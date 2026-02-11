ΗΠΑ: Οι αρχές αναστέλλουν τις πτήσεις σε αεροδρόμιο του Τέξας, στα σύνορα με το Μεξικό, για «λόγους ασφαλείας»
Το αεροδρόμιο του Ελ Πάσο στο Τέξας δήλωσε ότι οι περιορισμοί επιβλήθηκαν με ειδοποίηση «της τελευταίας στιγμής»
Οι ΗΠΑ ανέστειλαν όλες τις πτήσεις προς και από το Διεθνές Αεροδρόμιο Ελ Πάσο στο Τέξας για «ειδικούς λόγους ασφαλείας», ανακοίνωσε σήμερα η αμερικανική ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας FAA χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες.
Η FAA δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters να δοθούν λεπτομέρειες για τους λόγους ασφαλείας
Το αεροδρόμιο, που βρίσκεται δίπλα στο αμερικανικό στρατιωτικό αεροδρόμιο Biggs Army Airfield καθώς και κοντά στα σύνορα με τη μεξικανική πόλη Χουάρες, ανακοίνωσε ότι όλες οι πτήσεις καθηλώθηκαν στο έδαφος, σύμφωνα με ανάρτηση στο Instagram.
Το αεροδρόμιο του Ελ Πάσο δήλωσε ότι οι περιορισμοί επιβλήθηκαν με ειδοποίηση «της τελευταίας στιγμής» και ότι αναμένει επιπλέον οδηγίες από την FAA, σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Times.
Απαγορεύθηκαν επίσης οι πτήσεις από τον εναέριο χώρο πάνω από την κοντινή κοινότητα της Σάντα Τερέζα στην αμερικανική πολιτεία του Νέου Μεξικού, σύμφωνα με την FAA.
The FAA has issued a NOTAM halting all flight operations at El Paso International Airport (ELP/KELP) for 10 days.
The reason given is “Temporary flight restrictions for special security reasons.” pic.twitter.com/H7NWZ3KnBp
— Flightradar24 (@flightradar24) February 11, 2026
Μέχρι πότε θα ισχύουν οι περιορισμοί στο αεροδρόμιο στο Τέξας
Οι περιορισμοί θα είναι σε ισχύ έως τις 21 Φεβρουαρίου και καλύπτουν ακτίνα περίπου 10 ναυτικών μιλίων από το αεροδρόμιο, χωρίς να περιλαμβάνουν τον μεξικανικό εναέριο χώρο, σύμφωνα με την υπηρεσία αυτή και όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η FAA δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters να δοθούν λεπτομέρειες για τους λόγους ασφαλείας. Το αεροδρόμιο διαχειρίστηκε 3,49 εκατ. επιβάτες τους πρώτους 11 μήνες του 2025, σύμφωνα μετ την ιστοσελίδα του.
