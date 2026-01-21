Κλειστή παραμένει η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ για την καταχώρηση των συνδεδεμένων ενισχύσεων, γεγονός που έχει προκαλέσει αγανάκτηση και ανησυχία στους παραγωγούς της βιομηχανικής τομάτας και της κορινθιακής σταφίδας.

Ειδικότερα, αν και οι κωδικοί πρόσβασης έχουν δοθεί από τον Οκτώβριο, μέχρι και σήμερα η πλατφόρμα παραμένει κλειστή, χωρίς καμία επίσημη ενημέρωση για το πότε θα τεθεί σε λειτουργία. Ως αποτέλεσμα, οι παραγωγοί βρίσκονται σε πλήρη αβεβαιότητα, μη γνωρίζοντας ούτε πότε θα μπορέσουν να καταχωρίσουν τα προϊόντα τους ούτε πότε θα πληρωθούν τις συνδεδεμένες ενισχύσεις που δικαιούνται.

Την έντονη απογοήτευση και αγανάκτηση των παραγωγών μεταφέρει με επιστολή προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Φρούτων, Λαχανικών, Ελαιολάδου και Σιτηρών Αμαλιάδας, Ομάδα Παραγωγών Βιομηχανικής Τομάτας – Κορινθιακής Σταφίδας «Εύφορη Γη», τονίζοντας ότι η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στον οικονομικό προγραμματισμό των εκμεταλλεύσεων τους (καλλιεργητική περίοδος 2026), επιβαρύνει την ήδη δύσκολη θέση του αγροτικού κόσμου και υπονομεύει την εμπιστοσύνη των παραγωγών προς τους αρμόδιους φορείς.

Είναι αδιανόητο σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο για τον πρωτογενή τομέα να επικρατεί τέτοια αβεβαιότητα και έλλειψη ενημέρωσης.

Τι ζητούν οι παραγωγοί

Ως Ομάδα Παραγωγών ζητούν άμεσα:

Να ανοίξει χωρίς άλλη καθυστέρηση η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Να υπάρξει σαφές και επίσημο χρονοδιάγραμμα για την καταχώρηση και την πληρωμή των συνδεδεμένων ενισχύσεων.

Να διασφαλιστεί ότι οι παραγωγοί δεν θα υποστούν καμία οικονομική ζημία εξαιτίας αυτής της καθυστέρησης.

«Ο αγροτικός κόσμος έχει φτάσει στα όριά του. Απαιτούμε σεβασμό, διαφάνεια και συνέπεια από την Πολιτεία απέναντι σε ανθρώπους που στηρίζουν την ελληνική παραγωγή και οικονομία. Αναμένουμε τις άμεσες ενέργειές σας και μια ξεκάθαρη απάντηση στα δίκαια αιτήματά μας», αναφέρεται στην επιστολή.

