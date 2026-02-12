Μεγάλο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Πού παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις

Κυκλοφοριακή συμφόρηση καταγράφεται από νωρίς το πρωί σήμερα, Πέμπτη, σε πολλούς δρόμους της Αττικής, με την κατάσταση να επιδεινώνεται λόγω των βροχοπτώσεων που ξεκίνησαν από χθες το βράδυ και αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες.

Ειδικότερα, στον Κηφισό το μποτιλιάρισμα των αυτοκινήτων αρχίζει από το Αιγάλεω και φτάνει μέχρι τη Μεταμόρφωση, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Σημαντικά προβλήματα παρατηρούνται και στη Λεωφόρο Κηφισίας, στη κάθοδο από το Μαρούσι έως το Ψυχικό και στην άνοδο από τους Αμπελόκηπους έως το Χαλάνδρι.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, κυκλοφοριακή συμφόρηση καταγράφεται σχεδόν από τον Ελαιώνα και φτάνει έως τα Διυλιστήρια Ελευσίνας, ενώ αντίστοιχα προβλήματα σημειώνονται και στη Λεωφόρο Σχιστού.

Στην Αττική Οδό, τέλος, καθυστερήσεις παρατηρούνται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 5΄-10΄, από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας.