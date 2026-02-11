Η Ρωσία σκοπεύει να αναπτύξει περαιτέρω τις σχέσεις της με την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν, δήλωσε σήμερα το Κρεμλίνο, μετά την επίσκεψη του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς στις δύο χώρες του Νότιου Καυκάσου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Αζερμπαϊτζάν υπέγραψαν στρατηγική σύμπραξη και ο Βανς υπέγραψε πυρηνική συμφωνία με την Αρμενία η οποία λειτουργεί μία πεπαλαιωμένη μονάδα πυρηνικής ενέργειας που ανάγεται στη σοβιετική εποχή και επιδιώκει να αναθέσει την κατασκευή νέας.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε πως το Αζερμπαϊτζάν και η Αρμενία είναι κυρίαρχες χώρες που έχουν το δικαίωμα να αναπτύσσουν τη δική τους εξωτερική πολιτική και ότι η Μόσχα έχει εις βάθος αμοιβαία επωφελείς σχέσεις με τις δύο χώρες.

«Έχουμε διμερείς σχέσεις ευρέως φάσματος τόσο με το Μπακού όσο και με το Γερεβάν, που καλύπτουν όλα τα πιθανά πεδία. Αυτές περιλαμβάνουν αμοιβαία επωφελή εμπορική και οικονομική συνεργασία, αμοιβαίες επενδύσεις, πολιτιστικές σχέσεις και ούτω καθεξής.

«Και, βέβαια, σκοπεύουμε να αναπτύξουμε περαιτέρω τις σχέσεις μας με τους εταίρους μας έτσι ώστε να είναι επωφελείς όχι μόνο για εμάς, αλλά και για αυτούς».

Ο Πεσκόφ είπε ότι η Ρωσία είναι στην κατάλληλη θέση για να υποβάλει προσφορά για οποιαδήποτε νέα μονάδα πυρηνικής ενέργειας στην Αρμενία.

«Ως η πιο προχωρημένη χώρα στον κόσμο σε αυτό το πεδίο, η Ρωσία είναι ικανή να αντέξει στο υψηλότερο επίπεδο διεθνούς ανταγωνισμού», δήλωσε ο Πεσκόφ. «Εάν τέτοιος ανταγωνισμός απαιτηθεί από εταίρους, η Ρωσία είναι ικανή να παράσχει καλύτερη ποιότητα για πολλά χρόνια μελλοντικά σε χαμηλότερο κόστος».

Η Ρωσία θα ζητήσει διευκρινίσεις από τις ΗΠΑ για τη Βενεζουέλα

Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας δήλωσε ακόμη σήμερα ότι η Ρωσία σχεδιάζει να ζητήσει διευκρινίσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τους νέους περιορισμούς των ΗΠΑ στις πετρελαϊκές επιχειρήσεις της Βενεζουέλας.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ εξέδωσε χθες, Τρίτη, γενική άδεια προκειμένου να διευκολύνει την έρευνα και παραγωγή πετρελαίου και αερίου στη Βενεζουέλα. Η άδεια δεν επιτρέπει συναλλαγές που περιλαμβάνουν Ρώσους υπηκόους ή ρωσικές εταιρίες.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους πως η Ρωσία θα αποσαφηνίσει την κατάσταση με την Ουάσινγκτον μέσω διαθέσιμων διαύλων επικοινωνίας.