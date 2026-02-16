magazin
Σημαντική είδηση:
15.02.2026 | 22:05
Νεκρός ισοβίτης από πυροβολισμό στις φυλακές Δομοκού – Βαρυποινίτης ο δράστης
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 16.02.2026]
Ημερήσια 16 Φεβρουαρίου 2026, 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 16.02.2026]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Το μυαλό σας λύνει προβλήματα στον ύπνο — κυριολεκτικά

Το μυαλό σας λύνει προβλήματα στον ύπνο — κυριολεκτικά

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Επειδή σήμερα- και γενικά- δεν είσαι σε φάση για πολλά λόγια, καθώς ξέρεις πως φέρνουν φτώχεια, αποφασίζεις να πάρεις αποστάσεις. Και καλά κάνεις! Διαχειρίσου ψύχραιμα την περίεργη ατμόσφαιρα που επικρατεί εντός της παρέας σου. Μείνε μακριά από συζητήσεις που έχουν αβέβαιη πορεία και κατάληξη. Εστίασε στα της δουλειάς.

DON’TS: Μην είσαι απροετοίμαστος και χωρίς back up plans, γιατί η στραβή ποτέ δεν ξέρεις από πού μπορεί να σκάσει μύτη, έτσι; Μην είσαι ούτε ανοργάνωτος ως προς τις ιδέες σου, για να μπορέσεις να πας παρακάτω. Παράλληλα, μη διστάσεις να εκτονώσεις κάπου παραγωγικά την έντασή σου, όπως ας πούμε στα επαγγελματικά σου.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Στα επαγγελματικά, επικρατεί μια περίεργη διάθεση μεν, εσύ δεν είσαι στα καλύτερά σου δε. Ωστόσο πρέπει να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου, ακόμα κι όταν σου γίνουν κάποιες υποδείξεις. Γιατί θα γίνουν, αυτό είναι το μόνο σίγουρο! Κινήσου δυναμικά και αποφασιστικά, αλλά όχι με ένταση! Απόφυγε να ασχοληθείς με το οτιδήποτε σε κουράζει.

DON’TS: Μη γίνεσαι αλαζόνας, γιατί πυροδοτείς την ένταση με τους γύρω σου. Μην είσαι υπερβολικός στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς. Μην αφήσεις να πάνε χαμένες κάποιες ευκαιρίες που σου παρουσιάζονται, προκειμένου να κυνηγήσεις τους στόχους σου. Μπορείς να κάνεις ένα βήμα πιο κοντά τους, άρα γιατί να μην το κάνεις, έτσι;

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Αφού αντιλαμβάνεσαι πως και τη μεγαλύτερη εικόνα των πραγμάτων πρέπει να δεις, αλλά και να λειτουργήσεις διαφορετικά, τότε κάντο και χωρίς δεύτερη σκέψη! Αν κάπου πρέπει να επέμβεις, για να σώσεις την κατάσταση, κάντο- επίσης- χωρίς δεύτερη σκέψη! Απόφυγε τις αρνητικές σκέψεις, γιατί αυτές τονώσουν τις ανασφάλειές σου.

DON’TS: Μην κόψεις τη φόρα από το πείσμα σου σήμερα, γιατί μπορεί να σου βγει σε καλό. Πρέπει να προχωρήσεις, σωστά; Άστο, λοιπόν, να σε πάει εκεί που αυτό ξέρει! Μην αγνοείς τα επαγγελματικά σου, καθώς αυτά κι αν είναι που πρέπει να τρέξουν μπροστά. Επομένως μη φοβάσαι να κάνεις κάποιες αλλαγές, αν και εφόσον αυτές χρειάζονται.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Σήμερα σε προτιμώ επιφυλακτικό και παρατηρητικό, ναι; Ειδικά στην παρέα, όπου θα δεις πως πολλές από τις εκεί συμπεριφορές δεν σου γεμίζουν το μάτι και σου δημιουργούν υποψίες. Πάρε αποστάσεις, εγώ θα πω, αν νιώθεις ότι υπάρχουν παρασκηνιακές κινήσεις. Έστω μέχρι να επιβεβαιώσεις, αν αυτό ισχύει ή όχι. Αντάλλαξε απόψεις.

DON’TS: Μην πιέζεις τις καταστάσεις, για να πάρεις ή να μάθεις αυτά που θες. Επίσης μην θεωρείς πως ο τρόπος σου είναι ο σωστότερος, για να γίνουν τα πράγματα, γιατί ίσως να μην είναι! Μην είσαι απρόσεκτος στα ρίσκα που θες να πάρεις, στα οικονομικά. Μην κάνεις ανοίγματα, απλά και μόνο επειδή είσαι στην τσίτα και θες κάπου να εκτονωθείς.

