newspaper
Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Παγκόσμιος κίνδυνος» – Η Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων προειδοποιεί μετά τη λήξη της συνθήκης New Start
Κόσμος 09 Φεβρουαρίου 2026, 12:03

«Παγκόσμιος κίνδυνος» – Η Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων προειδοποιεί μετά τη λήξη της συνθήκης New Start

Για πρώτη φορά από το 1972, δεν υπάρχει καμία συνθήκη που να περιορίζει τα στρατηγικά πυρηνικά όπλα, σημειώνει η Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αργό φαγητό: Όποιος βιάζεται… παχαίνει!

Αργό φαγητό: Όποιος βιάζεται… παχαίνει!

Spotlight

Η Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων (FAS), με ανάλυσή της, προειδοποιεί για τους κινδύνους που ελλοχεύουν μετά τη λήξη της συνθήκης New Start ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ρωσία.

Η New START έθεσε όρια στον αριθμό των στρατηγικών πυρηνικών όπλων που κάθε χώρα μπορούσε να κατέχει και να αναπτύξει

Η συγκεκριμένη Ομοσπονδία ιδρύθηκε το 1945 από επιστήμονες, ορισμένοι από τους οποίους είχαν συμβάλει στην ανάπτυξη πυρηνικών όπλων στο Manhattan Project.

Η FAS αρχικά τονίζει ότι η τελευταία συμφωνία που περιόριζε τα πυρηνικά όπλα των ΗΠΑ και της Ρωσίας έχει πλέον λήξει. Για πρώτη φορά από το 1972, δεν υπάρχει καμία συνθήκη που να περιορίζει τα στρατηγικά πυρηνικά όπλα.

Στις 5 Φεβρουαρίου, το Axios ανέφερε ότι μετά από διαπραγματεύσεις που διήρκεσαν όλη τη νύχτα μεταξύ των δύο πλευρών, παραμένει η πιθανότητα οι δύο χώρες να συνεχίσουν να τηρούν τα βασικά όρια μετά τη λήξη της Συνθήκης, αν και δεν διευκρίνισε εάν μια τέτοια ρύθμιση θα περιλαμβάνει επαλήθευση, ενώ σημείωσε επίσης ότι οι δύο πρόεδροι δεν έχουν συμφωνήσει σε κάτι τέτοιο.

Εάν οι δύο πλευρές δεν καταλήξουν σε συμφωνία, θα βρεθούμε αντιμέτωποι με έναν κόσμο εντεινόμενου πυρηνικού ανταγωνισμού, τροφοδοτούμενου από σενάρια έκτακτης ανάγκης και πυρηνική επέκταση, λιγότερους μηχανισμούς διαφάνειας και βαθύτερη δυσπιστία μεταξύ των χωρών που διαθέτουν τα πιο ισχυρά όπλα στον κόσμο, τονίζει η FAS.

Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων στη νέα πυρηνική εποχή θα απαιτήσει δημιουργικές και μη παραδοσιακές προσεγγίσεις για τη μείωση των κινδύνων και τον έλεγχο των όπλων, υπογραμμίζει.

Πώς φτάσαμε έως εδώ

Ακόμη και αν οι δύο πλευρές καταφέρουν να διαπραγματευτούν μια λύση της τελευταίας στιγμής, το γεγονός ότι δεν έχουμε έτοιμη μια μακροπρόθεσμη λύση για τον έλεγχο των όπλων που θα αντικαταστήσει τη συνθήκη New START είναι το αποκορύφωμα ετών αποτυχίας της διπλωματίας και των προσπαθειών για τον έλεγχο των όπλων.

Η New START τέθηκε σε ισχύ στις 5 Φεβρουαρίου 2011, με διάρκεια 10 ετών και δυνατότητα παράτασης για πέντε επιπλέον έτη.

Μπαράκ Ομπάμα και Ντμίτρι Μεντβέντεφ, πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ρωσίας, είχαν υπογράψει τη New Start στις 8 Απριλίου του 2010.

Πριν από την αρχική ημερομηνία λήξης της συνθήκης το 2021, υπήρχε έντονη ανησυχία ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία δεν θα καταλήξουν σε συμφωνία για την παράταση.

