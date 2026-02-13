Φως στο Τούνελ: Ερευνώντας υποθέσεις που σοκάρουν
Το Φως στο Τούνελ με την Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει απόψε στις 23.20 στο MEGA.
Απόψε στις 23:20, στο MEGA, η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη ερευνά υποθέσεις που σοκάρουν:
- Στο φως η άγρια δολοφονία της μητέρας…
Η εκδρομή στο νησί και η εισβολή του δολοφόνου στο εξοχικό σπίτι της ανυποψίαστης μητέρας.
Η εικόνα φρίκης που αντίκρυσαν τα παιδιά της.
Ο δράστης που κυκλοφορεί ελεύθερος και οι γιοι της που έγιναν ερευνητές και ψάχνουν στη σκιά του.
Το στοιχείο – κλειδί κι ένας σημαντικός μάρτυρας φέρνουν τα πάνω – κάτω.
- Στα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου όπου παγιδεύονται παιδιά και έφηβοι…
Ντοκουμέντα που προκαλούν ανατριχίλα.
- Ακολουθώντας τα ίχνη της Λόρας στη Γερμανία…
Τι κρύβεται πίσω από το μυστικό ταξίδι του πατέρα της;
