science
Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
12.02.2026 | 12:30
Νέο έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Όταν η σαλάτα μπήκε στο μενού – Απολίθωμα 300 εκατ. ετών ανήκει σε ένα από τα πρώτα φυτοφάγα ζώα
Επιστήμες 12 Φεβρουαρίου 2026, 14:37

Όταν η σαλάτα μπήκε στο μενού – Απολίθωμα 300 εκατ. ετών ανήκει σε ένα από τα πρώτα φυτοφάγα ζώα

Το φυτικό υλικό είναι πολύ πιο δύσπεπτο από το κρέας. Τα φυτοφάγα σπονδυλόζωα χρειάστηκαν ειδικές προσαρμογές στα δόντια και τους μασητικούς μυς.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το λάθος που κάνουμε όλοι την Τσικνοπέμπτη

Το λάθος που κάνουμε όλοι την Τσικνοπέμπτη

Spotlight

Είχε τέσσερα πόδια, δεν ήταν όμως ούτε θηλαστικό, ούτε ερπετό, ούτε αμφίβιο. Ήταν επίσης ένα από τα πρώτα ζώα που στράφηκε στη χορτοφαγία.

Το κρανίο ενός ζώου που ανακαλύφθηκε στη Νέα Σκωτία του Καναδά και χρονολογήθηκε στα 307 εκατομμύρια χρόνια ανοίγει παράθυρο στην εποχή που εμφανίστηκαν τα πρώτα φυτοφάγα σπονδυλωτά.

Το νέο είδος, με την ονομασία Tyrannoroter heberti, διέθετε τριγωνικό κρανίο, ισχυρούς μασητικούς μυς και κατάλληλα δόντια για να σκίζουν και να μασούν τη βλάστηση, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύεται στο Nature Ecology and Evolution.

Τα πρώτα χερσαία φυτά εμφανίστηκαν την Ορδοβίκια περίοδο, πριν από περίπου 470 εκατομμύρια χρόνια. Τα αρθρόποδα, η κατηγορία ασπόνδυλων που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα σημερινά έντομα και τις αράχνες, ήταν τα πρώτα ζώα στα οποία εξελίχθηκε η φυτοφαγία.

Για τα σπονδυλόζωα, η σαλάτα μπήκε στο μενού δεκάδες εκατομμύρια χρόνια αργότερα. Ήταν μια καμπή της εξέλιξης που απαίτησε εκτεταμένες προσαρμοστικές αλλαγές, καθώς τα κύτταρα των φυτών προστατεύονται από ένα σκληρό κυτταρικό τοίχωμα και είναι πιο δύσπεπτα σε σχέση με τα κύτταρα των ζώων.

Αυτές οι προσαρμογές ήταν που επέτρεψαν στους ερευνητές να εξακριβώσουν ότι το T. heberti βοσκούσε φυτά.

«Τα χαρακτηριστικά που υποδηλώνουν φυτοφαγία περιλαμβάνουν το κατωφελές ρύγχος του, ιδανικά προσανατολισμένο για να κόβει φυτά χαμηλού ύψους, και μεγάλες κοιλότητες για τη στέγαση ισχυρών μυών που πολτοποιούν τα φυτά» δήλωσε στο Reuters η Χίλαρι Μάντιν του Πανεπιστημίου Κάρλτον στην Οτάβα.

Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό, όμως, είναι οι εξειδικευμένες σιαγόνες, στις οποίες τα πάνω δόντια ενώνονται με τα κάτω χωρίς να αφήνουν κενά όπως στα σαρκοφάγα ζώα, κάτι που διευκολύνει την πολτοποίηση της δύσπεπτης φυτικής ύλης.

Ο Άρζαν Μαν του Μουσείου Πεδίου του Σικάγο δείχνει ένα αντίγραφο του κρανίου του T. heberti από τρισδιάστατο εκτυπωτή (Field Museum via Reuters)

Ο Άρζαν Μαν του Μουσείου Πεδίου του Σικάγο δείχνει ένα αντίγραφο του κρανίου του T. heberti από τρισδιάστατο εκτυπωτή (Field Museum via Reuters)

Ο Tyrannoroter, με μήκος που εκτιμάται στα 30 εκατοστά, έμοιαζε με κοντόχοντρο ερπετό, δεν ανήκε όμως σε αυτή την ομάδα. Ανήκε στα τετράποδα, τα πρώτα σπονδυλωτά με τέσσερα άκρα, από τα οποία προέκυψαν τελικά τα αμφίβια, τα ερπετά, τα θηλαστικά και τα πτηνά.

