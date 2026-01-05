Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026
Στρες: Τέσσερις τεχνικές για να το καταπολεμήσεις
Vita 05 Ιανουαρίου 2026 | 07:30

Στρες: Τέσσερις τεχνικές για να το καταπολεμήσεις

Αυτές οι καθημερινές μικρές συνήθειες βοηθούν στη μείωση του στρες.

Spotlight

Από μικρές δυσκολίες μέχρι μεγάλες κρίσεις, το στρες είναι κομμάτι της καθημερινότητας. Και παρότι δεν μπορείτε πάντα να ελέγξετε τις συνθήκες γύρω σας, μπορείτε να ελέγξετε τον τρόπο που ανταποκρίνεστε σε αυτές. Όταν το στρες γίνεται υπερβολικό ή χρόνιο, επηρεάζει την ευεξία — γι’ αυτό είναι σημαντικό να έχετε αποτελεσματικούς τρόπους αποφόρτισης που ηρεμούν το μυαλό και το σώμα.

Ωστόσο, δεν λειτουργούν όλες οι τεχνικές για όλους τους ανθρώπους και σε κάθε περίσταση. Αυτό που μπορεί να σας βοηθήσει όσο βρίσκεστε σπίτι μπορεί να μην είναι πρακτικό όταν βρίσκεστε έξω, γι’ αυτό είναι χρήσιμο να έχετε στη διάθεσή σας διαφορετικά «εργαλεία» ανάλογα με το περιβάλλον και τη στιγμή.

Το περπάτημα «νικά» το στρες

Η άσκηση είναι ένας εξαιρετικός τρόπος αποφόρτισης και μάλιστα, μπορεί να δράσει μέσα σε λίγα λεπτά. Ένας απλός περίπατος σας επιτρέπει να αλλάξετε παραστάσεις, να «ξεκολλήσετε» από τις ανήσυχες σκέψεις και, φυσικά, να απολαύσετε όλα τα οφέλη της κίνησης.

Είτε χρειάζεστε έναν μικρό περίπατο γύρω από το γραφείο για να πάρετε ανάσα από μια απαιτητική δουλειά, είτε επιλέγετε μια μεγαλύτερη βόλτα στο πάρκο μετά τη δουλειά, το περπάτημα είναι ένας απλός αλλά ιδιαίτερα αποτελεσματικός τρόπος να ανανεωθείτε σωματικά και ψυχικά.

Μάλιστα, μια μελέτη έδειξε ότι ο συνδυασμός περπατήματος και τεχνικών χαλάρωσης μπορεί να είναι ακόμη πιο αποτελεσματικός στη μείωση του στρες.

Ασχοληθείτε με δραστηριότητες που σας ευχαριστούν

Οι δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου μπορούν να αποτελέσουν έναν υπέροχο τρόπο αποφόρτισης. Παρ’ όλα αυτά, πολλοί αισθάνονται ότι η καθημερινότητά τους είναι τόσο γεμάτη, που δεν υπάρχει χώρος για χόμπι, παιχνίδια ή λίγη παραπάνω διασκέδαση.

Ωστόσο, το να εντάξετε συνειδητά χρόνο για ευχάριστες δραστηριότητες στο πρόγραμμά σας μπορεί να είναι καθοριστικό για το πώς νιώθετε συνολικά. Και όταν νιώθετε καλύτερα, αποδίδετε και καλύτερα — κάτι που σημαίνει ότι ο ελεύθερος χρόνος μπορεί τελικά να κάνει και τη δουλειά σας πιο αποτελεσματική.

Είτε σας γεμίζει χαρά η φροντίδα ενός κήπου είτε σας χαλαρώνει η δημιουργία μιας χειροτεχνίας, τα χόμπι και οι δραστηριότητες αναψυχής είναι βασικό συστατικό για μια ποιοτική, ισορροπημένη ζωή.

Διαλογισμός για ανακούφιση από το στρες

Ο διαλογισμός μπορεί να προσφέρει άμεση ανακούφιση από το στρες, αλλά και μακροπρόθεσμα οφέλη για την ευκολότερη διαχείρισή του. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές μορφές διαλογισμού που μπορείτε να δοκιμάσετε, καθεμία με τη δική της γοητεία και προσέγγιση.

Μπορείτε, για παράδειγμα, να δημιουργήσετε ένα μάντρα που θα επαναλαμβάνετε νοερά καθώς παίρνετε αργές, βαθιές αναπνοές. Ή μπορείτε να αφιερώσετε λίγα λεπτά στη συνειδητότητα, δηλαδή στο να είστε πλήρως παρόντες στο παρόν. Απλώς παρατηρήστε τι βλέπετε, τι ακούτε, τι γεύεστε, τι αγγίζετε και τι μυρίζετε.

Ασκήσεις αναπνοής

Το να εστιάσετε στην αναπνοή σας — ή να αλλάξετε τον τρόπο που αναπνέετε — μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τα επίπεδα στρες. Οι τεχνικές αναπνοής μπορούν να ηρεμήσουν το σώμα και τον εγκέφαλο μέσα σε λίγα μόλις λεπτά. Το καλύτερο; Κανείς γύρω σας δεν θα καταλάβει ότι τις κάνετε. Είτε βρίσκεστε σε μια αγχωτική σύσκεψη είτε είστε καθισμένοι σε ένα γεμάτο τρένο, οι ασκήσεις αναπνοής μπορεί να είναι το «κλειδί» για να διαχειριστείτε το στρες.

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές τεχνικές, αλλά μερικές απλές και αποτελεσματικές επιλογές είναι:

  • Εισπνεύστε από τη μύτη και νιώστε την κοιλιά σας να γεμίζει με αέρα. Μετρήστε αργά μέχρι το τρία καθώς εισπνέετε. Κρατήστε για ένα δευτερόλεπτο και στη συνέχεια εκπνεύστε αργά από τη μύτη, μετρώντας ξανά μέχρι το τρία.
  • Εισπνεύστε από τη μύτη και φανταστείτε ότι εισπνέετε καθαρό, γαλήνιο αέρα. Οραματιστείτε αυτή την ηρεμία να απλώνεται σε όλο σας το σώμα. Καθώς εκπνέετε, φανταστείτε ότι αποβάλλετε το στρες και την ένταση.

* Πηγή: Vita

