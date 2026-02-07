newspaper
Εθνικό Απολυτήριο: Ο οδικός χάρτης για διάλογο 9 μηνών
Ελλάδα 07 Φεβρουαρίου 2026, 07:00

Εθνικό Απολυτήριο: Ο οδικός χάρτης για διάλογο 9 μηνών

Την ερχόμενη Τρίτη θα παρουσιαστεί στη Βουλή η πρόταση του υπουργείου Παιδείας - Τον Απρίλιο θα ανοίξει η πλατφόρμα διαβούλευσης και για τους πολίτες

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
Την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου ξεκινά από την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής ο Εθνικός Διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο και το Νέο Λύκειο, όπως τόνισε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου παρουσία του γενικού γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωάννη Παπαδομαρκάκη και του προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής Σπύρου Δουκάκη. «Η συζήτηση για το Εθνικό Απολυτήριο και τη νέα αρχιτεκτονική του Λυκείου δεν είναι συζήτηση τεχνική. Είναι βαθιά παιδαγωγική και κοινωνική. Ο τομέας της Παιδείας είναι το σημείο όπου συναντώνται οι προσδοκίες της χώρας μας με το μέλλον», επεσήμανε και υπογράμμισε ότι «δεν ξεκινάμε μία ακόμα μεταρρύθμιση αλλά μια συζήτηση ευθύνης για το αύριο της εκπαίδευσης και της χώρας. Αυτή η συζήτηση δεν αφορά ούτε τους εκλογικούς κύκλους ούτε τη θητεία της κυβέρνησης ή ενός υπουργού, αλλά το μέλλον των παιδιών, το αύριο της χώρας». Βασική αρχή του διαλόγου είναι ο μη αιφνιδιασμός. Οραμά του: ένα καλύτερο σχολείο, ένα Λύκειο που θα «μετρά» και ένα απολυτήριο που, από μόνο του, θα έχει αξία.

Πλατφόρμα διαβούλευσης

Η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαλόγου, με επικεφαλής τον πρόεδρο της Συνόδου των Πρυτάνεων, καθηγητή Μιχάλη Σφακιανάκη, θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Παρασκευή. Στην επιτροπή θα συμμετέχουν πανεπιστημιακοί, έμπειρα στελέχη της εκπαίδευσης, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών φορέων και ειδικοί εγνωσμένου κύρους. Οπως είπε η Σ. Ζαχαράκη, τον Απρίλιο θα ανοίξει και πλατφόρμα διαβούλευσης όπου θα κατατίθενται οι απόψεις, οι εμπειρίες και οι προτάσεις των πολιτών – θα παραμείνει ανοιχτή για έναν μήνα. Απώτερος στόχος είναι να ολοκληρωθεί ο Εθνικός Διάλογος και να γίνει η συζήτηση στη Βουλή στα τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου. Επανέλαβε ότι ενδεχομένως ο χρόνος εφαρμογής να είναι το σχολικό έτος 2027-2028. «Αυτή τη στιγμή προσδιορίζουμε ως πρώτο ορίζοντα εφαρμογής το σχολικό έτος 2027-2028. Αν εκτιμήσουμε ότι υπάρχει μεγάλος βαθμός επισφάλειας στις επιδόσεις των παιδιών, προφανώς θα επανεξεταστεί το χρονικό σημείο έναρξης».

Τράπεζα Θεμάτων

Τρεις θα είναι οι κεντρικοί άξονες του διαλόγου:

1)    Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης. «Θα δούμε τι λειτουργεί, τι δεν λειτουργεί και τι θα μπορούσε να γίνει καλύτερα», είπε χαρακτηριστικά. «Η προσθήκη γνώσεων και δεξιοτήτων, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ευελιξία και η ανθεκτικότητα, η ενσυναίσθηση και η αλληλεγγύη θα θέλαμε να εντάσσονται στη λογική του Εθνικού Απολυτηρίου», σημείωσε. Τόνισε ιδιαίτερα το θέμα της επιμόρφωσης και της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, ενώ ανέφερε τη σημασία του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας και του πιστοποιητικού πληροφορικής στην ενίσχυση του Εθνικού Απολυτηρίου.

2)    Διακυβέρνηση του εκπαιδευτικού συστήματος. 2.500 νέα θέματα, βασισμένα στα νέα προγράμματα σπουδών, πρόκειται να προστεθούν και να ενισχύσουν την Τράπεζα Θεμάτων. Το αν όλα τα θέματα των εξετάσεων (και όχι τα 2 από τα 4, όπως ισχύει σήμερα) θα προέρχονται από την Τράπεζα είναι ένα από τα αντικείμενα του διαλόγου. Το ίδιο και ο ρόλος των προφορικών εξετάσεων.

3)    Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις, οι οποίες δεν καταργούνται μέχρι να «μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα σύστημα εξίσου αξιόπιστο, διαφανές και δίκαιο, που θα αντικαταστήσει αυτό που έχουμε», όπως είπε χαρακτηριστικά. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, διευκρίνισε ότι δεν καταργείται, επίσης, η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής.

Η υπουργός αναφέρθηκε ακόμα στην ανάγκη ενίσχυσης αλλά και την επιτυχία του ψηφιακού φροντιστηρίου – οι παρακολουθήσεις, κυρίως από μαθητές της Γ’ Λυκείου, έχουν αυξηθεί 30% από πέρυσι – και προανήγγειλε την επέκταση των μαθημάτων σε ζωντανή σύνδεση και  στις υπόλοιπες τάξεις του Λυκείου.

Στου Ζωγράφου κάποιον βρήκε & έδωσε χρήματα και κινητό στη Λόρα είπε ο δικηγόρος της οικογένειας της
Ελλάδα 07.02.26

Στου Ζωγράφου κάποιον βρήκε & έδωσε χρήματα και κινητό στη Λόρα είπε ο δικηγόρος της οικογένειας της

Στη Γερμανία δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο υποστηρικτικό περιβάλλον. Πιστεύω ακράδαντα ότι η Λόρα σίγουρα έχει βοηθηθεί από κάποιον ή από κάποιους, ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας

Σύνταξη
«Είναι αυτά τα παιδιά εισβολείς;»: Αιχμηρή απάντηση Αποστολόπουλου σε Καρυστιανού για την τραγωδία στη Χίο
«Να ανασκευάσετε» 06.02.26

«Είναι αυτά τα παιδιά εισβολείς;»: Αιχμηρή απάντηση Αποστολόπουλου σε Καρυστιανού για την τραγωδία στη Χίο

Ο Ιάσονας Αποστολόπουλος αναρωτιέται πώς είναι δυνατόν να χαρακτηρίζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο μικρά, σοβαρά τραυματισμένα μεταναστόπουλα. Η ανάρτησή του για την επίμαχη δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού.

Σύνταξη
Κρήτη: Το σπαρακτικό αντίο της κόρης στη μητέρα της που χάθηκε στο φονικό τροχαίο στον ΒΟΑΚ
Ελλάδα 06.02.26

Κρήτη: Το σπαρακτικό αντίο της κόρης στη μητέρα της που χάθηκε στο φονικό τροχαίο στον ΒΟΑΚ

Η 59χρονη γυναίκα σκοτώθηκε χθες ενώ τρεις ακόμη τραυματίστηκαν μετά τη σφοδρή σύγκρουση τριών ΙΧ αυτοκινήτων στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης κοντά στον κόμβο του Πλατανιά.

Σύνταξη
Βιολάντα: Τραντάχτηκε χωριό 5 χιλιόμετρα μακριά – Στο «σημείο μηδέν» της φονικής έκρηξης εστιάζουν οι Αρχές
Ελλάδα 06.02.26

Βιολάντα: Τραντάχτηκε χωριό 5 χιλιόμετρα μακριά – Στο «σημείο μηδέν» της φονικής έκρηξης εστιάζουν οι Αρχές

Σε νέο βίντεο από το χωριό Αγναντερό, σε απόσταση σχεδόν 5 χιλιομέτρων από το σημείο της φονικής έκρηξης, καταγράφεται η δόνηση από κάμερα ασφαλείας κλειστού καταστήματος.

Σύνταξη
Κατασκοπεία: Πώς στρατολογήθηκε ο σμήναρχος – Τα βιογραφικά στα social media και το ταξίδι στην Κίνα
Ελλάδα 06.02.26

Κατασκοπεία: Πώς στρατολογήθηκε ο σμήναρχος – Τα βιογραφικά στα social media και το ταξίδι στην Κίνα

Εκτός από την ποινική δίωξη που έχει ασκήσει ο εισαγγελέας και τη διαθεσιμότητα στην οποία έχει τεθεί ο σμήναρχος, έχει διαταχθεί ΕΔΕ και είναι σε εξέλιξη έρευνα για να διαπιστωθεί η έκταση και η βαρύτητα των πληροφοριών που είχε μεταδώσει προς την Κίνα.

Σύνταξη
Τραγωδία στη Χίο: Σε ιδιωτικό χώρο φυλάσσεται το μοιραίο σκάφος του Λιμενικού – Θα ελεγχθεί από πραγματογνώμονες
Ελλάδα 06.02.26

Τραγωδία στη Χίο: Σε ιδιωτικό χώρο φυλάσσεται το μοιραίο σκάφος του Λιμενικού – Θα ελεγχθεί από πραγματογνώμονες

Η ΕΔΕ για το δυστύχημα στη Χίο είναι σε εξέλιξη με το σκάφος του Λιμενικού να ελέγχεται από εμπειρογνώμονες για τα σημάδια κατά τη σύγκρουση, ενώ την ίδια ώρα σφοδρή είναι η αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει σε πολιτικό επίπεδο.

Σύνταξη
Παρακλάδι της ρωσόφωνης μαφίας που αυτονομήθηκε το κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα – Εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη
Ελλάδα 06.02.26

Παρακλάδι της ρωσόφωνης μαφίας που αυτονομήθηκε το κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα – Εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη

Εξαρθρώθηκε ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα λαθρεμπορίου τσιγάρων στην Ελλάδα, με ηγετικά μέλη δύο αδέρφια ομογενείς με καταγωγή από την Ουκρανία

Σύνταξη
Το παράδειγμα του Λύντον Τζόνσον στο Βιετνάμ μπορεί να ακολουθήσει ο Τραμπ στο Ιράν
Κόσμος 07.02.26

Το παράδειγμα του Λύντον Τζόνσον στο Βιετνάμ μπορεί να ακολουθήσει ο Τραμπ στο Ιράν

Ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν διαφαίνεται όλο και πιο πιθανός, αλλά ο μακροβιότερος ανταποκριτής στη Μόσχα υπενθυμίζει πως οι ψήφοι, οι απώλειες και ο πληθωρισμός «σκοτώνουν» τους Αμερικανούς προέδρους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«The Moment»: Η Charli xcx απόλαυσε ιδιαιτέρως τη συνεργασία της με την Κάιλι Τζένερ
Χαλαρή 07.02.26

«The Moment»: Η Charli xcx απόλαυσε ιδιαιτέρως τη συνεργασία της με την Κάιλι Τζένερ

Η Charli xcx βρέθηκε πρόσφατα σε μια ειδική προβολή της ταινίας «The Moment» και μίλησε για όσα δεν είδαμε - από τα συναισθήματα της ενόσω τα γυρίσματα κυλούσαν μέχρι τη συνεργασία της με την Κάιλι Τζένερ.

Σύνταξη
Μήπως έφτασε τελικά η ύφεση της ρωσικής οικονομίας; – Τι σημαίνει αυτό για τον πόλεμο και για τον Πούτιν;
Διεθνής Οικονομία 07.02.26

Μήπως έφτασε τελικά η ύφεση της ρωσικής οικονομίας; – Τι σημαίνει αυτό για τον πόλεμο και για τον Πούτιν;

Η πολεμική άνθηση στη Ρωσία έχει δώσει τη θέση της σε υποτονική ανάπτυξη, αυξήσεις φόρων και περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες. Θα επηρεάσει αυτό τη σύγκρουση στην Ουκρανία;

Σύνταξη
Στροφή στην καινοτομία ή «άγκυρα» στα παλιά – Το δίπολο ανάπτυξης φαρμάκου στην Ευρώπη
Έρευνα 07.02.26

Στροφή στην καινοτομία ή «άγκυρα» στα παλιά – Το δίπολο ανάπτυξης φαρμάκου στην Ευρώπη

Η καινοτομία υπόσχεται κέρδη 30% και διεθνή επέκταση, όταν τα καταξιωμένα σκευάσματα εγγυώνται εδραιωμένες πωλήσεις με χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης – H θέση της Ελλάδας

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ένας αποκαλυπτικός διάλογος στη Βουλή για τα παιδιά προσφύγων και μεταναστών
«Τραμπικές» αλλαγές 07.02.26