Κατά τα πρώτα τρία χρόνια της πρώτης θητείας του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συμμετείχε σε λίγες εποικοδομητικές συζητήσεις με τη Ρωσία σχετικά με τον έλεγχο των όπλων.

Στη συνέχεια, τους τελευταίους μήνες του 2020, πρότεινε μια βραχυπρόθεσμη παράταση, υπό την προϋπόθεση ότι η Ρωσία θα συμφωνούσε σε νέα μέτρα επαλήθευσης και σε πάγωμα των πυρηνικών κεφαλών, κάτι που η Ρωσία απέρριψε.

Την τελευταία στιγμή, μόλις δύο εβδομάδες μετά την ορκωμοσία του, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν συμφώνησε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για πλήρη πενταετή παράταση της συνθήκης.

Τι αποφάσισε η Ρωσία το 2023, τα αντίμετρα των ΗΠΑ

Η ασταθής κατάσταση γύρω από τη New Start επιδεινώθηκε περαιτέρω στις αρχές του 2023, όταν ο Πούτιν ανακοίνωσε ότι η Ρωσία «αναστέλλει» τη συμμετοχή της στη συνθήκη, ορίζοντας ότι η επανέναρξη θα απαιτούσε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να τερματίσουν την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία και ότι στις συνομιλίες για τον έλεγχο των όπλων θα έπρεπε να συμμετάσχουν και η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στο πλαίσιο της αναστολής, η Ρωσία διέκοψε την ανταλλαγή δεδομένων, κοινοποιήσεων και τηλεμετρικών πληροφοριών, και οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολούθησαν με αντίστοιχα αντίμετρα.

Η FAS τονίζει ότι είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, παρόλο που οι Ηνωμένες Πολιτείες θεώρησαν ότι οι ενέργειες της Ρωσίας συνιστούσαν μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της συνθήκης, οι διαδοχικές εκθέσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ μετά την αναστολή της Μόσχας εκτίμησαν ότι «η Ρωσία δεν συμμετείχε σε καμία μεγάλης κλίμακας δραστηριότητα που να υπερβαίνει τα όρια της Συνθήκης».

Ωστόσο, η έκθεση συμμόρφωσης του 2024 ανέφερε ότι «η Ρωσία ήταν πιθανώς κοντά στο όριο των ανεπτυγμένων πυρηνικών κεφαλών κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους και ενδέχεται να έχει υπερβεί το όριο των ανεπτυγμένων πυρηνικών κεφαλών κατά ένα μικρό αριθμό κατά τη διάρκεια ορισμένων περιόδων του 2024».

Οι τοποθετήσεις μετά τη λήξη της συνθήκης

Τελικά, μετά από χρόνια αυξανόμενων εντάσεων και δυσπιστίας μεταξύ των δύο χωρών, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία κατάφεραν με δυσκολία να τηρήσουν τη New Start μέχρι τη λήξη της, πόσο μάλλον να ξεκινήσουν συνομιλίες για μια νέα συνθήκη που θα την αντικαταστήσει.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, το Κρεμλίνο δήλωσε ότι «η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει να τηρεί τους βασικούς ποσοτικούς περιορισμούς της συνθήκης για ένα έτος μετά τις 5 Φεβρουαρίου 2026», χωρίς επαλήθευση.

Ο Τραμπ δήλωσε σε έναν δημοσιογράφο ότι η πρόταση «μου φαίνεται καλή ιδέα», αλλά προφανώς δεν απάντησε στην πρόταση πριν από τη λήξη της προθεσμίας της συνθήκης.

Εκτός από την επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας, οι περικοπές χρηματοδότησης στο υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, στο Γραφείο Αμυντικής Πυρηνικής Μη Διάδοσης της NNSA και στο γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών σημαίνουν λιγότερες επενδύσεις και μειωμένη ικανότητα για την εφαρμογή μιας επακόλουθης συμφωνίας, ακόμη και αν το πολιτικό περιβάλλον το επέτρεπε, τονίζει η FAS.

