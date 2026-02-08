ΑΑΔΕ: Τη Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα για διορθώσεις λαθών σε αιτήσεις αγροτικών ενισχύσεων
Αγρότες και κτηνοτρόφοι θα μπορούν τις επόμενες εβδομάδες να προχωρήσουν σε διορθώσεις στις αιτήσεις τους μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ προκειμένου να τους καταβληθούν οι σωστές ενισχύσεις
Τη Δευτέρα ενεργοποιείται η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για τις διορθώσεις αιτήσεων ενίσχυσης από γεωργούς και κτηνοτρόφους.
Η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου
Εφόσον υπάρχουν λάθη, εκκρεμότητες ή παραλείψεις στην αποτύπωση αγροτεμαχίων, κτηνοτροφικών μονάδων, παραγωγικών ζώων ή τραπεζικών λογαριασμών, οι υπόχρεοι θα πρέπει να φροντίσουν για την ορθή καταχώρηση όλων των στοιχείων, προκειμένου να τους καταβληθούν οι σωστές αγροτικές ενισχύσεις.
Η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου 2026.