Λέων

Λέων

DO’S: Κράτησε ισορροπίες με το να κρατήσεις το στόμα σου κλειστό, όσο κι αν θέλεις να τα πεις σταράτα. Άρα ψυχραιμία! Γίνε λίγο πιο άμεσος, όταν μιλάς για όσα θες και πιο ευθύς, όταν τα διεκδικείς. Δεν θα χάσεις! Υπάρχει πίεση στη δουλειά, αλλά εσύ πρέπει να τα λύσεις όλα χωρίς νευρικότητα. Άκουσε το ένστικτό σου. Μοιράσου τις ιδέες σου.

DON’TS: Μην είσαι υπερβολικός στο πώς αντιμετωπίζειςτις  διάφορες συμπεριφορές. Ωστόσο μην αγνοείς τη μικρή φωνούλα που λέει πως υπάρχει έντονο παρασκήνιο. Στα επαγγελματικά, μην αφήσεις τους τόνους να ανέβουν και μη δώσεις τελεσίγραφα, καθώς έτσι δεν θα μπορέσετε να το βρείτε κάπου στη μέση με τους συναδέλφους σου.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Στα επαγγελματικά, υπάρχει μπόλικη δουλειά. Αυτό, όμως, φαίνεται πως λειτουργεί υπέρ σου, καθώς σε κινητοποιεί να πάρεις δραστικά μέτρα. Μπράβο! Πάρε τον χρόνο σου κι εξέτασε τις διάφορες εναλλακτικές που υπάρχουν. Άκου τους φίλους που θέλουν να σου εξηγήσουν και να σε συμβουλέψουν. Ίσως κάτι παραπάνω να ξέρουν, έτσι;

DON’TS: Μην αφήσεις τους στόχους σου να σε φορτίσουν συναισθηματικά ή να σε κάνουν υπερβολικό στον τρόπο με τον οποίο αντιδράς. Μην υπεραναλύεις τις πληροφορίες που λαμβάνεις, οι οποίες είναι και πολλές, καθώς αυτό ενδέχεται να σε μπλέξει. Στα επαγγελματικά, μη γίνεις έντονος ή και απόλυτος λόγω του ότι υπάρχουν κάποιες διαφωνίες.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Εστίασε στη δημιουργική σου πτυχή και δες πώς μπορείς να εκφραστείς άνετα μέσω αυτής. Μπορείς να εμπνευστείς από τα θέματα που υπάρχουν στη δουλειά. Γιατί όχι, έτσι; Βρες, όμως, τρόπους να κάνεις κι αυτό που πρέπει ή αυτό που σου έχουν αναθέσει. Οργανώσου σωστά. Έτσι θα μείνει πολύτιμος χρόνος, για να κάνεις όλα όσα θέλεις.

DON’TS: Μη γίνεις υπερβολικός στις αντιδράσεις σου και μην πάρεις μέρος σε εντάσεις. Στα επαγγελματικά, μην λογοφέρεις με τους άλλους. Ειδικά όχι με τους ανώτερους, έτσι; Μην κάνεις περιττά έξοδα. Ειδικά χωρίς να έχεις ελέγξει το ταμείο σου. Μην παρασύρεσαι από την στιγμιαία χαρά που παίρνεις, όταν αγοράζεις πράγματα, γιατί δεν κρατάει.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Μπορείς να διαχειριστείς τα συναισθήματά σου. Μπορείς να διακρίνεις όσα παίζονται γύρω σου, επίσης, εύκολα. Άρα μπρος ολοταχώς και για τα δυο! Πάρε μέρος σε συζητήσεις, αλλά να ξέρεις ότι αυτές μπορεί να προκαλέσουν εντάσεις. Αν είσαι προετοιμασμένος να απαντήσεις και να αναλάβεις τις ευθύνες σου δεν έχεις να φοβηθείς κάτι.

DON’TS: Μην αφήσεις τα πράγματα στο σπίτι να ξεφύγουν, γιατί είναι κάπως περίεργη κι έντονη η ατμόσφαιρα εκεί έτσι κι αλλιώς. Μην κάνεις εκρήξεις ή απρόσμενες αλλαγές στην συμπεριφορά σου λόγω του ότι έχεις φτάσει στα όριά σου με ορισμένες καταστάσεις. Μη διστάσεις να ξεκινήσεις κάποιο νέο χόμπι, για να ξεσπάσεις εκεί την έντασή σου.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Έχεις ένα feeling πως κάτι γίνεται κι αυτό σε ωθεί να τα πεις σταράτα. Μπορείς να το κάνεις, απλά όχι να το παρακάνεις, έτσι; Ωστόσο απόφυγε να χαωθείς λόγω της ταραχής που σου προκαλεί αυτό το άγνωστο, γιατί πώς θα μπορέσεις να το διαχειριστείς; Φαύλος κύκλος δηλαδή! Διεκδίκησε κάτι καλύτερο σε οικονομικά – επαγγελματικά.

DON’TS: Μην είσαι υπερβολικός στις αντιδράσεις σου γενικώς. Μη δώσεις τελεσίγραφα και μην χρησιμοποιήσεις ατάκες που μπορούν να προκαλέσουν τρελές αντιδράσεις, γιατί μιλάμε για πολύ μαλλιοτράβηγμα μετά! Μην είσαι επαναστάτης χωρίς αιτία και μην αγνοείς τις συνέπειες αυτής της συμπεριφοράς σου. Μη γίνεσαι ούτε τόσο επιθετικός.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Μπορείς να γίνεις διεκδικητικός στα οικονομικά κομμάτια που σε ενδιαφέρουν, αλλά όχι μαχητικός – επιθετικός! Έχει διαφορά το ένα με το άλλο, έτσι; Είσαι δημιουργικός με πολλές ιδέες. Πρέπει απλά να τις βάλεις σε σειρά, για να μην χαθείς. Άρα πρέπει να είσαι και καλά προετοιμασμένος, σωστά; Αν δεν είσαι, ζήτα βοήθεια από τους δικούς σου.

DON’TS: Το ότι έχεις πολλά πράγματα μέσα στο μυαλό σου και είναι συγκεκριμένα, δεν σημαίνει πως πρέπει να είσαι έντονος ή απρόθυμος να βάλεις λίγο νερό στο κρασί σου, έτσι; Άρα απλά μην είσαι! Μην είσαι υπερβολικός ή αμετακίνητος, γιατί με αυτόν τον τρόπο δε δίνεις το δικαίωμα στους άλλους να πουν τη γνώμη τους ή … να αναπνεύσουν!

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Αφού νιώθεις λίγο πιο αποφασιστικός σήμερα, άφησέ το να φανεί και να βγει προς τα έξω, που λέμε. Μπορείς να πάρεις και ρίσκα, καθώς αυτά είναι που θα σε βοηθήσουν να προχωρήσεις μπροστά τα πλάνα σου. Κράτησε τις ισορροπίες σου, όμως, ώστε να μην ξεφύγεις, όταν διεκδικείς τους στόχους σου. Προχώρα μπροστά λέμε!

DON’TS: Μην ξεπερνάς τα όρια γενικώς και μη γίνεσαι τόσο υπερβολικός! Μη μένεις, όπου βλέπεις ότι δεν χωράς και περισσεύεις! Τόσο απλό! Μην αφήσεις τίποτα να κλονίσει την αισιοδοξία σου. Όχι τώρα που την ξανά βρήκες- έλεος! Μην είσαι αρνητικός στο feedback που σου δίνεται, γιατί να ξέρεις πως σου είναι πολύτιμο σε αυτή τη φάση.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Σε νοιάζει τι γίνεται γύρω σου; Δε νομίζω! Άρα διαχώρισε τη θέση σου και ζήτα πληροφορίες μόνο για ό, τι σε αφορά άμεσα. Τα άλλα άφησέ τα απλά να περάσουν, για να μην χαωθείς. Πάρε αποστάσεις, για να μπορέσεις να επεξεργαστείς σωστά και δημιουργικά τις ιδέες σου. Πάρε αποστάσεις, όμως, και από τις εντάσεις, ναι; Για σένα δουλεύω!

DON’TS: Το ότι αντιλαμβάνεσαι πως κάτι παίζεται παρασκηνιακά, δεν είναι λόγος να είσαι σε μόνιμη τσίτα, έτσι; Μην αγνοείς τις λεπτομέρειες που συναντάς γύρω σου, καθώς μέσω αυτών μπορείς να προχωρήσεις κατά πολύ τις δουλειές σου ή ακόμα και να τις ολοκληρώσεις. Μην πάρεις μέρος σε κουτσομπολιά, γιατί θα εντείνεις την ένταση γύρω σου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Αγορές: Σε επιφυλακή για νέο κύμα αναταράξεων από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Αγορές: Σε επιφυλακή για νέο κύμα αναταράξεων από την Τεχνητή Νοημοσύνη

ΑΑΔΕ: Πώς έφτασε στα χνάρια των κυκλωμάτων με «αχυράνθρωπους»

ΑΑΔΕ: Πώς έφτασε στα χνάρια των κυκλωμάτων με «αχυράνθρωπους»

Τουρκία: Διέγραψαν μήνυμα με την αναβολή επίσκεψης Ερντογάν στα ΗΑΕ λόγω «προβλήματος υγείας» του Αλ Ναχιάν
Τουρκική προεδρία 16.02.26

Περίεργη διαγραφή μηνύματος για την αναβολή επίσκεψης Ερντογάν στα ΗΑΕ

Μήνυμα της τουρκικής προεδρίας που αναφερόταν στην αναβολή της επίσκεψης Ερντογάν στα ΗΑΕ εξαιτίας «προβλήματος υγείας» του Αλ Ναχιάν διεγράφη σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το FBI ανέκτησε DNA από γάντι που βρέθηκε κοντά στο σπίτι της απαχθείσας Νάνσι Γκάθρι
Περιμένουν επιβεβαίωση 16.02.26

ΗΠΑ: Το FBI ανέκτησε DNA από γάντι που βρέθηκε κοντά στο σπίτι της απαχθείσας Νάνσι Γκάθρι

Η σημαντική εξέλιξη έρχεται καθώς οι αρχές επιβολής του νόμου συγκεντρώνουν περισσότερα πιθανά στοιχεία για την εξαφάνιση της Νάνσι Γκάθρι. Η ηλικιωμένη γυναίκα αναζητείται για τρίτη εβδομάδα.

Σύνταξη
Χάρης Δούκας: Το συνέδριο του Μαρτίου είναι η τελευταία ευκαιρία για επανεκκίνηση και λύτρωση του ΠΑΣΟΚ
Στην ΚΟΕΣ 16.02.26

Χάρης Δούκας: Το συνέδριο του Μαρτίου είναι η τελευταία ευκαιρία για επανεκκίνηση και λύτρωση του ΠΑΣΟΚ

Ο Χάρης Δούκας τονίζει ξανά ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πει «όχι σε κυβερνητική συνεργασία με τη ΝΔ» - Ο πολιτικός λόγος του κόμματος πρέπει να έχει σαφείς αιχμές, υπογραμμίζει

Σύνταξη
Νάπολι-Ρόμα 2-2: Ο Αλισον Σάντος έκανε ντεμπούτο με γκολ και έδωσε βαθμό στους γηπεδούχους
Ποδόσφαιρο 15.02.26

Νάπολι-Ρόμα 2-2: Ο Αλισον Σάντος έκανε ντεμπούτο με γκολ και έδωσε βαθμό στους γηπεδούχους

Ντεμπούτο στη Serie A με γκολ έκανε ο Αλισον Σάντος ο οποίος ισοφάρισε (2-2, στο 83’) και αποδείχθηκε χρυσή αλλαγή για τη Νάπολι. Ο Τσιμίκας, για τη Ρόμα, μπήκε στο ματς στο 72’.

Σύνταξη
Ιταλία: Έκκληση στον Πάπα απευθύνει η μητέρα του παιδιού στο οποίο μεταμοσχεύθηκε κατεστραμμένη καρδιά
Κόσμος 15.02.26

Έκκληση στον Πάπα απευθύνει η μητέρα του παιδιού στο οποίο μεταμοσχεύθηκε κατεστραμμένη καρδιά

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, η κατεστραμμένη καρδιά φέρεται να μεταφέρθηκε από τη βόρεια Ιταλία μέχρι την Νάπολη με ξηρό αντί για κανονικό πάγο - Τι ζητά η μητέρα του άτυχου παιδιού

Σύνταξη
Ετοιμάζει η Ελλάδα αποστολή δυνάμεων στη Γάζα στο πλαίσιο της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF);
Πολιτική 15.02.26

Ετοιμάζει η Ελλάδα αποστολή δυνάμεων στη Γάζα στο πλαίσιο της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF);

Σειρά αντιδράσεων προκαλούν δημοσιεύματα που θέλουν την Ελλάδα να στέλνει δυνάμεις σταθεροποίησης στη Γάζα, ενώ αρμόδιες πηγές επιμένουν πως τέτοια απόφαση δεν υπάρχει ακόμα. Τι θα απαντήσει η κυβέρνηση.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Νετανιάχου: Η συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν προϋποθέτει διάλυση των υποδομών εμπλουτισμού ουρανίου
Μέση Ανατολή 15.02.26

Νετανιάχου: Η συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν προϋποθέτει διάλυση των υποδομών εμπλουτισμού ουρανίου

Τους όρους του Ισραήλ, στη διαπραγμάτευση στην οποία δεν συμμετέχει, έθεσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Τραμπ, αναφορικά με ενδεχόμενη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Σύνταξη
«Το ΥΠΠΟ οφείλει να αποκτήσει άμεσα τις φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200», λέει ο σύλλογος υπαλλήλων του
Δείτε αναλυτικά 15.02.26

«Το ΥΠΠΟ οφείλει να αποκτήσει άμεσα τις φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200», λέει ο σύλλογος υπαλλήλων του

«Το υπουργείο Πολιτισμού, ως καθ' ύλην αρμόδιο, οφείλει να επέμβει», σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΠΠΟ Αττικής, Στερεάς και Νήσων

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Νοvibet: Ο Τούπτα κάνει το 0-1 και «παγώνει» τη Λεωφόρο (vid)
Ποδόσφαιρο 15.02.26

Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Νοvibet: Ο Τούπτα κάνει το 0-1 και «παγώνει» τη Λεωφόρο (vid)

Ο Τούπτα έφυγε εξαιρετικά στην πλάτη της πράσινης άμυνας, για να βγει τετ α τετ με τον Λαφόν και με υποδειγματικό πλασέ θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Παναθηναϊκού για το 1-0.

Σύνταξη
Όλοι προσπάθησαν να με σπάσουν – Η Ζιζέλ Πελικό στους New York Times
«Ύμνος» 15.02.26

Όλοι προσπάθησαν να με σπάσουν – Η Ζιζέλ Πελικό στους New York Times

Στην καρδιά της μεγαλύτερης δίκης για μαζικό βιασμό στη Γαλλία, η Ζιζέλ Πελικό στέκεται όρθια, περιγράφοντας πώς ο άνθρωπος που λάτρευε επί μισό αιώνα μετέτρεψε τη ζωή της σε ένα εφιαλτικό σκηνικό προδοσίας και κακοποίησης. Και όμως, έχει ελπίδα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Καισαριανή: Η Ματωμένη Πρωτομαγιά του 1944 – Η μνήμη από τα ναζιστικά αντίποινα
«Οδός Ηρώων» 15.02.26

Καισαριανή: Η Ματωμένη Πρωτομαγιά του 1944 – Η μνήμη από τα ναζιστικά αντίποινα

Η Πρωτομαγιά του 1944 είναι ένα από τα συνταρακτικά γεγονότα της ναζιστικής κατοχή στην Ελλάδα. Όταν 200 κομμουνιστές εκτελέστηκαν στην Καισαριανή σε αντίποινα για τον θάνατο Γερμανών αξιωματικών.

Σύνταξη
ΚΕΦΙΜ: Συνταγματική αναθεώρηση με τη συναίνεση σε ιστορικά χαμηλά – Κατρακυλά ο βαθμός σύγκλισης
Εικόνα από τα προσεχώς 15.02.26

Συνταγματική αναθεώρηση με τη συναίνεση σε ιστορικά χαμηλά - Κατρακυλά ο βαθμός σύγκλισης

Στη σημερινή πολιτική συγκυρία, η πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση δέχεται σφοδρά πυρά από το σύνολο της αντιπολίτευσης. Η κριτική επεκτείνεται στις πραγματικές προθέσεις του Μαξίμου, με τους επικριτές να κάνουν λόγο για μια διαδικασία «κομμένη και ραμμένη» στα μέτρα της ΝΔ σε μια εποχή που η νομοθετική συναίνεση βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2004.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
O Γκιννής σταματάει τον αθλητισμό – Χάθηκε η ελπίδα της Ελλάδας για μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς
Αδοξο τέλος 15.02.26

O Γκιννής σταματάει τον αθλητισμό – Χάθηκε η ελπίδα της Ελλάδας για μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς

Σοκ προκαλεί η απόφαση του Αλέξανδρου Γκιννή να σταματήσει τον αθλητισμό και να δώσει τον τελευταίο του αγώνα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, εκτός συναγωνισμού.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Αν μοιάζεις με την Carrie και δηλώνεις ερωτευμένη με έναν εκκεντρικό άνδρα σαν τον Mr. Big σου έχουμε άσχημα νέα
Ποιος θα το πίστευε 15.02.26

Αν μοιάζεις με την Carrie και δηλώνεις ερωτευμένη με έναν εκκεντρικό άνδρα σαν τον Mr. Big σου έχουμε άσχημα νέα

Η σχέση της Carrie και του Mr. Big από το «Sex and the City» είναι ο ορισμός της τοξικότητας - και στον πραγματικό κόσμο δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