Τι σήμαινε η New Start

Η New START έθεσε όρια στον αριθμό των στρατηγικών πυρηνικών όπλων που κάθε χώρα μπορούσε να κατέχει και να αναπτύξει: κάθε πλευρά μπορούσε να αναπτύξει έως 1.550 πυρηνικές κεφαλές και 700 εκτοξευτές, και μπορούσε να κατέχει έως 800 εκτοξευτές, ανεπτυγμένους και μη.

Η ενσωμάτωση ενός ορίου για τους μη ανεπτυγμένους εκτοξευτές είχε ως στόχο να αποτρέψει οποιαδήποτε από τις δύο χώρες από το να «ξεφύγει» ή να επεκτείνει γρήγορα τον αριθμό των ανεπτυγμένων όπλων πέραν των ορίων της συνθήκης.

Πηγή: FAS

Ηχηρή προειδοποίηση της FAS

H FAS, ανάμεσα σε άλλα, επισημαίνει ότι η προσπάθεια για τον έλεγχο των όπλων δεν έχει τελειώσει, αλλά πιθανότατα εισέρχεται σε μια νέα εποχή.

Για δεκαετίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία διεξήγαγαν διαπραγματεύσεις για τον έλεγχο των όπλων ξεχωριστά από άλλα θέματα ασφάλειας, τονίζοντας ότι η εξαιρετικά καταστροφική δύναμη των πυρηνικών όπλων απαιτεί τον διαχωρισμό του θέματος.

Αν και οι διαπραγματεύσεις αυτές δεν αποσυνδέθηκαν ποτέ πλήρως από την πολιτική ή άλλα γεωπολιτικά γεγονότα – όπως αποδεικνύεται, για παράδειγμα, από την άρνηση του αμερικανικού Κογκρέσου να επικυρώσει τη συνθήκη SALT II μετά την εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης στο Αφγανιστάν – η προσέγγιση αυτή ήταν σε μεγάλο βαθμό επιτυχής ως πλαίσιο για τον έλεγχο των όπλων κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά τον Ψυχρό Πόλεμο.

Ωστόσο, αυτή η πλήρως διαχωρισμένη προσέγγιση πιθανότατα δεν αποτελεί πλέον επιλογή σε έναν κόσμο μετά τη συνθήκη New START.

Η Ρωσία έχει καταστήσει σαφές τόσο με τις ενέργειές της –ιδίως με την αναστολή των υποχρεώσεών της βάσει της συνθήκης, κυρίως λόγω της υποστήριξης των ΗΠΑ προς την Ουκρανία– όσο και με τη ρητορική της ότι δεν θα συμμετάσχει πλέον σε διαπραγματεύσεις για τον έλεγχο των όπλων, εάν δεν υπάρξει μια ευρύτερη επανεκκίνηση των σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.

Επίσης, αξιωματούχοι στις Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν όλο και περισσότερο ότι οι διμερείς πυρηνικοί περιορισμοί στα πυρηνικά οπλοστάσια των ΗΠΑ και της Ρωσίας δεν λαμβάνουν υπόψη το αυξανόμενο πυρηνικό οπλοστάσιο της Κίνας.

Τι θα γίνει τώρα;

Όπως δείχνει ρεπορτάζ του Axios, όλα μπορούν να αλλάξουν μέσα σε μια μέρα, προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο.

Οι χώρες μπορούν να λάβουν μονομερή μέτρα είτε για να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση είτε για να αρνηθούν τη συνεργασία.

Συγκεκριμένα, είναι κομβικό κάθε πλευρά να αποφύγει σημαντικές αυξήσεις του πυρηνικού της οπλοστασίου, ανεξάρτητα από το αν θα υπάρξει νέα συμφωνία.

Τέτοια μέτρα θα οδηγήσουν σχεδόν αναπόφευκτα σε αύξηση του ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα την κούρσα εξοπλισμών, επισημαίνει η FAS.

