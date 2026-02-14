newspaper
«Ανίκανος ο αμερικανικός στρατός» – Τα λόμπι πιέζουν τον Τραμπ για αγορά εκατοντάδων σουπερ-αεροπλάνων
Κόσμος 14 Φεβρουαρίου 2026, 06:00

«Ανίκανος ο αμερικανικός στρατός» – Τα λόμπι πιέζουν τον Τραμπ για αγορά εκατοντάδων σουπερ-αεροπλάνων

Το Ινστιτούτο θεωρεί τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανίκανες να στερήσουν ασφαλή καταφύγια από τον κινεζικό στρατό, λόγω περικοπών δεκαετιών στα εξοπλιστικά.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Αν θέλουν οι ΗΠΑ να επικρατήσουν σε έναν πόλεμο έναντι της Κίνας, δεν αρκεί η ποιότητα, αλλά χρειάζεται και ποσότητα. Αυτό κοντολογίς υποστηρίζει νέα αμερικανική έκθεση -από το εξοπλιστικό λόμπι στις ΗΠΑ- σπρώχνοντας την Ουάσιγκτον αγοράσει εκατοντάδες αεροπλάνα, πιστεύοντας πως έτσι θα νικήσει. Θα νικήσει όμως;

Νέα έκθεση της αμερικανικής σκέψης Mitchell Institute, προτείνει τη συγκρότηση δύναμης τουλάχιστον 300 βομβαρδιστικών, εκ των οποίων 200 ή περισσότερα B-21 Raider, συμπληρωμένων από τα εναπομείναντα B-52. Παράλληλα, εισηγείται την απόκτηση περίπου 300 μαχητικών 6ης γενιάς F-47 (NGAD), καθώς και τη συνεχή αγορά F-35A και F-15EX σε ετήσια βάση για την επόμενη δεκαετία.

Κοντολογίς, προτείνει οι ΗΠΑ να έχουν μια αεροπορική μαχητική δύναμη ακόμα και 1.600 αεροπλάνων. Σύμφωνα με ειδικούς εάν υλοποιηθούν τέτοια σχέδια, θα κοστίσουν τρισεκατομμύρια δολάρια.

Που στηρίζει όμως το Ινστιτούτο αυτές τις προτάσεις του προς την Ουάσιγκτον;

Οι «περιοχές άρνησης» των Κινέζων

Η Κίνα σχεδίασε τις άμυνές της κατά της πρόσβασης/άρνησης περιοχής (anti-access/area-denial, A2/AD) ώστε να αποτρέψει τις ΗΠΑ από το να επέμβουν απέναντι σε κινεζική επίθεση κατά της Ταϊβάν. Με άλλα λόγια είναι περιοχές που οι Kινέζοι θα εκτελούν επιθέσεις και θα ανασυντάσσονται, δίχως να μπορούν οι Αμερικανοί να τις πλήξουν εύκολα.

Η Κίνα αξιοποιεί επίσης το στρατηγικό βάθος της για να αναπτύσσει τις αεροπορικές, πυραυλικές και αντιδορυφορικές της δυνάμεις στο προστατευμένο εσωτερικό της. Ο συνδυασμός αυτός αποσκοπεί στη δημιουργία «καταφυγίων» για τον κινεζικό, ώστε να μπορεί να διεξάγει αεροπορικές και πυραυλικές επιθέσεις που φθείρουν τις αμερικανικές δυνάμεις και την ικανότητά τους να προβάλλουν μαχητική ισχύ στον Ειρηνικό.

«Η εκούσια αυτοδέσμευση των αμερικανικών δυνάμεων να μην εκτελούν στρατηγικές επιθέσεις που θα στερούσαν από τον αντίπαλο την ασφάλεια καταφυγίων θα επέτρεπε στις αεροπορικές και πυραυλικές δυνάμεις του κινεζικού στρατού να εξαπολύουν απρόσκοπτα επιθέσεις μεγάλης κλίμακας κατά αμερικανικών δυνάμεων και βάσεων στον Ειρηνικό. Τέτοιες επιθέσεις θα μείωναν δραστικά την ικανότητα του στρατού μας να παράγει επαρκή μαχητική αεροπορική ισχύ και άλλες δυνάμεις για να νικήσει τον κινεζικό στρατό, και θα δημιουργήσουν μια επιθετικο-αμυντική ασυμμετρία που θα ευνοούσε καθοριστικά τις επιθετικές επιχειρήσεις της Κίνας».

Πάρτε υπερόπλα: B-21 και τα F-47

Έτσι, το Ινστιτούτο το Κογκρέσο θεωρώντας σήμερα τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανίκανες να στερήσουν ασφαλή καταφύγια από τον κινεζικό στρατό, λόγω περικοπών δεκαετιών στα εξοπλιστικά, προτείνει να μπουν στο παιχνίδια B-21 και μαχητικά 6ης γενιάς.

Με την εμβέλεια και τα χαρακτηριστικά χαμηλής παρατηρησιμότητας που δεν συγκρίνονται με κανενός άλλου μαχητικού αεροσκάφους, τα B-21 θα θέτουν σε κίνδυνο κινητούς και άλλους υψηλής αξίας στόχους, που βρίσκονται βαθιά στο εσωτερικό ενός ισότιμου αντιπάλου. Και, εφόσον απαιτηθεί, τα B-21 μπορούν να το κάνουν χωρίς να στηρίζονται σε ενδείξεις από εξωτερικά δίκτυα, τα οποία είναι ευάλωτα στα αντίμετρα ενός αντιπάλου.

Τα B-21 θα ενισχύσουν τη συμβατική και πυρηνική αποτροπή, μειώνοντας την ικανότητα ενός ισότιμου αντιπάλου να χρησιμοποιεί το εκτεταμένο εσωτερικό του ως επιχειρησιακό καταφύγιο για να οργανώνει επιχειρήσεις προβολής ισχύος μεγάλης εμβέλειας.

Το ίδιο ισχύει και για μια δύναμη μαχητικών έκτης γενιάς F-47. Μαζί, τα B-21 και τα F-47 θα στερούν καταφύγια από τις κινεζικές δυνάμεις και θα καταρρεύσουν, «εκ των έσω προς τα έξω», την ικανότητα του κινεζικού στρατού να διατηρεί επιθέσεις μεγάλης κλίμακας με αεροπορικά και πυραυλικά μέσα εναντίον όλων των αμερικανικών δυνάμεων στον Ειρηνικό.

Κανένα άλλο υφιστάμενο ή σχεδιαζόμενο αμερικανικό σύστημα μάχης δεν θα προσφέρει ανάλογη μονομερή ικανότητα προσβολής δυναμικών στόχων στην ίδια κλίμακα και ταχύτητα, σε μεγάλες αποστάσεις, μέσα σε περιοχές υψηλής πυκνότητας απειλών.

Κρατώντας μικρό καλάθι

Ωστόσο, Αμερικανοί ειδικοί που μίλησαν στο Responsible Statescraft, έχουν μια διαφορετική άποψη. «Το πρόγραμμα B-21 είναι ένα έργο ματαιοδοξίας για έναν κλάδο του οποίου η χρήσιμη διάρκεια ζωής πέρασε εδώ και πάρα, πάρα πολύ καιρό.» δήλωσε ο διευθυντής του National Security Reform Program στο Stimson Center Dan Grazier.

Όσον αφορά το F-47 «το πιο προηγμένο, το πιο ικανό, το πιο φονικό αεροσκάφος που θα κατασκευαστεί» σύμφωνα με τον Τραμπ οι ειδικοί κρατάνε πολύ μικρό καλάθι. «Το F-47 είναι ένα μεγάλο επανδρωμένο αεροσκάφος που ανεβαίνει σε σημασία τη στιγμή που κάθε τεχνολογική ώθηση κατευθύνεται προς μη επανδρωμένα, μικρά αεροσκάφη. Μέχρι τη στιγμή που αυτό το αεροπλάνο θα φτάσει στο πεδίο μάχης, είναι πολύ πιθανό να είναι ήδη παρωχημένο.» σημείωσε ο Ben Freeman, διευθυντής του προγράμματος Democratizing Foreign Policy στο Quincy Institute.

Υπενθυμίζεται ότι το F 35, προκάτοχος του F-47 ήδη υποφέρει από μεγάλες καθυστερήσεις στην παραγωγή, έχοντας ξεπεράσει σε κόστος τα δύο τρισεκ. δολάρια.

