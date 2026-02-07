Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γίνε μάστερ της ηρεμίας – Πώς να κρατήσεις το στρες υπό έλεγχο
Zen master 07 Φεβρουαρίου 2026, 07:30

Γίνε μάστερ της ηρεμίας – Πώς να κρατήσεις το στρες υπό έλεγχο

Το στρες έχει γίνει κομμάτι της καθημερινότητάς μας, ωστόσο υπάρχουν τρόποι για να το κρατήοσυμε υπό έλεγχο.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Πρώτο ραντεβού: Το «κλειδί» για να υπάρξει & δεύτερο

Πρώτο ραντεβού: Το «κλειδί» για να υπάρξει & δεύτερο

Spotlight

Δεν μπορείτε πάντα να αποφύγετε το στρες· γι’ αυτό είναι κρίσιμο να γνωρίζετε πώς να διαχειρίζεστε αποτελεσματικά τις πιεστικές καταστάσεις. Όσο περισσότερο καλλιεργείτε τις δεξιότητές σας στη διαχείριση του στρες, τόσο πιο ανθεκτικοί γίνεστε απέναντι στις προκλήσεις που θα συναντήσετε στο μέλλον.

Και όσοι ανησυχούν για το μακροχρόνιο στρες έχουν κάθε λόγο να το κάνουν. Το χρόνιο στρες –αυτό που παραμένει σταθερό και αδιάκοπο– μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική υγεία. Οι επιπτώσεις του δεν είναι πάντα άμεσα ορατές, αλλά συσσωρεύονται και επηρεάζουν την καθημερινότητα, την ενέργεια και τη ευεξία σας συνολικά.

Η θετική πλευρά είναι ότι, ακόμη και σε δύσκολες ή αναπόφευκτες συνθήκες, μπορείτε να μειώσετε την ένταση και να ανακτήσετε τον έλεγχο. Αν βρίσκεστε αντιμέτωποι με μια απαιτητική περίοδο ή αναρωτιέστε αν «θα γίνει πιο εύκολο» και πώς μπορείτε να επιταχύνετε αυτή τη διαδικασία, υπάρχουν στρατηγικές ανακούφισης που μπορούν να σας βοηθήσουν.

Πρακτικές συμβουλές κατά του στρες

Με τις σωστές τεχνικές, το στρες δεν χρειάζεται να σας καθορίζει· μπορείτε να το διαχειριστείτε, να το περιορίσετε και τελικά να το μετατρέψετε σε κινητήρια δύναμη.

Εντοπίστε από πού πηγάζει το στρες

Το πρώτο βήμα για να διαχειριστείτε αποτελεσματικά μια αγχωτική κατάσταση είναι να αναγνωρίσετε τι ακριβώς σας προκαλεί στρες. Όσο καλύτερα κατανοείτε ποια στοιχεία της κατάστασης σας δυσκολεύουν, τόσο πιο εύκολα μπορείτε να αναπτύξετε στρατηγικές που θα σας βοηθήσουν να τα αντιμετωπίσετε.

Αυτό, βέβαια, δεν είναι πάντα τόσο απλό όσο ακούγεται. Μπορεί να γνωρίζετε ότι η έναρξη μιας νέας δουλειάς ή η μετακόμιση σε μια άγνωστη περιοχή είναι αγχωτικές εμπειρίες, όμως το να εντοπίσετε τα συγκεκριμένα σημεία που σας πιέζουν περισσότερο είναι εξίσου σημαντικό. Είναι η αβεβαιότητα; Ο φόβος του άγνωστου; Η αλλαγή ρουτίνας; Η ανάγκη προσαρμογής;

Όταν καταφέρετε να ορίσετε με ακρίβεια τι σας δυσκολεύει, τότε μπορείτε να κάνετε το επόμενο βήμα, να βρείτε τρόπους να μειώσετε την ένταση και να διαχειριστείτε πιο αποτελεσματικά τα συναισθήματά σας.

Υιοθετήστε την σωστή στάση

Δεν μπορείτε πάντα να ελέγξετε τις συνθήκες που αντιμετωπίζετε, αλλά μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο που θα τις προσεγγίσετε. Η στάση που επιλέγετε παίζει καθοριστικό ρόλο στο αν θα δείτε μια κατάσταση ως απειλή ή ως πρόκληση.

Έρευνες δείχνουν ότι όταν αντιλαμβάνεστε μια δυσκολία ως πρόκληση, αξιοποιείτε πιο εύκολα τις δυνάμεις και τις δεξιότητές σας, με αποτέλεσμα να ανταποκρίνεστε καλύτερα. Αντίθετα, όταν την αντιμετωπίζετε ως απειλή, το στρες αυξάνεται και η απόδοσή σας μειώνεται.

