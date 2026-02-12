Μεγάλο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Πού παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις
Ο βροχερός καιρός συνέτεινε στην κυκλοφοριακή συμφόρηση σε πολλούς κεντρικούς δρόμους της Αττικής - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας
Κυκλοφοριακή συμφόρηση καταγράφεται από νωρίς το πρωί σήμερα, Πέμπτη, σε πολλούς δρόμους της Αττικής, με την κατάσταση να επιδεινώνεται λόγω των βροχοπτώσεων που ξεκίνησαν από χθες το βράδυ και αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες.
Ειδικότερα, στον Κηφισό το μποτιλιάρισμα των αυτοκινήτων αρχίζει από το Αιγάλεω και φτάνει μέχρι τη Μεταμόρφωση, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
Σημαντικά προβλήματα παρατηρούνται και στη Λεωφόρο Κηφισίας, στη κάθοδο από το Μαρούσι έως το Ψυχικό και στην άνοδο από τους Αμπελόκηπους έως το Χαλάνδρι.
Στη Λεωφόρο Αθηνών, κυκλοφοριακή συμφόρηση καταγράφεται σχεδόν από τον Ελαιώνα και φτάνει έως τα Διυλιστήρια Ελευσίνας, ενώ αντίστοιχα προβλήματα σημειώνονται και στη Λεωφόρο Σχιστού.
Στην Αττική Οδό, τέλος, καθυστερήσεις παρατηρούνται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 5΄-10΄, από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 5΄-10΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) February 12, 2026
- Μεγάλο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Πού παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις
- Μετρό: Εκτός λειτουργίας ο σταθμός «Σύνταγμα» μετά από απόπειρα αυτοκτονίας
- Κυπαρισσία: Δύο ώρες προσπαθούσαν να επαναφέρουν οι γιατροί το 3χρονο παιδί που πέθανε
- Σε αυτή την ομάδα θέλει να κλείσει την καριέρα του ο Κριστιάνο Ρονάλντο
- Χρέη: Προχωρά η ψηφιακή χαρτογράφηση οφειλών σε Δημόσιο και τράπεζες
- Μητσοτάκης – Ερντογάν έμειναν σε «ήρεμα νερά» και τήρησαν τα συμφωνηθέντα σε μία ακόμα «εθιμοτυπική» συνάντηση
- Νέα κούρσα εξοπλισμών στον ορίζοντα – Με τι όπλα θα γίνει ο επόμενος μεγάλος πόλεμος
- «Στάση / ποτάμι»: Το δυστύχημα των Τεμπών γίνεται θεατρικό έργο στο «Ίσον»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις