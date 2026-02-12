Κυπαρισσία: Δύο ώρες προσπαθούσαν να επαναφέρουν οι γιατροί το 3χρονο παιδί που πέθανε
Με δύσπνοια και αναπνευστική δυσχέρεια νοσηλεύτηκε μια ημέρα πριν υποστεί ανακοπή το 3χρονο παιδί στην Κυπαρισσία
Σοκ στη Κυπαρισσία από τον θάνατο 3χρονου παιδιού που νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας και το πρωί της Τρίτης. Οι γιατροί προσπαθούσαν να το επαναφέρουν πάνω από 2 ώρες, μετά από ανακοπή που έπαθε
Σύμφωνα με πληροφορίες το 3χρονο αγοράκι το μετέφεραν στο Νοσοκομείο το πρωί της Δευτέρας οι γονείς του (πατέρας από την Αγγλία και μητέρα από την Ουγγαρία), που ζουν τη περιοχή της Κυπαρισσίας.
Το παιδάκι εισήχθη στη Παιδιατρική Κλινική με δύσπνοια και αναπνευστική δυσχέρεια, για νοσηλεία και παρακολούθηση. Ωστόσο λίγο μετά τις 7 το πρωί της Τρίτης παρουσίασε καρδιακή κάμψη και έπαθε ανακοπή. Έγιναν προσπάθειες ανάνηψης και διασωληνώθηκε χωρίς όμως να τα καταφέρει. «Φως» στα αίτια θανάτου του αναμένεται να ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή, τα αποτελέσματα της οποίας θα γίνουν γνωστά τις επόμενες ώρες.
Η διοικήτρια του νοσοκομείου Κυπαρισσίας, Δήμητρα Καλομοίρη, μίλησε στο eleftheriaonline.gr περιγράφοντας το τραγικό περιστατικό.
«Έγινε εισαγωγή στη Παιδιατρική Κλινική, όμως τη Τρίτη το πρωί κατέληξε. Δεν ξέρουμε ακόμη τα αίτια για αυτό διεξάγεται νεκροτομία από την ιατροδικαστική υπηρεσία», ανέφερε εκφράζοντας την λύπη της για τον θάνατο του παιδιού.
