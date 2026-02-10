Το πλαίσιο και τους βασικούς άξονες του «εθνικού διαλόγου» για το νέο Λύκειο και το «Εθνικό Απολυτήριο» έθεσε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, παρουσίασε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής το πλαίσιο για την έναρξη του «εθνικού διαλόγου σχετικά με το νέο Λύκειο και την καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου»

Με τον διάλογο να ολοκληρώνεται τα τέλη Νοεμβρίου, μετά από περίπου 20 συνεδριάσεις, η υπουργός τόνισε πολλές φορές «την ανάγκη ουσιαστικής συνεργασίας και συμμετοχής όλων των κομμάτων με προτάσεις και παρατηρήσεις».

«Δεν πρέπει να υπάρχουν αιφνιδιασμοί»

«Η Παιδεία είναι εθνική υπόθεση. Στόχος είναι, στο τέλος αυτής της διαδικασίας, να φτάσουμε σε μια νομοθετική πρωτοβουλία που θα μπορούσε ιδανικά να στηριχθεί από περισσότερα του ενός κόμματα. Αυτό δεν θα είναι επιτυχία μιας κυβέρνησης, αλλά επιτυχία της χώρας», επεσήμανε η κ. Ζαχαράκη και πρόσθεσε:

«Οι τεχνικές λεπτομέρειες, τα ποσοστά και οι μεταβατικές ρυθμίσεις δεν είναι προαποφασισμένες επιλογές, είναι αντικείμενο του ίδιου του διαλόγου.

Μια τόσο μεγάλη αλλαγή δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη και δεν εφαρμόζεται χωρίς δοκιμή. Σε αυτά τα ζητήματα δεν πρέπει να υπάρχουν αιφνιδιασμοί. Όλα πρέπει να προχωρήσουν με ειλικρίνεια, με ανοιχτό πνεύμα και χωρίς προκαταλήψεις».

Το νέο Λύκειο

Εξειδικεύοντας, τη φιλοσοφία της αρχιτεκτονικής του νέου Λυκείου και του «Εθνικού Απολυτηρίου», επεσήμανε ότι «το Λύκειο δεν πρέπει να είναι απλώς ένας χώρος προετοιμασίας για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο, αλλά να έχει τη δική του αυτοτέλεια και να εξοπλίζει τα παιδιά με δεξιότητες χρήσιμες, όποια πορεία κι αν ακολουθήσουν».

Ο στόχος, είπε, «είναι να κάνουμε ένα πιο δίκαιο και πιο αξιόπιστο σύστημα» και εξήγησε:

«Πρώτον: η κάθε τάξη του Λυκείου να μετρά και η αξιολόγηση της επίδοσης να μην κρίνεται σε μία ημέρα.

Δεύτερον: μικτό αξιόπιστο σύστημα αξιολόγησης που δεν θα στηρίζεται σε μία εξέταση, αλλά θα συνδυάζει εθνικές εξετάσεις και σχολική επίδοση.

Τρίτον: κοινά θέματα και εθνικό σώμα βαθμολογητών με θεσμικές εγγυήσεις, όπως, ενίσχυση της Τράπεζας Θεμάτων, συγκρότηση ενός σώματος βαθμολογητών και διαμόρφωση ενός ενιαίου εθνικού πλαισίου εξετάσεων.

Τέταρτον: λιγότερη ύλη, ουσιαστικότερη γνώση. Όχι περισσότερα μαθήματα στη Γ΄ Λυκείου, λιγότερη ύλη, πιο ουσιαστική γνώση, με χώρο για χώρο για κατανόηση, εφαρμογή και σύνθεση αυτών που μαθαίνουν τα παιδιά».

Β’ και Γ’ Λυκείου

Κεντρικός άξονας της συζήτησης, τόνισε η Σοφία Ζαχαράκη, είναι η συμμετοχή των τάξεων του Λυκείου στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος του «Εθνικού Απολυτηρίου».

Σύμφωνα με την υπουργό, η πρόθεση είναι να μετρά κυρίως: η Β’ Λυκείου και η Γ’ Λυκείου ενώ ειδική συζήτηση γίνεται για την Α’ Λυκείου, η οποία χαρακτηρίστηκε ως «τάξη προσαρμογής».

Η κ. Ζαχαράκη αναγνώρισε ότι, «ο εθνικός διάλογος ξεκινά με πραγματικά προβλήματα που όλοι αναγνωρίζουμε και με αρχές που διαχρονικά έχουν διατυπωθεί από πολλές πλευρές του πολιτικού συστήματος», διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι «η διαδικασία αυτή γίνεται για να ακούσουμε περισσότερο και να μιλήσουμε λιγότερο».

Η στάση των αντιπολιτευόμενων κομμάτων

«Το ΠΑΣΟΚ δεν θα επιτρέψει τη δημιουργία πολιτικών και επικοινωνιακών αντιπερισπασμών με θύμα την Παιδεία. Προτεραιότητά μας είναι μια ουσιαστική τομή για τις επόμενες γενιές, ακόμη κι αν αυτή απαιτεί θυσίες από όλους μας», υπογράμμισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Στέφανος Παραστατίδης.

«Αυτή η διαδικαστική συζήτηση είναι πολύ σοβαρή γιατί αφορά το μέλλον της χώρας και όλων των νέων παιδιών. Πρέπει να έχουμε την πρόταση της κυβέρνησης, να μπορέσουμε να την μελετήσουμε, να την αξιολογήσουμε, να δούμε αν πράγματι είναι μία προωθητική μεταρρυθμιστική λύση που έχει ανάγκη η χώρα για να κάνουμε και εμείς τις προτάσεις μας», σημείωσε από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Καλαματιανός.

«Τα ωραία λόγια με τα ωραία περιτυλίγματα δεν σβήνουν τα ταξικά φίλτρα, δεν σταματούν τον θρήνο και τον οδυρμό των παιδιών και των λαϊκών οικογενειών που οικονομικά δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις αυτού του σκληρού, αντιλαϊκού, αντιεκπαιδευτικού συστήματος», τόνισε ο βουλευτής του ΚΚΕ, Γιάννης Δελής.

Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Μερόπη Τζούφη, σημείωσε ότι «η νέα αρχιτεκτονική του λυκείου είναι μια βαθειά πολιτική συζήτηση που αφορά τον κοινωνικό πυρήνα της εκπαίδευσης και δεν μπορεί να είναι αποκομμένη από τη λύση των χρόνιων προβλημάτων που ταλανίζουν μαθητές εκπαιδευτικούς και γονείς».