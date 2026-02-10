newspaper
10.02.2026
– Προσοχή – Νέα ανάκληση παρτίδων προϊόντων βρεφικού γάλακτος
Παραστατίδης για Εθνικό Απολυτήριο: Σοβαρή παιδαγωγική και κοινωνική μεταρρύθμιση, όχι προεκλογικό πυροτέχνημα
Πολιτική Γραμματεία 10 Φεβρουαρίου 2026

Παραστατίδης για Εθνικό Απολυτήριο: Σοβαρή παιδαγωγική και κοινωνική μεταρρύθμιση, όχι προεκλογικό πυροτέχνημα

«Δεν είναι πεδίο άγρας ψήφων. Το μέλλον των παιδιών δεν μπορεί να θυσιάζεται στον βωμό της επικοινωνίας», τόνισε ο Στέφανος Παραστατίδης

Στην συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής για την έναρξη του διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο τοποθετήθηκε ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Παιδείας του ΠΑΣΟΚ -Κινήματος Αλλαγής, Στέφανος Παραστατίδης.

Ο κ. Παραστατίδης υπενθύμισε πως ο διάλογος αυτός δεν είναι κυβερνητική έμπνευση, αλλά καρπός της θεσμικής πρωτοβουλίας που πήρε το ΠΑΣΟΚ ήδη από τον Ιούνιο του 2025.

«Αναλάβαμε εμείς αυτή την πρωτοβουλία και θα συμμετέχουμε στο διάλογο, γιατί αφουγκραζόμαστε την κοινωνική ανάγκη για μια γενναία παρέμβαση που θα σταματήσει την απαξίωση του σχολείου», υπογράμμισε.

Τι (δεν) είναι το Εθνικό Απολυτήριο

Η τοποθέτηση του τομεάρχη Παιδείας του ΠΑΣΟΚ εστίασε στην ουσία της μάθησης, μακριά από τεχνικές και διαδικαστικές προσεγγίσεις, τονίζοντας τα εξής:

• «Δεν είναι τεχνικό ζήτημα: Δεν αφορά απλώς αλγόριθμους και ποσοστά βαθμολογίας. Είναι ζήτημα παιδαγωγικό: ποιον πολίτη θέλουμε να διαμορφώσουμε;

• »Δεν είναι αποκομμένο από την πραγματικότητα: Δεν μπορεί να υπάρξει Απολυτήριο χωρίς υποδομές, διδακτικό προσωπικό και γενναία χρηματοδότηση.

• »Δεν είναι πεδίο άγρας ψήφων: Το μέλλον των παιδιών δεν μπορεί να θυσιάζεται στον βωμό της επικοινωνίας».

Οι τρεις πυλώνες της πρότασης του ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ προσέρχεται στον διάλογο με τρεις «αδιαπραγμάτευτους» στόχους:

1. «Αυτονομία του Λυκείου: Το σχολείο πρέπει να πάψει να είναι ο ‘προθάλαμος’ των εξετάσεων και ‘θεραπαινίδα’ ενός συστήματος επιλογής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρέπει να επιστρέψει στον μορφωτικό του ρόλο, καλλιεργώντας την κριτική σκέψη.

2. »Τέλος στην ‘κρίση μιας στιγμής’: Η σημερινή μορφή των Πανελλαδικών, που κρίνει το μέλλον ενός εφήβου σε λίγες ώρες, είναι ένας μηχανισμός που γεννά άγχος και αδικίες.

3. »Οικονομική ανακούφιση της οικογένειας: Η ‘θεσμοποιημένη φροντιστηριακή εξάρτηση’ αποτελεί αιμορραγία για τον οικογενειακό προϋπολογισμό και μετατρέπει τη μόρφωση από δικαίωμα σε οικονομικό αγώνα αντοχής».

«Το ρίσκο του προεκλογικού χρονισμού»

Κλείνοντας, ο Στέφανος Παραστατίδης τόνισε πως η αξιοπιστία της κυβέρνησης «ελέγχεται».

«Με μια θέση που λίμναζε στα προγράμματα της Νέας Δημοκρατίας από το 2019, η ανακίνηση του θέματος 7 χρόνια μετά, σε καθαρά προεκλογικό χρόνο, δημιουργεί εύλογες επιφυλάξεις για τις πραγματικές προθέσεις του Μεγάρου Μαξίμου», σημείωσε. Προειδοποίησε μάλιστα για τον κίνδυνο να ναρκοθετηθεί η μεταρρύθμιση «από τους επικοινωνιακούς χειρισμούς της κυβέρνησης».

Κατέληξε τονίζοντας ότι «πρέπει να  δούμε αν και πού θα φτάσει αυτή η συζήτηση, πώς θα φτάσει, υπό ποιες συνθήκες, αν πράγματι υπάρχουν οι προϋποθέσεις και να δούμε τη σύνδεσή της με τον προεκλογικό χρόνο, για να μην χαθεί ακόμη μια ευκαιρία. Να αξιολογήσουμε δηλαδή τότε πού είμαστε. Γιατί αν μιλάμε για Νοέμβριο, μιλάμε ουσιαστικά για αμιγώς προεκλογικό χρόνο και όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει ο προεκλογικός ο χρόνος και όλα αυτά πρέπει να αξιολογηθούν».

«Το ΠΑΣΟΚ δεν θα επιτρέψει τη δημιουργία πολιτικών και επικοινωνιακών αντιπερισπασμών με θύμα την Παιδεία», διεμήνυσε, προσθέτοντας ότι προτεραιότητα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι «μια ουσιαστική τομή για τις επόμενες γενιές, ακόμη κι αν αυτή απαιτεί θυσίες από όλους μας».

Ποιος φοβάται τον Ευάγγελο Βενιζέλο; – Γιατί τον στοχοποιεί το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 10.02.26

Ποιος φοβάται τον Ευάγγελο Βενιζέλο; – Γιατί τον στοχοποιεί το Μαξίμου

Γιατί το μέγαρο Μαξίμου βάζει στο στόχαστρο τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Σαμαρά - Βενιζέλου. Η παρέμβαση - καταπέλτης του Ευάγγελου Βενιζέλου κατά της κυβέρνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση και τα τρία επίπεδα στα οποία πλήττει τη στρατηγική Μητσοτάκη γύρω από τις προωθούμενες αλλαγές στο Σύνταγμα

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Το πρόγραμμα της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν – Εκτός ατζέντας η οριοθέτηση ΑΟΖ
Τα βλέμματα στην Άγκυρα 10.02.26

Το πρόγραμμα της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν - Εκτός ατζέντας η οριοθέτηση ΑΟΖ

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Με χαμηλές προσδοκίες προσέρχεται η Ελλάδα στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας που θα διεξαχθεί στην Τουρκία.

Σύνταξη
Αξιολογείται – ακόμα – η συμμετοχή της Ελλάδας στην διάσκεψη του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ
Διπλωματία 10.02.26

Αξιολογείται – ακόμα – η συμμετοχή της Ελλάδας στην διάσκεψη του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ

«Η στάση μας αξιολογείται» απάντησε η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, όσον αφορά το ποια θα είναι η απάντηση της Ελλάδας στην πρόσκληση Τραμπ για τις 19 Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε τη «ρήτρα διασφάλισης» της Συμφωνίας ΕΕ-Mercosur – «Νέο ‘όχι’ σε προσχηματικές και ανεφάρμοστες προβλέψεις»
Στρασβούργο 10.02.26

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε τη «ρήτρα διασφάλισης» της Συμφωνίας ΕΕ-Mercosur – «Νέο ‘όχι’ σε προσχηματικές και ανεφάρμοστες προβλέψεις»

«Πρόκειται μια προσχηματική και ανεφάρμοστη, πρακτικά, ρήτρα που επιχειρείται να παρουσιαστεί από τις ισχυρές πολιτικές δυνάμεις της ΕΕ ως διασφάλιση για αγροτικά προϊόντα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Η Mercosur ξανά στο τραπέζι: Ηχηρό «όχι» των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ σε μια χειρότερη συμφωνία για τους αγρότες
Ευρωκοινοβούλιο 10.02.26

Η Mercosur ξανά στο τραπέζι: Ηχηρό «όχι» των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ σε μια χειρότερη συμφωνία για τους αγρότες

«Δεν είμαστε απέναντι στο διεθνές εμπόριο. Είμαστε απέναντι σε συμφωνίες που θυσιάζουν την ευρωπαϊκή αγροτική παραγωγή, τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, για βραχυπρόθεσμα εμπορικά οφέλη άλλων κλάδων», λένε για τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Στρατηγική επιλογή του ΠΑΣΟΚ η αμφίπλευρη κοινωνική και πολιτική διεύρυνση
Πολιτική Γραμματεία 10.02.26

Τσουκαλάς: Στρατηγική επιλογή του ΠΑΣΟΚ η αμφίπλευρη κοινωνική και πολιτική διεύρυνση

Στόχος είναι «να αγγίξει ξανά η παράταξη τα πραγματικά κοινωνικά, πολιτικά και εκλογικά της όρια και να μπορέσει να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Κικίλιας: «138 νέα οχήματα για το Λιμενικό, παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο ευχρηστίας και αξιοπιστίας»
Δείτε φωτογραφίες 10.02.26

Κικίλιας: «138 νέα οχήματα για το Λιμενικό, παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο ευχρηστίας και αξιοπιστίας»

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας είπε ότι η συγκεκριμένη παράδοση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του στόλου των χερσαίων επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος

Σύνταξη
Μητσοτάκης χωρίς Plan B στους κτηνοτρόφους – Επιμένει στην «οριστική εκρίζωση της ευλογιάς»
Συνάντηση στο Μαξίμου 10.02.26

Μητσοτάκης χωρίς Plan B στους κτηνοτρόφους - Επιμένει στην «οριστική εκρίζωση της ευλογιάς»

Κατά την είσοδο των κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου δεν έγιναν δηλώσεις - «Η συζήτηση για τον εμβολιασμό αυτή τη στιγμή μάλλον αποπροσανατολίζει», υποστήριξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Πολάκης: Άρση ασυλίας εισηγείται η επιτροπή δεοντολογίας μετά τη μήνυση πρώην στελέχους του ΚΕΕΛΠΝΟ
Ποιοι υπερψήφισαν 10.02.26

Άρση ασυλίας του Παύλου Πολάκη εισηγείται η επιτροπή δεοντολογίας της Βουλής

Ο Παύλος Πολάκης φαίνεται να αντέδρασε έντονα στην απόφαση της επιτροπής για άρση της ασυλίας του μετά τη μήνυση του πολιτευτή της ΝΔ και πρώην στελέχους του ΚΕΕΛΠΝΟ, Σταμάτη Πουλή

Σύνταξη
Ανεξαρτητοποιήθηκε με αιχμές η Έλενα Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας – Μένει με πέντε βουλευτές και… κινδυνεύει
Πολιτική 10.02.26 Upd: 11:42

Ανεξαρτητοποιήθηκε με αιχμές η Έλενα Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας – Μένει με πέντε βουλευτές και… κινδυνεύει

Μετά και την ανεξαρτητοποίηση της κ. Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας το κόμμα μένει με πέντε βουλευτές. Σύμφωνα με το «περιβάλλον» της κ. Καραγεωργοπούλου, αισθάνεται ότι πολιτικά έχει ωριμάσει και βλέπει ότι στο συγκεκριμένο κόμμα απέχει ο λόγος από την πράξη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Καρχιμάκης: Αυτοψία στο Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών – «Η τηλεδιοίκηση λειτουργεί μόνο μέχρι το Λιανοκλάδι»
Δείτε βίντεο 10.02.26

«Η τηλεδιοίκηση λειτουργεί μόνο μέχρι το Λιανοκλάδι» - Αυτοψία Καρχιμάκη στο Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης κάλεσε τον Λευτέρη Καρχιμάκη να επισκεφθεί το ΣΚΑ - Σοβαρές καταγγελίες μετά την αυτοψία που πραγματοποίησε

Σύνταξη
Ιστορίες κατασκοπείας αλά ελληνικά
Πολιτική 10.02.26

Ιστορίες κατασκοπείας αλά ελληνικά

Η υπόθεση κατασκοπείας στις Ένοπλες Δυνάμεις, οι δύο απόστρατοι που ήδη έχουν εντοπιστεί και τα ερωτήματα που προκύπτουν όσον αφορά τις συνέπειες ενδεχόμενης αφαίρεσης της ελληνικής ιθαγένειας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γεραπετρίτης και Μπαμπινιώτης συζητούν για την ελληνική γλώσσα: Δημοκρατία, Διάλογος και Συναίνεση
Πολιτική 10.02.26

Γεραπετρίτης και Μπαμπινιώτης συζητούν για την ελληνική γλώσσα: Δημοκρατία, Διάλογος και Συναίνεση

Η ελληνική γλώσσα ήταν το θέμα εκδήλωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου Γεραπετρίτης και Μπαμπινιώτης είχαν μία διαφορετική συζήτηση.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πως η ΚΕΔ μεγάλωσε την πίεση στους διαιτητές (για καλό δικό της)
Ποδόσφαιρο 10.02.26

Πως η ΚΕΔ μεγάλωσε την πίεση στους διαιτητές (για καλό δικό της)

Διπλωματία, για γέλια και για κλάματα στη διαιτησία. Οι ξένοι της ΚΕΔ αποφάσισαν να μην επαναφέρουν την τηλεκριτική επειδή δεν ήθελαν ρήξεις με ομάδες, όμως ζητούν από τους διαιτητές να μην φοβούνται!

Σύνταξη
Από τη Μόδα στο Δίκαιο – Το μοντέλο που έγινε δικηγόρος για να συμβουλεύει τους πρώην συνάδελφους του
Αλλαγή πλεύσης 10.02.26

Από τη Μόδα στο Δίκαιο - Το μοντέλο που έγινε δικηγόρος για να συμβουλεύει τους πρώην συνάδελφους του

Ο 32χρονος Bilel Ben Ahmed, πρώην μοντέλο, άφησε τις πασαρέλες για να γίνει δικηγόρος στο Λουξεμβούργο. Ωστόσο, ο Γάλλος δεν είχε καμία πρόθεση να κόψει τους δεσμούς με το προηγούμενο επάγγελμά του: τώρα χρησιμοποιεί τις νομικές του γνώσεις για να συμβουλεύει τους πρώην συναδέλφους του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λονδίνο: Δύο μαθητές τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο – Αναζητείται ο έφηβος δράστης
Κόσμος 10.02.26

Δύο μαθητές τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο - Αναζητείται ο έφηβος δράστης

Σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας στο βόρειο Λονδίνο, όταν δύο μαθητές 12 και 13 ετών μαχαιρώθηκαν, με την αστυνομία να αναζητά έναν έφηβο που φέρεται να είναι ο δράστης

Σύνταξη
Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ στηρίζει τον Ιτούδη: «Καλύτερα να αλλάξω παίκτες παρά προπονητή»
Μπάσκετ 10.02.26

Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ στηρίζει τον Ιτούδη: «Καλύτερα να αλλάξω παίκτες παρά προπονητή»

Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι τοποθετήθηκε υπέρ του Δημήτρη Ιτούδη, ενώ άσκησε δριμεία κριτική στους παίκτες για την πτωτική πορεία της ομάδας το τελευταίο διάστημα.

Σύνταξη
Άρτα: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της 35χρονης που πέθανε ένα θήλαζε το μωρό της – Τι αναφέρει η ιατροδικαστική
Στην Αρτα 10.02.26

Αυτή είναι η αιτία θανάτου της 35χρονης που πέθανε ένα θήλαζε το μωρό της - Τι αναφέρει η ιατροδικαστική

Η 35χρονη είχε φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της πριν από περίπου 15 ημέρες. Ζούσε στην Άρτα με τον σύζυγό της, γνωστό γιατρό της περιοχής, και τα δύο τους παιδιά.

Σύνταξη
Τέμπη: Τρία χρόνια από την τραγωδία – Το κάλεσμα για μαζικές συγκεντρώσεις
Παννατική απεργία 10.02.26

Τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών - Το κάλεσμα για μαζικές συγκεντρώσεις

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή στις συγκεντρώσεις μαζί με τα Εργατικά Κέντρα και τα Σωματεία Εργαζομένων, τους Φοιτητικούς Συλλόγους, τους μαζικούς φορείς, σε όλη την Ελλάδα.

Σύνταξη
Ο Τραμπ απειλεί να μπλοκάρει το άνοιγμα γέφυρας που συνδέει ΗΠΑ-Καναδά – Ζητά μερίδιο από τα έσοδα
Με το βλέμμα στα διόδια... 10.02.26

Ο Τραμπ απειλεί να μπλοκάρει το άνοιγμα γέφυρας που συνδέει ΗΠΑ-Καναδά – Ζητά μερίδιο από τα έσοδα

«Οι δασμοί που μας χρεώνει ο Καναδάς για τα γαλακτοκομικά μας προϊόντα είναι, εδώ και πολλά χρόνια, απαράδεκτοι», είπε ο Τραμπ. Και ζητά από την Οτάβα «τη Δικαιοσύνη και τον Σεβασμό που μας αξίζει»

Σύνταξη
Τόνι Κρόος: «Χωρίς τον Ρονάλντο, κανείς δεν θα έβλεπε το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας»
Ποδόσφαιρο 10.02.26

Τόνι Κρόος: «Χωρίς τον Ρονάλντο, κανείς δεν θα έβλεπε το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας»

Στο πλευρό του Ρονάλντο, ο πρώην συμπαίκτης του στη Ρεάλ Μαδρίτης, σχετικά με το διαμάχη που έχει διοίκηση του Σαουδαραβικού ποδοσφαίρου και τους ανθρώπους του Public Investment Fund (PIF).

Αλέξανδρος Κωτάκης
Χάρις Αλεξίου: Αν ζούσες συνέχεια με τον έρωτα θα ήσουν ένας παλαβός, πρέπει να πάμε παρακάτω, να αγαπήσουμε και αλλιώς
Fizz 10.02.26

Χάρις Αλεξίου: Αν ζούσες συνέχεια με τον έρωτα θα ήσουν ένας παλαβός, πρέπει να πάμε παρακάτω, να αγαπήσουμε και αλλιώς

«Πάνω στο πένθος του έρωτα δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε. Μόνο όταν είσαι σε ισορροπία με τον εαυτό σου μπορείς να δημιουργήσεις», δήλωσε μεταξύ άλλων η Χάρις Αλεξίου

Σύνταξη
Ποιος φοβάται τον Ευάγγελο Βενιζέλο; – Γιατί τον στοχοποιεί το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 10.02.26

Ποιος φοβάται τον Ευάγγελο Βενιζέλο; – Γιατί τον στοχοποιεί το Μαξίμου

Γιατί το μέγαρο Μαξίμου βάζει στο στόχαστρο τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Σαμαρά - Βενιζέλου. Η παρέμβαση - καταπέλτης του Ευάγγελου Βενιζέλου κατά της κυβέρνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση και τα τρία επίπεδα στα οποία πλήττει τη στρατηγική Μητσοτάκη γύρω από τις προωθούμενες αλλαγές στο Σύνταγμα

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Προφυλακίστηκε ο σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία – Δηλώνει ανακουφισμένος με τη σύλληψή του
Ελλάδα 10.02.26

Προφυλακίστηκε ο σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία – Δηλώνει ανακουφισμένος με τη σύλληψή του

Ο σμήναρχος φέρεται να κατονόμασε τρία άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση - Οι δικηγόροι του δήλωσαν, ότι ο πελάτης τους αισθάνεται «ανακουφισμένος» μετά τη σύλληψή του από τις αρχές.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ο Μαγκουάιρ εξηγεί την κίνηση – ματ του Κάρικ και «δικάζει» τον Αμορίμ
On Field 10.02.26

Ο Μαγκουάιρ εξηγεί την κίνηση – ματ του Κάρικ και «δικάζει» τον Αμορίμ

Ο κεντρικός αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε μόνο καλά λόγια να πει για τον υπηρεσιακό τεχνικό της ομάδας του και αποκάλυψε το «κλειδί» για να επιστέψουν τα χαμόγελα στο Ολντ Τράφορντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χανιά: Ο Ρώσος πρώην δήμαρχος και οι επαφές με τη ρωσόφωνη μαφία – Βίντεο ντοκουμέντο από την εμπρηστική επίθεση
Ελλάδα 10.02.26

Χανιά: Ο Ρώσος πρώην δήμαρχος και οι επαφές με τη ρωσόφωνη μαφία – Βίντεο ντοκουμέντο από την εμπρηστική επίθεση

Ο Ρώσος φέρεται να ήρθε σε επαφή με κυκλώματα της ρωσόφωνης μαφίας στη Θεσσαλονίκη και να οργάνωσε την εμπρηστική επίθεση στα Χανιά για να εκφοβίσει την πρώην σύντροφό του με την οποία έχει οικονομικές διαφορές

Σύνταξη
Κομισιόν: Ερώτηση ευρωβουλευτών για το ναυάγιο στη Χίο – Ζητούν απαντήσεις σε τρία κρίσιμα ζητήματα
Κόσμος 10.02.26

Ερώτηση ευρωβουλευτών στην Κομισιόν για το ναυάγιο στη Χίο - Ζητούν να απαντήσει σε τρία κρίσιμα ζητήματα

Δεκαπέντε ευρωβουλευτές από τρεις πολιτικές ομάδες, με πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της Left, Κώστα Αρβανίτη, ζητούν απαντήσεις από την Κομισιόν για τον θάνατο 15 ανθρώπων στη Χίο, το ρόλο της Frontex και τις ευρωπαϊκές ευθύνες.

Σύνταξη
Στάρμερ: Δεν θα εγκαταλείψω ποτέ την εντολή που μου δόθηκε να αλλάξω αυτή τη χώρα
Σκάνδαλο Έπσταϊν 10.02.26

Στάρμερ: Δεν θα εγκαταλείψω ποτέ την εντολή που μου δόθηκε να αλλάξω αυτή τη χώρα

Η υπόθεση Μάντελσον οδήγησε στην αποχώρηση δύο πολύ στενών συνεργατών του Κιρ Στάρμερ, ενώ και άλλα κεφάλια μπορεί να πέσουν, όπως αυτό του γραμματέα του υπουργικού συμβουλίου

Σύνταξη
Αμερικανοί κοινοβουλευτικοί ζητούν την παραίτηση του υπουργού Εμπορίου Λάτνικ – Έκανε δουλειές με τον Έπσταϊν
«Είπε ψέματα» 10.02.26 Upd: 19:54

Αμερικανοί κοινοβουλευτικοί ζητούν την παραίτηση του υπουργού Εμπορίου Λάτνικ – Έκανε δουλειές με τον Έπσταϊν

Τα αρχεία της υπόθεσης Έπσταϊν αντέκρουσαν τους προηγούμενους ισχυρισμούς του Λάτνικ ότι είχε διακόψει τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Σύνταξη
Το πρόγραμμα της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν – Εκτός ατζέντας η οριοθέτηση ΑΟΖ
Τα βλέμματα στην Άγκυρα 10.02.26

Το πρόγραμμα της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν - Εκτός ατζέντας η οριοθέτηση ΑΟΖ

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Με χαμηλές προσδοκίες προσέρχεται η Ελλάδα στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας που θα διεξαχθεί στην Τουρκία.

Σύνταξη
Παρέμβαση Καρόλου για τον Άντριου: Το Μπάκιγχαμ δηλώνει έτοιμο να συνεργαστεί με τις αρχές για τις αποκαλύψεις Έπσταϊν
Σοβαρή ανησυχία 10.02.26

Παρέμβαση Καρόλου για τον Άντριου: Το Μπάκιγχαμ δηλώνει έτοιμο να συνεργαστεί με τις αρχές για τις αποκαλύψεις Έπσταϊν

Για πρώτη φορά στον νέο γύρο αποκαλύψεων της υπόθεσης Έπσταϊν, ο βασιλιάς Κάρολος παρεμβαίνει δημόσια, δηλώνοντας ότι τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ είναι έτοιμα να στηρίξουν την αστυνομία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Αδράνησαν για τις υποκλοπές, η συγκάλυψη έγινε συνώνυμο του σκανδάλου», κατήγγειλε ο Ζαχαρίας Κεσσές
«Προσκλητήριο ανευθυνότητας» 10.02.26

«Αδράνησαν για τις υποκλοπές, η συγκάλυψη έγινε συνώνυμο του σκανδάλου», κατήγγειλε ο Ζαχαρίας Κεσσές

Ποταμός ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Ζαχαρίας Κεσσές, στην αγόρευσή του στη δίκη για τις υποκλοπές. Ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία των κατηγορουμένων ώστε να γίνει «η αρχή της επαναφοράς του αυτονοήτου, της λειτουργίας του κράτους δικαίου απέναντι ακόμη και στους πιο διαπλεκόμενους και ισχυρούς»

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Αγορά εργασίας: Ο κόσμος γύρισε… ανάποδα – Οι άνεργοι πληρώνουν για να προσληφθούν
Οικονομία 10.02.26

Ο κόσμος γύρισε… ανάποδα - Οι άνεργοι πληρώνουν για να προσληφθούν

Είναι πραγματικά «τρελό» θα μπορούσε να πει κανείς αυτό που συμβαίνει στην αγορά εργασίας σήμερα. Οι πρόσφατες αναφορές δείχνουν μια πλήρη αντιστροφή των όρων: οι υποψήφιοι είναι τόσο απελπισμένοι από το «ghosting» και τα «φίλτρα» της Τεχνητής Νοημοσύνης, που πλέον πληρώνουν οι ίδιοι για να βρουν δουλειά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Λόρα: Δείγμα DNA από τη μητέρα της ζήτησαν οι γερμανικές Αρχές – Στη Γερμανία ο πατέρας της 16χρονης
Ελλάδα 10.02.26

Λόρα: Δείγμα DNA από τη μητέρα της ζήτησαν οι γερμανικές Αρχές – Στη Γερμανία ο πατέρας της 16χρονης

Μεγάλα γερμανικά μέσα ασχολούνται σχεδόν καθημερινά με την εξαφάνιση της 16χρονης - Παράλληλα, αμέτρητες είναι οι αναρτήσεις στα social media από απλό κόσμο στην Γερμανία που εθελοντικά ψάχνει για τη Λόρα

Σύνταξη
«Περιπλέκονται τα πράγματα για την παραμονή των Χεζόνια και Λάιλς στη Ρεάλ»
Μπάσκετ 10.02.26

«Περιπλέκονται τα πράγματα για την παραμονή των Χεζόνια και Λάιλς στη Ρεάλ»

«Οι υπερβολικές απαιτήσεις του Λάιλς για την ανανέωση συμβολαίου, σε συνδυασμό με τις προτάσεις που έχει από Ευρωλίγκα και NBA Χεζόνια, περιπλέκουν τα πράγματα για τη Ρεάλ Μαδρίτης».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Εφαρμογή της ΕΕ για τα θύματα cyberbullying – Σχέδιο δράσης για την προστασία των νέων στο διαδίκτυο
Κόσμος 10.02.26

Εφαρμογή της ΕΕ για τα θύματα cyberbullying – Σχέδιο δράσης για την προστασία των νέων στο διαδίκτυο

Η ΕΕ στοχεύει σε ένα πιο ενιαίο μέτωπο κατά του κυβερνοεκφοβισμού, με τα κράτη μέλη να καλούνται να αναπτύξουν ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια και να χρησιμοποιούν κοινό ορισμό του cyberbullying

Σύνταξη
