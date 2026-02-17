Αντιμέτωπη με πληθυσμιακή κατάρρευση, η Ουκρανία καλεί τους στρατιώτες να καταψύχουν το σπέρμα τους

Με χιλιάδες στρατιώτες να σκοτώνονται στο μέτωπο και εκατομμύρια νέους και νέες να έχουν εγκαταλείψει τη χώρα, η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με δημογραφική καταστροφή. Σε μια προσπάθεια να αναστήσει τον πληθυσμό, η κυβέρνηση ελπίζει σε παιδιά που θα γεννηθούν από το σπέρμα νεκρών στρατιωτών.

Λίγο μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022, ιδιωτικές κλινικές άρχισαν να προσφέρουν δωρεάν κρυοσυντήρηση για το σπέρμα και τα ωάρια στρατιωτικού προσωπικού που αναχωρούσε για το μέτωπο.

Το επόμενο έτος, το κοινοβούλιο παρενέβη για να εισαγάγει ρυθμιστικό πλαίσιο και να προσφέρει κρατική χρηματοδότηση.

«Οι στρατιώτες μας υπερασπίζονται το μέλλον μας, μπορεί όμως να χάσουν το δικό τους, οπότε θέλαμε να τους δώσουμε μια ευκαιρία» λέει στο BBC η Οκσάνα Ντμιτρίεβα, βουλευτής που συμμετείχε στη σύνταξη του νομοσχεδίου.

«Σκεφτόμαστε το μέλλον και όλους τους νέους που χάθηκαν. Πρέπει να τους αντικαταστήσουμε, και αυτό είναι ένα μικρό βήμα προκειμένου να βελτιωθεί η δημογραφική κατάσταση».

Μεταθανάτια τεκνοποίηση

Στην αρχική του μορφή, ο νόμος προκάλεσε κατακραυγή, καθώς προέβλεπε ότι τα δείγματα θα καταστρέφονταν σε περίπτωση θανάτου του δότη –κάτι που αποκαλύφθηκε όταν μια χήρα του πολέμου προσπάθησε να αποκτήσει παιδί με το κατεψυγμένο σπέρμα του συζύγου της, αίτημα που απορρίφθηκε.

Έκτοτε, ο νόμος έχει τροποποιηθεί και πλέον όλα τα δείγματα φυλάσσονται έως και τρία χρόνια μετά τον θάνατο των δοτών και είναι διαθέσιμα για χρήση από τις συντρόφους τους με προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση.

Ανάλογο πρόγραμμα υλοποιεί εξάλλου και ο ισραηλινός στρατός μετά την έναρξη του πολέμου με τη Χαμάς.

Ο πληθυσμός της Ουκρανίας έχει ήδη μειωθεί από τα 42 εκατομμύρια πριν από την εισβολή σε κάτω από 36 εκατομμύρια σήμερα, συμπεριλαμβανομένων των πληθυσμών σε περιοχές που έχει καταλάβει η Ρωσία, εκτιμά το ινστιτούτο δημογραφίας της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών της Ουκρανίας.

Μέχρι το 2050, το νούμερο αναμένεται να πέσει στα 25 εκατομμύρια. Και αυτό σημαίνει ότι η πληθυσμιακή κατάρρευση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με το World Factbook της αμερικανικής CIA, στην Ουκρανία καταγράφονταν το 2024 η υψηλότερη θνησιμότητα και η ελάχιστη γεννητικότητα σε όλο τον κόσμο: σε κάθε γέννηση αντιστοιχούσαν περίπου τρεις θάνατοι.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της κυβέρνησης, το προσδόκιμο ζωής για τους άνδρες της Ουκρανίας βυθίστηκε από τα 65,2 έτη πριν από τον πόλεμο στα 57,3 έτη το 2024. Για τις γυναίκες, το προσδόκιμο υποχώρησε από τα 74,4 στα 70,9 χρόνια.

Για την επιβίωση του έθνους

Τον Ιανουάριο, το Κέντρο Αναπαραγωγικής Ιατρικής στο Κίεβο άρχισε να δέχεται στρατιώτες στο πρόγραμμα «κατεψυγμένου σπέρματος». Μέχρι σήμερα, όμως, έχουν αποθηκευτεί λίγο περισσότερο από δέκα δείγματα.

Στις επισκέψεις της στις γραμμές του μετώπου, η Νμιτρίρβα, η βουλευτής, ενθαρρύνει τους στρατιώτες να μιλήσουν για τη σεξουαλική ζωή τους και να σκεφτούν τη δυνατότητα κατάψυξης του σπέρματός τους.

«Στην αρχή ντρέπονται, εμείς τους λέμε να το πουν και σε άλλους, και τελικά έρχονται και το κάνουν» λέει η ίδια.

Ο Μαξίμ, 35χρονος που υπηρετεί στην Εθνική Φρουρά, λέει ότι πείστηκε από τη σύζυγό του να καταθέσει δωρεάν το σπέρμα του σε κλινική του Κιέβου.

Αν σκοτωθεί, η γυναίκα του θα έχει μια ευκαιρία να αποκτήσει το παιδί του.

«Οι άνδρες μας πεθαίνουν. Η ουκρανική γονιδιακή δεξαμενή συρρικνώνεται. Πρόκειται για την επιβίωση του έθνους μας» είπε ο στρατιώτης.