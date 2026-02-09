«Παγκόσμιος κίνδυνος» – Η Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων προειδοποιεί μετά τη λήξη της συνθήκης New Start

Η Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων (FAS), με ανάλυσή της, προειδοποιεί για τους κινδύνους που ελλοχεύουν μετά τη λήξη της συνθήκης New Start ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ρωσία.

Η New START έθεσε όρια στον αριθμό των στρατηγικών πυρηνικών όπλων που κάθε χώρα μπορούσε να κατέχει και να αναπτύξει

Η συγκεκριμένη Ομοσπονδία ιδρύθηκε το 1945 από επιστήμονες, ορισμένοι από τους οποίους είχαν συμβάλει στην ανάπτυξη πυρηνικών όπλων στο Manhattan Project.

Η FAS αρχικά τονίζει ότι η τελευταία συμφωνία που περιόριζε τα πυρηνικά όπλα των ΗΠΑ και της Ρωσίας έχει πλέον λήξει. Για πρώτη φορά από το 1972, δεν υπάρχει καμία συνθήκη που να περιορίζει τα στρατηγικά πυρηνικά όπλα.

Στις 5 Φεβρουαρίου, το Axios ανέφερε ότι μετά από διαπραγματεύσεις που διήρκεσαν όλη τη νύχτα μεταξύ των δύο πλευρών, παραμένει η πιθανότητα οι δύο χώρες να συνεχίσουν να τηρούν τα βασικά όρια μετά τη λήξη της Συνθήκης, αν και δεν διευκρίνισε εάν μια τέτοια ρύθμιση θα περιλαμβάνει επαλήθευση, ενώ σημείωσε επίσης ότι οι δύο πρόεδροι δεν έχουν συμφωνήσει σε κάτι τέτοιο.

Εάν οι δύο πλευρές δεν καταλήξουν σε συμφωνία, θα βρεθούμε αντιμέτωποι με έναν κόσμο εντεινόμενου πυρηνικού ανταγωνισμού, τροφοδοτούμενου από σενάρια έκτακτης ανάγκης και πυρηνική επέκταση, λιγότερους μηχανισμούς διαφάνειας και βαθύτερη δυσπιστία μεταξύ των χωρών που διαθέτουν τα πιο ισχυρά όπλα στον κόσμο, τονίζει η FAS.

Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων στη νέα πυρηνική εποχή θα απαιτήσει δημιουργικές και μη παραδοσιακές προσεγγίσεις για τη μείωση των κινδύνων και τον έλεγχο των όπλων, υπογραμμίζει.

Πώς φτάσαμε έως εδώ

Ακόμη και αν οι δύο πλευρές καταφέρουν να διαπραγματευτούν μια λύση της τελευταίας στιγμής, το γεγονός ότι δεν έχουμε έτοιμη μια μακροπρόθεσμη λύση για τον έλεγχο των όπλων που θα αντικαταστήσει τη συνθήκη New START είναι το αποκορύφωμα ετών αποτυχίας της διπλωματίας και των προσπαθειών για τον έλεγχο των όπλων.

Η New START τέθηκε σε ισχύ στις 5 Φεβρουαρίου 2011, με διάρκεια 10 ετών και δυνατότητα παράτασης για πέντε επιπλέον έτη.

Πριν από την αρχική ημερομηνία λήξης της συνθήκης το 2021, υπήρχε έντονη ανησυχία ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία δεν θα καταλήξουν σε συμφωνία για την παράταση.

Κατά τα πρώτα τρία χρόνια της πρώτης θητείας του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συμμετείχε σε λίγες εποικοδομητικές συζητήσεις με τη Ρωσία σχετικά με τον έλεγχο των όπλων.

Στη συνέχεια, τους τελευταίους μήνες του 2020, πρότεινε μια βραχυπρόθεσμη παράταση, υπό την προϋπόθεση ότι η Ρωσία θα συμφωνούσε σε νέα μέτρα επαλήθευσης και σε πάγωμα των πυρηνικών κεφαλών, κάτι που η Ρωσία απέρριψε.

Την τελευταία στιγμή, μόλις δύο εβδομάδες μετά την ορκωμοσία του, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν συμφώνησε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για πλήρη πενταετή παράταση της συνθήκης.

