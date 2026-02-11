Πώς θα αποφύγετε τον φόρο αν έχετε ανείσπρακτα ενοίκια
Τα λάθη που μπορεί να οδηγήσουν τους ιδιοκτήτες σε καταβολή φόρου για ανείσπρακτα ενοίκια - Τι προβλέπει η νομοθεσία
Με την ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων να ξεκινά φέτος στις 15 Μαρτίου, οι φορολογούμενοι με ανείσπρακτα ενοίκια το 2024, θα πρέπει να δράσουν άμεσα για να αποφύγουν την καταβολή φόρου.
Η φορολογική νομοθεσία προβλέπει μεν απαλλαγή για τα ανείσπρακτα ενοίκια, ωστόσο αυτή δεν ενεργοποιείται αυτόματα.
Αντίθετα, προϋποθέτει συγκεκριμένες κινήσεις πριν από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, καθώς και την προσκόμιση των κατάλληλων δικαιολογητικών, με κεντρικό εργαλείο το έντυπο Ε411.
Τα ανείσπρακτα ενοίκια
Για να αποφευχθεί ο φόρος, με συντελεστές από 15% έως 45%, για ανείσπρακτα ενοίκια του 2025, δεν αρκεί η απλή αναγραφή τους στα έντυπα Ε1 και Ε2.
Η φορολογική απαλλαγή «κλειδώνει» μόνο εφόσον έχουν προηγηθεί συγκεκριμένες νομικές και διοικητικές ενέργειες πριν από την υποβολή της δήλωσης.
Κομβικό ρόλο παίζει το έντυπο Ε411, το οποίο υποβάλλεται ξεχωριστά για κάθε μισθωτή και για κάθε ακίνητο
Οι ιδιοκτήτες με ανείσπρακτα μισθώματα θα πρέπει εγκαίρως να έχουν κινηθεί νομικά κατά του μισθωτή. Ειδικότερα, απαιτείται να έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου, δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή να έχει ασκηθεί αγωγή αποβολής ή διεκδίκησης των οφειλών.
Παράλληλα, οι φορολογούμενοι οφείλουν να υποβάλουν μέσω της ψηφιακής πύλης της ΑΑΔΕ («Τα Αιτήματά μου») δήλωση ανείσπρακτων ενοικίων, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Κομβικό ρόλο παίζει το έντυπο Ε411, το οποίο υποβάλλεται ξεχωριστά για κάθε μισθωτή και για κάθε ακίνητο. Στις περιπτώσεις αποβιώσαντος ιδιοκτήτη τα στοιχεία συμπληρώνονται στο όνομα του εκλιπόντος, ακόμη και αν τη δήλωση υποβάλλει κληρονόμος.
Στον φάκελο περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, η δικαστική απόφαση ή η διαταγή πληρωμής, το αποδεικτικό επίδοσης αγωγής, ο πίνακας αναγγελίας χρεών σε περίπτωση πτώχευσης του μισθωτή, καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εισπράχθηκαν μισθώματα μέχρι την εκτέλεση της απόφασης.
Εάν τα δικαιολογητικά δεν υποβληθούν σωστά και εμπρόθεσμα, τα δηλωθέντα ανείσπρακτα ποσά αγνοούνται από τη φορολογική διοίκηση και η δήλωση εκκαθαρίζεται εκ νέου, με πλήρη φορολόγηση των συγκεκριμένων εισοδημάτων.
Τα εισοδήματα από ακίνητα φορολογούνται αυτοτελώς από το πρώτο ευρώ, μετά την αυτόματη έκπτωση 5% που αναγνωρίζεται για δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας. Για τα εισοδήματα του 2025 ισχύει κλίμακα 15% έως τις 12.000 ευρώ, 35% για το τμήμα από 12.001 έως 35.000 ευρώ και 45% για υψηλότερα ποσά.