Είναι επίσης επιτακτική ανάγκη οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία να δεσμευτούν να συμμετάσχουν στον έλεγχο των όπλων ως μέσο μείωσης του κινδύνου χρήσης πυρηνικών όπλων, είτε σκόπιμα είτε κατά λάθος ή λόγω παρερμηνείας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικότερα, θα πρέπει να επανεπενδύσουν και να επαναπροσδιορίσουν τις προτεραιότητές τους στον τομέα της διπλωματίας και της μη διάδοσης, προκειμένου να προετοιμαστούν και να δηλώσουν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν εκ νέου σε διαλόγους για τον έλεγχο των όπλων, τονίζει η FAS.

Αν και οι νέες τεχνολογίες και οι δημιουργικές προσεγγίσεις προσφέρουν πιθανές λύσεις σε ζητήματα που ταλαιπωρούσαν τις προηγούμενες συμφωνίες ελέγχου των όπλων, η πρόοδος θα απαιτήσει επιπροσθέτως πολιτική βούληση και κίνητρα και από τις δύο πλευρές, καταλήγει η Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αργό φαγητό: Όποιος βιάζεται… παχαίνει!

Αργό φαγητό: Όποιος βιάζεται… παχαίνει!

Φυσικό αέριο
Ενέργεια: Δύο deal κι ένα ραντεβού ξεκλειδώνουν τον κόμβο στην Ελλάδα

Ενέργεια: Δύο deal κι ένα ραντεβού ξεκλειδώνουν τον κόμβο στην Ελλάδα

inWellness
inTown
Stream newspaper
Αυστραλία: Στην παραλία Μπόνταϊ ο Ισραηλινός πρόεδρος Χέρτζογκ – Διαμαρτυρίες για την επίσκεψή του
«Ανεπιθύμητος» 09.02.26

Στην παραλία Μπόνταϊ ο Ισραηλινός πρόεδρος Χέρτζογκ - Διαμαρτυρίες για την επίσκεψή του στην Αυστραλία

Το Εβραϊκό Συμβούλιο στην Αυστραλία, που επικρίνει έντονα την ισραηλινή κυβέρνηση, δημοσίευσε ανοικτή επιστολή ενάντια στην επίσκεψη Χέρτζογκ, ποιοι την υπογράφουν

Σύνταξη
Ρωσία: Η FSB λέει ότι η Ουκρανία βρίσκεται πίσω από την απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου αντιστράτηγου
Δεν παρείχε αποδείξεις 09.02.26

Επιμένει η Ρωσία: Η FSB λέει ότι η Ουκρανία βρίσκεται πίσω από την απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου αντιστράτηγου

Ένας Ρώσος πολίτης γεννημένος στην Ουκρανία, ο Λιουμπόμιρ Κόρμπα, εκδόθηκε στη Μόσχα από το Ντουμπάι ως ύποπτος για τον σοβαρό τραυματισμό του αντιστράτηγου Αλεξέγεφ

Σύνταξη
«Θα μπορούσα να εμπλέξω τον Τραμπ»: Δολοφόνος 51 ατόμων στη Νέα Ζηλανδία καταγγέλλει απάνθρωπες συνθήκες κράτησης
Κόσμος 09.02.26

«Θα μπορούσα να εμπλέξω τον Τραμπ»: Δολοφόνος 51 ατόμων στη Νέα Ζηλανδία καταγγέλλει απάνθρωπες συνθήκες κράτησης

Εμφανιζόμενος ενώπιον εφετείου της Ουέλιγκτον στη Νέα Ζηλανδία, ο δολοφόνος υποστήριξε ότι οι «απάνθρωπες» συνθήκες κράτησής του κατά τη διάρκεια της πρωτοβάθμιας δίκης του τον έκαναν ανίκανο να πάρει λογική απόφαση

Σύνταξη
Ισπανία: Νέα πανωλεθρία για τους Σοσιαλιστές του Σάντσεθ σε τοπικές εκλογές – Μεγάλη αύξηση για την Ακροδεξιά
Ισπανία 09.02.26

Ισπανία: Νέα πανωλεθρία για τους Σοσιαλιστές του Σάντσεθ σε τοπικές εκλογές – Μεγάλη αύξηση για την Ακροδεξιά