Τι αποφάσισε η Ρωσία το 2023, τα αντίμετρα των ΗΠΑ

Η ασταθής κατάσταση γύρω από τη New Start επιδεινώθηκε περαιτέρω στις αρχές του 2023, όταν ο Πούτιν ανακοίνωσε ότι η Ρωσία «αναστέλλει» τη συμμετοχή της στη συνθήκη, ορίζοντας ότι η επανέναρξη θα απαιτούσε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να τερματίσουν την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία και ότι στις συνομιλίες για τον έλεγχο των όπλων θα έπρεπε να συμμετάσχουν και η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στο πλαίσιο της αναστολής, η Ρωσία διέκοψε την ανταλλαγή δεδομένων, κοινοποιήσεων και τηλεμετρικών πληροφοριών, και οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολούθησαν με αντίστοιχα αντίμετρα.

Η FAS τονίζει ότι είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, παρόλο που οι Ηνωμένες Πολιτείες θεώρησαν ότι οι ενέργειες της Ρωσίας συνιστούσαν μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της συνθήκης, οι διαδοχικές εκθέσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ μετά την αναστολή της Μόσχας εκτίμησαν ότι «η Ρωσία δεν συμμετείχε σε καμία μεγάλης κλίμακας δραστηριότητα που να υπερβαίνει τα όρια της Συνθήκης».

Ωστόσο, η έκθεση συμμόρφωσης του 2024 ανέφερε ότι «η Ρωσία ήταν πιθανώς κοντά στο όριο των ανεπτυγμένων πυρηνικών κεφαλών κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους και ενδέχεται να έχει υπερβεί το όριο των ανεπτυγμένων πυρηνικών κεφαλών κατά ένα μικρό αριθμό κατά τη διάρκεια ορισμένων περιόδων του 2024».

Οι τοποθετήσεις μετά τη λήξη της συνθήκης

Τελικά, μετά από χρόνια αυξανόμενων εντάσεων και δυσπιστίας μεταξύ των δύο χωρών, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία κατάφεραν με δυσκολία να τηρήσουν τη New Start μέχρι τη λήξη της, πόσο μάλλον να ξεκινήσουν συνομιλίες για μια νέα συνθήκη που θα την αντικαταστήσει.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, το Κρεμλίνο δήλωσε ότι «η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει να τηρεί τους βασικούς ποσοτικούς περιορισμούς της συνθήκης για ένα έτος μετά τις 5 Φεβρουαρίου 2026», χωρίς επαλήθευση.

Ο Τραμπ δήλωσε σε έναν δημοσιογράφο ότι η πρόταση «μου φαίνεται καλή ιδέα», αλλά προφανώς δεν απάντησε στην πρόταση πριν από τη λήξη της προθεσμίας της συνθήκης.

Εκτός από την επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας, οι περικοπές χρηματοδότησης στο υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, στο Γραφείο Αμυντικής Πυρηνικής Μη Διάδοσης της NNSA και στο γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών σημαίνουν λιγότερες επενδύσεις και μειωμένη ικανότητα για την εφαρμογή μιας επακόλουθης συμφωνίας, ακόμη και αν το πολιτικό περιβάλλον το επέτρεπε, τονίζει η FAS.

Τι σήμαινε η New Start

Η New START έθεσε όρια στον αριθμό των στρατηγικών πυρηνικών όπλων που κάθε χώρα μπορούσε να κατέχει και να αναπτύξει: κάθε πλευρά μπορούσε να αναπτύξει έως 1.550 πυρηνικές κεφαλές και 700 εκτοξευτές, και μπορούσε να κατέχει έως 800 εκτοξευτές, ανεπτυγμένους και μη.

Η ενσωμάτωση ενός ορίου για τους μη ανεπτυγμένους εκτοξευτές είχε ως στόχο να αποτρέψει οποιαδήποτε από τις δύο χώρες από το να «ξεφύγει» ή να επεκτείνει γρήγορα τον αριθμό των ανεπτυγμένων όπλων πέραν των ορίων της συνθήκης.