Ένας αποκαλυπτικός διάλογος στη Βουλή για τα παιδιά προσφύγων και μεταναστών

Με φόντο την τραγωδία της Χίου, Πλεύρης και Χρυσομάλλης στη Βουλή υπολογίζουν τα εργατικά χέρια δεκαεξάχρονων μεταναστών, ενώ καταργείται το πλαίσιο Μητσοτάκη για τα ασυνόδευτα ανήλικα.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
H Λιβύη παρέδωσε ύποπτο για την επίθεση του 2012 σε προξενικό χώρο των ΗΠΑ στη Βεγγάζη [Βίντεο]
Η δεύτερη 11η Σεπτεμβρίου 07.02.26

H Λιβύη παρέδωσε ύποπτο για την επίθεση του 2012 σε προξενικό χώρο των ΗΠΑ στη Βεγγάζη

Η Λιβύη και συγκεκριμένα η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας που ελέγχει τα δυτικά, παρέδωσε στις ΗΠΑ έναν ύποπτο για χτύπημα σε προξενικές εγκαταστάσεις στη Βεγγάζη, με κύριο στόχο τον πρέσβη και μέλη της CIA.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Νότια Κορέα: Ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων μοίρασε από λάθος bitcoins αξίας 40 δισ. δολαρίων
Νότια Κορέα 07.02.26

Μοίρασαν κατά λάθος bitcoins 40 δισ. δολαρίων

Η πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων Bithumb στη Νότια Κορέα μοίρασε κατά λάθος σε πελάτες bitcoins αξίας άνω των 40 δισ. δολαρίων, με αποτέλεσμα η τιμή του να υποχωρήσει πρόσκαιρα κατά 17%.

Σύνταξη
Αυστραλία: Εκκληση για αυτοσυγκράτηση απευθύνουν οι Αρχές ενόψει της επίσκεψης Χέρτσογκ
Αυστραλία 07.02.26

Εκκληση για αυτοσυγκράτηση ενόψει της επίσκεψης Χέρτσογκ

Η αστυνομία λαμβάνει δρακόντεια μέτρα ενόψει της άφιξης του Ισαάκ Χέρτσογκ τη Δευτέρα στο Σίδνεϊ, καθώς φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές έχουν απευθύνει κάλεσμα σε μαζικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.

Σύνταξη
Επσταϊν – Γαλλία: Η εισαγγελία ξεκινά έρευνα σε βάρος του πρώην υπουργού πολιτισμού Τζακ Λανγκ
Γαλλία 07.02.26

Ερευνα σε βάρος του Τζακ Λανγκ για την υπόθεση Επσταϊν

Ερευνα σε βάρος του πρώην υπουργού Πολιτισμού της Γαλλίας Τζακ Λανγκ και της κόρης του ξεκινά η εισαγγελία, μετά τις αποκαλύψεις για τους φερόμενους οικονομικούς δεσμούς τους με τον Τζέφρι Επσταϊν.

Σύνταξη
Στου Ζωγράφου κάποιον βρήκε & έδωσε χρήματα και κινητό στη Λόρα είπε ο δικηγόρος της οικογένειας της
Ελλάδα 07.02.26

Στου Ζωγράφου κάποιον βρήκε & έδωσε χρήματα και κινητό στη Λόρα είπε ο δικηγόρος της οικογένειας της

Στη Γερμανία δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο υποστηρικτικό περιβάλλον. Πιστεύω ακράδαντα ότι η Λόρα σίγουρα έχει βοηθηθεί από κάποιον ή από κάποιους, ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας

Σύνταξη
Η Ταϊβάν ζητά παράταση από τις ΗΠΑ για την παράδοση όπλων που δεν έχει αποπληρώσει
Κόσμος 07.02.26

Η Ταϊβάν ζητά παράταση από τις ΗΠΑ για την παράδοση όπλων που δεν έχει αποπληρώσει

Σε δύσκολη θέση βρίσκεται η Ταϊβάν, καθώς το κοινοβούλιο του νησιού καταψήφισε την πληρωμής πατρίδας όπλων προς τις ΗΠΑ, προωθώντας φθηνότερες λύσεις, με τις τελευταίες να απειλούν να τα δώσουν αλλού.

Σύνταξη
Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Κουαμέ
Ποδόσφαιρο 06.02.26

Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Κουαμέ

Ο Άρης γνωστοποίησε την απόκτηση του 28χρονου, διεθνή Ιβοριανού επιθετικού ως δανεικό για 1,5 έτος από τη Φιορεντίνα. αφού πρώτα ολοκλήρωσε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις.

Σύνταξη
