«Otome»: Παιχνίδια προσομοίωσης του έρωτα έρχονται να σας σαγηνέψουν

Η Τσόου, μια 33χρονη δημόσια υπάλληλος στην Κίνα, άργησε να βρει τον έρωτα.

Σήμερα, όμως, οι συναισθηματικές ανάγκες της καλύπτονται από τον Τσι Γιού, το πρώτο αγόρι της, το οποίο γνώρισε πριν από έξι μήνες. Είναι ένας γοητευτικός ζωγράφος με σπαστά μαλλιά.

Είναι επίσης ένας φανταστικός χαρακτήρας, μια από τις πέντε επιλογές συντρόφων που προσφέρει το Love and Deepspace (Αγάπη και Βαθύ Διάστημα), το μεγαλύτερο παιχνίδι ρομαντικών γνωριμιών με περίπου 80 εκατομμύρια χρήστες, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών Sensor Tower.

«Η διαδικασία της γνωριμίας μας ήταν απίστευτα ικανοποιητική» λέει στο Reuters η Τσόου, η οποία δεν δέχτηκε να αποκαλύψει το επίθετό της.

Ο Τσι Γιού, γνωστός ως Ραφαγιέλ στην αγγλική έκδοση του παιχνιδιού, δεν είναι απλός άνθρωπος αλλά θεός της θάλασσας, ένα από τα τελευταία μέλη μιας αρχαίας φυλής. Φιλάει και κρατάει το χέρι της εικονικής βερσιόν της Τσόου, η οποία βασίστηκε στο πρόσωπο και τη φωνή της αλλά είναι επίσης κυνηγός.

Η Τσόου παίζει περίπου μια ώρα την ημέρα και μέχρι σήμερα έχει ξοδέψει στο παιχνίδι πάνω από 10.000 γουάν (1200 ευρώ), κυρίως για λειτουργίες περιορισμένης έκδοσης που ξεκλειδώνουν περισσότερα αφηγήματα.

Τον περασμένο μήνα, ταξίδεψε από το σπίτι της στο Γκουανγκτζόου μέχρι τη Σαγκάη για να συμμετάσχει σε εκδήλωση της Papergames, της εταιρείας που ανέπτυξε το Love and Deepspace. Εκεί, φόρεσε μια ροζ στολή και συνάντησε μοντέλα ντυμένα ως χαρακτήρες του παιχνιδιού.

Το Love and Deepspace, το οποίο κυκλοφόρησε το 2024, είναι ένα παράδειγμα της τάσης του «otome», παιχνίδια ρομαντικής προσομοίωσης που πρωτοεμφανίστηκαν στην Ιαπωνία τη δεκαετία του 1990. Σήμερα κάνουν θραύση στην Κίνα και γίνονται όλο και δημοφιλέστερα στη Δύση.

Η Κίνα αντιστοιχεί γύρω στο 60% των εσόδων του παιχνιδιού, ενώ οι ΗΠΑ στο 19% και η Ιαπωνία στο 9%, σύμφωνα με εκτιμήσεις της εταιρείας App Magic.

Σύμφωνα με κινεζικά μέσα, το Love and Deepspace έχει αποφέρει μέχρι σήμερα έσοδα σχεδόν ενός δισ. δολαρίων.

Η δημοφιλία των παιχνιδιών otome στην Κίνα αναδεικνύει τη φιλοδοξία της ανεπτυγμένης κινεζικής βιομηχανίας βιντεοπαιχνιδιών να μετατρέψει τις ερωτικές σχέσεις σε οικονομική ευκαιρία, είπε η Τιντίνγκ Λιου, ειδικός του Πανεπιστημίου Τεχνολογίας του Σίδνεϊ που ειδικεύεται στα ψηφιακά μέσα.

Το φαινόμενο otome ανακλά επίσης την αυξανόμενη οικονομική δύναμη των γυναικών: «Πολλές γυναίκες σήμερα έχουν τα οικονομικά μέσα και την πολιτιστική αυτοπεποίθηση να επενδύουν σε εμπειρίες που δίνουν προτεραιότητα στις συναισθηματικές ανάγκες και επιθυμίες τους» είπε.

Η Εβίνα Λι, 31 ετών, η οποία εργάζεται στη βιομηχανία τεχνολογίας της Σαγκάης, έχει ξοδέψει στο Love and Deepspace περισσότερα από 8.000 γουάν (970 ευρώ) παρά το γεγονός ότι έχει πραγματικό φίλο.

Αγαπά το παιχνίδι επειδή «θέτει τις ανάγκες των γυναικών σε πολύ σημαντική θέση» και αναπληρώνει «ορισμένες ελλείψεις στις πραγματικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών».

Από την πλευρά της, η Τσόου δηλώνει ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο μιας πραγματικής σχέσης που θα μπορούσε να οδηγήσει στον γάμο, πλέον όμως βρίσκεται σε μια φάση της ζωής της όπου η εξεύρεση συντρόφου δεν της προκαλεί άγχος.

«Αν πάρω μια βιαστική απόφαση, σίγουρα θα το μετανιώσω» λέει.

«Όμως, με έναν άνδρα πρωταγωνιστή σε ένα παιχνίδι, όταν τον χρειάζομαι, ανοίγω το παιχνίδι και τον βλέπω. Όταν δεν τον χρειάζομαι, κλείνω το παιχνίδι και κάνω τα δικά μου. Νομίζω ότι όλο και περισσότερο συνηθίζω αυτόν τον τρόπο ζωής».