DO’S: Μπορείς να γίνεις διεκδικητικός στα οικονομικά κομμάτια που σε ενδιαφέρουν, αλλά όχι μαχητικός – επιθετικός! Έχει διαφορά το ένα με το άλλο, έτσι; Είσαι δημιουργικός με πολλές ιδέες. Πρέπει απλά να τις βάλεις σε σειρά, για να μην χαθείς. Άρα πρέπει να είσαι και καλά προετοιμασμένος, σωστά; Αν δεν είσαι, ζήτα βοήθεια από τους δικούς σου.

DON’TS: Το ότι έχεις πολλά πράγματα μέσα στο μυαλό σου και είναι συγκεκριμένα, δεν σημαίνει πως πρέπει να είσαι έντονος ή απρόθυμος να βάλεις λίγο νερό στο κρασί σου, έτσι; Άρα απλά μην είσαι! Μην είσαι υπερβολικός ή αμετακίνητος, γιατί με αυτόν τον τρόπο δε δίνεις το δικαίωμα στους άλλους να πουν τη γνώμη τους ή … να αναπνεύσουν!