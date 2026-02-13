Φως στο Τούνελ: Ερευνώντας υποθέσεις που σοκάρουν

Απόψε στις 23:20, στο MEGA, η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη ερευνά υποθέσεις που σοκάρουν:

Στο φως η άγρια δολοφονία της μητέρας…

Η εκδρομή στο νησί και η εισβολή του δολοφόνου στο εξοχικό σπίτι της ανυποψίαστης μητέρας.

Η εικόνα φρίκης που αντίκρυσαν τα παιδιά της.

Ο δράστης που κυκλοφορεί ελεύθερος και οι γιοι της που έγιναν ερευνητές και ψάχνουν στη σκιά του.

Το στοιχείο – κλειδί κι ένας σημαντικός μάρτυρας φέρνουν τα πάνω – κάτω.

Στα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου όπου παγιδεύονται παιδιά και έφηβοι…

Ντοκουμέντα που προκαλούν ανατριχίλα.

Ακολουθώντας τα ίχνη της Λόρας στη Γερμανία…

Τι κρύβεται πίσω από το μυστικό ταξίδι του πατέρα της;

