newspaper
Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
10.02.2026 | 21:01
Τραγική κατάληξη για τον 55χρονο αγνοούμενο – Βρέθηκε νεκρός στο Μαρούσι
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σ. Ζαχαράκη: Τα πρώτα δείγματα της αρχιτεκτονικής του νέου Λυκείου – Τα κομβικά σημεία πριν το «Εθνικό Απολυτήριο»
Πολιτική Γραμματεία 10 Φεβρουαρίου 2026, 21:50

Σ. Ζαχαράκη: Τα πρώτα δείγματα της αρχιτεκτονικής του νέου Λυκείου – Τα κομβικά σημεία πριν το «Εθνικό Απολυτήριο»

Σε διαδικασία διαλόγου εισέρχεται το υπουργείο Παιδείας για τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Απολυτηρίου, με στόχο, όπως τόνισε η Σοφία Ζαχαράκη, να αποκτήσει ξανά ουσιαστικό ρόλο το Λύκειο και να πάψει να λειτουργεί αποκλειστικά ως προθάλαμος των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ραντεβού μετά το χωρισμό: How soon is too soon…;

Ραντεβού μετά το χωρισμό: How soon is too soon…;

Spotlight

Το πλαίσιο και τους βασικούς άξονες του «εθνικού διαλόγου» για το νέο Λύκειο και το «Εθνικό Απολυτήριο» έθεσε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, παρουσίασε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής το πλαίσιο για την έναρξη του «εθνικού διαλόγου σχετικά με το νέο Λύκειο και την καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου»

Με τον διάλογο να ολοκληρώνεται τα τέλη Νοεμβρίου, μετά από περίπου 20 συνεδριάσεις, η υπουργός τόνισε πολλές φορές «την ανάγκη ουσιαστικής συνεργασίας και συμμετοχής όλων των κομμάτων με προτάσεις και παρατηρήσεις».

«Δεν πρέπει να υπάρχουν αιφνιδιασμοί»

«Η Παιδεία είναι εθνική υπόθεση. Στόχος είναι, στο τέλος αυτής της διαδικασίας, να φτάσουμε σε μια νομοθετική πρωτοβουλία που θα μπορούσε ιδανικά να στηριχθεί από περισσότερα του ενός κόμματα. Αυτό δεν θα είναι επιτυχία μιας κυβέρνησης, αλλά επιτυχία της χώρας», επεσήμανε η κ. Ζαχαράκη και πρόσθεσε:

«Οι τεχνικές λεπτομέρειες, τα ποσοστά και οι μεταβατικές ρυθμίσεις δεν είναι προαποφασισμένες επιλογές, είναι αντικείμενο του ίδιου του διαλόγου.

Μια τόσο μεγάλη αλλαγή δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη και δεν εφαρμόζεται χωρίς δοκιμή. Σε αυτά τα ζητήματα δεν πρέπει να υπάρχουν αιφνιδιασμοί. Όλα πρέπει να προχωρήσουν με ειλικρίνεια, με ανοιχτό πνεύμα και χωρίς προκαταλήψεις».

Το νέο Λύκειο

Εξειδικεύοντας, τη φιλοσοφία της  αρχιτεκτονικής του νέου Λυκείου και του «Εθνικού Απολυτηρίου», επεσήμανε ότι «το Λύκειο δεν πρέπει να είναι απλώς ένας χώρος προετοιμασίας για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο, αλλά να έχει τη δική του αυτοτέλεια και να εξοπλίζει τα παιδιά με δεξιότητες χρήσιμες, όποια πορεία κι αν ακολουθήσουν».

Ο στόχος, είπε, «είναι να κάνουμε ένα πιο δίκαιο και πιο αξιόπιστο σύστημα» και εξήγησε:

«Πρώτον: η κάθε τάξη του Λυκείου να μετρά και η αξιολόγηση της επίδοσης να μην κρίνεται σε μία ημέρα.

Δεύτερον: μικτό αξιόπιστο σύστημα αξιολόγησης που δεν θα στηρίζεται σε μία εξέταση, αλλά θα συνδυάζει εθνικές εξετάσεις και σχολική επίδοση.

