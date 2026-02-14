«Ανίκανος ο αμερικανικός στρατός» – Τα λόμπι πιέζουν τον Τραμπ για αγορά εκατοντάδων σουπερ-αεροπλάνων

Αν θέλουν οι ΗΠΑ να επικρατήσουν σε έναν πόλεμο έναντι της Κίνας, δεν αρκεί η ποιότητα, αλλά χρειάζεται και ποσότητα. Αυτό κοντολογίς υποστηρίζει νέα αμερικανική έκθεση -από το εξοπλιστικό λόμπι στις ΗΠΑ- σπρώχνοντας την Ουάσιγκτον αγοράσει εκατοντάδες αεροπλάνα, πιστεύοντας πως έτσι θα νικήσει. Θα νικήσει όμως;

Νέα έκθεση της αμερικανικής σκέψης Mitchell Institute, προτείνει τη συγκρότηση δύναμης τουλάχιστον 300 βομβαρδιστικών, εκ των οποίων 200 ή περισσότερα B-21 Raider, συμπληρωμένων από τα εναπομείναντα B-52. Παράλληλα, εισηγείται την απόκτηση περίπου 300 μαχητικών 6ης γενιάς F-47 (NGAD), καθώς και τη συνεχή αγορά F-35A και F-15EX σε ετήσια βάση για την επόμενη δεκαετία.

Κοντολογίς, προτείνει οι ΗΠΑ να έχουν μια αεροπορική μαχητική δύναμη ακόμα και 1.600 αεροπλάνων. Σύμφωνα με ειδικούς εάν υλοποιηθούν τέτοια σχέδια, θα κοστίσουν τρισεκατομμύρια δολάρια.

Που στηρίζει όμως το Ινστιτούτο αυτές τις προτάσεις του προς την Ουάσιγκτον;

Οι «περιοχές άρνησης» των Κινέζων

Η Κίνα σχεδίασε τις άμυνές της κατά της πρόσβασης/άρνησης περιοχής (anti-access/area-denial, A2/AD) ώστε να αποτρέψει τις ΗΠΑ από το να επέμβουν απέναντι σε κινεζική επίθεση κατά της Ταϊβάν. Με άλλα λόγια είναι περιοχές που οι Kινέζοι θα εκτελούν επιθέσεις και θα ανασυντάσσονται, δίχως να μπορούν οι Αμερικανοί να τις πλήξουν εύκολα.

Η Κίνα αξιοποιεί επίσης το στρατηγικό βάθος της για να αναπτύσσει τις αεροπορικές, πυραυλικές και αντιδορυφορικές της δυνάμεις στο προστατευμένο εσωτερικό της. Ο συνδυασμός αυτός αποσκοπεί στη δημιουργία «καταφυγίων» για τον κινεζικό, ώστε να μπορεί να διεξάγει αεροπορικές και πυραυλικές επιθέσεις που φθείρουν τις αμερικανικές δυνάμεις και την ικανότητά τους να προβάλλουν μαχητική ισχύ στον Ειρηνικό.

«Η εκούσια αυτοδέσμευση των αμερικανικών δυνάμεων να μην εκτελούν στρατηγικές επιθέσεις που θα στερούσαν από τον αντίπαλο την ασφάλεια καταφυγίων θα επέτρεπε στις αεροπορικές και πυραυλικές δυνάμεις του κινεζικού στρατού να εξαπολύουν απρόσκοπτα επιθέσεις μεγάλης κλίμακας κατά αμερικανικών δυνάμεων και βάσεων στον Ειρηνικό. Τέτοιες επιθέσεις θα μείωναν δραστικά την ικανότητα του στρατού μας να παράγει επαρκή μαχητική αεροπορική ισχύ και άλλες δυνάμεις για να νικήσει τον κινεζικό στρατό, και θα δημιουργήσουν μια επιθετικο-αμυντική ασυμμετρία που θα ευνοούσε καθοριστικά τις επιθετικές επιχειρήσεις της Κίνας».

Πάρτε υπερόπλα: B-21 και τα F-47

Έτσι, το Ινστιτούτο το Κογκρέσο θεωρώντας σήμερα τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανίκανες να στερήσουν ασφαλή καταφύγια από τον κινεζικό στρατό, λόγω περικοπών δεκαετιών στα εξοπλιστικά, προτείνει να μπουν στο παιχνίδια B-21 και μαχητικά 6ης γενιάς.

Με την εμβέλεια και τα χαρακτηριστικά χαμηλής παρατηρησιμότητας που δεν συγκρίνονται με κανενός άλλου μαχητικού αεροσκάφους, τα B-21 θα θέτουν σε κίνδυνο κινητούς και άλλους υψηλής αξίας στόχους, που βρίσκονται βαθιά στο εσωτερικό ενός ισότιμου αντιπάλου. Και, εφόσον απαιτηθεί, τα B-21 μπορούν να το κάνουν χωρίς να στηρίζονται σε ενδείξεις από εξωτερικά δίκτυα, τα οποία είναι ευάλωτα στα αντίμετρα ενός αντιπάλου.

Τα B-21 θα ενισχύσουν τη συμβατική και πυρηνική αποτροπή, μειώνοντας την ικανότητα ενός ισότιμου αντιπάλου να χρησιμοποιεί το εκτεταμένο εσωτερικό του ως επιχειρησιακό καταφύγιο για να οργανώνει επιχειρήσεις προβολής ισχύος μεγάλης εμβέλειας.

Το ίδιο ισχύει και για μια δύναμη μαχητικών έκτης γενιάς F-47. Μαζί, τα B-21 και τα F-47 θα στερούν καταφύγια από τις κινεζικές δυνάμεις και θα καταρρεύσουν, «εκ των έσω προς τα έξω», την ικανότητα του κινεζικού στρατού να διατηρεί επιθέσεις μεγάλης κλίμακας με αεροπορικά και πυραυλικά μέσα εναντίον όλων των αμερικανικών δυνάμεων στον Ειρηνικό.

Κανένα άλλο υφιστάμενο ή σχεδιαζόμενο αμερικανικό σύστημα μάχης δεν θα προσφέρει ανάλογη μονομερή ικανότητα προσβολής δυναμικών στόχων στην ίδια κλίμακα και ταχύτητα, σε μεγάλες αποστάσεις, μέσα σε περιοχές υψηλής πυκνότητας απειλών.

Κρατώντας μικρό καλάθι

Ωστόσο, Αμερικανοί ειδικοί που μίλησαν στο Responsible Statescraft, έχουν μια διαφορετική άποψη. «Το πρόγραμμα B-21 είναι ένα έργο ματαιοδοξίας για έναν κλάδο του οποίου η χρήσιμη διάρκεια ζωής πέρασε εδώ και πάρα, πάρα πολύ καιρό.» δήλωσε ο διευθυντής του National Security Reform Program στο Stimson Center Dan Grazier.

Όσον αφορά το F-47 «το πιο προηγμένο, το πιο ικανό, το πιο φονικό αεροσκάφος που θα κατασκευαστεί» σύμφωνα με τον Τραμπ οι ειδικοί κρατάνε πολύ μικρό καλάθι. «Το F-47 είναι ένα μεγάλο επανδρωμένο αεροσκάφος που ανεβαίνει σε σημασία τη στιγμή που κάθε τεχνολογική ώθηση κατευθύνεται προς μη επανδρωμένα, μικρά αεροσκάφη. Μέχρι τη στιγμή που αυτό το αεροπλάνο θα φτάσει στο πεδίο μάχης, είναι πολύ πιθανό να είναι ήδη παρωχημένο.» σημείωσε ο Ben Freeman, διευθυντής του προγράμματος Democratizing Foreign Policy στο Quincy Institute.

Υπενθυμίζεται ότι το F 35, προκάτοχος του F-47 ήδη υποφέρει από μεγάλες καθυστερήσεις στην παραγωγή, έχοντας ξεπεράσει σε κόστος τα δύο τρισεκ. δολάρια.

Αναμφίλεκτα, λοιπόν το ερώτημα είναι γιατί το Ινστιτούτο να προτείνει ένα αμφιλεγόμενο πρόγραμμα μαμούθ; Μήπως επειδή οι εταιρείες που προτείνει στην Ουάσιγκτον να αγοράσει αυτά τα όπλα είναι οι βασικοί του χρηματοδότες;

«Αν και αυτή η πρόταση θα έκανε λίγα για να ενισχύσει την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και πιθανότατα θα πρόσθετε εκατοντάδες δισεκατομμύρια, αν όχι τρισεκατομμύρια, στο εθνικό χρέος, θα ήταν μια τεράστια οικονομική “λεία” για τους χρηματοδότες του Mitchell Institute, όπως η Boeing (που κατασκευάζει το F-47) και η Lockheed Martin (που κατασκευάζει το F-35). Θα ήλπιζα σίγουρα ότι η έκθεση συνοδεύεται από μια αποποίηση ευθύνης ότι οι προτάσεις της θα ωφελούσαν οικονομικά τους δωρητές του Mitchell Institute.» σημειώνει ο Ben Freeman.