Τραγική κατάληξη για τον 55χρονο αγνοούμενο – Βρέθηκε νεκρός στο Μαρούσι
Ευρωπαϊκή Ένωση: Το μυστικό όπλο για να αποκλείσει τις κινεζικές εταιρείες
Διεθνής Οικονομία 10 Φεβρουαρίου 2026, 22:22

Ευρωπαϊκή Ένωση: Το μυστικό όπλο για να αποκλείσει τις κινεζικές εταιρείες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρουσιάσει νέα μέτρα ασφαλείας σχετικά με την πρόσβαση σε δημόσια χρηματοδότηση τον Μάρτιο.

Ραντεβού μετά το χωρισμό: How soon is too soon…;

Ραντεβού μετά το χωρισμό: How soon is too soon…;

Spotlight

Σε δέσμη μέτρων κατά των κινέζικων εταιρειών προχωρά η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μίλησαν στο Politico, η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ επιθυμεί να αποκλείσει τις κινεζικές εταιρείες από τις προσοδοφόρες δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, αναθεωρώντας τους δημοσιονομικούς της κανόνες.

Τον Μάρτιο, η Επιτροπή θα εκδώσει νέες οδηγίες για την επιβολή πρόσθετων απαιτήσεων ασφαλείας σε ξένες εταιρείες που υποβάλλουν προσφορές για δημόσιες συμβάσεις, στοχεύοντας ιδίως τις κινεζικές εταιρείες.

Ποια μέτρα ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση

Εν όψει των εντεινόμενων γεωπολιτικών και εμπορικών εντάσεων με τις ΗΠΑ και την Κίνα, οι Βρυξέλλες διερευνούν μέτρα που ευνοούν τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έναντι των ξένων ανταγωνιστών. Οι κανόνες θα ισχύουν για τον τρέχοντα και μελλοντικό μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό ύψους 1,8 τρισεκατομμυρίων ευρώ, ο οποίος αρχίζει το 2028.

Η αυστηρή στάση της ΕΕ αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας να περιοριστεί η κινεζική επιρροή στην Ευρώπη. Ένα παράλληλο νομοσχέδιο του Επιτρόπου Βιομηχανίας Στεφάν Σεζουρνέ στοχεύει να περιορίσει τις κινεζικές επενδύσεις και να αναγκάσει τις ξένες εταιρείες να συνεργαστούν με τοπικές εταιρείες, σε μια προσπάθεια να αναζωογονηθούν οι βιομηχανικοί τομείς της ΕΕ.

Η αποφυγή ξένων οντοτήτων θα συνάδει με την προσπάθεια της Γαλλίας να επεκτείνει μια διατύπωση «Αγοράστε ευρωπαϊκά» σε ολόκληρο τον προϋπολογισμό της ΕΕ, η οποία επί του παρόντος βρίσκεται σε διαπραγμάτευση από τα κράτη-μέλη.

«Πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι, τουλάχιστον σε ορισμένους στρατηγικούς τομείς, τα εξαρτήματα ή τα προϊόντα κατασκευάζονται στην Ευρώπη», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκούρ στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα. «Οι ΗΠΑ το κάνουν, η Κίνα το κάνει… Δεν μπορούμε να είμαστε το τελευταίο μωρό στην αυλή που τρέχει γύρω-γύρω, ενώ όλοι οι άλλοι κάνουν κάτι άλλο στο σαλόνι».

Οι επικριτές προειδοποιούν ότι η επιβολή υπερβολικών περιορισμών στις δαπάνες της ΕΕ θα μπορούσε να αυξήσει το κόστος και να προκαλέσει εμπορικές αντιδράσεις

Η προειδοποίηση

Ωστόσο, οι επικριτές προειδοποιούν ότι η επιβολή υπερβολικών περιορισμών στις δαπάνες της ΕΕ θα μπορούσε να αυξήσει το κόστος και να προκαλέσει εμπορικές αντιδράσεις, τιμωρώντας παράλληλα τις φτωχότερες χώρες που λαμβάνουν αναπτυξιακά κονδύλια από την Ένωση.

Μια ομάδα Ευρωπαίων επιτρόπων που ασχολούνται με την οικονομική ασφάλεια — συμπεριλαμβανομένων των Πιότρ Σέραφιν, Βάλντις Ντομπρόβκις και Μαρός Σεφτσόβιτς, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τους τομείς του προϋπολογισμού, της οικονομίας και του εμπορίου αντίστοιχα — θα συζητήσουν τους δημοσιονομικούς κανόνες στις 18 Φεβρουαρίου.

«Πρέπει να υπάρχει σύνδεση μεταξύ των στρατηγικών μας προτεραιοτήτων και του τρόπου με τον οποίο ξοδεύουμε τα χρήματά μας», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους της Επιτροπής, ο οποίος ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος, καθώς δεν είναι εξουσιοδοτημένος να μιλήσει δημοσίως.

Η Επιτροπή θα περιγράψει τον επόμενο μήνα ποιες είναι αυτές οι απαιτήσεις

Οι όροι της ΕΕ

Η αυστηροποίηση των μέτρων απορρέει από μια ρήτρα που εισήγαγε η Επιτροπή στους δημοσιονομικούς κανόνες το 2024, η οποία καθορίζει «απαιτήσεις ασφάλειας» για ορισμένες δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ που αφορούν στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία.

Η Επιτροπή θα περιγράψει τον επόμενο μήνα ποιες είναι αυτές οι απαιτήσεις και ποιοι τομείς θα επηρεαστούν. Οι κατευθυντήριες γραμμές θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να φτάσουν μέχρι και στο σημείο να απαγορεύσουν στις κινεζικές εταιρείες να παράγουν μετατροπείς που χρησιμοποιούνται σε ηλιακούς συλλέκτες, ανέφερε ένας από τους αξιωματούχους. Οι κανόνες θα ισχύουν επίσης για έργα που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ο δανειοδοτικός βραχίονας της Ένωσης. Ωστόσο, οι Βρυξέλλες δεν θα προχωρήσουν στο να ξεχωρίσουν τις χώρες που θα αποκλειστούν από τα δημόσια κονδύλια της ΕΕ.

Σύμφωνα με τον νέο προϋπολογισμό για το 2028, η αναθεώρηση θα μπορούσε να περιορίσει την πρόσβαση των ξένων εταιρειών στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας

Ο νέος προϋπολογισμός

Σύμφωνα με τον νέο προϋπολογισμό για το 2028, η αναθεώρηση θα μπορούσε να περιορίσει την πρόσβαση των ξένων εταιρειών στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας — ένα ταμείο ύψους 410 δισεκατομμυρίων ευρώ για την προώθηση της βιομηχανικής ανάπτυξης — και στο Ταμείο «Global Europe», το οποίο ανέρχεται σε 200 δισεκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτεί τη βοήθεια της ΕΕ προς τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Οι Γάλλοι ενδέχεται να χαιρετίσουν την επικείμενη αυστηροποίηση, καθώς το Παρίσι πιέζει για «ευρωπαϊκή προτίμηση» σε ολόκληρο τον προϋπολογισμό. Ωστόσο, η πρόταση της Επιτροπής θα συναντήσει αντίσταση από μια ομάδα χωρών της Βόρειας Ευρώπης.

Σε κοινή επιστολή, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Λετονία, η Λιθουανία, οι Κάτω Χώρες και η Σουηδία προειδοποίησαν ότι η προτεραιότητα που δίνεται στα ευρωπαϊκά αγαθά και υπηρεσίες «κινδυνεύει να ακυρώσει τις προσπάθειές μας για απλοποίηση, να εμποδίσει την πρόσβαση των εταιρειών σε τεχνολογία παγκόσμιας πρωτοπορίας … και να απομακρύνει τις επενδύσεις από την ΕΕ».

Πηγή: ΟΤ

Πώς η Γροιλανδία μπορεί να γίνει η αφορμή για να πάψει η Ευρώπη να εξαρτάται από τις ΗΠΑ και την Κίνα
Διεθνής Οικονομία 10.02.26

Πώς η Γροιλανδία μπορεί να γίνει η αφορμή για να πάψει η Ευρώπη να εξαρτάται από τις ΗΠΑ και την Κίνα

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες την Πέμπτη για μια σύνοδο κορυφής, όπου θα συζητήσουν μέτρα για την ενίσχυση της οικονομίας της ΕΕ και την καλύτερη ικανότητά της να αντισταθεί στις ΗΠΑ

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Το κλειδί για να βγάλεις χρήματα από τον χρυσό είναι η αστάθεια, λέει έμπορος πολύτιμων μετάλλων
Διεθνής Οικονομία 09.02.26

Το κλειδί για να βγάλεις χρήματα από τον χρυσό είναι η αστάθεια, λέει έμπορος πολύτιμων μετάλλων

Στην Κίνα τους τελευταίους μήνες οι πωλητές χονδρικής πώλησης είχαν αρχίσει ακόμη και να πωλούν ράβδους χαλκού για να αξιοποιήσουν τη ζήτηση για μέταλλα

Σύνταξη
Η Ισπανία νομιμοποίησε πάνω από μισό εκατομμύριο μετανάστες το 2005 – Και η οικονομία ωφελήθηκε
Κόσμος 08.02.26

Η Ισπανία νομιμοποίησε πάνω από μισό εκατομμύριο μετανάστες το 2005 – Και η οικονομία ωφελήθηκε

Η Ισπανία προχωρά σε μια ιστορική αμνηστία για περίπου μισό εκατομμύριο μετανάστες χωρίς χαρτιά, επιδιώκοντας να ενισχύσει την οικονομία, να μειώσει την αδήλωτη εργασία και να προωθήσει την κοινωνική ένταξη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι ειδικοί προειδοποιούν: Η κλιματική κρίση μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη κατάρρευση της οικονομίας
Διεθνής Οικονομία 08.02.26

Οι ειδικοί προειδοποιούν: Η κλιματική κρίση μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη κατάρρευση της οικονομίας

Η επιταχυνόμενη κλιματική κρίση, σε συνδυασμό με τα υπερβολικά αισιόδοξα οικονομικά μοντέλα, δημιουργεί τον κίνδυνο μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης από την οποία η ανθρωπότητα ίσως να μην μπορέσει να ανακάμψει

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τι φέρνει «φουρτούνα» στο yachting;
Διεθνής Οικονομία 08.02.26

Τι φέρνει «φουρτούνα» στο yachting;

Από τα δάση της Μιανμάρ μέχρι τα καταστρώματα των πιο ακριβών γιοτ του κόσμου, το ξύλο τικ βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας σιωπηλής αλλά καθοριστικής μετάβασης

Νατάσα Σινιώρη
Τα μηνύματα Λαγκάρντ για τα επιτόκια και το ευρώ – Τι συζητήθηκε πίσω από κλειστές πόρτες της ΕΚΤ
Τα στοιχεία 07.02.26

Τα μηνύματα Λαγκάρντ για τα επιτόκια και το ευρώ – Τι συζητήθηκε πίσω από κλειστές πόρτες της ΕΚΤ

Στο επιτελείο της ΕΚΤ εκτιμούν ότι είναι πολύ νωρίς για να αποτυπωθούν σε όλο τους το εύρος οι επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία (και στην ελληνική) από τις αυξήσεις των αμερικανικών δασμών

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η απόφαση για τους «Σπαρτιάτες» εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη δημοκρατία
Επικαιρότητα 10.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η απόφαση για τους «Σπαρτιάτες» εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη δημοκρατία

«Πρόκειται για μια απόφαση που εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους, πρόκειται για μια απόφαση ντροπιαστική για τους θεσμούς και τη Δημοκρατία», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 10.02.26

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 26η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Έξι ονόματα που προστατεύτηκαν από τη δημοσίευση της λίστας Έπσταϊν, πλέον κατονομάστηκαν – Θεωρούνται ύποπτοι
Κόσμος 10.02.26

Έξι ονόματα που προστατεύτηκαν από τη δημοσίευση της λίστας Έπσταϊν, πλέον κατονομάστηκαν – Θεωρούνται ύποπτοι

Το υπουργείο Δικαιοσύνης αποκάλυψε τις ταυτότητες έξι ανδρών που επισημάνθηκαν από τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή Τόμας Μέισι και τον Δημοκρατικό βουλευτή Ρο Χάνα ως πιθανοί συνωμότες του Έπσταϊν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σ. Ζαχαράκη: Τα πρώτα δείγματα της αρχιτεκτονικής του νέου Λυκείου – Τα κομβικά σημεία πριν το «Εθνικό Απολυτήριο»
Πολιτική Γραμματεία 10.02.26

Τα πρώτα δείγματα της αρχιτεκτονικής του νέου Λυκείου - Τέσσερα κομβικά σημεία πριν το «Εθνικό Απολυτήριο»

Σε διαδικασία διαλόγου εισέρχεται το υπουργείο Παιδείας για τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Απολυτηρίου, με στόχο, όπως τόνισε η Σοφία Ζαχαράκη, να αποκτήσει ξανά ουσιαστικό ρόλο το Λύκειο και να πάψει να λειτουργεί αποκλειστικά ως προθάλαμος των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Σύνταξη
Η Chappell Roan αποχωρεί από το πρακτορείο της μετά την αναφορά του ιδρυτή του Κέισι Γουάσερμαν στα αρχεία Έπσταϊν
«Έχω ευθύνη» 10.02.26

Η Chappell Roan αποχωρεί από το πρακτορείο της μετά την αναφορά του ιδρυτή του Κέισι Γουάσερμαν στα αρχεία Έπσταϊν

«Έχω ευθύνη να προστατεύω τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι. Κανείς δεν θα έπρεπε να καλείται να δικαιολογεί ή να αγνοεί πράξεις που συγκρούονται τόσο έντονα με τις αξίες μας», έγραψε η Chappell Roan σε ανάρτησή της

Σύνταξη
Μεγάλες αλλαγές στο «Ντιέγκο Μαραντόνα», για λόγους ασφαλείας
On Field 10.02.26

Μεγάλες αλλαγές στο «Ντιέγκο Μαραντόνα», για λόγους ασφαλείας

Η διοίκηση της Νάπολι και ο δήμος της πόλης παίρνουν άμεσα μέτρα για το ιστορικό γήπεδο, μετά τις σοκαριστικές εικόνες στα social media, από το παιχνίδι των «παρτενοπέι» με την Τσέλσι για το Champions League

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Έβερτον – Μπόρνμουθ
Ποδόσφαιρο 10.02.26

LIVE: Έβερτον – Μπόρνμουθ

LIVE: Έβερτον – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Μπόρνμουθ για την 26η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Αλβανία: Διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση της αντιπροέδρου της κυβέρνησης – Συγκρούσεις με την αστυνομία
Καταγγέλλουν διαφθορά 10.02.26

Αλβανία: Διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση της αντιπροέδρου της κυβέρνησης – Συγκρούσεις με την αστυνομία

Ένα από τα συνθήματα που φώναζαν οι διαδηλωτές στην Αλβανια ήταν: «Ράμα φύγε, αυτή η διεφθαρμένη κυβέρνηση πρέπει να παραιτηθεί». Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί στα κυβερνητικά κτίρια.

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Νιουκάστλ
Ποδόσφαιρο 10.02.26

LIVE: Τότεναμ – Νιουκάστλ

LIVE: Τότεναμ – Νιουκάστλ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Νιουκάστλ για την 26η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Λιντς
Ποδόσφαιρο 10.02.26

LIVE: Τσέλσι – Λιντς

LIVE: Τσέλσι – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Λιντς για την 26η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Κτηνοτρόφοι: Προβληματισμός και ανησυχία για την ευλογιά – Ζητούν από την κυβέρνηση «plan b»
Δίμηνο «φωτιά» 10.02.26

Προβληματισμός και ανησυχία στους κτηνοτρόφους για την ευλογιά - Ζητούν από την κυβέρνηση «plan b»

Προβληματισμένοι και με έκδηλη ανησυχία έφυγαν οι κτηνοτρόφοι από τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό στο μέγαρο Μαξίμου. Στόχος μας η εκρίζωση της ευλογιάς, λέει ο Τσιάρας με το αρμόδιο υπουργείο να παραμένει αρνητικό στον εμβολιασμό.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στοιχεία της ΑΑΔΕ επιβεβαιώνουν τη συνέχιση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ
Συνέχεια του πάρτι 10.02.26

Στοιχεία της ΑΑΔΕ επιβεβαιώνουν τη συνέχιση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

6.996 ΑΦΜ έλαβαν δικαιώματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τιμολόγια ζωοτροφών, σχεδόν 8.000 πήραν επιδοτήσεις επειδή... έπαιρναν και πριν - περισσότερα τα κρητικά ΑΦΜ από τους δηλωμένους κτηνοτρόφους του νησιού.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Λίστα ICE – Ένας μικρός ευρωπαϊκός ιστότοπος «ξεμπροστιάζει» τους πράκτορες μετανάστευσης των ΗΠΑ
Κόσμος 10.02.26

Λίστα ICE – Ένας μικρός ευρωπαϊκός ιστότοπος «ξεμπροστιάζει» τους πράκτορες μετανάστευσης των ΗΠΑ

Ο ιστότοπος με έδρα την Ολλανδία χρησιμοποιεί δημόσιες πληροφορίες και συμβουλές για να αποκαλύψει την ταυτότητα των πρακτόρων της ICE, που εμπλέκονται σε καταστολές σε όλες τις ΗΠΑ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Συνέδριο ALL THINGS RADIO 2026: Το κορυφαίο θεσμικό γεγονός της ελληνικής ραδιοφωνικής και audio αγοράς
Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου 10.02.26

Συνέδριο ALL THINGS RADIO 2026: Το κορυφαίο θεσμικό γεγονός της ελληνικής ραδιοφωνικής και audio αγοράς

Διακεκριμένοι διεθνείς ομιλητές και κορυφαία στελέχη της ελληνικής αγοράς συναντιούνται για να συζητήσουν όλα όσα διαμορφώνουν την επόμενη ημέρα του ραδιοφώνου και του audio στο ολοήμερο συνέδριο του ALL THINGS RADIO στο πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026.