Τρίτον: κοινά θέματα και εθνικό σώμα βαθμολογητών με θεσμικές εγγυήσεις, όπως, ενίσχυση της Τράπεζας Θεμάτων, συγκρότηση ενός σώματος βαθμολογητών και διαμόρφωση ενός ενιαίου εθνικού πλαισίου εξετάσεων.

Τέταρτον: λιγότερη ύλη, ουσιαστικότερη γνώση. Όχι περισσότερα μαθήματα στη Γ΄ Λυκείου, λιγότερη ύλη, πιο ουσιαστική γνώση, με χώρο για χώρο για κατανόηση, εφαρμογή και σύνθεση αυτών που μαθαίνουν τα παιδιά».

Β’ και Γ’ Λυκείου

Κεντρικός άξονας της συζήτησης, τόνισε η Σοφία Ζαχαράκη, είναι η συμμετοχή των τάξεων του Λυκείου στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος του «Εθνικού Απολυτηρίου».

Σύμφωνα με την υπουργό, η πρόθεση είναι να μετρά κυρίως: η Β’ Λυκείου και η Γ’ Λυκείου ενώ ειδική συζήτηση γίνεται για την Α’ Λυκείου, η οποία χαρακτηρίστηκε ως «τάξη προσαρμογής».

Η κ. Ζαχαράκη αναγνώρισε ότι, «ο εθνικός διάλογος ξεκινά με πραγματικά προβλήματα που όλοι αναγνωρίζουμε και με αρχές που διαχρονικά έχουν διατυπωθεί από πολλές πλευρές του πολιτικού συστήματος», διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι «η διαδικασία αυτή γίνεται για να ακούσουμε περισσότερο και να μιλήσουμε λιγότερο».

Η στάση των αντιπολιτευόμενων κομμάτων

«Το ΠΑΣΟΚ δεν θα επιτρέψει τη δημιουργία πολιτικών και επικοινωνιακών αντιπερισπασμών με θύμα την Παιδεία. Προτεραιότητά μας είναι μια ουσιαστική τομή για τις επόμενες γενιές, ακόμη κι αν αυτή απαιτεί θυσίες από όλους μας», υπογράμμισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Στέφανος Παραστατίδης.

«Αυτή η διαδικαστική συζήτηση είναι πολύ σοβαρή γιατί αφορά το μέλλον της χώρας και όλων των νέων παιδιών. Πρέπει να έχουμε την πρόταση της κυβέρνησης, να μπορέσουμε να την μελετήσουμε, να την αξιολογήσουμε, να  δούμε αν πράγματι είναι μία προωθητική μεταρρυθμιστική λύση που έχει ανάγκη η χώρα για να κάνουμε και εμείς τις προτάσεις μας», σημείωσε από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Καλαματιανός.

«Τα ωραία λόγια με τα ωραία περιτυλίγματα δεν σβήνουν τα ταξικά φίλτρα, δεν σταματούν τον  θρήνο και τον οδυρμό των παιδιών και των λαϊκών οικογενειών που οικονομικά δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις αυτού του σκληρού, αντιλαϊκού, αντιεκπαιδευτικού συστήματος», τόνισε ο βουλευτής του ΚΚΕ, Γιάννης Δελής.

Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Μερόπη Τζούφη, σημείωσε ότι «η νέα αρχιτεκτονική του λυκείου είναι μια βαθειά πολιτική συζήτηση που αφορά τον κοινωνικό πυρήνα της εκπαίδευσης και δεν μπορεί να είναι αποκομμένη από τη λύση των χρόνιων προβλημάτων που ταλανίζουν μαθητές εκπαιδευτικούς και γονείς».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ευρωπαϊκή Ένωση: Το μυστικό όπλο για να αποκλείσει τις κινεζικές εταιρείες

Ευρωπαϊκή Ένωση: Το μυστικό όπλο για να αποκλείσει τις κινεζικές εταιρείες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ραντεβού μετά το χωρισμό: How soon is too soon…;

Ραντεβού μετά το χωρισμό: How soon is too soon…;

Κοινωνία
Υπόθεση Παναγόπουλου: Οξύνεται η κρίση – Στα πρόθυρα της διάσπασης η ΠΑΣΚΕ

Υπόθεση Παναγόπουλου: Οξύνεται η κρίση – Στα πρόθυρα της διάσπασης η ΠΑΣΚΕ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Στοιχεία της ΑΑΔΕ επιβεβαιώνουν τη συνέχιση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ
Συνέχεια του πάρτι 10.02.26

Στοιχεία της ΑΑΔΕ επιβεβαιώνουν τη συνέχιση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

6.996 ΑΦΜ έλαβαν δικαιώματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τιμολόγια ζωοτροφών, σχεδόν 8.000 πήραν επιδοτήσεις επειδή... έπαιρναν και πριν - περισσότερα τα κρητικά ΑΦΜ από τους δηλωμένους κτηνοτρόφους του νησιού.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Ποιος φοβάται τον Ευάγγελο Βενιζέλο; – Γιατί τον στοχοποιεί το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 10.02.26

Ποιος φοβάται τον Ευάγγελο Βενιζέλο; – Γιατί τον στοχοποιεί το Μαξίμου

Γιατί το μέγαρο Μαξίμου βάζει στο στόχαστρο τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Σαμαρά - Βενιζέλου. Η παρέμβαση - καταπέλτης του Ευάγγελου Βενιζέλου κατά της κυβέρνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση και τα τρία επίπεδα στα οποία πλήττει τη στρατηγική Μητσοτάκη γύρω από τις προωθούμενες αλλαγές στο Σύνταγμα

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Το πρόγραμμα της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν – Εκτός ατζέντας η οριοθέτηση ΑΟΖ
Τα βλέμματα στην Άγκυρα 10.02.26

Το πρόγραμμα της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν - Εκτός ατζέντας η οριοθέτηση ΑΟΖ

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Με χαμηλές προσδοκίες προσέρχεται η Ελλάδα στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας που θα διεξαχθεί στην Τουρκία.

Σύνταξη
Αξιολογείται – ακόμα – η συμμετοχή της Ελλάδας στην διάσκεψη του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ
Διπλωματία 10.02.26

Αξιολογείται – ακόμα – η συμμετοχή της Ελλάδας στην διάσκεψη του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ

«Η στάση μας αξιολογείται» απάντησε η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, όσον αφορά το ποια θα είναι η απάντηση της Ελλάδας στην πρόσκληση Τραμπ για τις 19 Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε τη «ρήτρα διασφάλισης» της Συμφωνίας ΕΕ-Mercosur – «Νέο ‘όχι’ σε προσχηματικές και ανεφάρμοστες προβλέψεις»
Στρασβούργο 10.02.26

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε τη «ρήτρα διασφάλισης» της Συμφωνίας ΕΕ-Mercosur – «Νέο ‘όχι’ σε προσχηματικές και ανεφάρμοστες προβλέψεις»

«Πρόκειται μια προσχηματική και ανεφάρμοστη, πρακτικά, ρήτρα που επιχειρείται να παρουσιαστεί από τις ισχυρές πολιτικές δυνάμεις της ΕΕ ως διασφάλιση για αγροτικά προϊόντα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Η Mercosur ξανά στο τραπέζι: Ηχηρό «όχι» των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ σε μια χειρότερη συμφωνία για τους αγρότες
Ευρωκοινοβούλιο 10.02.26

Η Mercosur ξανά στο τραπέζι: Ηχηρό «όχι» των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ σε μια χειρότερη συμφωνία για τους αγρότες

«Δεν είμαστε απέναντι στο διεθνές εμπόριο. Είμαστε απέναντι σε συμφωνίες που θυσιάζουν την ευρωπαϊκή αγροτική παραγωγή, τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, για βραχυπρόθεσμα εμπορικά οφέλη άλλων κλάδων», λένε για τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Στρατηγική επιλογή του ΠΑΣΟΚ η αμφίπλευρη κοινωνική και πολιτική διεύρυνση
Πολιτική Γραμματεία 10.02.26

Τσουκαλάς: Στρατηγική επιλογή του ΠΑΣΟΚ η αμφίπλευρη κοινωνική και πολιτική διεύρυνση

Στόχος είναι «να αγγίξει ξανά η παράταξη τα πραγματικά κοινωνικά, πολιτικά και εκλογικά της όρια και να μπορέσει να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Κικίλιας: «138 νέα οχήματα για το Λιμενικό, παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο ευχρηστίας και αξιοπιστίας»
Δείτε φωτογραφίες 10.02.26

Κικίλιας: «138 νέα οχήματα για το Λιμενικό, παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο ευχρηστίας και αξιοπιστίας»

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας είπε ότι η συγκεκριμένη παράδοση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του στόλου των χερσαίων επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος

Σύνταξη
Μητσοτάκης χωρίς Plan B στους κτηνοτρόφους – Επιμένει στην «οριστική εκρίζωση της ευλογιάς»
Συνάντηση στο Μαξίμου 10.02.26

Μητσοτάκης χωρίς Plan B στους κτηνοτρόφους - Επιμένει στην «οριστική εκρίζωση της ευλογιάς»

Κατά την είσοδο των κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου δεν έγιναν δηλώσεις - «Η συζήτηση για τον εμβολιασμό αυτή τη στιγμή μάλλον αποπροσανατολίζει», υποστήριξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Πολάκης: Άρση ασυλίας εισηγείται η επιτροπή δεοντολογίας μετά τη μήνυση πρώην στελέχους του ΚΕΕΛΠΝΟ
Ποιοι υπερψήφισαν 10.02.26

Άρση ασυλίας του Παύλου Πολάκη εισηγείται η επιτροπή δεοντολογίας της Βουλής

Ο Παύλος Πολάκης φαίνεται να αντέδρασε έντονα στην απόφαση της επιτροπής για άρση της ασυλίας του μετά τη μήνυση του πολιτευτή της ΝΔ και πρώην στελέχους του ΚΕΕΛΠΝΟ, Σταμάτη Πουλή

Σύνταξη
Ανεξαρτητοποιήθηκε με αιχμές η Έλενα Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας – Μένει με πέντε βουλευτές και… κινδυνεύει
Πολιτική 10.02.26 Upd: 11:42

Ανεξαρτητοποιήθηκε με αιχμές η Έλενα Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας – Μένει με πέντε βουλευτές και… κινδυνεύει

Μετά και την ανεξαρτητοποίηση της κ. Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας το κόμμα μένει με πέντε βουλευτές. Σύμφωνα με το «περιβάλλον» της κ. Καραγεωργοπούλου, αισθάνεται ότι πολιτικά έχει ωριμάσει και βλέπει ότι στο συγκεκριμένο κόμμα απέχει ο λόγος από την πράξη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Καρχιμάκης: Αυτοψία στο Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών – «Η τηλεδιοίκηση λειτουργεί μόνο μέχρι το Λιανοκλάδι»
Δείτε βίντεο 10.02.26

«Η τηλεδιοίκηση λειτουργεί μόνο μέχρι το Λιανοκλάδι» - Αυτοψία Καρχιμάκη στο Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης κάλεσε τον Λευτέρη Καρχιμάκη να επισκεφθεί το ΣΚΑ - Σοβαρές καταγγελίες μετά την αυτοψία που πραγματοποίησε

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Chappell Roan αποχωρεί από το πρακτορείο της μετά την αναφορά του ιδρυτή του Κέισι Γουάσερμαν στα αρχεία Έπσταϊν
«Έχω ευθύνη» 10.02.26

Η Chappell Roan αποχωρεί από το πρακτορείο της μετά την αναφορά του ιδρυτή του Κέισι Γουάσερμαν στα αρχεία Έπσταϊν

«Έχω ευθύνη να προστατεύω τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι. Κανείς δεν θα έπρεπε να καλείται να δικαιολογεί ή να αγνοεί πράξεις που συγκρούονται τόσο έντονα με τις αξίες μας», έγραψε η Chappell Roan σε ανάρτησή της

Σύνταξη
Μεγάλες αλλαγές στο «Ντιέγκο Μαραντόνα», για λόγους ασφαλείας
On Field 10.02.26

Μεγάλες αλλαγές στο «Ντιέγκο Μαραντόνα», για λόγους ασφαλείας

Η διοίκηση της Νάπολι και ο δήμος της πόλης παίρνουν άμεσα μέτρα για το ιστορικό γήπεδο, μετά τις σοκαριστικές εικόνες στα social media, από το παιχνίδι των «παρτενοπέι» με την Τσέλσι για το Champions League

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Έβερτον – Μπόρνμουθ
Ποδόσφαιρο 10.02.26

LIVE: Έβερτον – Μπόρνμουθ

LIVE: Έβερτον – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Μπόρνμουθ για την 26η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Αλβανία: Διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση της αντιπροέδρου της κυβέρνησης – Συγκρούσεις με την αστυνομία
Καταγγέλλουν διαφθορά 10.02.26

Αλβανία: Διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση της αντιπροέδρου της κυβέρνησης – Συγκρούσεις με την αστυνομία

Ένα από τα συνθήματα που φώναζαν οι διαδηλωτές στην Αλβανια ήταν: «Ράμα φύγε, αυτή η διεφθαρμένη κυβέρνηση πρέπει να παραιτηθεί». Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί στα κυβερνητικά κτίρια.

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Νιουκάστλ
Ποδόσφαιρο 10.02.26

LIVE: Τότεναμ – Νιουκάστλ

LIVE: Τότεναμ – Νιουκάστλ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Νιουκάστλ για την 26η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Λιντς
Ποδόσφαιρο 10.02.26

LIVE: Τσέλσι – Λιντς

LIVE: Τσέλσι – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Λιντς για την 26η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Κτηνοτρόφοι: Προβληματισμός και ανησυχία για την ευλογιά – Ζητούν από την κυβέρνηση «plan b»
Δίμηνο «φωτιά» 10.02.26

Προβληματισμός και ανησυχία στους κτηνοτρόφους για την ευλογιά - Ζητούν από την κυβέρνηση «plan b»

Προβληματισμένοι και με έκδηλη ανησυχία έφυγαν οι κτηνοτρόφοι από τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό στο μέγαρο Μαξίμου. Στόχος μας η εκρίζωση της ευλογιάς, λέει ο Τσιάρας με το αρμόδιο υπουργείο να παραμένει αρνητικό στον εμβολιασμό.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στοιχεία της ΑΑΔΕ επιβεβαιώνουν τη συνέχιση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ
Συνέχεια του πάρτι 10.02.26

Στοιχεία της ΑΑΔΕ επιβεβαιώνουν τη συνέχιση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

6.996 ΑΦΜ έλαβαν δικαιώματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τιμολόγια ζωοτροφών, σχεδόν 8.000 πήραν επιδοτήσεις επειδή... έπαιρναν και πριν - περισσότερα τα κρητικά ΑΦΜ από τους δηλωμένους κτηνοτρόφους του νησιού.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Λίστα ICE – Ένας μικρός ευρωπαϊκός ιστότοπος «ξεμπροστιάζει» τους πράκτορες μετανάστευσης των ΗΠΑ
Κόσμος 10.02.26

Λίστα ICE – Ένας μικρός ευρωπαϊκός ιστότοπος «ξεμπροστιάζει» τους πράκτορες μετανάστευσης των ΗΠΑ

Ο ιστότοπος με έδρα την Ολλανδία χρησιμοποιεί δημόσιες πληροφορίες και συμβουλές για να αποκαλύψει την ταυτότητα των πρακτόρων της ICE, που εμπλέκονται σε καταστολές σε όλες τις ΗΠΑ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Συνέδριο ALL THINGS RADIO 2026: Το κορυφαίο θεσμικό γεγονός της ελληνικής ραδιοφωνικής και audio αγοράς
Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου 10.02.26

Συνέδριο ALL THINGS RADIO 2026: Το κορυφαίο θεσμικό γεγονός της ελληνικής ραδιοφωνικής και audio αγοράς

Διακεκριμένοι διεθνείς ομιλητές και κορυφαία στελέχη της ελληνικής αγοράς συναντιούνται για να συζητήσουν όλα όσα διαμορφώνουν την επόμενη ημέρα του ραδιοφώνου και του audio στο ολοήμερο συνέδριο του ALL THINGS RADIO στο πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026.