Παράλληλα, η αποφυγή της πηγής του στρες μπορεί να προσφέρει μια προσωρινή αίσθηση ανακούφισης, όμως μακροπρόθεσμα επιδεινώνει το άγχος και ενισχύει τον φαύλο κύκλο της πίεσης. Η αντιμετώπιση, όχι η αποφυγή, είναι αυτή που τελικά σας βοηθά να ανακτήσετε τον έλεγχο.

Η στάση παίζει σημαντικό ρόλο

Η στάση που υιοθετείτε μπορεί να καθορίσει πόσο αγχωτική θα σας φανεί μια κατάσταση και πώς θα προσεγγίσετε τις διαθέσιμες επιλογές σας. Στην πραγματικότητα, η στάση σας επηρεάζει ακόμη και το ποιες επιλογές αντιλαμβάνεστε και ποιες όχι — κάτι που μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει τα επίπεδα του στρες σας και να επηρεάσει το αποτέλεσμα των ενεργειών σας.

Προσέξτε πώς και τι σκέφτεστε

Οι σκέψεις σας μπορεί να μοιάζουν αυτόματες, όμως έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε πού θα στρέψετε την προσοχή σας. Έρευνες δείχνουν ότι ορισμένα μοτίβα σκέψης μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες.

Για να μπορέσετε να κάνετε αυτή την επιλογή πιο συνειδητά, είναι σημαντικό να αναγνωρίσετε πρώτα τα συνηθισμένα μοτίβα σκέψης που επαναλαμβάνετε. Η επίγνωση αυτών των μοτίβων λειτουργεί σαν ένα πρώτο, ουσιαστικό βήμα, που σας βοηθά να τα δείτε πιο καθαρά και, ταυτόχρονα, να μειώσετε το στρες που προκαλούν.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Alpha Bank: Η στρατηγική της JP Morgan – Τι επιδιώκει 

Alpha Bank: Η στρατηγική της JP Morgan – Τι επιδιώκει 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρώτο ραντεβού: Το «κλειδί» για να υπάρξει & δεύτερο

Πρώτο ραντεβού: Το «κλειδί» για να υπάρξει & δεύτερο

Economy
Αγορά εργασίας: Το οξύμωρο… φαινόμενο με τους μισθούς και την απασχόληση 

Αγορά εργασίας: Το οξύμωρο… φαινόμενο με τους μισθούς και την απασχόληση 

inWellness
inTown
Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
inTickets 05.02.26

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Plus
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το μάθημα των Αζτέκων: Πώς η εξουσία του φόβου και του εξαναγκασμού οδηγεί στην κατάρρευση
Culture Live 07.02.26

Το μάθημα των Αζτέκων: Πώς η εξουσία του φόβου και του εξαναγκασμού οδηγεί στην κατάρρευση

Η ιστορία της πτώσης των Αζτέκων αποκαλύπτει πώς μια αυτοκρατορία με στρατιωτική ισχύ και πλούτο κατέρρευσε επειδή κυβέρνησε μέσω φόβου, αφήνοντας συμμάχους να γίνουν εχθροί την κρίσιμη στιγμή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το παράδειγμα του Λύντον Τζόνσον στο Βιετνάμ μπορεί να ακολουθήσει ο Τραμπ στο Ιράν
Κόσμος 07.02.26

Το παράδειγμα του Λύντον Τζόνσον στο Βιετνάμ μπορεί να ακολουθήσει ο Τραμπ στο Ιράν

Ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν διαφαίνεται όλο και πιο πιθανός, αλλά ο μακροβιότερος ανταποκριτής στη Μόσχα υπενθυμίζει πως οι ψήφοι, οι απώλειες και ο πληθωρισμός «σκοτώνουν» τους Αμερικανούς προέδρους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«The Moment»: Η Charli xcx απόλαυσε ιδιαιτέρως τη συνεργασία της με την Κάιλι Τζένερ
Χαλαρή 07.02.26

«The Moment»: Η Charli xcx απόλαυσε ιδιαιτέρως τη συνεργασία της με την Κάιλι Τζένερ

Η Charli xcx βρέθηκε πρόσφατα σε μια ειδική προβολή της ταινίας «The Moment» και μίλησε για όσα δεν είδαμε - από τα συναισθήματα της ενόσω τα γυρίσματα κυλούσαν μέχρι τη συνεργασία της με την Κάιλι Τζένερ.

Σύνταξη
Μήπως έφτασε τελικά η ύφεση της ρωσικής οικονομίας; – Τι σημαίνει αυτό για τον πόλεμο και για τον Πούτιν;
Διεθνής Οικονομία 07.02.26

Μήπως έφτασε τελικά η ύφεση της ρωσικής οικονομίας; – Τι σημαίνει αυτό για τον πόλεμο και για τον Πούτιν;

Η πολεμική άνθηση στη Ρωσία έχει δώσει τη θέση της σε υποτονική ανάπτυξη, αυξήσεις φόρων και περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες. Θα επηρεάσει αυτό τη σύγκρουση στην Ουκρανία;

Σύνταξη
Στροφή στην καινοτομία ή «άγκυρα» στα παλιά – Το δίπολο ανάπτυξης φαρμάκου στην Ευρώπη
Έρευνα 07.02.26

Στροφή στην καινοτομία ή «άγκυρα» στα παλιά – Το δίπολο ανάπτυξης φαρμάκου στην Ευρώπη

Η καινοτομία υπόσχεται κέρδη 30% και διεθνή επέκταση, όταν τα καταξιωμένα σκευάσματα εγγυώνται εδραιωμένες πωλήσεις με χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης – H θέση της Ελλάδας

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ένας αποκαλυπτικός διάλογος στη Βουλή για τα παιδιά προσφύγων και μεταναστών
«Τραμπικές» αλλαγές 07.02.26

Ένας αποκαλυπτικός διάλογος στη Βουλή για τα παιδιά προσφύγων και μεταναστών

Με φόντο την τραγωδία της Χίου, Πλεύρης και Χρυσομάλλης στη Βουλή υπολογίζουν τα εργατικά χέρια δεκαεξάχρονων μεταναστών, ενώ καταργείται το πλαίσιο Μητσοτάκη για τα ασυνόδευτα ανήλικα.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
H Λιβύη παρέδωσε ύποπτο για την επίθεση του 2012 σε προξενικό χώρο των ΗΠΑ στη Βεγγάζη [Βίντεο]
Η δεύτερη 11η Σεπτεμβρίου 07.02.26

H Λιβύη παρέδωσε ύποπτο για την επίθεση του 2012 σε προξενικό χώρο των ΗΠΑ στη Βεγγάζη

Η Λιβύη και συγκεκριμένα η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας που ελέγχει τα δυτικά, παρέδωσε στις ΗΠΑ έναν ύποπτο για χτύπημα σε προξενικές εγκαταστάσεις στη Βεγγάζη, με κύριο στόχο τον πρέσβη και μέλη της CIA.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Νότια Κορέα: Ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων μοίρασε από λάθος bitcoins αξίας 40 δισ. δολαρίων
Νότια Κορέα 07.02.26

Μοίρασαν κατά λάθος bitcoins 40 δισ. δολαρίων

Η πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων Bithumb στη Νότια Κορέα μοίρασε κατά λάθος σε πελάτες bitcoins αξίας άνω των 40 δισ. δολαρίων, με αποτέλεσμα η τιμή του να υποχωρήσει πρόσκαιρα κατά 17%.

Σύνταξη
Αυστραλία: Εκκληση για αυτοσυγκράτηση απευθύνουν οι Αρχές ενόψει της επίσκεψης Χέρτσογκ
Αυστραλία 07.02.26

Εκκληση για αυτοσυγκράτηση ενόψει της επίσκεψης Χέρτσογκ

Η αστυνομία λαμβάνει δρακόντεια μέτρα ενόψει της άφιξης του Ισαάκ Χέρτσογκ τη Δευτέρα στο Σίδνεϊ, καθώς φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές έχουν απευθύνει κάλεσμα σε μαζικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.

Σύνταξη
Επσταϊν – Γαλλία: Η εισαγγελία ξεκινά έρευνα σε βάρος του πρώην υπουργού πολιτισμού Τζακ Λανγκ
Γαλλία 07.02.26

Ερευνα σε βάρος του Τζακ Λανγκ για την υπόθεση Επσταϊν

Ερευνα σε βάρος του πρώην υπουργού Πολιτισμού της Γαλλίας Τζακ Λανγκ και της κόρης του ξεκινά η εισαγγελία, μετά τις αποκαλύψεις για τους φερόμενους οικονομικούς δεσμούς τους με τον Τζέφρι Επσταϊν.

Σύνταξη
Στου Ζωγράφου κάποιον βρήκε & έδωσε χρήματα και κινητό στη Λόρα είπε ο δικηγόρος της οικογένειας της
Ελλάδα 07.02.26

Στου Ζωγράφου κάποιον βρήκε & έδωσε χρήματα και κινητό στη Λόρα είπε ο δικηγόρος της οικογένειας της

Στη Γερμανία δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο υποστηρικτικό περιβάλλον. Πιστεύω ακράδαντα ότι η Λόρα σίγουρα έχει βοηθηθεί από κάποιον ή από κάποιους, ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας

Σύνταξη
Η Ταϊβάν ζητά παράταση από τις ΗΠΑ για την παράδοση όπλων που δεν έχει αποπληρώσει
Κόσμος 07.02.26

Η Ταϊβάν ζητά παράταση από τις ΗΠΑ για την παράδοση όπλων που δεν έχει αποπληρώσει

Σε δύσκολη θέση βρίσκεται η Ταϊβάν, καθώς το κοινοβούλιο του νησιού καταψήφισε την πληρωμής πατρίδας όπλων προς τις ΗΠΑ, προωθώντας φθηνότερες λύσεις, με τις τελευταίες να απειλούν να τα δώσουν αλλού.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο