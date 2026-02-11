Το φλουρί του ΠΑΣΟΚ στην… αλλαγή

Γεμάτος όρεξη ανηφορίζει από το νότο στον βορρά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με «αποστολή» «να κόψει μια πίτα». Φτάνοντας συναντά τα παλικάρια, ακούει φιλοφρονήσεις, ενίοτε στριμώχνεται και λίγο αλλά όταν τα πράγματα σοβαρεύουν το μήνυμα είναι ξεκάθαρο.

«Μαζί» και «ενωμένοι». Δύο λέξεις, ένα μήνυμα

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για τις επόμενες εκλογές. Εκεί που «κρίνεται το μέλλον των παιδιών σας. Των οικογενειών σας. Κάθε Ελληνίδας. Και κάθε Έλληνα».

«Μπορούμε να τα καταφέρουμε»

Με τους φίλους του ΠΑΣΟΚ να κρέμονται από τα χείλη του, τα λόγια του είναι γεμάτα αυτοπεποίθηση: «Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και θα τα καταφέρουμε μαζί και ενωμένοι» είναι το μήνυμα που στέλνει με το φλουρί να πέφτει στην… αλλαγή.

To βίντεο στο instagram, στο λογαριασμό του Νίκου Ανδρουλάκη: