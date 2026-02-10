Βουλγαρία: Έξι μυστηριώδεις θάνατοι στα βουνά ζητούν απαντήσεις – Δολοφονίες ή αυτοκτονίες;

Η κοινή γνώμη στη Βουλγαρία παρακολουθεί με πυρετώδη αγωνία την υπόθεση έξι νεκρών ανδρών, που εντοπίστηκαν σε ορεινές περιοχές της χώρας μέσα σε λίγα 24ωρα. Τα ΜΜΕ ήδη μιλούν για το βουλγαρικό «Twin Peaks», λόγω του μυστηρίου που τυλίγει τους έξι θανάτους.

Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι τουλάχιστον δύο από τους νεκρούς «πιθανώς» έχουν δολοφονηθεί, αλλά δεν μπορούν ακόμη να εξηγήσουν τους υπόλοιπους θανάτους. Σύμφωνα με τον Ζαχάρι Βάσκοφ, διευθυντή της εθνικής αστυνομίας στη Βουλγαρία, οι θάνατοι είναι «μια υπόθεση χωρίς σύγκριση στη χώρα μας». Ενώ ο γενικός εισαγγελέας, Μπόρισλαβ Σαράσοφ, σχολιάζοντας τις θεωρίες συνωμοσίας που έχει πυροδοτήσει η υπόθεση, δήλωσε: «Η ζωή μας έχει δώσει περισσότερες συγκλονιστικές λεπτομέρειες εδώ από ό,τι στη σειρά Twin Peaks».

The shootings of six people connected to an environmental activist group and a ‘spiritual’ adventure-tour guide, with no surviving witnesses, have led to the case being dubbed ‘the Bulgarian Twin Peaks’. Read more: https://t.co/QSIwWvybDx pic.twitter.com/P4L88aBWzy — Balkan Insight (@BalkanInsight) February 9, 2026

Τρεις και τρεις άνδρες

Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται στις αρχές Φεβρουαρίου στη Βουλγαρία. Τρεις άνδρες ηλικίας 45, 49 και 51 ετών βρέθηκαν νεκροί σε ένα καμένο καταφύγιο κοντά στο πέρασμα Πετρόχαν. Είναι ένα ορεινό πέρασμα που συνδέει την επαρχία της Σόφιας με τη βορειοδυτική επαρχία της Μοντάνα.

Και οι τρεις έφεραν τραύματα από πυροβολισμούς στο κεφάλι. Σύμφωνα με τους ιατροδικαστές, τα τραύματα προφανώς προκλήθηκαν από τον εαυτό τους, είτε εξ επαφής είτε από κοντινή απόσταση. Ίχνη DNA που εντοπίστηκαν στα πυροβόλα όπλα ανήκαν μόνο στους νεκρούς άνδρες.

Την Κυριακή, η αστυνομία ανακάλυψε τα πτώματα τριών ακόμη ατόμων. Δύο ανδρών ηλικίας 51 και 22 ετών και ενός 15χρονου αγοριού, σε ένα τροχόσπιτο στην περιοχή Οκολτσίτα, περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας, Σόφιας. Τους νεκρούς εντόπισαν αστυνομικοί, καθώς οι ερευνητές υποψιάζονταν ότι συνδέονταν με τους θανάτους στο πέρασμα Πετρόχαν.

Το γραφείο του εισαγγελέα δήλωσε πως, με βάση τα δεδομένα της νεκροψίας για τα τελευταία τρία σώματα, «φαίνεται ότι πιθανότατα διαπράχθηκαν δύο διαδοχικές δολοφονίες και μία αυτοκτονία».

Μέλη ΜΚΟ για το περιβάλλον και βουδιστές

Σύμφωνα με την αστυνομία, πέντε από τους νεκρούς ήταν μέλη της Εθνικής Υπηρεσίας Ελέγχου Προστατευόμενων Περιοχών. Πρόκειται για μη κυβερνητική οργάνωση, αφιερωμένη στην προστασία της φύσης. Χρησιμοποιούσε το πέρασμα Πετρόχαν ως αρχηγείο και φιλοξενούσε αγροτικές κατασκηνώσεις για νέους.

Investigators are revealing chilling new details in the mysterious deaths of six people across two mountain sites in Bulgaria, in a case top prosecutors are comparing to a real-life «Twin Peaks.» pic.twitter.com/ugjWGmsybG — TVP World (@TVPWorld_com) February 10, 2026



Ορισμένες αναφορές περιγράφουν τα μέλη της ως «δασοφύλακες», που επί χρόνια περιπολούσαν την περιοχή κοντά στα σερβικά σύνορα και βοηθούσαν τη συνοριακή αστυνομία. Οι αρχές επιβολής του νόμου δήλωσαν επίσης ότι οι άνδρες που βρέθηκαν νεκροί ήταν οπαδοί του θιβετιανού βουδισμού. Συγγενής ενός εξ αυτών φέρεται να μίλησε για «εξαιρετική ψυχολογική αστάθεια» εντός της ομάδας.

Μάρτυρες εγκλήματος;

Φίλοι και συγγενείς των νεκρών υποστηρίζουν ότι πρέπει να ήταν θύματα εγκληματιών. Ότι πιθανόν έγιναν μάρτυρες εγκληματικής δραστηριότητας γύρω από τα βουλγαροσερβικά σύνορα. Εκεί, το λαθρεμπόριο ανθρώπων και οι παράνομες δραστηριότητες υλοτομίας δεν είναι ασυνήθιστες.

Η Ραλίτσα Ασένοβα, η μητέρα ενός από τα θύματα που βρέθηκαν στο τροχόσπιτο, απέρριψε αναφορές για συγκρούσεις εντός της ομάδας. «Προφανώς έγιναν μάρτυρες κάποιου πράγματος. Για μένα, πρόκειται για μια διαπραχθείσα δολοφονία από επαγγελματίες», είπε στον βουλγαρικό τηλεοπτικό σταθμό Nova.

Αλλά όσο οι πληροφορίες είναι λίγες και δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση, φουντώνουν τα σενάρια και οι υποψίες για το πώς έγινε το περιστατικό. Διάφορες αβάσιμες εικασίες διαδίδονται στο διαδίκτυο. Και το γεγονός έρχεται σε μια περίοδο που η Βουλγαρία είναι ξανά χωρίς κυβέρνηση και οδέυει για τις όγδοες βουλευτικές εκλογές μέσα σε πέντε χρόνια.

Το γεγονός αυτό υπονομεύει ακόμη περισσότερο τη χαμηλή εμπιστοσύνη των Βουλγάρων στους θεσμούς και τις δημόσιες αρχές.

Πολιτικό σοκ

Ο πρώην πρόεδρος της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, χαρακτήρισε την υπόθεση «πολιτικό σοκ και ένδειξη της κατάστασης της χώρας». Ο Ράντεφ παραιτήθηκε από αρχηγός κράτους τον περασμένο μήνα μετά από εννέα χρόνια στο αξίωμα. Εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των νεκρών και κάλεσε τις αρχές να λύσουν την υπόθεση.

«Δεν θα σχολιάσω αυτήν την τραγωδία, η οποία πρέπει να διερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές. Τα αίτια αυτών των δολοφονιών πρέπει να διευκρινιστούν το συντομότερο δυνατό, επειδή το κοινό περιμένει απαντήσεις», είπε.

Το 2024, μια έρευνα διαπίστωσε ότι το 70% των Βουλγάρων πίστευε σε θεωρίες συνωμοσίας, ενώ το 37% είχε πέσει θύμα παραπληροφόρησης. Η κατάσταση στη χώρα είναι τέτοια, που οι συντάκτες της μελέτης, από το Κέντρο Μελέτης της Δημοκρατίας (CSD) και το Βουλγαρορουμανικό Παρατηρητήριο Ψηφιακών Μέσων, δήλωσαν ότι η Βουλγαρία ζει σε μια κατάσταση «μετά την αλήθεια».