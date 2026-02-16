Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 16.02.2026]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Επειδή σήμερα- και γενικά- δεν είσαι σε φάση για πολλά λόγια, καθώς ξέρεις πως φέρνουν φτώχεια, αποφασίζεις να πάρεις αποστάσεις. Και καλά κάνεις! Διαχειρίσου ψύχραιμα την περίεργη ατμόσφαιρα που επικρατεί εντός της παρέας σου. Μείνε μακριά από συζητήσεις που έχουν αβέβαιη πορεία και κατάληξη. Εστίασε στα της δουλειάς.
DON’TS: Μην είσαι απροετοίμαστος και χωρίς back up plans, γιατί η στραβή ποτέ δεν ξέρεις από πού μπορεί να σκάσει μύτη, έτσι; Μην είσαι ούτε ανοργάνωτος ως προς τις ιδέες σου, για να μπορέσεις να πας παρακάτω. Παράλληλα, μη διστάσεις να εκτονώσεις κάπου παραγωγικά την έντασή σου, όπως ας πούμε στα επαγγελματικά σου.
Ταύρος
DO’S: Στα επαγγελματικά, επικρατεί μια περίεργη διάθεση μεν, εσύ δεν είσαι στα καλύτερά σου δε. Ωστόσο πρέπει να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου, ακόμα κι όταν σου γίνουν κάποιες υποδείξεις. Γιατί θα γίνουν, αυτό είναι το μόνο σίγουρο! Κινήσου δυναμικά και αποφασιστικά, αλλά όχι με ένταση! Απόφυγε να ασχοληθείς με το οτιδήποτε σε κουράζει.
DON’TS: Μη γίνεσαι αλαζόνας, γιατί πυροδοτείς την ένταση με τους γύρω σου. Μην είσαι υπερβολικός στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς. Μην αφήσεις να πάνε χαμένες κάποιες ευκαιρίες που σου παρουσιάζονται, προκειμένου να κυνηγήσεις τους στόχους σου. Μπορείς να κάνεις ένα βήμα πιο κοντά τους, άρα γιατί να μην το κάνεις, έτσι;
Δίδυμοι
DO’S: Αφού αντιλαμβάνεσαι πως και τη μεγαλύτερη εικόνα των πραγμάτων πρέπει να δεις, αλλά και να λειτουργήσεις διαφορετικά, τότε κάντο και χωρίς δεύτερη σκέψη! Αν κάπου πρέπει να επέμβεις, για να σώσεις την κατάσταση, κάντο- επίσης- χωρίς δεύτερη σκέψη! Απόφυγε τις αρνητικές σκέψεις, γιατί αυτές τονώσουν τις ανασφάλειές σου.
DON’TS: Μην κόψεις τη φόρα από το πείσμα σου σήμερα, γιατί μπορεί να σου βγει σε καλό. Πρέπει να προχωρήσεις, σωστά; Άστο, λοιπόν, να σε πάει εκεί που αυτό ξέρει! Μην αγνοείς τα επαγγελματικά σου, καθώς αυτά κι αν είναι που πρέπει να τρέξουν μπροστά. Επομένως μη φοβάσαι να κάνεις κάποιες αλλαγές, αν και εφόσον αυτές χρειάζονται.
Καρκίνος
DO’S: Σήμερα σε προτιμώ επιφυλακτικό και παρατηρητικό, ναι; Ειδικά στην παρέα, όπου θα δεις πως πολλές από τις εκεί συμπεριφορές δεν σου γεμίζουν το μάτι και σου δημιουργούν υποψίες. Πάρε αποστάσεις, εγώ θα πω, αν νιώθεις ότι υπάρχουν παρασκηνιακές κινήσεις. Έστω μέχρι να επιβεβαιώσεις, αν αυτό ισχύει ή όχι. Αντάλλαξε απόψεις.
DON’TS: Μην πιέζεις τις καταστάσεις, για να πάρεις ή να μάθεις αυτά που θες. Επίσης μην θεωρείς πως ο τρόπος σου είναι ο σωστότερος, για να γίνουν τα πράγματα, γιατί ίσως να μην είναι! Μην είσαι απρόσεκτος στα ρίσκα που θες να πάρεις, στα οικονομικά. Μην κάνεις ανοίγματα, απλά και μόνο επειδή είσαι στην τσίτα και θες κάπου να εκτονωθείς.