Ηχηρή προειδοποίηση της FAS

H FAS, ανάμεσα σε άλλα, επισημαίνει ότι η προσπάθεια για τον έλεγχο των όπλων δεν έχει τελειώσει, αλλά πιθανότατα εισέρχεται σε μια νέα εποχή.

Για δεκαετίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία διεξήγαγαν διαπραγματεύσεις για τον έλεγχο των όπλων ξεχωριστά από άλλα θέματα ασφάλειας, τονίζοντας ότι η εξαιρετικά καταστροφική δύναμη των πυρηνικών όπλων απαιτεί τον διαχωρισμό του θέματος.

Αν και οι διαπραγματεύσεις αυτές δεν αποσυνδέθηκαν ποτέ πλήρως από την πολιτική ή άλλα γεωπολιτικά γεγονότα – όπως αποδεικνύεται, για παράδειγμα, από την άρνηση του αμερικανικού Κογκρέσου να επικυρώσει τη συνθήκη SALT II μετά την εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης στο Αφγανιστάν – η προσέγγιση αυτή ήταν σε μεγάλο βαθμό επιτυχής ως πλαίσιο για τον έλεγχο των όπλων κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά τον Ψυχρό Πόλεμο.

Ωστόσο, αυτή η πλήρως διαχωρισμένη προσέγγιση πιθανότατα δεν αποτελεί πλέον επιλογή σε έναν κόσμο μετά τη συνθήκη New START.

Η Ρωσία έχει καταστήσει σαφές τόσο με τις ενέργειές της –ιδίως με την αναστολή των υποχρεώσεών της βάσει της συνθήκης, κυρίως λόγω της υποστήριξης των ΗΠΑ προς την Ουκρανία– όσο και με τη ρητορική της ότι δεν θα συμμετάσχει πλέον σε διαπραγματεύσεις για τον έλεγχο των όπλων, εάν δεν υπάρξει μια ευρύτερη επανεκκίνηση των σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.

Επίσης, αξιωματούχοι στις Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν όλο και περισσότερο ότι οι διμερείς πυρηνικοί περιορισμοί στα πυρηνικά οπλοστάσια των ΗΠΑ και της Ρωσίας δεν λαμβάνουν υπόψη το αυξανόμενο πυρηνικό οπλοστάσιο της Κίνας.

Τι θα γίνει τώρα;

Όπως δείχνει ρεπορτάζ του Axios, όλα μπορούν να αλλάξουν μέσα σε μια μέρα, προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο.

Οι χώρες μπορούν να λάβουν μονομερή μέτρα είτε για να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση είτε για να αρνηθούν τη συνεργασία.

Συγκεκριμένα, είναι κομβικό κάθε πλευρά να αποφύγει σημαντικές αυξήσεις του πυρηνικού της οπλοστασίου, ανεξάρτητα από το αν θα υπάρξει νέα συμφωνία.

Τέτοια μέτρα θα οδηγήσουν σχεδόν αναπόφευκτα σε αύξηση του ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα την κούρσα εξοπλισμών, επισημαίνει η FAS.

Είναι επίσης επιτακτική ανάγκη οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία να δεσμευτούν να συμμετάσχουν στον έλεγχο των όπλων ως μέσο μείωσης του κινδύνου χρήσης πυρηνικών όπλων, είτε σκόπιμα είτε κατά λάθος ή λόγω παρερμηνείας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικότερα, θα πρέπει να επανεπενδύσουν και να επαναπροσδιορίσουν τις προτεραιότητές τους στον τομέα της διπλωματίας και της μη διάδοσης, προκειμένου να προετοιμαστούν και να δηλώσουν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν εκ νέου σε διαλόγους για τον έλεγχο των όπλων, τονίζει η FAS.

Αν και οι νέες τεχνολογίες και οι δημιουργικές προσεγγίσεις προσφέρουν πιθανές λύσεις σε ζητήματα που ταλαιπωρούσαν τις προηγούμενες συμφωνίες ελέγχου των όπλων, η πρόοδος θα απαιτήσει επιπροσθέτως πολιτική βούληση και κίνητρα και από τις δύο πλευρές, καταλήγει η Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων.