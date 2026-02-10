magazin
Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Πέθανε η ηθοποιός Μάγδα Λέκκα
10 Φεβρουαρίου 2026, 13:13

Πέθανε η ηθοποιός Μάγδα Λέκκα

Η ηθοποιός Μάγδα Λέκκα έφυγε από τη ζωή στα 90 της χρόνια σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο.

Σύνταξη
Spotlight

Τη δυσάρεστη είδηση ανακοίνωσε ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσω ανάρτησης του στο Fevebook. Η Μάγδα Λέκκα υπήρξε πρόεδρος της Ένωσης Συνταξιούχων Ηθοποιών.

Ήταν σύζυγος του ηθοποιού, Γιώργου Ζαϊφιδη και μητέρα του επίσης ηθοποιού, Βασίλη Ζαϊφιδη.

Η ανάρτηση για τον θάνατο της Μάγδας Λέκκα

Όπως έγραψε ο βουλευτής και ηθοποιός στη λεζάντα της δημοσίευσής του:

«Αντίο γλυκειά μας Μάγδα. Εντελώς ξαφνικά κι αυτό μας γεμίζει απέραντη θλίψη, έφυγε από κοντά μας η ακάματη πρόεδρος της Ένωσης Συνταξιούχωνς Ηθοποιών (ΕΣΗ) η Μάγδα Λέκκα στα 90 της. Σύζυγος του ηθοποιού Γιώργου Ζαϊφιδη και μητέρα του ηθοποιού Βασίλη Ζαϊφιδη.

Ως το τέλος ενεργή με τεράστια καριέρα χαρακτηριστικών ρόλων στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Ως τώρα δούλευε σαν νέος άνθρωπος με χαρά κι αγάπη για την τέχνη μας. Κάθε πρωί ερχόταν στο γραφείο του ΕΣΗ πλάι στο γραφείο του ΤΑΣΕΗ επί χρόνια για να εξυπηρετήσει τους ηθοποιούς.

Από τους πιο πρόσχαρους και θετικούς ανθρώπους που γνώρισα στη ζωή μου, με την καλή κουβέντα για τον καθένα, πρόθυμη πάντα σε όλες τις προτάσεις που τις γίνονταν και με απέραντη αγάπη για τους νέους.

Γι αυτό κι έβλεπε πολύ θέατρο. Και μέσα σε όλα αυτά, πάντα φρόντιζε και τα περιστέρια που μαζεύονταν γύρω της για λίγα τρίμματα ψωμί. Αχ, πόσο θα μας λείψεις αγαπημένη μας Μάγδα».

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Στις 16 Φεβρουαρίου στην Αθήνα η Chevron για τις συμβάσεις παραχώρησης

Υδρογονάνθρακες: Στις 16 Φεβρουαρίου στην Αθήνα η Chevron για τις συμβάσεις παραχώρησης

Από την κιθάρα του Κερτ Κομπέιν στο χειρόγραφο σενάριο του Rocky – Η διάσημη συλλογή του Τζιμ Ίρσεϊ βγαίνει στο «σφυρί»
10.02.26

Από την κιθάρα του Κερτ Κομπέιν στο χειρόγραφο σενάριο του Rocky – Η διάσημη συλλογή του Τζιμ Ίρσεϊ βγαίνει στο «σφυρί»

Λίγους μήνες μετά τον θάνατο του Τζιμ Ίρσεϊ, μέρος της διάσημης συλλογής του δισεκατομμυριούχου με κομμάτια της ιστορίας της pop κουλτούρας, βγαίνει στο «σφυρί».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Αν δεν έγραφα για αυτόν, φοβάμαι ότι θα γινόμουν σαν αυτόν» – Ο σεναριογράφος του Taxi Driver πενήντα χρόνια μετά
10.02.26

«Αν δεν έγραφα για αυτόν, φοβάμαι ότι θα γινόμουν σαν αυτόν» - Ο σεναριογράφος του Taxi Driver πενήντα χρόνια μετά

Ο σεναριογράφος της κλασικής πλέον ταινίας Taxi Driver, Πολ Σρέιντερ, μιλάει για την έμπνευση και την κληρονομιά του εμπρηστικού εφιάλτη του Μάρτιν Σκορσέζε στη Νέα Υόρκη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Νέα Υόρκη έχει πλέον το δικό της «Τείχος των Δακρύων» με τα ονόματα 18.457 παιδιών που σκοτώθηκαν στη Γάζα
10.02.26

Η Νέα Υόρκη έχει πλέον το δικό της «Τείχος των Δακρύων» με τα ονόματα 18.457 παιδιών που σκοτώθηκαν στη Γάζα

Μια δημόσια καλλιτεχνική εγκατάσταση του φωτογράφου Φιλ Μπίλερ έχει τοποθετηθεί στο Μπούσγουικ της Νέας Υόρκης, παρουσιάζοντας τα ονόματα 18.457 παιδιών που σκοτώθηκαν από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Ιούλιο του 2025

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Super Bowl LX: Λάνθιμος, εταιρικοί πόλεμοι, AI και το σκάνδαλο Έπσταϊν στο πιο ακριβό prime time
09.02.26

Super Bowl LX: Λάνθιμος, εταιρικοί πόλεμοι, AI και το σκάνδαλο Έπσταϊν στο πιο ακριβό prime time

Το Super Bowl LX εξελίχθηκε και φέτος σε σκηνή υψηλού κόστους διαφημίσεων. Ανάμεσά τους, δύο σποτ του Γιώργου Λάνθιμου, οι δημόσιες αντιπαραθέσεις εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και η παρουσία διαφήμισης για την υπόθεση Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Πυρά» Τραμπ, προσευχές και αντι-show: Όλα όσα έγιναν στο ημίχρονο του Super Bowl με πρωταγωνιστή τον Bad Bunny
09.02.26

«Πυρά» Τραμπ, προσευχές και αντι-show: Όλα όσα έγιναν στο ημίχρονο του Super Bowl με πρωταγωνιστή τον Bad Bunny

Το ημίχρονο του Bad Bunny στο Super Bowl LX πυροδότησε πολιτική αντιπαράθεση, από την επίθεση Τραμπ μέχρι το οργανωμένο αντι-show της δεξιάς, μετατρέποντας το ημίχρονο σε πολιτισμικό γεγονός πρώτης γραμμής

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας παίρνει «σάρκα και οστά» με τη βοήθεια της τεχνολογίας: Το θαύμα που ξαναχτίζεται σε 3D
09.02.26

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας παίρνει «σάρκα και οστά» με τη βοήθεια της τεχνολογίας: Το θαύμα που ξαναχτίζεται σε 3D

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας, ο αρχαίος «ουρανοξύστης» και έβδομο θαύμα του κόσμου, κατέρρευσε πριν από αιώνες. Σήμερα, ένα φιλόδοξο αρχαιολογικό project επιχειρεί να τον ανασυνθέσει ψηφιακά σε τρεις διαστάσεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κέρδος έναντι της Τέχνης – Ο Κόπολα παρέμεινε οραματιστής, οι Λούκας και Σπίλμπεργκ «εξαπατήθηκαν»
08.02.26

Κέρδος έναντι της Τέχνης – Ο Κόπολα παρέμεινε οραματιστής, οι Λούκας και Σπίλμπεργκ «εξαπατήθηκαν»

Αγωνιζόμενος για τον δημιουργικό έλεγχο, ο δημιουργός του Star Wars, Τζορζ Λούκας, έδειξε κατά λάθος στα στούντιο πώς να χτίσουν αυτοκρατορίες που δίνουν προτεραιότητα στο κέρδος έναντι της τέχνης –αυτό, τουλάχιστον υποστηρίζει ένα νέο βιβλίο βάζοντας στην αφήγησή του τον ρόλο του Σπίλμπεργκ και του Λούκας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τεντ Σαράντος: Ο CEO του Netflix απαντά στο αν ο Τραμπ θα εμπλακεί στη συμφωνία εξαγοράς της Warner Bros
08.02.26

Τεντ Σαράντος: Ο CEO του Netflix απαντά στο αν ο Τραμπ θα εμπλακεί στη συμφωνία εξαγοράς της Warner Bros

Σε ερώτηση σχετικά με την εμπολή του Ντόναλντ Τραμπ στο επερχόμενο deal, ο Τεντ Σαράντος απάντησε: «Κοιτάξτε, νομίζω ότι ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως για τον κλάδο του θεάματος».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Melania»: Εκατομμύρια στο τραπέζι, αμφίβολο box office εν όψει του Super Bowl
08.02.26

«Melania»: Εκατομμύρια στο τραπέζι, αμφίβολο box office εν όψει του Super Bowl

Μετά το εντυπωσιακό άνοιγμα των 7,2 εκατ. δολαρίων, η «Melania» δοκιμάζεται στο box office του Super Bowl, με προβλέψεις για απότομη πτώση, την ώρα που η Amazon MGM επιμένει στη στρατηγική της κινηματογραφικής διανομής πριν το streaming

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τσουκαλάς: Στρατηγική επιλογή του ΠΑΣΟΚ η αμφίπλευρη κοινωνική και πολιτική διεύρυνση
10.02.26

Τσουκαλάς: Στρατηγική επιλογή του ΠΑΣΟΚ η αμφίπλευρη κοινωνική και πολιτική διεύρυνση

Στόχος είναι «να αγγίξει ξανά η παράταξη τα πραγματικά κοινωνικά, πολιτικά και εκλογικά της όρια και να μπορέσει να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Κικίλιας: «138 νέα οχήματα για το Λιμενικό, παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο ευχρηστίας και αξιοπιστίας»
10.02.26

Κικίλιας: «138 νέα οχήματα για το Λιμενικό, παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο ευχρηστίας και αξιοπιστίας»

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας είπε ότι η συγκεκριμένη παράδοση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του στόλου των χερσαίων επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος

Σύνταξη
The day after
10.02.26

The day after

Τα γενέθλια του Μέντι, η κουβέντα στον Ρέντη και η εικόνα της Κυριακής

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
«Σταχτοπούτα με κουμπιά για μάτια» – Η παραβίαση της συμφωνίας και το αίτημα για αφαίρεση της μουσικής στο Melania
10.02.26

«Σταχτοπούτα με κουμπιά για μάτια» - Η παραβίαση της συμφωνίας και το αίτημα για αφαίρεση της μουσικής στο Melania

Ο σκηνοθέτης Πολ Τόμας Άντερσον και ο συνθέτης Τζόνι Γκρίνγουντ του δράματος Αόρατη Κλωστή, του 2017, ισχυρίζονται παραβίαση της συμφωνίας μετά την επαναχρησιμοποίηση της μουσικής στο ντοκιμαντέρ Melania, ενώ τάσσονται υπέρ μιας μηδενικής κριτικής του Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μητσοτάκης χωρίς Plan B στους κτηνοτρόφους – Επιμένει στην «οριστική εκρίζωση της ευλογιάς»
10.02.26

Μητσοτάκης χωρίς Plan B στους κτηνοτρόφους - Επιμένει στην «οριστική εκρίζωση της ευλογιάς»

Κατά την είσοδο των κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου δεν έγιναν δηλώσεις - «Η συζήτηση για τον εμβολιασμό αυτή τη στιγμή μάλλον αποπροσανατολίζει», υποστήριξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Υπέρ της απαλλαγής όλων των κατηγορουμένων για την υπόθεση των Σπαρτιατών τάχθηκε ο εισαγγελέας
10.02.26

Υπέρ της απαλλαγής όλων των κατηγορουμένων για την υπόθεση των Σπαρτιατών τάχθηκε ο εισαγγελέας

Η εισαγγελική λειτουργός αξιολογώντας το σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας εισηγήθηκε την πλήρη απαλλαγή όλων των τότε μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σπαρτιατών, δηλαδή των 11 πρώην βουλευτών που δικάζονται για εξαπάτηση του εκλογικού σώματος

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τετράποδα ρομπότ-σκύλοι στην υπηρεσία των Αρχών ενόψει Μουντιάλ (pics)
10.02.26

Τετράποδα ρομπότ-σκύλοι στην υπηρεσία των Αρχών ενόψει Μουντιάλ (pics)

Τα μέτρα ασφαλείας στο επικείμενο Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής θα είναι ισχυρότερα από κάθε άλλη διοργάνωση, με τις αρχές του Μοντερέι να έχουν στη διάθεσή τους μέχρι και «ρομπότ σκύλους».

Σύνταξη
Από την κιθάρα του Κερτ Κομπέιν στο χειρόγραφο σενάριο του Rocky – Η διάσημη συλλογή του Τζιμ Ίρσεϊ βγαίνει στο «σφυρί»
Pop ιστορία 10.02.26

Από την κιθάρα του Κερτ Κομπέιν στο χειρόγραφο σενάριο του Rocky – Η διάσημη συλλογή του Τζιμ Ίρσεϊ βγαίνει στο «σφυρί»

Λίγους μήνες μετά τον θάνατο του Τζιμ Ίρσεϊ, μέρος της διάσημης συλλογής του δισεκατομμυριούχου με κομμάτια της ιστορίας της pop κουλτούρας, βγαίνει στο «σφυρί».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μακρόν: Θέλει «να οργανώσει» με τους Ευρωπαίους διάλογο με τον Πούτιν χωρίς «υπερβολικά πολλούς συνομιλητές»
10.02.26

Ο Μακρόν θέλει «να οργανώσει» με τους Ευρωπαίους διάλογο με τον Πούτιν χωρίς «υπερβολικά πολλούς συνομιλητές»

Ο Γάλλος πρόεδρος είχε δηλώσει τον Δεκέμβριο πως θέλει να αποκαταστήσει τις άμεσες ανταλλαγές με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν

Σύνταξη