Τα τετράποδα, τα οποία κατάγονταν από τα ψάρια, ήταν αρχικά σαρκοφάγα. Κάποια εντομοφάγα είδη εξελίχθηκαν τελικά σε φυτοφάγα.

Εκείνη την εποχή, η Γη βρισκόταν στη Λιθανθρακοφόρο Περίοδο, όταν εμφανίστηκαν τα απέραντα δάση από τα οποία σχηματίστηκε το μεγαλύτερο μέρος των σημερινών κοιτασμάτων λιθάνθρακα.

«Το Tyrannoroter είναι το αρχαιότερο και πιο πλήρες φυτοφάγο σπονδυλόζωο που παρουσιάζει προσαρμογές για την πέψη φυτικού υλικού με μεγάλη περιεκτικότητα σε ίνες» είπε ο Άρζαν Μαν του Μουσείου Πεδίου του Σικάγο, μέλος της ερευνητικής ομάδας.

Για πολύ καιρό, οι παλαιοντολόγοι πίστευαν ότι τα πρώτα φυτοφάγα σπονδυλωτά δεν εμφανίστηκαν πριν από τα τέλη της Λιθανθρακοφόρου Περιόδου πριν από 299 εκατ. χρόνια.

«Η ανακάλυψη δείχνει ότι τα σπονδυλόζωα εξαπλώθηκαν σε νέες οικολογικές θέσεις, συμπεριλαμβανομένης της φυτοφαγίας, πολύ πιο γρήγορα από ό,τι πιστεύαμε» δήλωσε η Μάντιν.

Η ομάδα της εκτιμά πάντως ότι το Tyrannoroter μπορεί να τρεφόταν και με έντομα. Δεν αποκλείει μάλιστα ότι η εντομοφαγία μπορεί να ήταν ένα σημαντικό βήμα πριν από τη φυτοφαγία.

Όπως είπε ο Μαν, η μελέτη ενισχύει τη θεωρία ότι τα φυτοφάγα τετράποδα κατάγονταν από ζώα που τρέφονταν με φυτοφάγα έντομα, από τα οποία πήραν τα εντερικά μικρόβια που απαιτούνται για την πέψη της φυτικής ύλης.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Μισθοί: Η Ελλάδα παραμένει στον «πάτο» της Ευρώπης παρά τις αυξήσεις

Μισθοί: Η Ελλάδα παραμένει στον «πάτο» της Ευρώπης παρά τις αυξήσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το λάθος που κάνουμε όλοι την Τσικνοπέμπτη

Το λάθος που κάνουμε όλοι την Τσικνοπέμπτη

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Γιάννης Παναγόπουλος: Καταγγέλλει ενδοσυνδικαλιστική σκευωρία σε βάρος

Γιάννης Παναγόπουλος: Καταγγέλλει ενδοσυνδικαλιστική σκευωρία σε βάρος

inWellness
inTown
Stream science
Αλτσχάιμερ: Η γραφή και η ανάγνωση μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο για άνοια κατά σχεδόν 40%
Πνευματικά ερεθίσματα 12.02.26

Αλτσχάιμερ: Η γραφή και η ανάγνωση μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο για άνοια κατά σχεδόν 40%

Απλές συνήθειες, όπως η καθημερινή γραφή και ανάγνωση, αλλά και η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, μπορούν να προστατέψουν τη γνωστική υγεία. Και να προφυλάξουν από την άνοια.

Σύνταξη
Κυτταρικό εμφύτευμα εναντίον της Πάρκινσον δοκιμάζεται σε ανθρώπους
Τόνωση ντοπαμίνης 10.02.26

Κυτταρικό εμφύτευμα εναντίον της Πάρκινσον δοκιμάζεται σε ανθρώπους

Ερευνητές εξετάζουν αν η εισαγωγή βλαστοκυττάρων που παράγουν ντοπαμίνη στον εγκέφαλο ασθενών με Πάρκινσον μπορεί να επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου και να βελτιώσει την κινητικότητα.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Οι πλαστικοί χειρουργοί στις ΗΠΑ τάσσονται κατά των επεμβάσεων φυλομετάβασης σε ανηλίκους 
Αναβολή μέχρι τα 19 04.02.26

Οι πλαστικοί χειρουργοί στις ΗΠΑ τάσσονται κατά των επεμβάσεων φυλομετάβασης σε ανηλίκους 

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι το όφελος των επεμβάσεων φυλομετάβασης δικαιολογεί το ρίσκο, λέει η Αμερικανική Ένωση Πλαστικών Χειρουργών.

