Κίνα και ΕΕ είναι «εταίροι, όχι αντίπαλοι», λέει ο Ουάνγκ Γι
«Η αλληλεξάρτηση δεν είναι κίνδυνος και η ανοικτή συνεργασία δεν υπονομεύει την ασφάλεια», τονίζει ο κινέζος υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι Κίνα και ΕΕ είναι «εταίροι, όχι αντίπαλοι».
Ο επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας Ουάνγκ Γι τόνισε κατά τη διάρκεια συναντήσεών του με ευρωπαίους ομολόγους του ότι η Κίνα και η Ευρωπαϊκή Eνωση πρέπει να διευθετήσουν σωστά τις διαφωνίες και τις τριβές ανάμεσά τους, να βαθύνουν την πρακτική συνεργασία τους για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων, μετέδωσε το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (στη φωτογραφία αρχείου του Russian Foreign Ministry via Reuters, επάνω, ο Ουάνγκ Γι).
«Η αλληλεξάρτηση δεν είναι κίνδυνος και η ανοικτή συνεργασία δεν υπονομεύει την ασφάλεια»
Σε συνομιλίες του με τον γερμανό ΥΠΕΞ Γιόχαν Βάντεφουλ και τον γάλλο ομόλογό του Ζαν-Νοέλ Μπαρό στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια, ο κ. Ουάνγκ ανέδειξε ακόμη το ότι η ανάπτυξη της Κίνας αποτελεί ευκαιρία για την Ευρώπη και ότι οι προκλήσεις δεν προέρχονται από ενέργειες του Πεκίνου, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Η Κίνα και η ΕΕ είναι «εταίροι, όχι αντίπαλοι», φέρεται να είπε ο κ. Ουάνγκ. «Η αλληλεξάρτηση δεν είναι κίνδυνος και η ανοικτή συνεργασία δεν υπονομεύει την ασφάλεια», συμπλήρωσε, πάντα κατά το πρακτορείο, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Εν όψει των εντεινόμενων γεωπολιτικών και εμπορικών εντάσεων με τις ΗΠΑ και την Κίνα, οι Βρυξέλλες διερευνούν μέτρα που ευνοούν τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έναντι των ξένων ανταγωνιστών.
Η κινεζική επιρροή
Οι κανόνες θα ισχύουν για τον τρέχοντα και μελλοντικό μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό ύψους 1,8 τρισεκατομμυρίων ευρώ, ο οποίος αρχίζει το 2028.
Η αυστηρή στάση της ΕΕ αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας να περιοριστεί η κινεζική επιρροή στην Ευρώπη.
Ενα παράλληλο νομοσχέδιο του Επιτρόπου Βιομηχανίας Στεφάν Σεζουρνέ στοχεύει να περιορίσει τις κινεζικές επενδύσεις και να αναγκάσει τις ξένες εταιρείες να συνεργαστούν με τοπικές εταιρείες, σε μια προσπάθεια να αναζωογονηθούν οι βιομηχανικοί τομείς της ΕΕ.
