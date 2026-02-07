Εθνικό Απολυτήριο: Ο οδικός χάρτης για διάλογο 9 μηνών

Την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου ξεκινά από την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής ο Εθνικός Διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο και το Νέο Λύκειο, όπως τόνισε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου παρουσία του γενικού γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωάννη Παπαδομαρκάκη και του προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής Σπύρου Δουκάκη. «Η συζήτηση για το Εθνικό Απολυτήριο και τη νέα αρχιτεκτονική του Λυκείου δεν είναι συζήτηση τεχνική. Είναι βαθιά παιδαγωγική και κοινωνική. Ο τομέας της Παιδείας είναι το σημείο όπου συναντώνται οι προσδοκίες της χώρας μας με το μέλλον», επεσήμανε και υπογράμμισε ότι «δεν ξεκινάμε μία ακόμα μεταρρύθμιση αλλά μια συζήτηση ευθύνης για το αύριο της εκπαίδευσης και της χώρας. Αυτή η συζήτηση δεν αφορά ούτε τους εκλογικούς κύκλους ούτε τη θητεία της κυβέρνησης ή ενός υπουργού, αλλά το μέλλον των παιδιών, το αύριο της χώρας». Βασική αρχή του διαλόγου είναι ο μη αιφνιδιασμός. Οραμά του: ένα καλύτερο σχολείο, ένα Λύκειο που θα «μετρά» και ένα απολυτήριο που, από μόνο του, θα έχει αξία.

Πλατφόρμα διαβούλευσης

Η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαλόγου, με επικεφαλής τον πρόεδρο της Συνόδου των Πρυτάνεων, καθηγητή Μιχάλη Σφακιανάκη, θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Παρασκευή. Στην επιτροπή θα συμμετέχουν πανεπιστημιακοί, έμπειρα στελέχη της εκπαίδευσης, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών φορέων και ειδικοί εγνωσμένου κύρους. Οπως είπε η Σ. Ζαχαράκη, τον Απρίλιο θα ανοίξει και πλατφόρμα διαβούλευσης όπου θα κατατίθενται οι απόψεις, οι εμπειρίες και οι προτάσεις των πολιτών – θα παραμείνει ανοιχτή για έναν μήνα. Απώτερος στόχος είναι να ολοκληρωθεί ο Εθνικός Διάλογος και να γίνει η συζήτηση στη Βουλή στα τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου. Επανέλαβε ότι ενδεχομένως ο χρόνος εφαρμογής να είναι το σχολικό έτος 2027-2028. «Αυτή τη στιγμή προσδιορίζουμε ως πρώτο ορίζοντα εφαρμογής το σχολικό έτος 2027-2028. Αν εκτιμήσουμε ότι υπάρχει μεγάλος βαθμός επισφάλειας στις επιδόσεις των παιδιών, προφανώς θα επανεξεταστεί το χρονικό σημείο έναρξης».

Τράπεζα Θεμάτων

Τρεις θα είναι οι κεντρικοί άξονες του διαλόγου:

1) Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης. «Θα δούμε τι λειτουργεί, τι δεν λειτουργεί και τι θα μπορούσε να γίνει καλύτερα», είπε χαρακτηριστικά. «Η προσθήκη γνώσεων και δεξιοτήτων, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ευελιξία και η ανθεκτικότητα, η ενσυναίσθηση και η αλληλεγγύη θα θέλαμε να εντάσσονται στη λογική του Εθνικού Απολυτηρίου», σημείωσε. Τόνισε ιδιαίτερα το θέμα της επιμόρφωσης και της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, ενώ ανέφερε τη σημασία του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας και του πιστοποιητικού πληροφορικής στην ενίσχυση του Εθνικού Απολυτηρίου.

2) Διακυβέρνηση του εκπαιδευτικού συστήματος. 2.500 νέα θέματα, βασισμένα στα νέα προγράμματα σπουδών, πρόκειται να προστεθούν και να ενισχύσουν την Τράπεζα Θεμάτων. Το αν όλα τα θέματα των εξετάσεων (και όχι τα 2 από τα 4, όπως ισχύει σήμερα) θα προέρχονται από την Τράπεζα είναι ένα από τα αντικείμενα του διαλόγου. Το ίδιο και ο ρόλος των προφορικών εξετάσεων.

3) Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις, οι οποίες δεν καταργούνται μέχρι να «μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα σύστημα εξίσου αξιόπιστο, διαφανές και δίκαιο, που θα αντικαταστήσει αυτό που έχουμε», όπως είπε χαρακτηριστικά. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, διευκρίνισε ότι δεν καταργείται, επίσης, η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής.

Η υπουργός αναφέρθηκε ακόμα στην ανάγκη ενίσχυσης αλλά και την επιτυχία του ψηφιακού φροντιστηρίου – οι παρακολουθήσεις, κυρίως από μαθητές της Γ’ Λυκείου, έχουν αυξηθεί 30% από πέρυσι – και προανήγγειλε την επέκταση των μαθημάτων σε ζωντανή σύνδεση και στις υπόλοιπες τάξεις του Λυκείου.