Σύνταξη
Γρίπη D και κορονοϊός των σκύλων – Νέοι αναδυόμενοι ιοί αναγνωρίστηκαν ως απειλή για τη δημόσια υγεία
Επιστήμες 04.02.26

Γρίπη D και κορονοϊός των σκύλων – Νέοι αναδυόμενοι ιοί αναγνωρίστηκαν ως απειλή για τη δημόσια υγεία

Οι δύο ιοί έχουν προκαλέσει σποραδικά κρούσματα σε Ασία και ΗΠΑ, μέχρι στιγμής όμως δεν δείχνουν να έχουν αποκτήσει την ικανότητα ευρείας μετάδοσης μεταξύ ανθρώπων.

Σύνταξη
Πρώτη μεταμόσχευση προσώπου από δότη που πέθανε με υποβοηθούμενη αυτοκτονία
Επιστήμες 03.02.26

Πρώτη μεταμόσχευση προσώπου από δότη που πέθανε με υποβοηθούμενη αυτοκτονία

Ισπανίδα που αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή της δώρισε το πρόσωπό της σε μια γυναίκα που είχε παραμορφωθεί λόγω λοίμωξης. Η μεταμόσχευση είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Σύνταξη
O περίφημος αστρικός χάρτης του Ίππαρχου είχε σβηστεί από την ιστορία – Τώρα ξανάρχεται στο φως
Επιστήμες 02.02.26

O περίφημος αστρικός χάρτης του Ίππαρχου είχε σβηστεί από την ιστορία – Τώρα ξανάρχεται στο φως

Αστρικές συντεταγμένες του Ίππαρχου περίμεναν κρυμμένες σε ένα παλίμψηστο από τη μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά. Το χαμένο κείμενο διαβάστηκε με ακτίνες Χ.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Νέα εξέταση δείχνει τις υποτροπές σε έμφραγμα και εγκεφαλικό
Καρδιά 31.01.26

Νέα εξέταση δείχνει τις υποτροπές σε έμφραγμα και εγκεφαλικό

Η φλεγμονή που επιμένει, δείχνει καλύτερα τον κίνδυνο για υποτροπή σε καρδιαγγειακά νοσήματα από τη χοληστερίνη και την πίεση – Οδηγίες της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Κίνα: Δεκάδες άγνωστα είδη ζώων, που ευημερούσαν 500 εκατ. χρόνια πριν, βρέθηκαν στην Κίνα
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 28.01.26

Κίνα: Δεκάδες άγνωστα είδη ζώων, που ευημερούσαν 500 εκατ. χρόνια πριν, βρέθηκαν στην Κίνα

Άγνωστα ζώα που δεν είχαν μελετηθεί ποτέ στο παρελθόν και που επιβίωσαν από «περιστατικό μαζικής εξαφάνισης», βρέθηκαν απολιθωμένα στην Κίνα

Σύνταξη
Δύο τα κρούσματα ιού Νίπα στην Ινδία – Έλεγχοι σε αεροδρόμια της Ασίας για τον φόβο επιδημίας
Επιστήμες 28.01.26

Δύο τα κρούσματα ιού Νίπα στην Ινδία – Έλεγχοι σε αεροδρόμια της Ασίας για τον φόβο επιδημίας

Το ινδικό υπουργείο διαψεύδει τις αναφορές για πέντε κρούσματα. Παρόλα αυτά, η ανησυχία παραμένει για τον θανατηφόρο ιό, για τον οποίο δεν υπάρχει εμβόλιο ή θεραπεία.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κιμ Τζου Ε: Η πρώτη ηγέτιδα της Βόρειας Κορέας – Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επέλεξε την 13χρονη κόρη του ως διάδοχό
Ποια είναι; 12.02.26

Κιμ Τζου Ε: Η πρώτη ηγέτιδα της Βόρειας Κορέας – Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επέλεξε την 13χρονη κόρη του ως διάδοχό

Καθώς η Κιμ Τζου Ε έχει εμφανιστεί σε διάφορες εκδηλώσεις η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας πιστεύει ότι έχει πλέον εισέλθει στο στάδιο του διορισμού της ως διάδοχος

Σύνταξη
Αποθέωση για τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο (pics, vid)
Ποδόσφαιρο 12.02.26

Αποθέωση για τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο (pics, vid)

Η αποστολή του ΟΦΗ επέστρεψε στη βάση της και οι οπαδοί της ομάδας την αποθέωσαν στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» μετά την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Σύνταξη
28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης: Τα 5 ντοκιμαντέρ για το περιβάλλον από τη Γροιλανδία στον Καναδά
Αποκλειστικό 12.02.26

28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης: Τα 5 ντοκιμαντέρ για το περιβάλλον από τη Γροιλανδία στον Καναδά

Πέντε ταινίες, που έρχονται στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, τεκμηρίωσης εκπέμπουν σήμα κινδύνου για το περιβάλλον και μας καλούν να αναθεωρήσουμε τη σχέση μας μαζί του.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Κραν Μοντανά: «Σκοτώσατε τον γιο μου, θα πληρώσετε» – Προπηλάκισαν τους ιδιοκτήτες του μοιραίου μπαρ
«Ούτε συγχώρεση ούτε λήθη» 12.02.26

«Σκοτώσατε τον γιο μου, θα πληρώσετε» - Προπηλάκισαν τους ιδιοκτήτες του μοιραίου μπαρ στο Κραν Μοντανά

Οι Μορέτι προσήλθαν στην Εισαγγελία της Σιόν το πρωί της Πέμπτης για νέες καταθέσεις για την υπόθεση του Κραν Μοντανά, όπου βρέθηκαν μπροστά σε ένα οργισμένο πλήθος που φώναζε «Θα πληρώσετε!»

Σύνταξη
Η Αυστραλία στους 50 βαθμούς – Ρεκόρ ζέστης και πυρκαγιές σημαδεύουν το καλοκαίρι στο νότιο ημισφαίριο
Περιβάλλον 12.02.26

Η Αυστραλία στους 50 βαθμούς – Ρεκόρ ζέστης και πυρκαγιές σημαδεύουν το καλοκαίρι στο νότιο ημισφαίριο

Το νότιο ημισφαίριο θερμαίνεται πιο αργά από το βόρειο λόγω της μικρότερης έκτασης της ξηράς. Παρόλα αυτά, οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι ορατές.

Σύνταξη
Betsson: Ψηφίζεις τους κορυφαίους των ημιτελικών και διεκδικείς μια θέση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Τα Νέα της Αγοράς 12.02.26

Betsson: Ψηφίζεις τους κορυφαίους των ημιτελικών και διεκδικείς μια θέση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Μετά τη συναρπαστική δράση των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, η αγωνία κορυφώνεται — και εσύ μπορείς να γίνεις κομμάτι της μεγάλης στιγμής

Σύνταξη
Δεν ενοχλεί τόσο ο αποκλεισμός, όσο η αδυναμία
Παναθηναϊκός 12.02.26

Δεν ενοχλεί τόσο ο αποκλεισμός, όσο η αδυναμία

Η διαχείριση του Ράφα Μπενίτεθ στους δύο ημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας, μοιραία τον φέρνει στο επίκεντρο της κριτικής για την εικόνα του Παναθηναϊκού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Σαμουράι: Η αληθινή ιστορία πίσω από τον μύθο των άτρωτων πολεμιστών
Ξίφος, λόγος, αισθητική 12.02.26

Σαμουράι: Η αληθινή ιστορία πίσω από τον μύθο των άτρωτων πολεμιστών

Από μισθοφόροι του 10ου αιώνα σε παγκόσμιο σύμβολο, οι σαμουράι δεν ήταν μόνο οι ατρόμητοι πολεμιστές της ποπ κουλτούρας. Η ιστορία τους είναι πιο σύνθετη, γεμάτη μεταμορφώσεις, εξουσία και πολιτισμό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ιταλία: Δίχρονο παιδί κινδυνεύει να πεθάνει έπειτα από πρωτοφανές ιατρικό λάθος σε μεταμόσχευση
Στην Ιταλία 12.02.26

Δίχρονο παιδί κινδυνεύει να πεθάνει έπειτα από πρωτοφανές ιατρικό λάθος σε μεταμόσχευση

Το μικρό αγόρι, που βρίσκεται σε βαθιά καταστολή στο νοσοκομείο Μονάλντι στην Ιταλία έως ότου βρεθεί νέα καρδιά για μεταμόσχευση, παρουσιάζει ήδη σοβαρά προβλήματα στο ήπαρ

Σύνταξη
Καταγγέλει τον Ηλιόπουλο η ΠΑΕ Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 12.02.26

Καταγγέλει τον Ηλιόπουλο η ΠΑΕ Ολυμπιακός

Στην αντεπίθεση η ΠΑΕ Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να ξεκαθαρίζουν ότι θα κινηθούν νομικά κατά του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, Μάριου Ηλιόπουλου, για όσα είπε κατά την απολογία του στην ΕΠΟ.

Σύνταξη
Φάμελλος: «Oποια πέτρα και αν σηκώσεις θα βρεις διαφθορά και καθεστώς Μητσοτάκη, η ΝΔ στα σκάνδαλα έχει άριστη κατάρτιση» 
Πολιτική Γραμματεία 12.02.26

Φάμελλος: «Oποια πέτρα και αν σηκώσεις θα βρεις διαφθορά και καθεστώς Μητσοτάκη, η ΝΔ στα σκάνδαλα έχει άριστη κατάρτιση» 

«Η μόνη σταθερότητα που προσφέρει η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η σταθερότητα στα σκάνδαλα» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος ανεβάζοντας τους τόνους στη συζήτηση στη Βουλή για τα εργασιακά

Σύνταξη
Το προσωπικό στυλ έχει να κάνει με το ταξίδι – Ο Αμερικανός ποιητής της μόδας Ralph Lauren δείχνει τον δρόμο
Εβδομάδα Μόδας ΝΥ 12.02.26

Το προσωπικό στυλ έχει να κάνει με το ταξίδι – Ο Αμερικανός ποιητής της μόδας Ralph Lauren δείχνει τον δρόμο

Συνδυάζοντας μεσαιωνικά μεταλλικά στοιχεία με την κομψότητα του Μανχάταν, ο σχεδιαστής παρουσίασε μια συλλογή με ρίζες στην παράδοση, αλλά με μια αίσθηση περιπέτειας. Ο Ralph Lauren ξέφυγε από την clean cut κοσμοθεωρία του αμερικανικού ονείρου περνώντας στην ανάγκη για ελπίδα κι αλλαγή του σήμερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κουτσούμπας: Οι εργαζόμενοι με τη συμμετοχή τους να κάνουν στην άκρη όλους τους ξεπουλημένους
Πολιτική 12.02.26

Κουτσούμπας: Οι εργαζόμενοι με τη συμμετοχή τους να κάνουν στην άκρη όλους τους ξεπουλημένους

Μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, σημείωσε ότι η ΝΔ κατακρεουργεί τα εργασιακά δικαιώματα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Στη φυλακή οκτώ μέλη του κυκλώματος με τα λαθραία τσιγάρα, ανάμεσά τους ο «Πούτιν» και ο «Πρόεδρος»
Ελλάδα 12.02.26

Στη φυλακή οκτώ μέλη του κυκλώματος με τα λαθραία τσιγάρα, ανάμεσά τους ο «Πούτιν» και ο «Πρόεδρος»

Τα αδέρφια που φέρονται ως αρχηγοί του κυκλώματος, με τα προσωνύμια «Πούτιν» και «Πρόεδρος», υποστήριξαν ότι είναι νόμιμοι επιχειρηματίες και είναι στοχοποιημένοι από αντίπαλα οικονομικά συμφέροντα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τι μπορεί να φέρει η αφαίρεση της Ελληνικής Ιθαγένειας
Πολιτική 12.02.26

Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τι μπορεί να φέρει η αφαίρεση της Ελληνικής Ιθαγένειας

Ο δικηγόρος Απόστολος Πόντας απαντά στο in για τις συνέπειες που μπορεί να έχει η αφαίρεση της Ελληνικής Ιθαγένειας, ποινή που μπορεί να επιβληθεί σε υποθέσεις που αφορούν κατασκοπεία.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τα νέα δηλητηριώδη βέλη του Άδωνη στον Δένδια με φόντο τη μετά-Μητσοτάκη εποχή
Πολιτική Γραμματεία 12.02.26

Τα νέα δηλητηριώδη βέλη του Άδωνη στον Δένδια με φόντο τη μετά-Μητσοτάκη εποχή

Ακόμα και μέσω... Πλεύσης Ελευθερίας επιμένει ο Άδωνις Γεωργιάδης να επιδίδεται σε δηλητηριώδεις δηλώσεις σε βάρος του Νίκου Δένδια, τον οποίο προσπαθεί να «κοντύνει» και με αφορμή τα ελληνοτουρκικά, με το βλέμμα στην επόμενη μέρα της ΝΔ

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Χαρίτσης κατά κυβέρνησης: Είστε καθεστώς και στα καθεστώτα η διαφθορά και η συγκάλυψη ανθίζουν
Πολιτική Γραμματεία 12.02.26

Χαρίτσης κατά κυβέρνησης: Είστε καθεστώς και στα καθεστώτα η διαφθορά και η συγκάλυψη ανθίζουν

«Η Νέα Αριστερά είναι εδώ για να ενοχλεί. Θα υπερασπιζόμαστε το κράτος δικαίου και θα απαιτούμε διαφάνεια παντού» τόνισε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο