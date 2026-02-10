ΣΥΡΙΖΑ: Η απόφαση για τους «Σπαρτιάτες» εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη δημοκρατία

«Την ίδια περίοδο που η κυβέρνηση Μητσοτάκη χαϊδεύει το ακροδεξιό εκλογικό ακροατήριο, ανάγοντας, τυπικά και άτυπα, σε μαέστρους της ‘μεταναστευτικής’ πολιτικής τους Θ. Πλεύρη, Αδ. Γεωργιάδη και Μ. Βορίδη, το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων, μετά από εισαγγελική εισήγηση, αποφάσισε την πλήρη απαλλαγή και των 13 συνολικά κατηγορουμένων στην υπόθεση των ‘Σπαρτιατών’, μεταξύ των οποίων και ο καταδικασμένος για τη Χρυσή Αυγή, Ηλίας Κασιδιάρης», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «πρόκειται για μια απόφαση που εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους, πρόκειται για μια απόφαση ντροπιαστική για τους θεσμούς και τη Δημοκρατία».

Και προσθέτει: «Τι κι αν ο φανερός αρχηγός του κόμματος, Στίγκας, ευχαριστούσε δημόσια τον καταδικασμένο Κασιδιάρη για τη συμβολή του στη νίκη των ‘Σπαρτιατών’, λέγοντας μάλιστα ότι υπήρξε η ‘κηροζίνη’ στην εκλογική επιτυχία;».

«Όλη η Ελλάδα ξέρει ποιος ‘νιαουρίζει’ στα ακροδεξιά κεραμίδια, αλλά φαίνεται ότι τα παθήματα δεν γίνονται μαθήματα», σημειώνει χαρακτηριστικά η Κουμουνδούρου.

Για να υπογραμμίσει πως «ο φασισμός είναι απειλή για τη Δημοκρατία και η Δημοκρατία μας οφείλει να αμυνθεί. Η καταδίκη τους για τις ποινικά κολάσιμες μεθόδους που χρησιμοποιούν ώστε να εξαπατήσουν τον ελληνικό λαό, θα έπρεπε να είναι το ελάχιστο καθήκον της Δικαιοσύνης».

«Αποδείχτηκε στην πράξη η ανεπάρκεια της νομοθετικής ρύθμισης της κυβέρνησης»

«Η μάχη των ιδεών μέσα στην κοινωνία, σε κάθε γειτονιά, και η πολιτική καταδίκη των απόψεων, των θέσεων και της φασιστικής, αντιδημοκρατικής ιδεολογίας τους, είναι το ελάχιστο καθήκον των πολιτικών δυνάμεων και όλων των δημοκρατικών πολιτών», επισημαίνει.

Όπως αναφέρει, μάλιστα, «προφανώς και αποδείχτηκε στην πράξη η ανεπάρκεια της νομοθετικής ρύθμισης της κυβέρνησης Μητσοτάκη – Βορίδη για την αντιμετώπιση αυτού του πολύ σοβαρού ζητήματος. Ένας αναποτελεσματικός (αποδείχτηκε στην πράξη) νόμος που εξυπηρετούσε τους πολιτικούς τακτικισμούς του κ. Μητσοτάκη εκείνη την εποχή» και τονίζει ότι «προφανώς η τροπολογία που είχε καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το 2023 μπορούσε να αποκλείσει στελέχη της Χρυσής Αυγής και πρόσωπα που ασκούν καθοδήγηση, δηλαδή ‘κρυπτόμενους επικεφαλής’ των κομμάτων, από την εκλογική διαδικασία».

Διευκρινίζει, όμως, πως «εδώ έχουμε να κάνουμε και με το μεγάλο θέμα της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος και του ρόλου της Δικαιοσύνης στην προστασία του πολιτεύματος», καταλήγοντας πως «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα εξαντλήσει τις δυνάμεις του για να σταθεί, για άλλη μια φορά, εμπόδιο στις φανερές και κρυφές δυνάμεις του μίσους και του νεοναζιστικού σκοταδιού».