Γίνε μάστερ της ηρεμίας – Πώς να κρατήσεις το στρες υπό έλεγχο

Δεν μπορείτε πάντα να αποφύγετε το στρες· γι’ αυτό είναι κρίσιμο να γνωρίζετε πώς να διαχειρίζεστε αποτελεσματικά τις πιεστικές καταστάσεις. Όσο περισσότερο καλλιεργείτε τις δεξιότητές σας στη διαχείριση του στρες, τόσο πιο ανθεκτικοί γίνεστε απέναντι στις προκλήσεις που θα συναντήσετε στο μέλλον.

Και όσοι ανησυχούν για το μακροχρόνιο στρες έχουν κάθε λόγο να το κάνουν. Το χρόνιο στρες –αυτό που παραμένει σταθερό και αδιάκοπο– μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική υγεία. Οι επιπτώσεις του δεν είναι πάντα άμεσα ορατές, αλλά συσσωρεύονται και επηρεάζουν την καθημερινότητα, την ενέργεια και τη ευεξία σας συνολικά.

Η θετική πλευρά είναι ότι, ακόμη και σε δύσκολες ή αναπόφευκτες συνθήκες, μπορείτε να μειώσετε την ένταση και να ανακτήσετε τον έλεγχο. Αν βρίσκεστε αντιμέτωποι με μια απαιτητική περίοδο ή αναρωτιέστε αν «θα γίνει πιο εύκολο» και πώς μπορείτε να επιταχύνετε αυτή τη διαδικασία, υπάρχουν στρατηγικές ανακούφισης που μπορούν να σας βοηθήσουν.

Πρακτικές συμβουλές κατά του στρες

Με τις σωστές τεχνικές, το στρες δεν χρειάζεται να σας καθορίζει· μπορείτε να το διαχειριστείτε, να το περιορίσετε και τελικά να το μετατρέψετε σε κινητήρια δύναμη.

Εντοπίστε από πού πηγάζει το στρες

Το πρώτο βήμα για να διαχειριστείτε αποτελεσματικά μια αγχωτική κατάσταση είναι να αναγνωρίσετε τι ακριβώς σας προκαλεί στρες. Όσο καλύτερα κατανοείτε ποια στοιχεία της κατάστασης σας δυσκολεύουν, τόσο πιο εύκολα μπορείτε να αναπτύξετε στρατηγικές που θα σας βοηθήσουν να τα αντιμετωπίσετε.

Αυτό, βέβαια, δεν είναι πάντα τόσο απλό όσο ακούγεται. Μπορεί να γνωρίζετε ότι η έναρξη μιας νέας δουλειάς ή η μετακόμιση σε μια άγνωστη περιοχή είναι αγχωτικές εμπειρίες, όμως το να εντοπίσετε τα συγκεκριμένα σημεία που σας πιέζουν περισσότερο είναι εξίσου σημαντικό. Είναι η αβεβαιότητα; Ο φόβος του άγνωστου; Η αλλαγή ρουτίνας; Η ανάγκη προσαρμογής;

Όταν καταφέρετε να ορίσετε με ακρίβεια τι σας δυσκολεύει, τότε μπορείτε να κάνετε το επόμενο βήμα, να βρείτε τρόπους να μειώσετε την ένταση και να διαχειριστείτε πιο αποτελεσματικά τα συναισθήματά σας.

Υιοθετήστε την σωστή στάση

Δεν μπορείτε πάντα να ελέγξετε τις συνθήκες που αντιμετωπίζετε, αλλά μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο που θα τις προσεγγίσετε. Η στάση που επιλέγετε παίζει καθοριστικό ρόλο στο αν θα δείτε μια κατάσταση ως απειλή ή ως πρόκληση.

Έρευνες δείχνουν ότι όταν αντιλαμβάνεστε μια δυσκολία ως πρόκληση, αξιοποιείτε πιο εύκολα τις δυνάμεις και τις δεξιότητές σας, με αποτέλεσμα να ανταποκρίνεστε καλύτερα. Αντίθετα, όταν την αντιμετωπίζετε ως απειλή, το στρες αυξάνεται και η απόδοσή σας μειώνεται.

Παράλληλα, η αποφυγή της πηγής του στρες μπορεί να προσφέρει μια προσωρινή αίσθηση ανακούφισης, όμως μακροπρόθεσμα επιδεινώνει το άγχος και ενισχύει τον φαύλο κύκλο της πίεσης. Η αντιμετώπιση, όχι η αποφυγή, είναι αυτή που τελικά σας βοηθά να ανακτήσετε τον έλεγχο.

Η στάση παίζει σημαντικό ρόλο

Η στάση που υιοθετείτε μπορεί να καθορίσει πόσο αγχωτική θα σας φανεί μια κατάσταση και πώς θα προσεγγίσετε τις διαθέσιμες επιλογές σας. Στην πραγματικότητα, η στάση σας επηρεάζει ακόμη και το ποιες επιλογές αντιλαμβάνεστε και ποιες όχι — κάτι που μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει τα επίπεδα του στρες σας και να επηρεάσει το αποτέλεσμα των ενεργειών σας.

Προσέξτε πώς και τι σκέφτεστε

Οι σκέψεις σας μπορεί να μοιάζουν αυτόματες, όμως έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε πού θα στρέψετε την προσοχή σας. Έρευνες δείχνουν ότι ορισμένα μοτίβα σκέψης μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες.

Για να μπορέσετε να κάνετε αυτή την επιλογή πιο συνειδητά, είναι σημαντικό να αναγνωρίσετε πρώτα τα συνηθισμένα μοτίβα σκέψης που επαναλαμβάνετε. Η επίγνωση αυτών των μοτίβων λειτουργεί σαν ένα πρώτο, ουσιαστικό βήμα, που σας βοηθά να τα δείτε πιο καθαρά και, ταυτόχρονα, να μειώσετε το στρες που προκαλούν.

* Πηγή: Vita