Σύνταξη
Η στενή σχέση του Bad Bunny του με τον Μέσι και οι αφιερωμένοι στον Αργεντινό σούπερ σταρ στίχοι (vid+pics)
Ποδόσφαιρο 10.02.26

Η στενή σχέση του Bad Bunny του με τον Μέσι και οι αφιερωμένοι στον Αργεντινό σούπερ σταρ στίχοι (vid+pics)

Η μουσική κατά την διάρκεια της προπόνησης είναι απαραίτητη για τον Λιονέλ Μέσι και ένας από τους αγαπημένους του καλλιτέχνες είναι ο Bad Bunny που προκάλεσε χαμό στο πρόσφατο Super Bowl. Η σχέση τους δεν μένει εκεί όμως...

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα ή πυραύλους», λέει ο Τραμπ – Συνάντηση με Νετανιάχου μια μέρα νωρίτερα
Εξελίξεις 10.02.26

«Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα ή πυραύλους», λέει ο Τραμπ – Συνάντηση με Νετανιάχου μια μέρα νωρίτερα

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επίσπευσε την συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ώστε να «μεταφερθούν οι πληροφορίες» που έδωσαν στον Στιβ Γουίτκοφ «σωστά».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γαλλία: Εισαγγελέας αναζητεί τα θύματα 79χρονου – Επί 50 χρόνια κακοποιούσε σεξουαλικά ανήλικα αγόρια
89 τα θύματα 10.02.26

Γαλλία: Εισαγγελέας αναζητεί τα θύματα 79χρονου – Επί 50 χρόνια κακοποιούσε σεξουαλικά ανήλικα αγόρια

Ο εισαγγελέας έδωσε στη δημοσιότητα το όνομα του συλληφθέντος, με την ελπίδα ότι θα ενθαρρυνθούν τα θύματα και θα δώσουν στοιχεία. Οι επιθέσεις φέρονται να έχουν γίνει σε πολλές χώρες.

Σύνταξη
Πως η ΚΕΔ μεγάλωσε την πίεση στους διαιτητές (για καλό δικό της)
Ποδόσφαιρο 10.02.26

Πως η ΚΕΔ μεγάλωσε την πίεση στους διαιτητές (για καλό δικό της)

Διπλωματία, για γέλια και για κλάματα στη διαιτησία. Οι ξένοι της ΚΕΔ αποφάσισαν να μην επαναφέρουν την τηλεκριτική επειδή δεν ήθελαν ρήξεις με ομάδες, όμως ζητούν από τους διαιτητές να μην φοβούνται!

Σύνταξη
Από τη Μόδα στο Δίκαιο – Το μοντέλο που έγινε δικηγόρος για να συμβουλεύει τους πρώην συνάδελφους του
Αλλαγή πλεύσης 10.02.26

Από τη Μόδα στο Δίκαιο - Το μοντέλο που έγινε δικηγόρος για να συμβουλεύει τους πρώην συνάδελφους του

Ο 32χρονος Bilel Ben Ahmed, πρώην μοντέλο, άφησε τις πασαρέλες για να γίνει δικηγόρος στο Λουξεμβούργο. Ωστόσο, ο Γάλλος δεν είχε καμία πρόθεση να κόψει τους δεσμούς με το προηγούμενο επάγγελμά του: τώρα χρησιμοποιεί τις νομικές του γνώσεις για να συμβουλεύει τους πρώην συναδέλφους του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λονδίνο: Δύο μαθητές τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο – Αναζητείται ο έφηβος δράστης
Κόσμος 10.02.26

Δύο μαθητές τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο - Αναζητείται ο έφηβος δράστης

Σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας στο βόρειο Λονδίνο, όταν δύο μαθητές 12 και 13 ετών μαχαιρώθηκαν, με την αστυνομία να αναζητά έναν έφηβο που φέρεται να είναι ο δράστης

Σύνταξη
Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ στηρίζει τον Ιτούδη: «Καλύτερα να αλλάξω παίκτες παρά προπονητή»
Μπάσκετ 10.02.26

Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ στηρίζει τον Ιτούδη: «Καλύτερα να αλλάξω παίκτες παρά προπονητή»

Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι τοποθετήθηκε υπέρ του Δημήτρη Ιτούδη, ενώ άσκησε δριμεία κριτική στους παίκτες για την πτωτική πορεία της ομάδας το τελευταίο διάστημα.

Σύνταξη
Άρτα: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της 35χρονης που πέθανε ένα θήλαζε το μωρό της – Τι αναφέρει η ιατροδικαστική
Στην Αρτα 10.02.26

Αυτή είναι η αιτία θανάτου της 35χρονης που πέθανε ένα θήλαζε το μωρό της - Τι αναφέρει η ιατροδικαστική

Η 35χρονη είχε φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της πριν από περίπου 15 ημέρες. Ζούσε στην Άρτα με τον σύζυγό της, γνωστό γιατρό της περιοχής, και τα δύο τους παιδιά.

Σύνταξη
Τέμπη: Τρία χρόνια από την τραγωδία – Το κάλεσμα για μαζικές συγκεντρώσεις
Παννατική απεργία 10.02.26

Τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών - Το κάλεσμα για μαζικές συγκεντρώσεις

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή στις συγκεντρώσεις μαζί με τα Εργατικά Κέντρα και τα Σωματεία Εργαζομένων, τους Φοιτητικούς Συλλόγους, τους μαζικούς φορείς, σε όλη την Ελλάδα.

Σύνταξη
Ο Τραμπ απειλεί να μπλοκάρει το άνοιγμα γέφυρας που συνδέει ΗΠΑ-Καναδά – Ζητά μερίδιο από τα έσοδα
Με το βλέμμα στα διόδια... 10.02.26

Ο Τραμπ απειλεί να μπλοκάρει το άνοιγμα γέφυρας που συνδέει ΗΠΑ-Καναδά – Ζητά μερίδιο από τα έσοδα

«Οι δασμοί που μας χρεώνει ο Καναδάς για τα γαλακτοκομικά μας προϊόντα είναι, εδώ και πολλά χρόνια, απαράδεκτοι», είπε ο Τραμπ. Και ζητά από την Οτάβα «τη Δικαιοσύνη και τον Σεβασμό που μας αξίζει»

Σύνταξη
Τόνι Κρόος: «Χωρίς τον Ρονάλντο, κανείς δεν θα έβλεπε το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας»
Ποδόσφαιρο 10.02.26

Τόνι Κρόος: «Χωρίς τον Ρονάλντο, κανείς δεν θα έβλεπε το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας»

Στο πλευρό του Ρονάλντο, ο πρώην συμπαίκτης του στη Ρεάλ Μαδρίτης, σχετικά με το διαμάχη που έχει διοίκηση του Σαουδαραβικού ποδοσφαίρου και τους ανθρώπους του Public Investment Fund (PIF).

Αλέξανδρος Κωτάκης
Χάρις Αλεξίου: Αν ζούσες συνέχεια με τον έρωτα θα ήσουν ένας παλαβός, πρέπει να πάμε παρακάτω, να αγαπήσουμε και αλλιώς
Fizz 10.02.26

Χάρις Αλεξίου: Αν ζούσες συνέχεια με τον έρωτα θα ήσουν ένας παλαβός, πρέπει να πάμε παρακάτω, να αγαπήσουμε και αλλιώς

«Πάνω στο πένθος του έρωτα δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε. Μόνο όταν είσαι σε ισορροπία με τον εαυτό σου μπορείς να δημιουργήσεις», δήλωσε μεταξύ άλλων η Χάρις Αλεξίου

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο