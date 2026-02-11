newspaper
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026
Πώς θα αποφύγετε τον φόρο αν έχετε ανείσπρακτα ενοίκια
Οικονομικές Ειδήσεις 11 Φεβρουαρίου 2026, 09:22

Πώς θα αποφύγετε τον φόρο αν έχετε ανείσπρακτα ενοίκια

Τα λάθη που μπορεί να οδηγήσουν τους ιδιοκτήτες σε καταβολή φόρου για ανείσπρακτα ενοίκια - Τι προβλέπει η νομοθεσία

Με την ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων να ξεκινά φέτος στις 15 Μαρτίου, οι φορολογούμενοι με ανείσπρακτα ενοίκια το 2024, θα πρέπει να δράσουν άμεσα για να αποφύγουν την καταβολή φόρου.

Η φορολογική νομοθεσία προβλέπει μεν απαλλαγή για τα ανείσπρακτα ενοίκια, ωστόσο αυτή δεν ενεργοποιείται αυτόματα.

Αντίθετα, προϋποθέτει συγκεκριμένες κινήσεις πριν από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, καθώς και την προσκόμιση των κατάλληλων δικαιολογητικών, με κεντρικό εργαλείο το έντυπο Ε411.

Τα ανείσπρακτα ενοίκια

Για να αποφευχθεί ο φόρος, με συντελεστές από 15% έως 45%, για ανείσπρακτα ενοίκια του 2025, δεν αρκεί η απλή αναγραφή τους στα έντυπα Ε1 και Ε2.

Η φορολογική απαλλαγή «κλειδώνει» μόνο εφόσον έχουν προηγηθεί συγκεκριμένες νομικές και διοικητικές ενέργειες πριν από την υποβολή της δήλωσης.

Κομβικό ρόλο παίζει το έντυπο Ε411, το οποίο υποβάλλεται ξεχωριστά για κάθε μισθωτή και για κάθε ακίνητο

Οι ιδιοκτήτες με ανείσπρακτα μισθώματα θα πρέπει εγκαίρως να έχουν κινηθεί νομικά κατά του μισθωτή. Ειδικότερα, απαιτείται να έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου, δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή να έχει ασκηθεί αγωγή αποβολής ή διεκδίκησης των οφειλών.

Παράλληλα, οι φορολογούμενοι οφείλουν να υποβάλουν μέσω της ψηφιακής πύλης της ΑΑΔΕ («Τα Αιτήματά μου») δήλωση ανείσπρακτων ενοικίων, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Κομβικό ρόλο παίζει το έντυπο Ε411, το οποίο υποβάλλεται ξεχωριστά για κάθε μισθωτή και για κάθε ακίνητο. Στις περιπτώσεις αποβιώσαντος ιδιοκτήτη τα στοιχεία συμπληρώνονται στο όνομα του εκλιπόντος, ακόμη και αν τη δήλωση υποβάλλει κληρονόμος.

Στον φάκελο περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, η δικαστική απόφαση ή η διαταγή πληρωμής, το αποδεικτικό επίδοσης αγωγής, ο πίνακας αναγγελίας χρεών σε περίπτωση πτώχευσης του μισθωτή, καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εισπράχθηκαν μισθώματα μέχρι την εκτέλεση της απόφασης.

Εάν τα δικαιολογητικά δεν υποβληθούν σωστά και εμπρόθεσμα, τα δηλωθέντα ανείσπρακτα ποσά αγνοούνται από τη φορολογική διοίκηση και η δήλωση εκκαθαρίζεται εκ νέου, με πλήρη φορολόγηση των συγκεκριμένων εισοδημάτων.

Τα εισοδήματα από ακίνητα φορολογούνται αυτοτελώς από το πρώτο ευρώ, μετά την αυτόματη έκπτωση 5% που αναγνωρίζεται για δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας. Για τα εισοδήματα του 2025 ισχύει κλίμακα 15% έως τις 12.000 ευρώ, 35% για το τμήμα από 12.001 έως 35.000 ευρώ και 45% για υψηλότερα ποσά.

Πηγή: ΟΤ

AKTOR: Μνημόνιο συνεργασίας με τη Suez International

AKTOR: Μνημόνιο συνεργασίας με τη Suez International

Πλαίσιο: Πέθανε ο ιδρυτής της αλυσίδας Γιώργος Γεράρδος

Πλαίσιο: Πέθανε ο ιδρυτής της αλυσίδας Γιώργος Γεράρδος

inWellness
inTown
Οικονομική ασφυξία: Το μετέωρο βήμα του συνταξιούχου με απώλειες 3,5 δισ. ευρώ φέτος
Οικονομία 11.02.26

Οικονομική ασφυξία: Το μετέωρο βήμα του συνταξιούχου με απώλειες 3,5 δισ. ευρώ φέτος

Η κυβέρνηση από τη μια αυξάνει κατά ένα μικρό ποσοστό τις συντάξεις και από την άλλη εισπράττει υπερδιπλάσια από φόρους και «εισφορές» που έχουν θεσπίσει μνημονιακοί νόμοι οι οποίοι ισχύουν έως σήμερα

Ηλίας Γεωργάκης
Πρωταθλήτρια στη στεγαστική ανασφάλεια η Ελλάδα – Υποψήφιος «ξεσπιτόγατος» ο 1 στους 3 ενοικιαστές
Έρευνα Εurofound 11.02.26

Πρωταθλήτρια στη στεγαστική ανασφάλεια η Ελλάδα – Υποψήφιος «ξεσπιτόγατος» ο 1 στους 3 ενοικιαστές

Η νέα έρευνα του ιδρύματος Eurofound για τις συνθήκες ζωής και εργασίας στην ΕΕ, αποτυπώνει τη διεύρυνση των ανισοτήτων. Θλιβερή πρωτιά στης Ελλάδας στη στεγαστική ανασφάλεια.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αγορά εργασίας: Ο κόσμος γύρισε… ανάποδα – Οι άνεργοι πληρώνουν για να προσληφθούν
Οικονομία 10.02.26

Ο κόσμος γύρισε… ανάποδα - Οι άνεργοι πληρώνουν για να προσληφθούν

Είναι πραγματικά «τρελό» θα μπορούσε να πει κανείς αυτό που συμβαίνει στην αγορά εργασίας σήμερα. Οι πρόσφατες αναφορές δείχνουν μια πλήρη αντιστροφή των όρων: οι υποψήφιοι είναι τόσο απελπισμένοι από το «ghosting» και τα «φίλτρα» της Τεχνητής Νοημοσύνης, που πλέον πληρώνουν οι ίδιοι για να βρουν δουλειά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πώς η Γροιλανδία μπορεί να γίνει η αφορμή για να πάψει η Ευρώπη να εξαρτάται από τις ΗΠΑ και την Κίνα
Διεθνής Οικονομία 10.02.26

Πώς η Γροιλανδία μπορεί να γίνει η αφορμή για να πάψει η Ευρώπη να εξαρτάται από τις ΗΠΑ και την Κίνα

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες την Πέμπτη για μια σύνοδο κορυφής, όπου θα συζητήσουν μέτρα για την ενίσχυση της οικονομίας της ΕΕ και την καλύτερη ικανότητά της να αντισταθεί στις ΗΠΑ

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τα 4 σημεία – κλειδιά για την απασχόληση των συνταξιούχων
Αύξηση της συμμετοχής 10.02.26

Τα 4 σημεία – κλειδιά για την απασχόληση των συνταξιούχων

260.000 είναι οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι που έχουν δηλώσει ότι συνεχίζουν να απασχολούνται παρά το γεγονός ότι συνταξιοδοτήθηκαν - Με το νέο καθεστώς δεν κόβεται καμία σύνταξη

Ηλίας Γεωργάκης
Αυξήθηκαν ως 20% τα Airbnb στην Αθήνα – Κενό γράμμα οι απαγορεύσεις
Στεγαστικό 10.02.26

Αυξήθηκαν ως 20% τα Airbnb στην Αθήνα – Κενό γράμμα οι απαγορεύσεις

Ενώ το 2025 μπήκαν περιορισμοί στις νέες άδειες για Αirbnb σε τουριστικές περιοχές της Αθήνας, τελικά ο αριθμός των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης αυξήθηκε μεσοσταθμικά 11%. Τι μεσολάβησε;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ακίνητα: Πώς η ακρίβεια… συρρικνώνει τα σπίτια μας – «Χάσαμε» σε δύο χρόνια 7 τ.μ.
Η ελληνική αγορά 09.02.26

Πώς η ακρίβεια… συρρικνώνει τα σπίτια μας - «Χάσαμε» σε δύο χρόνια 7 τ.μ.

