό που είναι διατεθειμένη να ξοδέψει για τον Έλληνα μέσο

Ανάμεσα στις μεγάλες ομάδες της Ευρώπης που έχουν στη μεταγραφική τους λίστα τον Κωνσταντίνο Καρέτσα είναι και η Μίλαν, όπως τονίζει ιταλικό δημοσίευμα που τον χαρακτηρίζει «Βασιλιά των ασίστ».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Κυρ. Μητσοτάκης: Με «καρφιά» κατά Καραμανλή – Σαμαρά και εσωκομματικής κριτικής, θέτει τη ΝΔ σε προεκλογική εγρήγορση
Πολιτική Γραμματεία 16.02.26

Κυρ. Μητσοτάκης: Με «καρφιά» κατά Καραμανλή – Σαμαρά και εσωκομματικής κριτικής, θέτει τη ΝΔ σε προεκλογική εγρήγορση

Επισήμως σε προεκλογική κατάσταση βάζει τη ΝΔ ο Κυρ. Μητσοτάκης, επιχειρώντας να απαντήσει στην εσωκομματική κριτική για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και στη μομφή για παρέκκλιση από τον «λαϊκό χαρακτήρα» της παράταξης. «Καρφιά» κατά όσων από τη «γαλάζια» παράταξη ασκούν κριτική για ελληνοτουρκικά με πρώτους τους Καραμανλή - Σαμαρά.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Χαμός στο Μεξικό με το ιστορικό γήπεδο Αζτέκα – Μεγάλη ανησυχία για το εναρκτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ
On Field 16.02.26

Χαμός στο Μεξικό με το ιστορικό γήπεδο Αζτέκα – Μεγάλη ανησυχία για το εναρκτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ

Τα έργα ανακατασκευής του εμβληματικού γηπέδου έχουν καθυστερήσει πολύ και ίσως το Αζτέκα δεν είναι έτοιμο για το εναρκτήριο ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 11 Ιουνίου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σπάτα: Ο Χρήστος Μαυρίκης πυροβόλησε με καραμπίνα και ταμπουρώθηκε στο σπίτι του
Ελλάδα 16.02.26 Upd: 23:59

Σπάτα: Ο Χρήστος Μαυρίκης πυροβόλησε με καραμπίνα και ταμπουρώθηκε στο σπίτι του

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και ειδικός διαπραγματευτής που προσπαθεί να πείσει τον 75χρονο να παραδοθεί - Ο Χρήστος Μαυρίκης είχε γίνει γνωστός στη μεγάλη υπόθεση τηλεφωνικών υποκλοπών στις αρχές της δεκαετίας του 1990

Σύνταξη