Λέων
DO’S: Κράτησε ισορροπίες με το να κρατήσεις το στόμα σου κλειστό, όσο κι αν θέλεις να τα πεις σταράτα. Άρα ψυχραιμία! Γίνε λίγο πιο άμεσος, όταν μιλάς για όσα θες και πιο ευθύς, όταν τα διεκδικείς. Δεν θα χάσεις! Υπάρχει πίεση στη δουλειά, αλλά εσύ πρέπει να τα λύσεις όλα χωρίς νευρικότητα. Άκουσε το ένστικτό σου. Μοιράσου τις ιδέες σου.
DON’TS: Μην είσαι υπερβολικός στο πώς αντιμετωπίζειςτις διάφορες συμπεριφορές. Ωστόσο μην αγνοείς τη μικρή φωνούλα που λέει πως υπάρχει έντονο παρασκήνιο. Στα επαγγελματικά, μην αφήσεις τους τόνους να ανέβουν και μη δώσεις τελεσίγραφα, καθώς έτσι δεν θα μπορέσετε να το βρείτε κάπου στη μέση με τους συναδέλφους σου.
Παρθένος
DO’S: Στα επαγγελματικά, υπάρχει μπόλικη δουλειά. Αυτό, όμως, φαίνεται πως λειτουργεί υπέρ σου, καθώς σε κινητοποιεί να πάρεις δραστικά μέτρα. Μπράβο! Πάρε τον χρόνο σου κι εξέτασε τις διάφορες εναλλακτικές που υπάρχουν. Άκου τους φίλους που θέλουν να σου εξηγήσουν και να σε συμβουλέψουν. Ίσως κάτι παραπάνω να ξέρουν, έτσι;
DON’TS: Μην αφήσεις τους στόχους σου να σε φορτίσουν συναισθηματικά ή να σε κάνουν υπερβολικό στον τρόπο με τον οποίο αντιδράς. Μην υπεραναλύεις τις πληροφορίες που λαμβάνεις, οι οποίες είναι και πολλές, καθώς αυτό ενδέχεται να σε μπλέξει. Στα επαγγελματικά, μη γίνεις έντονος ή και απόλυτος λόγω του ότι υπάρχουν κάποιες διαφωνίες.
Ζυγός
DO’S: Εστίασε στη δημιουργική σου πτυχή και δες πώς μπορείς να εκφραστείς άνετα μέσω αυτής. Μπορείς να εμπνευστείς από τα θέματα που υπάρχουν στη δουλειά. Γιατί όχι, έτσι; Βρες, όμως, τρόπους να κάνεις κι αυτό που πρέπει ή αυτό που σου έχουν αναθέσει. Οργανώσου σωστά. Έτσι θα μείνει πολύτιμος χρόνος, για να κάνεις όλα όσα θέλεις.
DON’TS: Μη γίνεις υπερβολικός στις αντιδράσεις σου και μην πάρεις μέρος σε εντάσεις. Στα επαγγελματικά, μην λογοφέρεις με τους άλλους. Ειδικά όχι με τους ανώτερους, έτσι; Μην κάνεις περιττά έξοδα. Ειδικά χωρίς να έχεις ελέγξει το ταμείο σου. Μην παρασύρεσαι από την στιγμιαία χαρά που παίρνεις, όταν αγοράζεις πράγματα, γιατί δεν κρατάει.
Σκορπιός
DO’S: Μπορείς να διαχειριστείς τα συναισθήματά σου. Μπορείς να διακρίνεις όσα παίζονται γύρω σου, επίσης, εύκολα. Άρα μπρος ολοταχώς και για τα δυο! Πάρε μέρος σε συζητήσεις, αλλά να ξέρεις ότι αυτές μπορεί να προκαλέσουν εντάσεις. Αν είσαι προετοιμασμένος να απαντήσεις και να αναλάβεις τις ευθύνες σου δεν έχεις να φοβηθείς κάτι.
DON’TS: Μην αφήσεις τα πράγματα στο σπίτι να ξεφύγουν, γιατί είναι κάπως περίεργη κι έντονη η ατμόσφαιρα εκεί έτσι κι αλλιώς. Μην κάνεις εκρήξεις ή απρόσμενες αλλαγές στην συμπεριφορά σου λόγω του ότι έχεις φτάσει στα όριά σου με ορισμένες καταστάσεις. Μη διστάσεις να ξεκινήσεις κάποιο νέο χόμπι, για να ξεσπάσεις εκεί την έντασή σου.
Τοξότης
DO’S: Έχεις ένα feeling πως κάτι γίνεται κι αυτό σε ωθεί να τα πεις σταράτα. Μπορείς να το κάνεις, απλά όχι να το παρακάνεις, έτσι; Ωστόσο απόφυγε να χαωθείς λόγω της ταραχής που σου προκαλεί αυτό το άγνωστο, γιατί πώς θα μπορέσεις να το διαχειριστείς; Φαύλος κύκλος δηλαδή! Διεκδίκησε κάτι καλύτερο σε οικονομικά – επαγγελματικά.
DON’TS: Μην είσαι υπερβολικός στις αντιδράσεις σου γενικώς. Μη δώσεις τελεσίγραφα και μην χρησιμοποιήσεις ατάκες που μπορούν να προκαλέσουν τρελές αντιδράσεις, γιατί μιλάμε για πολύ μαλλιοτράβηγμα μετά! Μην είσαι επαναστάτης χωρίς αιτία και μην αγνοείς τις συνέπειες αυτής της συμπεριφοράς σου. Μη γίνεσαι ούτε τόσο επιθετικός.
Αιγόκερως
DO’S: Μπορείς να γίνεις διεκδικητικός στα οικονομικά κομμάτια που σε ενδιαφέρουν, αλλά όχι μαχητικός – επιθετικός! Έχει διαφορά το ένα με το άλλο, έτσι; Είσαι δημιουργικός με πολλές ιδέες. Πρέπει απλά να τις βάλεις σε σειρά, για να μην χαθείς. Άρα πρέπει να είσαι και καλά προετοιμασμένος, σωστά; Αν δεν είσαι, ζήτα βοήθεια από τους δικούς σου.
DON’TS: Το ότι έχεις πολλά πράγματα μέσα στο μυαλό σου και είναι συγκεκριμένα, δεν σημαίνει πως πρέπει να είσαι έντονος ή απρόθυμος να βάλεις λίγο νερό στο κρασί σου, έτσι; Άρα απλά μην είσαι! Μην είσαι υπερβολικός ή αμετακίνητος, γιατί με αυτόν τον τρόπο δε δίνεις το δικαίωμα στους άλλους να πουν τη γνώμη τους ή … να αναπνεύσουν!
Υδροχόος
DO’S: Αφού νιώθεις λίγο πιο αποφασιστικός σήμερα, άφησέ το να φανεί και να βγει προς τα έξω, που λέμε. Μπορείς να πάρεις και ρίσκα, καθώς αυτά είναι που θα σε βοηθήσουν να προχωρήσεις μπροστά τα πλάνα σου. Κράτησε τις ισορροπίες σου, όμως, ώστε να μην ξεφύγεις, όταν διεκδικείς τους στόχους σου. Προχώρα μπροστά λέμε!
DON’TS: Μην ξεπερνάς τα όρια γενικώς και μη γίνεσαι τόσο υπερβολικός! Μη μένεις, όπου βλέπεις ότι δεν χωράς και περισσεύεις! Τόσο απλό! Μην αφήσεις τίποτα να κλονίσει την αισιοδοξία σου. Όχι τώρα που την ξανά βρήκες- έλεος! Μην είσαι αρνητικός στο feedback που σου δίνεται, γιατί να ξέρεις πως σου είναι πολύτιμο σε αυτή τη φάση.
Ιχθύες
DO’S: Σε νοιάζει τι γίνεται γύρω σου; Δε νομίζω! Άρα διαχώρισε τη θέση σου και ζήτα πληροφορίες μόνο για ό, τι σε αφορά άμεσα. Τα άλλα άφησέ τα απλά να περάσουν, για να μην χαωθείς. Πάρε αποστάσεις, για να μπορέσεις να επεξεργαστείς σωστά και δημιουργικά τις ιδέες σου. Πάρε αποστάσεις, όμως, και από τις εντάσεις, ναι; Για σένα δουλεύω!
DON’TS: Το ότι αντιλαμβάνεσαι πως κάτι παίζεται παρασκηνιακά, δεν είναι λόγος να είσαι σε μόνιμη τσίτα, έτσι; Μην αγνοείς τις λεπτομέρειες που συναντάς γύρω σου, καθώς μέσω αυτών μπορείς να προχωρήσεις κατά πολύ τις δουλειές σου ή ακόμα και να τις ολοκληρώσεις. Μην πάρεις μέρος σε κουτσομπολιά, γιατί θα εντείνεις την ένταση γύρω σου.