Τους Σοσιαλιστές, που αντιπροσώπευσε η υποψήφια Πιλάρ Αλεγρία -η πρώην εκπρόσωπος της κυβέρνησης Σάντσεθ- έχασε πέντε έδρες - Ο χαμηλότερος αριθμός εδρών που εξασφαλίζουν στην Αραγονία τα τελευταία 40 χρόνια

Σύνταξη
Χονγκ Κονγκ: 20 χρόνια κάθειρξη στον πρώην μεγιστάνα του Τύπου Τζίμι Λάι
Τζίμι Λάι 09.02.26

20 χρόνια κάθειρξη σε πρώην μεγιστάνα του Τύπου στο Χονγκ Κονγκ

Ο Τζίμι Λάι, πρώην μεγιστάνας του Τύπου, καταδικάστηκε σε εικοσαετή κάθειρξη στο Χονγκ Κονγκ, παρά τις πιέσεις της Βρετανίας, των ΗΠΑ και οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σύνταξη
Η Κούβα σταματά λόγω έλλειψης κηροζίνης τον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών
Σταματά ο ανεφοδιασμός 09.02.26

Κηροζίνη τέλος στην Κούβα - Ενημερώθηκαν οι αεροπορικές εταιρείες

Η κουβανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ειδοποίησε όλες τις εταιρείες πως δεν θα γίνεται πλέον ανεφοδιασμός των αεροσκαφών με κηροζίνη, σύμφωνα με στέλεχος αεροπορικής εταιρείας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός σε ρωσική επιδρομή στην Οδησσό
Ουκρανία 09.02.26

Φονική ρωσική επιδρομή στην Οδησσό

Επιδρομή με drones ιρανικού σχεδιασμού εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις εναντίον της Οδησσού, με αποτέλεσμα τουλάχισον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Ο Τραμπ εύχεται στην Τακαΐτσι «μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του συντηρητικού προγράμματός» της
«Ειρήνη διά της ισχύος» 09.02.26

Ευχές Τραμπ στην Τακαΐτσι και το «συντηρητικό πρόγραμμά» της

«Σανάε: ήταν τιμή μου να υποστηρίξω εσένα και τη συμμαχία σου», έγραψε ο Τραμπ για τη νίκη της Τακαΐτσι, ευχόμενος «μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του συντηρητικού προγράμματός» της.

Σύνταξη
Κολομβία: Τουλάχιστον 13 νεκροί εξαιτίας ασυνήθιστων για αυτήν την εποχή ισχυρών βροχοπτώσεων
«Κλιματική κρίση» 09.02.26

Τουλάχιστον 13 νεκροί λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στην Κολομβία

Ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν περιοχές της Κολομβίας και έγιναν αιτία να χάσουν τουλάχιστον 13 άνθρωποι τη ζωή τους, σε μια περίοδο κατά την οποία είναι ασυνήθιστα τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Σύνταξη
Κούβα: Δύο πολεμικά πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια στέλνει το Μεξικό
Με πολεμικά πλοία 09.02.26

Το Μεξικό στέλνει στην Κούβα πάνω από 814 τόνους τροφίμων

Δύο πολεμικά πλοία φορτωμένα με 814 και πλέον τόνους τροφίμων προορισμένων για τον κουβανικό πληθυσμό απέπλευσαν από το Μεξικό και αναμένεται να φτάσουν σε τέσσερις ημέρες στην Κούβα.

Σύνταξη
Η Ισπανία νομιμοποίησε πάνω από μισό εκατομμύριο μετανάστες το 2005 – Και η οικονομία ωφελήθηκε
Κόσμος 08.02.26

Η Ισπανία νομιμοποίησε πάνω από μισό εκατομμύριο μετανάστες το 2005 – Και η οικονομία ωφελήθηκε

Η Ισπανία προχωρά σε μια ιστορική αμνηστία για περίπου μισό εκατομμύριο μετανάστες χωρίς χαρτιά, επιδιώκοντας να ενισχύσει την οικονομία, να μειώσει την αδήλωτη εργασία και να προωθήσει την κοινωνική ένταξη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Γιάννης Μώραλης στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιώς
Κοινωνική πολιτική 09.02.26

Ο Γιάννης Μώραλης στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιώς

Ο κ. Μώραλης υπογράμμισε τη σταθερή και ουσιαστική συνεργασία του Δήμου Πειραιά με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο, με κοινό προσανατολισμό την πρόληψη, την ενημέρωση και τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Σύνταξη
Το όνειρο ξαναζεί για τη Σάρλοτ
NBA 09.02.26

Το όνειρο ξαναζεί για τη Σάρλοτ

Οι Σάρλοτ Χόρνετς έρχονται από εννιά συνεχόμενες νίκες και δεν είναι απλώς ένα εντυπωσιακό σερί· είναι μια ιστορική υπενθύμιση ότι το παρόν μπορεί να γίνει αφετηρία για κάτι πολύ μεγαλύτερο.

Γεώργιος Μαζιάς
Ανακοινώθηκε η επιτροπή διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ – Όλα τα ονόματα
Όσα ειπώθηκαν 09.02.26 Upd: 12:10

Ανακοινώθηκε η επιτροπή διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ – Όλα τα ονόματα

Τι είπαν Κώστας Τσουκαλάς, Γιάννης Βαρδακαστάνης και Κώστας Σκανδαλίδης για τη νέα επιτροπή «Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης» του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ. Ποιοι πρώην βουλευτές συμπαρατάσσονται με τη Χαριλάου Τρικούπη

Σύνταξη
Ο Bad Bunny φόρεσε Zara στο Super Bowl 2026 – Η ιστορία πίσω από την εμφάνισή του
Κρεμ σύνολο 09.02.26

Ο Bad Bunny φόρεσε Zara στο Super Bowl 2026 – Η ιστορία πίσω από την εμφάνισή του

Αν και ο Bad Bunny θα μπορούσε εύκολα να επιλέξει οποιαδήποτε μάρκα στον κόσμο για να τον ντύσει για το ημίχρονο η απόφασή του να φορέσει ρούχα της ισπανικής αλυσίδας μόδας δεν ήταν τυχαία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ongoing Dialogue for “Calm Waters”
English edition 09.02.26

Ongoing Dialogue for “Calm Waters”

The main “thorn,” from the perspective of Turkish media, is, pending the SCC, the one and only dispute that Greece—according to the Prime Minister—recognizes with Turkey: the delimitation of the continental shelf and Exclusive Economic Zone (EEZ)

Σύνταξη
Δένδιας για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Ταυτοτικό στοιχείo και απόδειξη της ιστορικής μας συνέχειας
Μήνυμα 09.02.26

Δένδιας για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Ταυτοτικό στοιχείo και απόδειξη της ιστορικής μας συνέχειας

«Η Ελληνική Γλώσσα, η Παγκόσμια Ημέρα της οποίας εορτάζεται σήμερα 9 Φεβρουαρίου, αποτελεί ένα από τα ταυτοτικά στοιχεία του Νέου Ελληνισμού, μαζί με τη θρησκεία και τις παραδόσεις μας», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας

Σύνταξη
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ «προστατεύει» τη Μόνα Λίζα και όχι τα θύματα του Έπσταϊν
«Simply» absurd 09.02.26

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ «προστατεύει» τη Μόνα Λίζα και όχι τα θύματα του Έπσταϊν

Ενώ στα αρχεία για τον Τζέφρι Έπσταϊν διέρρευσαν ονόματα, αριθμοί κοινωνικής ασφάλισης και γυμνές φωτογραφίες επιζώντων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ επέλεξε να λογοκρίνει ένα παγκόσμιο σύμβολο: το πρόσωπο της Μόνα Λίζα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η «μάχη» για τον τίτλο στη Super League: Το πρόγραμμα Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Η «μάχη» για τον τίτλο στη Super League: Το πρόγραμμα Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας

Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ δίνουν μεγάλη «μάχη» για τον τίτλο της Super League – Τα παιχνίδια των τριών διεκδικητών μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας

Σύνταξη
«Είμαστε απροστάτευτοι»: Τα πολλαπλά προβλήματα αγροτών και κτηνοτρόφων μέσα από δύο προσωπικές ιστορίες
Agro-in 09.02.26

«Είμαστε απροστάτευτοι»: Τα πολλαπλά προβλήματα αγροτών και κτηνοτρόφων μέσα από δύο προσωπικές ιστορίες

Η Αθανασία και η Γεωργία, αγρότισσες στο επάγγελμα, παρουσίασαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος τους από τις φυσικές καταστροφές και την πίεση που δέχονται από τις τράπεζες

Σύνταξη
Αυστραλία: Στην παραλία Μπόνταϊ ο Ισραηλινός πρόεδρος Χέρτζογκ – Διαμαρτυρίες για την επίσκεψή του
«Ανεπιθύμητος» 09.02.26

Στην παραλία Μπόνταϊ ο Ισραηλινός πρόεδρος Χέρτζογκ - Διαμαρτυρίες για την επίσκεψή του στην Αυστραλία

Το Εβραϊκό Συμβούλιο στην Αυστραλία, που επικρίνει έντονα την ισραηλινή κυβέρνηση, δημοσίευσε ανοικτή επιστολή ενάντια στην επίσκεψη Χέρτζογκ, ποιοι την υπογράφουν

Σύνταξη
Γρηγόρης Αρναούτογλου για τον θάνατο της μητέρας του: Παρακαλάς να «φύγει» για να μην τυραννιέται, τότε νιώθεις την απώλεια
«Πάρα πολύ παράξενο » 09.02.26

Γρηγόρης Αρναούτογλου για τον θάνατο της μητέρας του: Παρακαλάς να «φύγει» για να μην τυραννιέται, τότε νιώθεις την απώλεια

«Όλα αλλάζουν. Οι ημέρες αυτές που με βλέπετε είναι οι πρώτες που τα ζω. Αυτή είναι ίσως η νορμάλ πορεία, τα παιδιά να αποχαιρετούν τους γονείς και όχι το ανάποδο», είπε μεταξύ άλλων ο Γρηγόρης Αρναούτογλου

Σύνταξη
Άρτα: Την ώρα που θήλαζε ένιωσε αδιαθεσία η 35χρονη που πέθανε – Πρόλαβε να πάρει τηλέφωνο τον σύζυγό της
Ελλάδα 09.02.26

Άρτα: Την ώρα που θήλαζε ένιωσε αδιαθεσία η 35χρονη που πέθανε – Πρόλαβε να πάρει τηλέφωνο τον σύζυγό της

Η 35χρονη στην Άρτα λίγο πριν καταρρεύσει, πρόλαβε να τηλεφωνήσει στο σύζυγό της, ο οποίος είναι πνευμονολόγος, λέγοντάς του ότι δεν αισθανόταν καλά.

Σύνταξη
Πρόεδρος της Ρουμανίας: Θεμέλιο ανάπτυξης φιλοσοφίας, επιστημών και τεχνών η ελληνική γλώσσα
Παγκόσμια Ημέρα 09.02.26

Πρόεδρος της Ρουμανίας: Θεμέλιο ανάπτυξης φιλοσοφίας, επιστημών και τεχνών η ελληνική γλώσσα

«Είθε η ημέρα αυτή, αφιερωμένη στη μητρική γλώσσα των Ελλήνων, να επαναφέρει στο επίκεντρο του δημόσιου ενδιαφέροντος τις ελληνικές παραδόσεις», τόνισε ο πρόεδρος της Ρουμανίας Νικούσορ Νταν

Σύνταξη
Ρωσία: Η FSB λέει ότι η Ουκρανία βρίσκεται πίσω από την απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου αντιστράτηγου
Δεν παρείχε αποδείξεις 09.02.26

Επιμένει η Ρωσία: Η FSB λέει ότι η Ουκρανία βρίσκεται πίσω από την απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου αντιστράτηγου

Ένας Ρώσος πολίτης γεννημένος στην Ουκρανία, ο Λιουμπόμιρ Κόρμπα, εκδόθηκε στη Μόσχα από το Ντουμπάι ως ύποπτος για τον σοβαρό τραυματισμό του αντιστράτηγου Αλεξέγεφ

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο