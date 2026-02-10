Ευρωπαϊκή Ένωση: Το μυστικό όπλο για να αποκλείσει τις κινεζικές εταιρείες

Σε δέσμη μέτρων κατά των κινέζικων εταιρειών προχωρά η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μίλησαν στο Politico, η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ επιθυμεί να αποκλείσει τις κινεζικές εταιρείες από τις προσοδοφόρες δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, αναθεωρώντας τους δημοσιονομικούς της κανόνες.

Τον Μάρτιο, η Επιτροπή θα εκδώσει νέες οδηγίες για την επιβολή πρόσθετων απαιτήσεων ασφαλείας σε ξένες εταιρείες που υποβάλλουν προσφορές για δημόσιες συμβάσεις, στοχεύοντας ιδίως τις κινεζικές εταιρείες.

Ποια μέτρα ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση

Εν όψει των εντεινόμενων γεωπολιτικών και εμπορικών εντάσεων με τις ΗΠΑ και την Κίνα, οι Βρυξέλλες διερευνούν μέτρα που ευνοούν τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έναντι των ξένων ανταγωνιστών. Οι κανόνες θα ισχύουν για τον τρέχοντα και μελλοντικό μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό ύψους 1,8 τρισεκατομμυρίων ευρώ, ο οποίος αρχίζει το 2028.

Η αυστηρή στάση της ΕΕ αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας να περιοριστεί η κινεζική επιρροή στην Ευρώπη. Ένα παράλληλο νομοσχέδιο του Επιτρόπου Βιομηχανίας Στεφάν Σεζουρνέ στοχεύει να περιορίσει τις κινεζικές επενδύσεις και να αναγκάσει τις ξένες εταιρείες να συνεργαστούν με τοπικές εταιρείες, σε μια προσπάθεια να αναζωογονηθούν οι βιομηχανικοί τομείς της ΕΕ.

Η αποφυγή ξένων οντοτήτων θα συνάδει με την προσπάθεια της Γαλλίας να επεκτείνει μια διατύπωση «Αγοράστε ευρωπαϊκά» σε ολόκληρο τον προϋπολογισμό της ΕΕ, η οποία επί του παρόντος βρίσκεται σε διαπραγμάτευση από τα κράτη-μέλη.

«Πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι, τουλάχιστον σε ορισμένους στρατηγικούς τομείς, τα εξαρτήματα ή τα προϊόντα κατασκευάζονται στην Ευρώπη», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκούρ στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα. «Οι ΗΠΑ το κάνουν, η Κίνα το κάνει… Δεν μπορούμε να είμαστε το τελευταίο μωρό στην αυλή που τρέχει γύρω-γύρω, ενώ όλοι οι άλλοι κάνουν κάτι άλλο στο σαλόνι».

Οι επικριτές προειδοποιούν ότι η επιβολή υπερβολικών περιορισμών στις δαπάνες της ΕΕ θα μπορούσε να αυξήσει το κόστος και να προκαλέσει εμπορικές αντιδράσεις

Η προειδοποίηση

Ωστόσο, οι επικριτές προειδοποιούν ότι η επιβολή υπερβολικών περιορισμών στις δαπάνες της ΕΕ θα μπορούσε να αυξήσει το κόστος και να προκαλέσει εμπορικές αντιδράσεις, τιμωρώντας παράλληλα τις φτωχότερες χώρες που λαμβάνουν αναπτυξιακά κονδύλια από την Ένωση.

Μια ομάδα Ευρωπαίων επιτρόπων που ασχολούνται με την οικονομική ασφάλεια — συμπεριλαμβανομένων των Πιότρ Σέραφιν, Βάλντις Ντομπρόβκις και Μαρός Σεφτσόβιτς, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τους τομείς του προϋπολογισμού, της οικονομίας και του εμπορίου αντίστοιχα — θα συζητήσουν τους δημοσιονομικούς κανόνες στις 18 Φεβρουαρίου.

«Πρέπει να υπάρχει σύνδεση μεταξύ των στρατηγικών μας προτεραιοτήτων και του τρόπου με τον οποίο ξοδεύουμε τα χρήματά μας», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους της Επιτροπής, ο οποίος ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος, καθώς δεν είναι εξουσιοδοτημένος να μιλήσει δημοσίως.

Η Επιτροπή θα περιγράψει τον επόμενο μήνα ποιες είναι αυτές οι απαιτήσεις

Οι όροι της ΕΕ

Η αυστηροποίηση των μέτρων απορρέει από μια ρήτρα που εισήγαγε η Επιτροπή στους δημοσιονομικούς κανόνες το 2024, η οποία καθορίζει «απαιτήσεις ασφάλειας» για ορισμένες δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ που αφορούν στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία.

Η Επιτροπή θα περιγράψει τον επόμενο μήνα ποιες είναι αυτές οι απαιτήσεις και ποιοι τομείς θα επηρεαστούν. Οι κατευθυντήριες γραμμές θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να φτάσουν μέχρι και στο σημείο να απαγορεύσουν στις κινεζικές εταιρείες να παράγουν μετατροπείς που χρησιμοποιούνται σε ηλιακούς συλλέκτες, ανέφερε ένας από τους αξιωματούχους. Οι κανόνες θα ισχύουν επίσης για έργα που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ο δανειοδοτικός βραχίονας της Ένωσης. Ωστόσο, οι Βρυξέλλες δεν θα προχωρήσουν στο να ξεχωρίσουν τις χώρες που θα αποκλειστούν από τα δημόσια κονδύλια της ΕΕ.

Σύμφωνα με τον νέο προϋπολογισμό για το 2028, η αναθεώρηση θα μπορούσε να περιορίσει την πρόσβαση των ξένων εταιρειών στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας

Ο νέος προϋπολογισμός

Σύμφωνα με τον νέο προϋπολογισμό για το 2028, η αναθεώρηση θα μπορούσε να περιορίσει την πρόσβαση των ξένων εταιρειών στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας — ένα ταμείο ύψους 410 δισεκατομμυρίων ευρώ για την προώθηση της βιομηχανικής ανάπτυξης — και στο Ταμείο «Global Europe», το οποίο ανέρχεται σε 200 δισεκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτεί τη βοήθεια της ΕΕ προς τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Οι Γάλλοι ενδέχεται να χαιρετίσουν την επικείμενη αυστηροποίηση, καθώς το Παρίσι πιέζει για «ευρωπαϊκή προτίμηση» σε ολόκληρο τον προϋπολογισμό. Ωστόσο, η πρόταση της Επιτροπής θα συναντήσει αντίσταση από μια ομάδα χωρών της Βόρειας Ευρώπης.

Σε κοινή επιστολή, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Λετονία, η Λιθουανία, οι Κάτω Χώρες και η Σουηδία προειδοποίησαν ότι η προτεραιότητα που δίνεται στα ευρωπαϊκά αγαθά και υπηρεσίες «κινδυνεύει να ακυρώσει τις προσπάθειές μας για απλοποίηση, να εμποδίσει την πρόσβαση των εταιρειών σε τεχνολογία παγκόσμιας πρωτοπορίας … και να απομακρύνει τις επενδύσεις από την ΕΕ».