Η τάση ανόδου των τιμών στα ακίνητα στην Ελλάδα συνεχίζεται και το 2026, αν και η αγορά δείχνει σημάδια μιας πιο «ώριμης» και ελαφρώς πιο αργής αύξησης σε σύγκριση με την εκρηκτική διετία 2023-2024. Οι συνεχιζόμενες αυξήσεις όπως είναι φυσικό αλλάζουν τα δεδομένα στην αγορά αλλά και… στα τετραγωνικά των σπιτιών που αγοράζουμε.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Δένδιας για τις σημερινές γεωπολιτικές προκλήσεις: Η Ευρώπη βιώνει μία αναδιάταξη ισχύος σε παγκόσμιο επίπεδο
Δείτε βίντεο 11.02.26

Δένδιας για τις σημερινές γεωπολιτικές προκλήσεις: Η Ευρώπη βιώνει μία αναδιάταξη ισχύος σε παγκόσμιο επίπεδο

Ο Νίκος Δένδιας μίλησε στην 1η Ημερίδα Άμυνας & Γεωπολιτικής - «Έπειτα από τον Ψυχρό Πόλεμο, βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα παγκόσμια τάξη», υποστήριξε

Σύνταξη
Η «χορογραφία» της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν – Οι στόχοι του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας
Διπλωματία 11.02.26

Η «χορογραφία» της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν – Οι στόχοι του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας

Μητσοτάκης και Ερντογάν συναντιούνται με στόχο την διατήρηση των ήρεμων νερών, ενώ η Αθήνα θέλει να αποφύγει τις εκπλήξεις σημειώνοντας την αξία της ηρεμίας των τελευταίων δύο ετών.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Καταδίκη Αυστραλής συγγραφέα για ερωτικό μυθιστόρημα που κρίθηκε ως υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων
Culture Live 11.02.26

Καταδίκη Αυστραλής συγγραφέα για ερωτικό μυθιστόρημα που κρίθηκε ως υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων

Δικαστήριο της Νέας Νότιας Ουαλίας έκρινε ότι ερωτικό μυθιστόρημα με μεγάλη ηλικιακή διαφορά «σεξουαλικοποιεί παιδιά», απορρίπτοντας τον ισχυρισμό της συγγραφέα πως η ηρωίδα είναι ενήλικη, και την καταδίκασε για δημιουργία, κατοχή και διανομή υλικού κακοποίησης ανηλίκων

Σύνταξη
Δύο χρόνια Μεντιλίμπαρ: «Ο Ολυμπιακός ήταν μια από τις καλύτερες αποφάσεις της αθλητικής ζωής μου» (vid)
Ποδόσφαιρο 11.02.26

Δύο χρόνια Μεντιλίμπαρ: «Ο Ολυμπιακός ήταν μια από τις καλύτερες αποφάσεις της αθλητικής ζωής μου» (vid)

Δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα (11/2) από την ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την πρόσληψη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο Βάσκος τεχνικός έστειλε το μήνυμά του για τη «χρυσή» αυτή περίοδο.

Σύνταξη
Γάζα: Τουλάχιστον 2.842 Παλαιστίνιοι εξαϋλώθηκαν εξαιτίας θερμοβαρικών όπλων που χρησιμοποίησε το Ισραήλ
Ανατριχιαστική έρευνα 11.02.26

Τουλάχιστον 2.842 Παλαιστίνιοι εξαϋλώθηκαν εξαιτίας θερμοβαρικών όπλων που χρησιμοποίησε το Ισραήλ στη Γάζα

Το Ισραήλ χρησιμοποίησε στη Γάζα διεθνώς απαγορευμένα θερμικά και θερμοβαρικά όπλα - Σώματα θυμάτων έλιωσαν στους 3.500 βαθμούς Κελσίου - Τι λένε νομικοί εμπειρογνώμονες

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Εθνική Οδός: Μεθυσμένος οδηγός κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα επί 25 χιλιόμετρα και συγκρούστηκε με νταλίκα
Προκάλεσε τροχαίο 11.02.26

Πανικός στην Εθνική Οδό από μεθυσμένο οδηγό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα επί 25 χιλιόμετρα

Ο μεθυσμένος οδηγός είχε προορισμό τη Λαμία όπου επρόκειτο να παρουσιαστεί σε δικαστήριο αλλά κινούνταν προς Φάρσαλα, μέχρι που συγκρούστηκε με νταλίκα που κινούταν κανονικά στο ρεύμα της

Σύνταξη
Με ιστορική εμφάνιση του Γουεμπανιάμα οι Σπερς διέλυσαν τους Λέικερς – Τα αποτελέσματα του NBA (vids)
Μπάσκετ 11.02.26

Με ιστορική εμφάνιση του Γουεμπανιάμα οι Σπερς διέλυσαν τους Λέικερς – Τα αποτελέσματα του NBA (vids)

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα έγραψε Ιστορία με την απίθανη εμφάνισή του και οι Σαν Αντόνιο Σπερς συνέτριψαν τους Λέικερς στο Λος Άντζελες – Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της ημέρας στο NBA.

Σύνταξη
Τραμπ: Απειλεί να στείλει και δεύτερο αεροπλανοφόρο στο Ιράν, ενώ υποδέχεται τον Νετανιάχου
Κόσμος 11.02.26

Ο Τραμπ απειλεί να στείλει και δεύτερο αεροπλανοφόρο στο Ιράν, ενώ υποδέχεται τον Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο

Ο Νετανιάχου θέλει να εξασφαλίσει ότι ο Τραμπ δεν θα καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν που θα αφορά μόνο το πυρηνικό του πρόγραμμα - Νέα αντιφατικά μηνύματα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Σύνταξη
Greek State to Re-Issue 10Y Bond
English edition 11.02.26

Greek State to Re-Issue 10Y Bond

The Greek state will issue a 10-year bond on Wednesday with a fixed interest rate of 3.375%, maturing on June 16, 2036

Σύνταξη
«Ποιο είναι τo celebrity crush μου; Αυτό που παντρεύτηκα!» – Ο Μπίλι Κράνταπ είναι τυχερός
Fizz 11.02.26

«Ποιο είναι τo celebrity crush μου; Αυτό που παντρεύτηκα!» - Ο Μπίλι Κράνταπ είναι τυχερός

Ο ηθοποιός του Χόλιγουντ, Μπίλι Κράνταπ, απαντάει σε ένα Q&A του Guardian για μια καταστροφική ομιλία, τους κανόνες του για το πώς πρέπει να κινούνται οι άνθρωποι στις πόλεις και μια ενοχλητική συνάντηση με έναν πορτιέρη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
1-2-3 Πολλοί ΟΠΕΚΕΠΕ!
Editorial 11.02.26

1-2-3 Πολλοί ΟΠΕΚΕΠΕ!

Η διασπάθιση πόρων αποτελεί ίσως τη μόνη σταθερά αυτής της κυβέρνησης

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής – Μεγάλες καθυστερήσεις στην Περιφερειακή Αιγάλεω λόγω τροχαίου
Η κίνηση στους δρόμους 11.02.26

Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής - Μεγάλες καθυστερήσεις στην Περιφερειακή Αιγάλεω λόγω τροχαίου

Στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο της Αττικής η εικόνα από την κίνηση είναι κάπως καλύτερη, αν και σε συγκεκριμένα σημεία παρατηρούνται φαινόμενα κυκλοφοριακής συμφόρησης

Σύνταξη
Ζελένσκι: Ανακοινώνει δημοψήφισμα και προεδρικές εκλογές στην επέτειο των τεσσάρων χρόνων πολέμου
Financial Times 11.02.26

Δημοψήφισμα και προεδρικές εκλογές ανακοινώνει ο Ζελένσκι στην επέτειο των τεσσάρων χρόνων πολέμου

Μετά από πιέσεις των ΗΠΑ ο Ζελένσκι θα προχωρήσει σε προεδρικές εκλογές και δημοψήφισμα για την ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία - Τι αναφέρουν οι Financial Times

Σύνταξη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