Σύνταξη
Η στενή σχέση του Bad Bunny του με τον Μέσι και οι αφιερωμένοι στον Αργεντινό σούπερ σταρ στίχοι (vid+pics)
Ποδόσφαιρο 10.02.26

Η στενή σχέση του Bad Bunny του με τον Μέσι και οι αφιερωμένοι στον Αργεντινό σούπερ σταρ στίχοι (vid+pics)

Η μουσική κατά την διάρκεια της προπόνησης είναι απαραίτητη για τον Λιονέλ Μέσι και ένας από τους αγαπημένους του καλλιτέχνες είναι ο Bad Bunny που προκάλεσε χαμό στο πρόσφατο Super Bowl. Η σχέση τους δεν μένει εκεί όμως...

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα ή πυραύλους», λέει ο Τραμπ – Συνάντηση με Νετανιάχου μια μέρα νωρίτερα
Εξελίξεις 10.02.26

«Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα ή πυραύλους», λέει ο Τραμπ – Συνάντηση με Νετανιάχου μια μέρα νωρίτερα

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επίσπευσε την συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ώστε να «μεταφερθούν οι πληροφορίες» που έδωσαν στον Στιβ Γουίτκοφ «σωστά».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γαλλία: Εισαγγελέας αναζητεί τα θύματα 79χρονου – Επί 50 χρόνια κακοποιούσε σεξουαλικά ανήλικα αγόρια
89 τα θύματα 10.02.26

Γαλλία: Εισαγγελέας αναζητεί τα θύματα 79χρονου – Επί 50 χρόνια κακοποιούσε σεξουαλικά ανήλικα αγόρια

Ο εισαγγελέας έδωσε στη δημοσιότητα το όνομα του συλληφθέντος, με την ελπίδα ότι θα ενθαρρυνθούν τα θύματα και θα δώσουν στοιχεία. Οι επιθέσεις φέρονται να έχουν γίνει σε πολλές χώρες.

Σύνταξη
Πως η ΚΕΔ μεγάλωσε την πίεση στους διαιτητές (για καλό δικό της)
Ποδόσφαιρο 10.02.26

Πως η ΚΕΔ μεγάλωσε την πίεση στους διαιτητές (για καλό δικό της)

Διπλωματία, για γέλια και για κλάματα στη διαιτησία. Οι ξένοι της ΚΕΔ αποφάσισαν να μην επαναφέρουν την τηλεκριτική επειδή δεν ήθελαν ρήξεις με ομάδες, όμως ζητούν από τους διαιτητές να μην φοβούνται!

Σύνταξη
Από τη Μόδα στο Δίκαιο – Το μοντέλο που έγινε δικηγόρος για να συμβουλεύει τους πρώην συνάδελφους του
Αλλαγή πλεύσης 10.02.26

Από τη Μόδα στο Δίκαιο - Το μοντέλο που έγινε δικηγόρος για να συμβουλεύει τους πρώην συνάδελφους του

Ο 32χρονος Bilel Ben Ahmed, πρώην μοντέλο, άφησε τις πασαρέλες για να γίνει δικηγόρος στο Λουξεμβούργο. Ωστόσο, ο Γάλλος δεν είχε καμία πρόθεση να κόψει τους δεσμούς με το προηγούμενο επάγγελμά του: τώρα χρησιμοποιεί τις νομικές του γνώσεις για να συμβουλεύει τους πρώην συναδέλφους του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λονδίνο: Δύο μαθητές τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο – Αναζητείται ο έφηβος δράστης
Κόσμος 10.02.26

Δύο μαθητές τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο - Αναζητείται ο έφηβος δράστης

Σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας στο βόρειο Λονδίνο, όταν δύο μαθητές 12 και 13 ετών μαχαιρώθηκαν, με την αστυνομία να αναζητά έναν έφηβο που φέρεται να είναι ο δράστης

Σύνταξη
