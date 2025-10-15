Μπορείς να απαλλαγείς από το στρες μέσα σε 5 λεπτά;

Τα σύντομα inspirational βίντεο φαίνεται να είναι εξίσου αποτελεσματικά για την μείωση του στρες με τον διαλογισμό, αποκαλύπτει νέα έρευνα, που δημοσιεύθηκε από την American Psychological Association.

«Ενώ υπάρχουν πολλοί αποτελεσματικοί τρόποι διαχείρισης του άγχους, οι περισσότεροι νιώθουν ότι είναι πολύ απασχολημένοι ή καταβεβλημένοι για να τους δοκιμάσουν» αναφέρουν οι ερευνητές. «Αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι ακόμη και λίγα λεπτά παρακολούθησης περιεχομένου που κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται αισιοδοξία, θα μπορούσε να συμβάλλει στη μείωση του στρες».

«Πρόκειται για ένα σύντομο, απλό και ευχάριστο διάλειμμα — και μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά, βοηθώντας τους ανθρώπους να νιώσουν πιο έτοιμοι και πιο ικανοί να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε πρόκληση» σημειώνουν.

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Psychology of Popular Media.

Η anti-stress πλευρά του scroll

«Πολλοί από εμάς έχουμε ακούσει ότι όταν είμαστε αγχωμένοι, ίσως είναι καλύτερο να αποφεύγουμε τις οθόνες και το περιεχόμενό τους. Ωστόσο, η χρήση τους πρόκειται για έναν από τους πιο συνηθισμένους τρόπους αντιμετώπισης του άγχους, και θα μπορούσε να προσφέρει οφέλη, ιδιαίτερα όσον αφορά την χαλάρωση» υποστηρίζουν οι ερευνητές.

Για να κατανοήσουν καλύτερα την δυναμική των σύντομων διαδικτυακών βίντεο στην ανακούφιση του στρες, οι ερευνητές διεξήγαγαν ένα πείραμα τεσσάρων εβδομάδων με περισσότερους από 1.000 ενήλικες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το διαδικτυακό πείραμα πραγματοποιήθηκε μεταξύ της Ημέρας των Ευχαριστιών και των Χριστουγέννων, περίοδος που οι Αμερικανοί είναι πιο πιθανό να αισθάνονται άγχος και θα μπορούσαν να επωφεληθούν από παρεμβάσεις μείωσης του.

Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν πρώτα ένα ερωτηματολόγιο για να αξιολογήσουν τα αρχικά επίπεδα άγχους τους. Την επόμενη εβδομάδα, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε πέντε ομάδες. Κάθε μέρα για τις επόμενες πέντε ημέρες, ορισμένοι συμμετέχοντες έλαβαν ένα email με οδηγίες να παρακολουθήσουν ένα inspirational βίντεο. Άλλοι κλήθηκαν να παρακολουθήσουν ένα κωμικό σκετς.

Μια άλλη ομάδα έλαβε οδηγίες να ακολουθήσει μια καθοδηγούμενη διαλογιστική άσκηση, ενώ μια τέταρτη ομάδα έλαβε οδηγίες να περιηγηθεί στο κινητό της. Κάθε μία από αυτές τις δραστηριότητες διήρκεσε περίπου 5 λεπτά την ημέρα. Ως ομάδα ελέγχου, μια επιπλέον ομάδα συμμετεχόντων δεν έλαβε καμία οδηγία σχετικά με τη χρήση μέσων.

Μετά από κάθε δραστηριότητα (ή την απουσία αυτής), οι συμμετέχοντες απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με το πώς ένιωθαν εκείνη τη στιγμή. Στη συνέχεια, οι ερευνητές επικοινώνησαν με τους συμμετέχοντες την επόμενη εβδομάδα και ξανά την εβδομάδα μετά, για να δουν πώς τα συναισθήματά τους σε απόκριση στις δραστηριότητες αυτές επηρέασαν τα επίπεδα άγχους τους.

Η ελπίδα «νικά» το στρες

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι συμμετέχοντες που είτε παρακολούθησαν τα βίντεο έμπνευσης είτε ακολούθησαν τις καθοδηγούμενες διαλογιστικές ασκήσεις ανέφεραν ότι ένιωθαν σημαντικά πιο αισιόδοξοι κατά τη διάρκεια της εβδομάδας της παρέμβασης σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Μάλιστα, το αίσθημα ελπίδας φάνηκε να συνδέεται με χαμηλότερα επίπεδα άγχους όχι μόνο λίγες ημέρες αργότερα, αλλά και έως και 10 ημέρες μετά το τέλος της παρέμβασης.

Ενώ τα κωμικά βίντεο έκαναν τους ανθρώπους να γελάνε και να διασκεδάζουν, αυτά τα συναισθήματα δεν είχαν καμία επίδραση στο άγχος που βίωναν μετέπειτα.

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, το κλειδί για τη μείωση του στρες ήταν το αίσθημα της ελπίδας. «Η ελπίδα δεν είναι ενθαρρυντική μόνο για μια στιγμή. Μπορεί επίσης να παρακινήσει τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ζωής τους», εξηγούν.

«Όταν οι άνθρωποι βλέπουν άλλους να ξεπερνούν αντιξοότητες και προκλήσεις, όπως συνέβη με τα inspirational βίντεο, νιώθουν ότι μπορούν και εκείνοι να προσπαθήσουν, να επιμείνουν και τελικά να τις ξεπεράσουν. Αυτό το αίσθημα ικανότητας συμβάλλει στην αντιμετώπιση του στρες και μπορεί να έχει διαρκή οφέλη πέρα από τη στιγμή της προβολής» καταλήγουν οι ίδιοι.

* Πηγή: Vita