ΕΟ ΚΚΕ: Να ενταθεί η πάλη κόντρα στο σχολείο-«εξεταστικό κέντρο» για τις ανάγκες της αγοράς

Παρέμβαση στη συζήτηση για την εκπαίδευση πραγματοποίησε η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο.

Ο ευρωβουλευτής του κόμματος, Κώστας Παπαδάκης, στην ομιλία του, κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Υποκριτικά κόπτεστε για τη… λεγόμενη καταπολέμηση των ανισοτήτων στην εκπαίδευση. Είναι όμως η ΕΕ και όλες οι κυβερνήσεις, όπως αυτή της ΝΔ στην Ελλάδα, που επιταχύνουν το σχολείο-εξεταστικό κέντρο από την Α’ κιόλας Λυκείου, με το λεγόμενο εθνικό απολυτήριο».

Και τόνισε ότι «γενικεύουν τα φροντιστήρια, εντείνουν την κατηγοριοποίηση των σχολείων, την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών για καθυπόταξή τους, με βάση το σχολείο της αγοράς».

«Απαιτούμε αποκλειστικά δημόσιο – δωρεάν σχολείο»

Ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ σημείωσε πως «στόχος είναι η εξώθηση στην κατάρτιση για φθηνό, ευέλικτο εργατικό δυναμικό και διεύρυνση της δεξαμενής ‘πελατών’ στην αγορά προσόντων και πτυχίων που στήνετε», ενώ έκανε λόγο για «πανεπιστήμιο-επιχείρηση» που, μαζί με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, «επιταχύνει τη μεθόδευση για κατάργηση του συνταγματικού άρθρου 16 που τα απαγορεύει».

«Απαιτούμε αποκλειστικά δημόσιο – δωρεάν σχολείο, που ολόπλευρα να μορφώνει χωρίς να εξοντώνει, με κοινή αξία το ‘όλοι για έναν και ένας για όλους’. Για ένα σύγχρονο, δημόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο, χωρίς καμία επιχειρηματική δράση, με έρευνα και επιστήμη στην υπηρεσία του λαού και των αναγκών του», τόνισε καταληκτικά ο Κώστας Παπαδάκης.