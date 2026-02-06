Γαλλία: Νεαρή δικαστής και η μητέρα της απήχθησαν από αγνώστους που ζητούσαν λύτρα σε κρυπτονομίσματα

Μια δικαστής και η μητέρα της κρατήθηκαν όμηροι επί περίπου 30 ώρες από μια συμμορία που ζητούσε λύτρα σε κρυπτονομίσματα και βρέθηκαν τραυματισμένες, το πρωί της 4ης Φεβρουαρίου, σε ένα γκαράζ στη νοτιοανατολική Γαλλία, αφού κατάφεραν να καλέσουν βοήθεια.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Λιόν, Τιερί Ντραν, γύρω στις 2.50 τα ξημερώματα της Πέμπτης, η 35χρονη δικαστής απήχθη μέσα από το σπίτι της μαζί με την 67χρονη μητέρα της.

Ο σύντροφός της, που εργάζεται σε μια νεοφυή εταιρεία κρυπτονομισμάτων απουσίαζε εκείνη την ώρα από το σπίτι στο Σεν-Μαρτέν-λε Βινού, κοντά στη Γκρενόμπλ.

Όμως γύρω στις 9.30 το πρωί ενημέρωσε την αστυνομία ότι έλαβε ένα μήνυμα και μια φωτογραφία της συντρόφου του από τους δράστες που του ζητούσαν να καταβάλει λύτρα σε κρυπτονομίσματα, απειλώντας ότι αν δεν το έκανε θα ακρωτηρίαζαν τις δύο γυναίκες.

Ο Ντραν δεν διευκρίνισε το ποσό που ζητούσαν οι απαγωγείς.

🇫🇷A French judge and her mother were released after being kidnapped for over 24 hours in a southern town; authorities suspect the abduction was linked to their family’s ties to the cryptocurrency sector. pic.twitter.com/U1XHndlcNa — NewsAspect (@newsaspect) February 6, 2026

Πώς κατάφεραν να σωθούν

Στην περιοχή κινητοποιήθηκε αμέσως ισχυρή αστυνομική δύναμη αποτελούμενη από 160 πράκτορες διαφόρων υπηρεσιών.

Οι δύο γυναίκες ωστόσο κατάφεραν να λυθούν μόνες τους και να καλέσουν βοήθεια. Βρέθηκαν το πρωί στο Μπουρ-λε-Βαλάνς, χωρίς να έχουν καταβληθεί λύτρα.

«Επωφελήθηκαν από την απουσία των απαγωγέων για να λυθούν, για να καλέσουν βοήθεια, κυρίως χτυπώντας με δύναμη την πόρτα του γκαράζ» όπου ήταν κλεισμένες, εξήγησε ο εισαγγελέας. «Ένας γείτονας που άκουσε τον θόρυβο πήγε στο σημείο, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα και έτσι δραπέτευσαν τα δύο θύματα», αφηγήθηκε.

Μητέρα και κόρη, που φέρουν μελανιές, κατέφυγαν σε ένα κοντινό μικροβιολογικό εργαστήριο. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

Οι απαγωγές -κάποιες φορές εντυπωσιακές, ή ριψοκίνδυνες- με αίτημα την καταβολή λύτρων σε κρυπτονομίσματα πολλαπλασιάστηκαν το 2025 στη Γαλλία, παράλληλα με την άνοδο της αξίας και τη δημοτικότητα των κρυπτονομισμάτων.