Αναμφίλεκτα, λοιπόν το ερώτημα είναι γιατί το Ινστιτούτο να προτείνει ένα αμφιλεγόμενο πρόγραμμα μαμούθ; Μήπως επειδή οι εταιρείες που προτείνει στην Ουάσιγκτον να αγοράσει αυτά τα όπλα είναι οι βασικοί του χρηματοδότες;

«Αν και αυτή η πρόταση θα έκανε λίγα για να ενισχύσει την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και πιθανότατα θα πρόσθετε εκατοντάδες δισεκατομμύρια, αν όχι τρισεκατομμύρια, στο εθνικό χρέος, θα ήταν μια τεράστια οικονομική “λεία” για τους χρηματοδότες του Mitchell Institute, όπως η Boeing (που κατασκευάζει το F-47) και η Lockheed Martin (που κατασκευάζει το F-35). Θα ήλπιζα σίγουρα ότι η έκθεση συνοδεύεται από μια αποποίηση ευθύνης ότι οι προτάσεις της θα ωφελούσαν οικονομικά τους δωρητές του Mitchell Institute.» σημειώνει ο Ben Freeman.

Κίνα και ΕΕ είναι «εταίροι, όχι αντίπαλοι», λέει ο Ουάνγκ Γι
Ουάνγκ Γι 14.02.26

Κίνα και ΕΕ είναι «εταίροι, όχι αντίπαλοι»

«Η αλληλεξάρτηση δεν είναι κίνδυνος και η ανοικτή συνεργασία δεν υπονομεύει την ασφάλεια», τονίζει ο κινέζος υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι Κίνα και ΕΕ είναι «εταίροι, όχι αντίπαλοι».

Σύνταξη
Το Πεντάγωνο φέρεται να χρησιμοποίησε το Claude της Anthropic στην επιδρομή κατά του Μαδούρο στη Βενεζουέλα
Τεχνητή Νοημοσύνη 14.02.26

Το Πεντάγωνο φέρεται να χρησιμοποίησε το Claude της Anthropic στην επιδρομή κατά του Μαδούρο στη Βενεζουέλα

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της Wall Street Journal, το Claude της Anthropic χρησιμοποιήθηκε από τον αμερικανικό στρατό και την Palantir για την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ουκρανία: Δεν έχω πειστεί ότι κάποια μέρα η Ρωσία θα κλείσει συμφωνία, λέει ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ
Μάθιου Γουίτακερ 14.02.26

«Δεν έχω πειστεί» ότι κάποια μέρα η Ρωσία θα συμφωνήσει με την Ουκρανία

«Οι Ουκρανοί είναι έτοιμοι να συνάψουν τώρα λογική συμφωνία», ισχυρίζεται ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο NATO, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι ο ίδιος δεν έχει πειστεί πως η Ρωσία είναι έτοιμη για κάτι ανάλογο.

Σύνταξη
Περού: Το κοινοβούλιο συζητά την αποπομπή του υπηρεσιακού προέδρου για «ανάρμοστη συμπεριφορά»
«Ανάρμοστη συμπεριφορά» 14.02.26

Το κοινοβούλιο του Περού συζητά την αποπομπή του υπηρεσιακού προέδρου

Ο υπηρεσιακός πρόεδρος του Περού αντιμετωπίζει αιτήματα καθαίρεσής του από τη μειοψηφούσα αριστερά και συμμαχία κομμάτων της δεξιάς, που του προσάπτουν «ανάρμοστη συμπεριφορά».

Σύνταξη
Η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν είναι «το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί», λέει ο Τραμπ [βίντεο]
Κόσμος 14.02.26

Η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν είναι «το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί», λέει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, από το Φορτ Μπράγκ όπου βρισκόταν με την Μελάνια Τραμπ, αποκάλεσε την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν ως το καλύτερο πιθανό σενάριο που θα μπορούσε να επιτύχει.

Σύνταξη
Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου στην Κούβα τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο
Κόσμος 14.02.26

Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου στην Κούβα τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο

Πυρκαγιά στο διυλιστήριο Νίκο Λόπεζ φέρεται να τέθηκε γρήγορα υπό τον έλεγχο της πυροσβεστικής, με τις πρώτες πληροφορίες από την Αβάνα να κάνουν λόγο για φωτιά σε αποθήκη και όχι σε δεξαμενή.

Σύνταξη
Πράκτορες της ICE φέρονται να ψευδόρκησαν μετά τον πυροβολισμό μετανάστη από τη Βενεζουέλα στο πόδι
Μινεάπολη 14.02.26

Πράκτορες της ICE φέρονται να ψευδόρκησαν μετά τον πυροβολισμό μετανάστη από τη Βενεζουέλα στο πόδι

Σύμφωνα με νέα στοιχεία και βίντεο, οι κατηγορίες εναντίον του μετανάστη κατέπεσαν και οι δύο πράκτορες της ICE ενδέχεται να απολυθούν και να αντιμετωπίσουν ποινικές διώξεις

Σύνταξη
Ουγγαρία: Τουλάχιστον τέσσερις οι νεκροί από την πυρκαγιά στις εργατικές κατοικίες στη Βουδαπέστη
27 τραυματίες 14.02.26

Ουγγαρία: Τουλάχιστον τέσσερις οι νεκροί από την πυρκαγιά στις εργατικές κατοικίες στη Βουδαπέστη

Τρεις άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί στον τόπο της πυρκαγιάς στη Βουδαπέστη. Ένας τέταρτος υπέκυψε στα τραύματά του σε νοσοκομείο. Εξετάζεται η έκρηξη φιάλης υγραερίου ως αιτία της πυρκαγιάς.

Σύνταξη
Λούβρο: Ζωγραφισμένη οροφή του 19ου αιώνα καταστράφηκε από διαρροή νερού
Έσπασε σωλήνας 13.02.26

Λούβρο: Ζωγραφισμένη οροφή του 19ου αιώνα καταστράφηκε από διαρροή νερού

Το έργο που καταστράφηκε είναι του 1819. Εξαιτίας της διαρροής προκλήθηκαν ρωγμές στην οροφή ενώ φούσκωσε και η ζωγραφισμένη επιφάνεια. Κλειστές για το κοινό αίθουσες στο Λούβρο.

Σύνταξη
Αποστολή «USS Gerald R. Ford» στη Μέση Ανατολή – Οι δυνατότητες οι υπερ-αεροπλανοφόρου των ΗΠΑ
Κινητό φρούριο 13.02.26

Αποστολή «Τζέραλντ Φορντ» στη Μέση Ανατολή - Οι δυνατότητες οι υπερ-αεροπλανοφόρου των ΗΠΑ

Το USS Gerald R. Ford δεν είναι απλώς ένα πλοίο· μπορεί να επιβάλει την αεροναυτική κυριαρχία ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά από οποιοδήποτε άλλο οπλικό σύστημα στην ιστορία

Σύνταξη
«Εποικοδομητικές συνομιλίες» με τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ λέει ότι είχε η πρωθυπουργός της Δανίας για τη Γροιλανδία
Κόσμος 13.02.26

«Εποικοδομητικές συνομιλίες» με τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ λέει ότι είχε η πρωθυπουργός της Δανίας για τη Γροιλανδία

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντρικσεν, χαρακτήρισε εποικοδομητικές τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για το ζήτημα της Γροιλανδίας. Συνεχίζονται οι συνομιλίες.

Σύνταξη
Ένας 23χρονος εθνικιστής έμεινε εγκεφαλικά νεκρός στη Λυών μετά από συμπλοκή με αντιφασίστες
Κόσμος 13.02.26

Ένας 23χρονος εθνικιστής έμεινε εγκεφαλικά νεκρός στη Λυών μετά από συμπλοκή με αντιφασίστες

Ο 23χρονος είχε πάει με ομάδα ακροδεξιών ως περιφρούρηση σε αντιδιαδήλωση σε ομιλία της Ρίμα Χασάν της Ανυπόταχτης Γαλλίας στη Λυών και σύμφωνα με πληροφορίες χτύπησε στο κεφάλι σε συμπλοκή.

Σύνταξη
Ο Μακρόν ζητά ένα «διαφανές κανάλι επικοινωνίας» με τη Μόσχα – Η ειρήνη συμπεριλαμβάνει την Ευρώπη, είπε
Διάσκεψη για την Ασφάλεια 13.02.26

Ο Μακρόν ζητά ένα «διαφανές κανάλι επικοινωνίας» με τη Μόσχα – Η ειρήνη συμπεριλαμβάνει την Ευρώπη, είπε

Ο Μακρόν επανέλαβε τις θέσεις του για ενίσχυση, οικονομικά, πολιτικά και αμυντικά της Ευρώπης. Εκτίμησε ότι η ειρήνη στην Ουκρανία είναι κοντά, αλλά απαιτεί πίεση προς τη Ρωσία και όχι υποχωρήσεις.

Σύνταξη
